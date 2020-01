DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BODRUM KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDA YANGIN KABUSU



MUĞLA\'ın Bodrum İlçesi\'ndeki katı atık depolama alanında başlayan yangın ilçede kabus yaşattı. İtfaiye ekipleri yangının şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramaması için mücadele verirken, rüzgarın sık sık yön değiştirmesiyle de zor anlar yaşadı. Dün saat 21.00 sıralarında, Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama merkezinde yangın çıktı. Metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına 4 arazöz ve 6 itfaiye aracı ile müdahale etti. Gaz sıkışması nedeniyle art arda yaşanan patlamalar alevlerin hızla büyümesine neden oldu. Zaman zaman ormanlık alana da sıçrayan alevler ekiplerin anında müdahalesi ile yayılmadan söndürüldü

KOCADON: BİZ BU MANZARAYI KIRK YILDIR YAŞIYORUZ

Yangın söndürme çalışmalarını kontrol ettikten sonra açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, \"Bodrum tam 40 yıldır bu çileyi çekiyor. Son olarak 2012\'de belediye olarak bir proje yaptık. AB\'den fon da bulduk, ancak orası olmaz burası yasak diyerek projeyi engellediler. Şu anda da Mumcular Mahallesi\'nde yapmaya başladığımız modern katı atık tesisi de ağaç kesiyorlar, tarihi eser çıktı denilerek durduruldu. Ne yeşile, ne tarihe karşı saygısızlığımız var. Ancak yasaklamalarla bu iş olmuyor. Gelin yer gösterin dediğimizde ise kimse yer göstermiyor. Biz bu manzarayı kırk yıldır yaşıyoruz. Bu sadece Bodrum\'un değil ülkenin sorunu haline geldi. Bu sorun çözülmez ise dünyanın turizm başkentinde bu sıkıntı devam edecek\" diye konuştu.

TURİZMCİLERDE DURUMA İSYAN ETTİ

24 yıldır Bodrum\'da otel işletmeciliği yapan evli ve bir çocuk babası 45 yaşındaki Halit Demirci \"Yıllardır Bodrum\'un bu sorununu ne belediyeler ne yerel yönetimler ne de hükümet çözdü. Her hafta bu kabusu yaşıyoruz. Üstelik turizm sezonunun ortasında başlayan bazen bir hafta süren yangınlar nedeniyle turizm kenti sürekli zehir soluyor\" dedi.

2)LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS YOLDAN ÇIKTI: 15 YARALI



TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi İlçesi\'nde lastiği patlayan yolcu minibüsünün şarampole savrulması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, Marmara Ereğlisi\'nin Dereağzı Mahallesinde meydana geldi. İstanbul\'dan Tekirdağ\'a giden Erdoğan Göksu yönetimindeki 59 FG 555 plakalı yolcu minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp 3 metre şarampole savruldu. Kazada minibüste bulunan 15 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerinez olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi ile Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

3)TIR İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE OĞLU ÖLDÜ, BABA İLE KIZI YARALANDI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde otomobilin TIR\'ın dorsesine çarptığı kazada 43 yaşındaki Vildan Başaran ile oğlu 18 yaşındaki Bahadır Başaran yaşamını yitirdi, baba ve kızı ise yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 74\'üncü kilometresindeki Sandıklı çıkışında meydana geldi. Antalya\'dan Afyonkarahisar istikametinde giden 45 yaşındaki İbrahim Başaran idaresindeki 59 ZR 175 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Emrah Kibar idaresindeki 34 BH 9635 plakalı TIR\'ın dorsesine çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Bahadır Başaran olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan İbrahim Başaran, eşi Vildan Başaran ve kızları 20 yaşındaki Elif Nur Başaran kurtarıldıktan sonra ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılardan Vildan Başaran müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan İbrahim Başaran ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi.

Vildan ve Bahadır Başar\'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

4)GAZI BİTİNCE BENZİNE GEÇEN ARAÇ ALEV ALEV YANDI

İZMİT\'te, gazı bitince benzine geçen otomobil alev alarak yandı. Otomobilin sürücüsü yangından son anda kurtuldu. Yangın, TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikameti Alikahya mevkinde meydana geldi. Ufuk Düzova idaresindeki 34 TD 0530 plakalı otomobilin gazı bitince sürücü emniyet şeridine aracını çekerek park etti. Ufuk Düzova aracı gazdan benzine geçirince otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)SİVEREK\'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI



ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Kahta karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Kenan Purgar yönetimindeki 63 ER 627 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çiçekli\'nin kullandığı 63 N4756 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ramazan Çiçekli ve Kenan Purgar ile otomobilinde bulunan Nazlı Purgar, Nehir Purgar, Evin Purgar ve Sevim Purgar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

6)İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI



BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza akşam saat 21.00 sıralarında Arapzade mahallesi Orkent bölgesinden Yalova istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ana yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan 30 yaşındaki Hüseyin Duyar idaresindeki 16 CRZ 37 plakalı motosiklet seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen 24 yaşındaki Otori Dekanadze (24) idaresindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri Hüseyin Duyar ve Otori Dekanadze ile Gürcü gencin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan 33 yaşındaki Nesim Çelik ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Duyar buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevkedildi.

Kazanın ardından hurdaya dönen motosikletler çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

7)KAZA YAPAN MİNİBÜSÜ DEREYE DÜŞMEKTEN AĞAÇLAR KURTARDI

ZONGULDAK\'ta kontrolden çıkarak ormanlık alana yuvarlanan minibüs, dereye düşmek üzereyken ağaçlara takılarak durdu.

Kaza, gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi\'nde meydana geldi. K.A.\'nın kullandığı 67 M 0341 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana yuvarlandı. Takla atan ve yaklaşık 5 metre sonra ağaçlara takılarak dereye düşmekten kurtulan minibüsün şoförü K.A., yaralandı. AFAD ve çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarılan K.A., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. K.A.\'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

8)KAÇAK MADEN OCAĞINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde kaçak maden ocağında çalışan 59 yaşındaki İşçi Ömer Yeşilyurt, hayatını kaybetti. Polis, maden işçisinin kaçak ocakta iş kazasından mı ya da başka bir sebepten mi öldüğünü belirlemek için soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiyle Atatürk Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliniği\'ne gelen iki kişi, Ömer Yeşilyurt\'u bırakarak aynı araçla ayrıldı. Yeşilyurt\'un polikliniğe getirildiğinde ölmüş olduğunu tespit eden doktorlar, polise haber verdi. Polis, taksiyi bularak şoförünün ifadesine başvurdu. Yeşilyurt\'u, Damarlı Mahallesi\'ndeki kaçak maden ocağı önünden aldığını anlatan taksi şoförünün verdiği adrese giden polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Karakola götürülen şüpheli ilk ifadesinde birlikte kaçak ocakta çalıştıkları Yeşilyurt\'un, yemek arasından sonra tekrar çalışmaya hazırlanırken bir anda yere yığıldığını ileri sürdü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, ocak sahibinin Yeşilyurt olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Savcısı, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilyurt\'a yaptığı otopside zehirlenme bulgusuna rastlamadı. Yeşilyurt\'tan alınan örnekler, laboratuvara gönderildi. Yeşilyurt\'un kalp krizi sonucu mu yoksa ocakta geçirdiği iş kazası sonucu mu öldüğü otopsi raporuna göre netleşecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

9)SURİYELİLER, SINIRDA PKK/PYD\'Yİ PROTESTO ETTİ



ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde, Suriye sınırında bir araya gelen Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği üyesi Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD\'yi protesto etti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde Suriye sınırına yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan alanda toplanan dernek üyesi Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD\'yi protesto etti. Ellerinde terör örgütünü kınayan pankartlarla slogan atan Suriyeli kalabalık, PYD flamalarını ateş verip yaktı. Protesto sırasında bazı Suriyeliler, Türkiye\'den PYD kontrolündeki Suriye\'nin Resulayn İlçesi tarafına taş atarken bazıları ise, ellerindeki terör örgütünün simgelerinin bulunduğu pankartları yakıp ayaklarıyla ezdi. Düzenlenen protesto\'da sınırda ve alanda güvenlik güçleri sıkı önlem alırken, Suriye tarafından sivil insanlar protesto gösterilerini izledi. Protestoya katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, şöyle konuştu:

\"Bu kardeşlerimizin bir çoğunluğu arazilerinden evlerinden yurtlarından edindiler. Suriye Resulayn\'lı Kürt, Arap, Türkmen\'i de var. Bugün Resulayn kimin kontrolünde PYD\'nin kontrolünde. PYD, ne diyor; \'Ben Kürtlere hizmet etmek için Kürtlere bir devlet kurmak adına ordayım.\' Ama kendisiyle çatışıyor, kendi kendini yalanlıyor. Çünkü kendisi gibi düşünmeyen hiç bir Kürt\'e, Arap\'a yaşam hakkı tanımadığı gibi, bir Türkmen\'e hayat hakkı tanımadığı gibi kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi hareket etmeyen, onun söylediklerini yapmayan hiç kimseye yaşam hakkı tanımıyor.\" Konuşmaların ardından bir süre protesto eylemini sürdüren Suriyeliler, daha sonra olaysız dağıldı.

10)BAKANDAN TAŞERONA KADRO MÜJDESİ

ESKİŞEHİR\'de Ak Parti İlçe kongeresine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, \"Taşerona kadro\" diye bağıran kadınlara, \" Ak Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini karşılayabilmek için yaklaşık bir aydır Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz\" dedi. Ankara\'da Eskişehir\'e gelen bakan Jülide Sarıeroğlu, ilk olarak Vali Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Bir süre Vali Özdemir Çakacak ile sohbet eden Sarıeroğlu daha sonra Porsuk Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Kongeresi\'ne katıldı. Bakan Sarıeroğlu ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve eski bakan Nabi Avcı salona girerken kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

TRİBÜNDEKİ KADINLAR \'TAŞERONA KADRO\' DİYE BAĞIRDI

Bakan Jülide Sarıeroğlu konuşma yaptığı sırada tribünlerde bulunan ve çoğunuluğu kadın olan bir grup \"Taşerona kadro\" diye bağırdı. Bakan Sarıeroğlu dabu konuda çalışma yapıldığını söyleyerek şöyle dedi:

\"Beklenti içinde bir çok kesim var taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. Ak Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini karşılayabilmek için yaklaşık bir aydır Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmamızı kısa süre içerisinde tamamlayıp kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına, beklentilerine, taleplerine, ihtiyaçlarına yeni yasama döneminde, yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız, bunun da müjdesini vereyim.\"

\'ERDOĞAN\'A DA AYNEN MENDERES\'E YAPILANLAR YAPILMAK İSTENMİŞTİR\'

Bakan olduktan sonra şehir dışında katıldığım ilk kongre Odunpazarı İlçe kongrasi olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, Eskişehir\'e de ilk kez geldğini söyledi. Eskişehir\'in demokrasi adına önemli bir kent olduğunu, Adnan Menderes\'in ilk demokrasi mitingini bu kentte yaptığını ifade eden sarıeroğlu şöyle konuştu:

\" Eskişehir deyince merhum Hasan Polatkan aklımıza gelir, içimiz sızlar. Eskişehir deyince 9\'uncu başbakanımız bu ülkenin kalkınması adına, demokrasi adına ülkemizin onuruyla gururuyla dimdik bir yürüyüş sürdürmesi adına önemli adım atan merhum Adnan Menderes aklımıza gelir. İlk demokrasi mitinginin Adnan Menderes\'in yaptığı mitingin yapıldığı yer Eskişehir\'in Çifteler ilçesidir. Son demokrasi mitingini de Eskişehir\'e yapmıştır. Eskişehir\'den yola çıktıktan sonra darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ve bugün de idam edilmesinin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen milletimizin gönlünde büyük bir yer edinen rahmetli Adnan Menderes\'in ölüm yıldönümü. Ona yapılanların biz AK Parti olarak bizler defalarca yaşadık. Gerçekten büyük sınavlardan geçtik, büyük badireler atlattık. Merhum Menderes\'i halkına değer verdiği için, halka hizmet etmeyi düstur ettiği için hazmedememişlerdi. Türkiye\'yi büyütüp itibarına itibar kattığı için rahmetli Adnan Menderes\'e tahammül edememişlerdi. Türkiye\'nin gücüne güç kattığı için yaptıklarından rahatsız olmuşlardı. Aynen son dönemlerde son 15 yıla baktığımızda gördüğümüz yaşadığımız şeyler, manşetler geçmişe baktığımızda aynı manşetler. Senaryolar aynı senaryolar, yapılan algı çalışmaları aynı algı çalışmaları. Büyük güçlü Türkiye\'nin yoluna devam etmesinden rahatsızlık duyanların ortaya koymuş oldukları girişimler. Millete hizmet etmeyi yine kendine düstur edinmiş, millete efendi değil hizmetkar olunur diyen, yeni halka hizmet hakka hizmettir diyen. Milletin gücüne inanan, bu bağlamda canını ortaya koyan 15 Temmuz gecesi de onu gördük, adam gibi adam, Cumhurbaşkanımız, liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a da aynen Adnan Menderes\'e yapılanlar yapılmak istenmiştir.\"

11)MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: BİZ 2019 YILININ SONUNA KADAR İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAZ

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracaklarını belirtirek, \"Buda istediğiniz ilave derslik yapacaz anlamına geliyor. 4 kişilik bir köy varsa bundan sonra taşımalı eğitimi mümkün olduğu kadar en aza indirmek istiyoruz\"dedi. Mardin\'in Kıızıltepe ilçesinde AK Parti ilçe Kongresinde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlık görevine yeni başlarken Başbakan\'ın kendisine 3 talimat verdiğini belirtirek, \"Başbakanımız önce ikili eğitimi kaldırmamı istedi. İkili eğitimi kaldırmak, yeni yeni derslik yapmaktır. Biz gerçekten 270 bin yeni derslik yaptık, 600 binin üzerinde yeni derslik sahibi olduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde otuz altı iken, yirmi dörte düşürüdük. Bunu yeni derslikler yaparak düşürdük\"dedi. Kendisinin Haydar Paşa lisesinde 70 kişilik sınıflarda okuduğunu, 70 kişilik sınıfa bir öğretmen gelse bir öğrenciye bir dakika ayırmasının zor olduğunu da söyleyen Milli eğitim Bakanı Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bizim zamanımızda ders 50 dakikaydı, sonradan 45 dakika yaptılar, şimdi kırka indirdiler. İster 50 dakika olsun ister 40 dakika olsun 70 kişilik sınıfta öğretmen bir dakika ayıramaz. Kaliteli bir eğitim için mutlaka öğrenci sayısını derslik başına mutlaka otuzun altına düşürmek lazım. Daha aşağı düşerse isabet olur. Biz 36\'dan 24\'e düşürdük. Ancak, daha yapmamız gerekenler var. Genelde büyükşehirlerde 70 bin derslik yapacağız. Allah nasip ederse biz 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracaz. Buda istediğiniz ilave derslik yapacaz anlamına geliyor. 4 kişilik bir köy varsa bundan sonra taşımalı eğitimi mümkün olduğu kadar en aza indirmek istiyoruz. Şanlıurfa\'da hergün 100 bin kişi taşınıyor. Yazık değilmi bu kadar öğrencimizin ömrü yollarda geçiyor. Dolayısıyla büyük köylere okulu ile birlikte öğretmen lojmanı da yapacağız ve öğretmen sayısınıda artıracaz.\"Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Nusaybin ilçesine geçerek Partisinin ilçe kongresine katıldı.

12)ÜNLÜ OYUNCUNUN EVİ 10 GÜNDE İKİNCİ KEZ SOYULDU

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde yaşayan bir dönemin sinema ve dizi oyuncusu Aynur Aydan\'ın evi geçtiğimiz on gün içinde iki kez soyuldu.

Alaçatı\'da yaşayan bir dönemin sinema ve dizi oyuncusu Aynur Aydan\'ın evine geçen 10 gün içinde 2 kez hırsız girdi. Evi ikinci kez soyulan Aydan, Çeşme Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurarak şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Aydan\'ın evine gelerek incelemelerde bulundu.

Yaşadığı soygun olayı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Aydan yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Hiç böyle şeyler yaşanmazdı. Çeşme\'de, Alaçatı\'da kapılarımız açık otururduk. Anlayamadım yani. Bayramın son günüydü, param kalmamıştı. Gidip bankamatikten çekeyim dedim. Fazla para da evde bulundurmam. Beş bin lira çektim geldim. Temizlikçi kadın da evde iş yapıyordu. Onun parasını verdim. Kadın işini bitirdi gitti. Çantama bakamadım. Çantamı kenara attım. Sonra parayı ortadan kaldırayım dedim. Parayı saydım. 3 bin lira var, 2 bin lirası yok. Amerika\'dan oğlum gelmişti. O da, pantolonunun cebinde 300 dolarının olmadığını söyledi. Bana, \'Sen aldın zannettim\' dedi. \'Oğlum, ben alır mıyım hiç\' dedim. Biz elimizi sürmeyiz birbirimizin herhangi bir şeyine. Kim alabilir? İş yapan kadında bana devamlı, \'Aynur abla dikkat et. Suriyeliler geliyor. Hırsızlık oluyor. Her yeri soydular. Bizim eve girdi\' gibi şeyler söylüyordu bana. Temizlikçi kadın, geçen sene de bana geliyordu. Fakat geçenlerde üst katta bir çok kıyafetim vardı. Bir saat geçti aşağıya inmedi. \'İşi bittiği halde yukarıda ne yapıyor acaba\' dedim. Çıkıp baktım. Elbiseleri karıştırıyordu. \'Sen ne yapıyorsun? Elbiseleri mi karıştırdın?\' dedim. \'Yok abla, devrilmiş onları aldım\' dedi. Kimseye iftira atamıyorsun ama evime giren kimse yok. Acaba bankadan mı yanlış çektim diye düşündüm. Hadi benim öyle olsa, oğlumun parası nerede? Bunun dışında yaklaşık 8-10 bin lira param vardı. Tabi para elde durmuyor. Vereceğim yerler vardı. Onları hazırladım. Bir kutuya koydum. Çekyatın altına koydum. Çantamdaki para bitti. Kutudan alayım dedim. Bir baktım ne pasaport var, ne de o para var. Çantalar almıştım. Onların hepsi duruyordu. Bir iki akşamdır evde bir takırtı hissediyorum. Ama hiç ümit etmedim. Kapılarda bir kırık yok. Ne olduğunu anlayamadım\"

Evde parmak izi tespiti yapan polis, Aynur Aydan\'ın ifadesini alıp tutanak tuttu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

13)LÜKS ARACINA YAZILAN TRAFİK CEZASINA İTİRAZ ETTİ



İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, lüks segment araç kiralama şirketi bulunan 29 yaşındaki Ufuk Karavar\'a 5000 cc motor gücüne sahip lüks aracıyla seyir halindeyken kendisini durduran polis tarafından \'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma\' cezası kesildi. Aracın egzozunun fabrika çıkışlı olduğunu belirten Karavar, \"Bu araç bu sesi çıkardığı için vergi ödüyorum. Ayrıca zaten fabrika çıkışlı olarak böyle. Mahkemeye cezanın iptali için başvurdum\" dedi.

Gaziemir\'de, lüks segment araç kiralama işletmeciliği yapan Ufuk Karavar, evine gittiği sırada kendisini trafik polisi durdurdu. Lüks aracının ön kısmında plaka takma yeri olmadığı için plakalı bulunmayan aracı için polis memuru bin 763 lira ceza yazdı. Ceza tutanağını inceleyen Karavar, tutanakta başka bir cezanın daha yazıldığını gördü. Karavar\'a aynı zamanda \'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma\' cezası kesildi. Aracının 5000 cc motor gücüne sahip olduğunu ve fabrikalı çıkışlı egzoz bulunduğu belirten Karavar, cezanın iptal edilmesini istedi. Bunun üzerine trafik polisi Karavar\'a araca susturucu takmasını söyledi. Fabrika çıkışlı olmasından dolayı susturucu takılamayacağını anlatan Karavar, polisi ikna edemedi.

Lüks aracının özelliklerinden dolayı vergi ödediğini söyleyen Karavar, \"Eşimle birlikte eve giderken polis durdurdu. Alkol ve ehliyet kontrolü yaptı. Aracımızın ön tarafında plaka olmadığı için ceza yazdı. Bu araçlar yurt dışından geldiği için plaka takma yerleri yok. Polis arkadaşa anlattık durumu. Ancak bin 1763 lira ceza yazdı. Cezayı kabul ettik. Eve gittiğimde ceza tutanağını kontrol edince ikinci bir ceza gördüm. \'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma\' cezası adı altında 206 lira ceza kesilmiş. Geri döndüm ve polis arkadaşa aracın fabrikasyon böyle olduğunu söyledim. Ancak cezayı iptal etmedi. Susturucu takmam gerektiğini belirtti. Bende bu araçlara susturucunun takılamayacağını söyledim. Zaten o sesten dolayı aracın vergisini ödüyorum buna rağmen ceza yedim\" dedi.

\"CEZANIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUM\"

Aracının muayene istasyonundan sorunsuz geçtiğini ve \'Türkiye standartlarına uygundur\' yazılı evrak aldığını belirten Karavar, \"Ceza nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesi\'ne başvurdum. Cezanın iptal edilmesini bekliyorum\" şeklinde konuştu.



14)KİLİS\'TE ÇOCUK FESTİVALİ

KİLİS\'te, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Kilis Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Çocuk Festivali\'nde, Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğlendi.

7 Aralık Stadyumu\'nda gerçekleştirilen festivale Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Vali Yardımcısı ve Polateli Kaymakamı Bayram Türker, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, çocuklarla birlikte kurdele kesip festivalin açılışını yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, herkesin eğlenmeye moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, \"Çocukların çok daha fazla ihtiyacı var. Kilis\'teki anne ve babaların çok daha fazla ihtiyacı var. Geçen yıl yaşadığımız sendromdan dolayı, ciddi bir şekilde morallerimiz bozulmuştu. Moral ve motivasyon ihtiyacımız vardı. Özellikle Suriyeli misafirlerimizin de ihtiyacı vardı, Kilis halkı adına gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. İyiki böyle bir festival düzenlendi. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı aileleri ile birlikte görüyoruz\" dedi.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, \"Hiç birimiz çocuk olmadan buraya gelmedik. Hepimizin bir hatırası var, hepimizin söyleyeceği şeyler var. Neyi yaşamak istediğinizde çocukluğumuzu yaşamak isteriz. Ömrümüze ömür katılacak olsa çocukluğumuzu yeniden yaşamak isteriz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklar tarafından çeşitli şarkılar seslendirildi. Festival kapsamında çeşitli yarışmalar da yapıldı. Halat çekme yarışmasına protokol üyeleri de katılıp çocuklara yardımcı oldu.

15)GUİNNESS\'E ADAY TARİHİ KÖPRÜ 1306 METRE ÖLÇÜLDÜ

EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'nde 1443 yılında inşa edilen tarihi taş köprünün Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'nda yer alması için yapılan incelemede 1306.2 metre olduğu tespit edildi. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Çin\'de 2 bin metrelik bir taş köprü olduğunu hatırlatarak, \"Eğer bu şekilde yer almazsa, söz konusu taş köprü Çin\'de Asya\'da olduğu için bizimki de Avrupa\'nın en uzun taş köprüsü olduğunu söyleyebileceğiz\" dedi.

Uzunköprü İlçesi\'ne adını veren ve Ergene Nehri\'nin üzerinden geçen tarihi taş köprü Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na girmesi için aday gösterildi. Uzunköprü Belediye Başkanlığı dünyanın en uzun tarihi taş köprüsü unvanı için Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na girmek için talep de bulundu. Kitabın Türkiye\'ye danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türgücü, ilçedeki taş köprüde incelemelerde bulunarak tekerlikli metre ile ölçüm yaptı. Köprüyü baştan başa, tekerlekli metre ile ölçen Aydın Türkgücü tarihi taş köprünün 1306.2 metre olduğunu açıkladı. Guinness ekibi, köprünün toprak altında kaldığı öne sürülen bölümlerde de incelemeler yaptı.

\"DÜNYA OLMAZSA, AVRUPA\'NIN EN UZUN KÖPRÜSÜ OLACAK\"

Uzunköprü Belediye Başkanı CHP\'li Enis İşbilen, başvuruları sırasında Çin\'de 2 bin metrenin üzerinde uzunluğa sahip bir taş köprü olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, \"Tarihi köprümüzün Guinness Dünya rekorlarına yazılmasını talep ettik. Bu anlamda bir çalışma başlattık. Guinness\'in dünyanın en uzun taş köprüsü kategorisinde köprümüzün yer alması için başvuruda bulunduk. Aldığımız bilgiye göre Çin\'de 2 bin metreyi aşan bir köprü olduğunu öğrendik. Şuanda Çin\'de köprü üzerinden araç geçmiyor. Genişlik anlamında bir fakrımız var. İlgili müracaatlarda bulunacağız. Eğer bu şekilde yer almazsa, söz konusu taş köprü Çin\'de Asya\'da olduğu için bizimki de Avrupa\'nın en uzun taş köprüsü olduğunu söyleyebileceğiz\" dedi.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı Türkiye danışmanı ve İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural,

talep üzerine köprüyü ölçmek için geldiklerini söyledi. Tarihi köprüyle ilgili yeni bir kategori açılması için teklifte bulunacaklarını anlatan Prof. Dr. Kural, \"Uzunköprü dünya çapında eser. Rekorlarla birlikte topluma yararlı olmaya çalışıyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı\'nda yeni bir kategori açılması için yani \'üzerinden araç geçebilen dünyanın en tarihi taş köprüsü ve uzun köprüsü olarak\' başvurusunda bulunuyoruz. Bir kısmı toprak altında kaldığı söyleniyor, bunu da değerlendireceğiz. UNESCO Kültür Mirası Listesi\'nde aday, eminim o zaman daha çok insan gelecektir. Türkiye\'de her sene 25 kadar rekor başvurumuz oluyor. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'nda şuanda 100 kadar Türk rekoru var ancak bu her an değişebilen bir durum. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı birinci prensibi her an rekor kırılabilir olması. Türkiye\'de de onların verdiği şartnamelere göre hareket ediyoruz. İnsanları rekora karşı bir hevesleri var. Sadece Türkiye\'de değil, dünyada da böyle\" dedi.

TAŞ KÖPRÜNÜN TARİHİ

Uzunköprü 1426-1443 yılları arasında Osmanlı padişahı II. Murad tarafından, dönemin baş mimarı Muslihiddin\'e yaptırıldı. Köprü yapıldığında 1392 metre uzunluğunda, 6.80 metre genişliğinde, 13.56 metre yüksekliğinde ve 174 kemerliydi. Taş ayakları arasında fil, aslan, kuş figürleri ile geometrik motifler yer alıyor. Köprü Osmanlı\'nın Balkanlara ve Anadolu\'ya yaptığı seferlerde doğal bir engel olarak karşılarına çıkan Ergene Nehri\'ni aşmak için kuruldu.

