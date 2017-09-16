DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ŞEHİTLİKTE ORMAN YANGINI

GELİBOLU YARIMADASI BU KEZ UCUZ KURTULDU

Çanakkale Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında çıkan orman yangını tamamen söndürüldü. 1994 yılında 4 bin 49 hektar alanın kül olduğu şehitliklerin yeşil örtüsü bu kez kurtarıldı. İlk belirlemelere göre aveler, 2.5 hektar zirai alan ve zeytinlik ile yarım hektar ormanlık alana zarar verdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yangınla ilgili yaptığı açıklamada, \"Tarihi Alanda Ağdere Şehitliğinde çalışma yapan müteahhidin ihmali sonucu bir kıvılcım ile maalesef yangın başladı. Çok şükür hemen müdahale edilmek kaydıyla daha büyük bir yangına sebebiyet vermeden, alevler çam ormanlarına sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. Bu 3 hektarlık alanında hemen hemen 2.5 hektarında kuru otlar ile birkaç zeytin ağacı oluşturuyor. Yarım hektarlık bir ormanlık alanda zarar söz konusu. Bu kadar küçük çaplı bir yangınla atlatmış olmayı, teselli olarak görüyoruz. Rüzgarın çok olması, çam ormanlarının çok sık olması ve mevsimin de yaz olması sebebiyle korktuk ancak yangının büyümeden kontrol altına alınması hepimizi sevindirdi. Hepimize büyük geçmiş olsun\" dedi. Öte yandan, yangınla birlikte tedbir amacıyla transit gemi geçişlerine karşılıklı olarak kapatılan Çanakkale Boğazı da trafik, alevlerin söndürülmesiyle normal seyrine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Yangına havadan ve karadan müdahale

-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile röp.

-DHA muhabiri Burak Gezen\'in anonsu

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

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2)BURSA\'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DE KARIŞTI

BURSA\'da çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de karıştı. Kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, mahalleye Çevik Kuvvet polisleri sevk edildi. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde bulunan Trafo Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan çocuklar bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu. Olayı gören çocukların aileleri de birbirlerine saldırınca kavga büyüdü. Kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale yapılırken, kalabalığın dağılmaması üzerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

Kalabalık polis ekiplerinin ikna çabaları sayesinde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalıktan görüntü

-Çevik Kuvvet ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden detay

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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3)4\'NCÜ KATIN BALKONUNDA DÜŞEN SURİYELİ, 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ



KONYA\'da oyun oynarken dengesini kaybedip 4\'ncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriyeli 3 yaşındaki Mariyya Halid hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akifpaşa Mahallesi Bulgur İmam Caddesi\'nde meydana geldi. Suriyeli Fatuva Halid\'in namaz kılarken, kızı Mariyya kapısı açık olan balkona çıktı. Balkonda asılı bulunan halılarla oynayan küçük çocuk, dengesini kaybedip 4\'ncü kattan beton zemine düştü. Halid\'in düştüğünü gören bina sakinleri eve gelerek durumu anneye söyledi. Ağır yaralanan Mariyya Halid, otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mariyya Halid, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

- Mariyya Halid\'in fotoğrafı

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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4)TRAMVAY ÇALIŞMALARI SIRASINDA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI



İZMİR\'İN Konak İlçesi\'nde, tramvay yapım çalışmaları kapsamında kazı yapan iş makineleri, doğalgaz borusuna zarar verdi. Olay sonrası araç trafiğine kapatılan Gazi Bulvarı\'na güvenlik şeridi çekilirken, borunun onarılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin tramvay yapım çalışmaları kapsamında, Gazi Bulvarı\'nda kazı yapan iş makineleri doğalgaz ana boru hattına zarar verdi. Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer borudaki doğalgaz akışını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Doğalgaz sızıntısının paniğe yol açtığı bölgede 2 itfaiye aracı tedbir amacıyla nöbet tuttu. Olay üzerine Gazi Bulvarı bir süre araç trafiğine kapatılırken, bölgeye gelen İzmirgaz ekiplerinin boruyu onarmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Çalışmalardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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5)ZONGULDAK\'TA YAYAYA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Murat Sezgin, öldü. Kaza, akşam saatlerinde Göçmenler Mahallesi\'nde meydana geldi. Murat Sezgin yönetimindeki 67 LA 362 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Neriman Çiftçi\'ye çarptı. Kazada Neriman Çiftçi ile motosikletten düşerek başını orta refüje çarpan Murat Sezgin ağır yaralandı. Sezgin ve Çifçti, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sezgin, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çiftçi\'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Sezgin\'in ehliyetsiz olduğu ve kask takmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralılara sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Çevredeki meraklı vatandaşlar

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yapan motosiklet

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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6)OSMANCIK\'TA KAZA: 5 YARALI



ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde otomobilin yoldan çıkması nedeniyle meydana gelen kazada 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Kalinsa Köyü yakınlarında meydana geldi. Kastamonu\'dan Amasya\'nın Gümüşhacıköy İlçesi\'ne giden 49 yaşındaki Sezai Ertürk yönetimindeki 19 KV 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Sezai Ertürk ile yanında bulunajn Nihat Aköz (48), Güler Aköz (47), Feyza Aköz (32) ile Anıl Aköz (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Fotoğraflar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY / OSMANCIK(Çorum),(DHA)

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7)ADIYAMAN\'DA KAZA: 3 YARALI



ADIYAMAN\'da, 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi, Türmüz yolunda meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 02 BH 302 plakalı otomobil, önce park halinde bulunan ve içerisinde 51 yaşındaki Abuzer Barış\'ın bulunduğu 16 VN 114 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen 32 yaşındaki Şeyho Erkenek yönetimindeki 02 AY 305 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Abuzer Barış, Şeyho Erkenek ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan otomobiller

- Vatandaşın tepki göstermesi

- Otomobillerin çekiciyle kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

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8)TRAKTÖRLE TUR OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 2 YARALI



DENİZLİ\'de, kavşakta tur otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Denizli-Pamukkale karayolu Irlıganlı kavşağında meydana geldi. Pamukkale\'den Denizli yönüne giderken kavşaktan dönüş yapmak isteyen 53 yaşındaki Gülnaz Gürel yönetimindeki 20 ES 588 plakalı traktör, aynı yöne giden 45 yaşındaki Ayhan Uç yönetimindeki 07 NUC 98 plakalı tur otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü refüje çıkarken, traktör ise ikiye ayrıldı. Kazada, traktör sürücüsü Gürel ve otobüs şoförü Uç yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden görüntü

- Tur otobüsünden görüntü

- Tur otobüsünün çekilmesinden görüntü

- Trafik ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

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9)5 YILDIZLI OTELDE, 4 AYDA İKİNCİ YANGIN



ORDU\'nun Ünye İlçesi\'nde geçen Mayıs ayında yangın çıkan, tadilat halindeki 5 yıldızlı otelde, dün yine yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Ünye İlçesi\'nde geçen Mayıs ayında çıkan yangının ardından tadilat yapılan 5 yıldızlı otelde dün saat 18.30 sıralarında yine yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında içeride sadece otel personelinin bulunduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Otel dışından detay

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mücahit GÜREL / ÜNYE(Ordu),(DHA)

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10)EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU



GAZİANTEP\'in Şehitkamil ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1\'inci katında nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

İtfaiye ekipleri yangın çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yanan ev

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - GAZİANTEP,(DHA)

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11)CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU



DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde cami tuvaletinde, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı belirlenen kimliği belirsiz kişinin cesedi bulundu.

Olay, dün gündüz saatlerinde Anafartalar Mahallesi 2175 Sokak\'ta meydana gledi. Hacı Bayram Camii\'nin tuvaletinde hareketsiz yatan kişiyi gören cemaat, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aşırı dozda uyuşturucu madde aldığı belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin kemliğini belirlemek için çalışma başlattığı ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Camiden görüntü

- Olay yerine toplanan vatandaşlardan görüntü

- Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / PAMUKKALE(Denizli),(DHA)

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12)BİRÇOK SUÇTAN ARANAN KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI



KONYA\'da yağma, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve oto hırsızlığına karıştığı tespit edilen 29 yaşındaki Kevser Çambel yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Güven Timleri tarafından kurulan özel ekip, kent merkezinde çeşitli zamanlarda meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve mağdurlarla görüşen polis, şüphelinin poliste suç kaydı bulunan Kevser Çambel olduğunu tespit etti. Yağma, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve oto hırsızlığı olaylarına karışan Çambel, akşam saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çambel\'in daha önce de karıştığı yağma suçundan da arandığı belirtildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kevser Çambel sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi ve götürülüşü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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13)BURSA\'DA FUHUŞ OPERASYONU: 24 GÖZALTI

BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş pazarlığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 17 kadın ve onlarla birlikte olduğu belirtilen 7 erkeği gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya ve Dumlupınar mahallelerinde fuhuş yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere ve yolda pazarlık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda, 17 kadın ve onlarla birlikte oldukları öne sürülen 7 erkek gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan 7 erkekten birinin, 18 yaşından küçük olduğu ve adrese girdiği sırada yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 24 kişiye Kabahatler Kanunu\'ndan cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan şahısları taşıyan minibüsün emniyet müdürlüğüne gidişi

-Minibüsün emniyet müdürlüğüne girişi

-Şüphelilerin emniyete girişi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)

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14)EŞİNDEN BOŞANDI, PLAKASINA \'KURTULDUM\' YAZDIRIP TUR ATTI



AFYONKARAHİSAR\'da, anlaşamadığı gerekçesiyle eşinden boşanan 25 yaşındaki Rıdvan Çöygün, gelin arabası gibi süslediği otomobilinin ön plakasına \'boşandım\', arka plakasına \'kurtuldum\' yazdırıp adliye çevresinde tur attı. Afyonkarahisar Işıklar Beldesi\'nde oturan bir çocuk babası Rıdvan Çöygün, anlaşamadığı gerekçesiyle 6 yıllık eşi S. Çöygün\'e boşanma davası açtı. Afyonkarahisar Adliyesi\'nde dün görülen duruşmada, hakim çiftin boşanmasına karar verdi. Çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti ise anneye verildi.

Kararın ardından Rıdvan Çöygün otomobilini gelin arabası gibi süsleyerek, adliye etrafında ve yaşadığı Işıklar Beldesi\'nde tur attı. Çöygün, otomobilinin plakasının ön kısmına \'boşandım\', arka kısmına \'kurtuldum\' arka camına ise \'Cehennemin dibine kadar yolun var\" yazdıran büfe işletmecisi Rıdvan Çöygün, \"Anlaşamıyorduk, geçinemiyoruz. Şiddetli geçimsizlik vardı. Sonunda boşandım. Ben de bu mutluluğumu böyle paylaşmak istedim. Sanırım böyle bir olay da Türkiye\'de bir ilk olacak. Herkes bilsin ki bugün benim en mutlu günüm, inanın düğünümde bile bu kadar mutlu olmamıştım. Oh be dünya varmış, yaşasın huzur, huzur gibisi yok\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçtan ve plakalardan detaylar

-RÖP: Rıdvan Çöygün (eşinden boşanan kişi)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-kamera: Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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15)KÖY YOLU İÇİN ANKARA\'YA YÜRÜMESİNE İZİN VERİLMEDİ



DÜZCE Valiliği, Aynalı Köyü\'nde oturan Selahattin Aydın\'ın, 3 bin 500 metrelik köy yolunun yapılmamasını protesto için 85 yaşındaki annesi ile birlikte Ankara\'ya başlatacağı yürüyüşe, annesinin yaşlı olması ve güvenlik tedbirleri nedeniyle izin vermedi. Selahattin Aydın, Anıtpark Meydanı\'nda basın açıklaması yapmak ve annesi Fatma Aydın ile Ankara\'ya yürüyüş başlatmak için Valilik\'ten izin istedi. Valilik, Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında basın açıklamasına izin verirken, yürüyüşe izin vermedi. Vali Yardımcısı Hasan Bağcı imzasıyla Aydın\'a gönderilen yazıda, annesinin yaşlı olması ve güvenlik tedbirleri nedeniyle yürüyüşe izin verilmediği belirtildi.

Meydanda tek başına basın açıklaması yapan Aydın, uzun yıllardır köylerinde içme suyu ve asfalt problemi yaşadıklarını söyledi. Su ve yolun temel ihtiyaçlar olduğuna işaret eden Aydın, \"Biz lüks ihtiyaçlar talep etmiyoruz. Su, öyle ya da böyle halloldu. Ama su çalışması yapılırken bozulan yollarda asfaltlama çalışması yapılmadı. 3 yıldan bu yana onunla ilgili de sıkıntılarımızı dile getirmeye çalıştık. Ancak bir türlü cevap bulamadık. Sonunda geçen yıl bize 3.5 kilometrelik yolun 1.6 kilometresinin yapılacağı söylendi. Köyün sıkıntısını bizzat şu anki valimize ilettik. Çünkü her gelen vali 1 yılda değiştiği için periyodik olarak bu işleri yaptık. Bu sayın valimiz de notunu aldı ve ilgileneceğini söyledi. Ancak yol yapılmadı\" dedi.

Köyde susuzluktan, tozdan, çamurdan çok çeken kadınları temsilen 85 yaşındaki annesiyle Ankara\'ya yürüyüş başlatacağını da Vali\'ye bildirdiğini anlatan Aydın, şöyle dedi:

\"Bu yürüyüşün yapılamayacağı şeklinde bize yazı ile bilgi verildi. Ancak basın açıklamasına izin vermişler. Ama sayın valimize şunu bildirmek isterim. Bu burada kalmayacak. Beni yürütmedi. Ben bu defteri kapatmadım. Sorun çözülmezse değişik platformlarda hakkımızı arayacağız. Çünkü biz haklıyız. Biz devletten temel ihtiyaç olan bir şey istiyoruz. 85 yaşındaki annemi düşünerek izin vermediler. Bu yazıyı alınca köye annemin yanına gittim. Annem yürüyüş için hazırlık yapıyordu. Ben de anneme \'Anacım müjde. Sayın Valim, şefkatli Valim senin yollarda heder olmaman için bu yürüyüşe izin vermiyor. Hiç sıkıntı yapma\' dedim. Annem de bana \'Evladım madem sayın valimiz benim sağlığımı düşünüyorsa bizi bu köyde susuzluktan, tozdan, çamurdan kurtarsa iyi olmaz mı?\' dedi. Ben cevap veremedim.\"

Aydın, açıklaması ardından parktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Selahattin Aydın\'ın açıklaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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16)ÇUKURA DÜŞEN SOKAK KÖPEĞİNİ, İTFAİYE KURTARDI



BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde geçen yıl önce meydana gelen heyelanda oluşan, ancak kapatılmayan 2 metre derinliğindeki çukura düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çavuşköy Mahallesi\'nde geçen yıl toprak kayması nedeniyle oluşan, ancak kapatılmayan 2 metre derinliğindeki çukurda köpek gören bir kişi, İnegöl İtfaiyesi ve İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, halat bağlayarak çurura inip, mahsur kalan sokak köpeğini yukarıya çıkardı.

Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlileri yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtarılan köpeğin tedavisini yapıp, doğal hayata saldı.

Mahalle sakinleri, köpek yerine bir çocuğun da düşebileceğini söyleyip tepki gösterdi, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin kurtarma anı

- Köpeğin doğaya salınma anı görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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17)İTALYAN SAVAŞ GEMİSİ, EĞİTİM İÇİN MARMARİS\'TE



İTALYA Deniz Kuvvetleri\'ne bağlı \'Durand De La Penne\' isimli destroyer, aralarından kadınların da bulunduğu 88 İtalyan deniz harp akademisi öğrencisiyle birlikte Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'na demir attı. İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı \'Durand De La Penne\' adlı gemi, 2017 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında Marmaris İlçesi\'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'na demir attı. İlçe Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı ziyaretlerinin ardından savaş gemisi basına tanıtıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu İtalyan deniz harp akademisi 2\'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 88 asker, Türk askerleri ile diyalogları artırma ve teknik bilgiler kapsamında yaz eğitimleri yaptı.

Gzetecilere savaş gemisi gezdirildikten sonra komutan misafir odasında basın açıklaması yapıldı. Marmaris\'te ilk defa bulunduğunu ve çok güzel bir yer olduğunu söyleyen Durand De La Penne Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Albay Fabrizo Rutteri, \"Hepimiz Akdeniz insanlarıyız, birbirimize çok benziyoruz. Türkiye, çok güzel bir ülke. Aksaz\'daki liman ziyaretinde gösterilen misafirperverlik ve organizasyondan çok memnun kaldım. Burada kaldığımız sürede Türk askerleri ile yapılan eğitimlerde ikili ilişkilerimiz çok olumlu yönde arttı. Bu liman ziyareti, İtalya deniz harp akademisi kinci sınıf öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerinin iki amacı vardır: ilk olarak, İtalya ve İtalya Deniz Kuvvetleri\'nin önemli askeri ve ekonomik ilişkilerinin olduğu ülkelerle işbirliği ve diyaloglarını arıttırmaya destek olmak, yapılan müşterek deniz tatbikatları ve limanlardaki sosyal aktivitelerle karşılıklı operasyon bilgi anlayışını geliştirmektir. İkinci olarak ise 19 kadın toplam 88 kişiden oluşan ve \'Ateires\' sınıfı olarak adlandırılan ikinci yıl öğrencilerine eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ev sahipliği yapmak. Türk Deniz Kuvvetleri\'ne gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverlik için ayrıca teşekkür ederim\" dedi.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

148 metre uzunluğa, 17 metre genişliğe sahip savaş gemisinde 25 subay, 149 astsubay ve 155 erbaş görev yapıyor. 5500 ton ağırlığındaki gemide 2 anti denizaltı ve anti savaş gemisi helikopteri bulunuyor. Kısa, orta ve uzun menzilli 10 füze, 4 makineli tüfek, 2 uçaksavar, üçlü atabilme özelliğine sahip anti denizaltı torpidosu bulunuyor. Her türlü hava şartlarında seyir yapabilmesi için son model teknolojik cihazlar ile donatılmış durumda.

Savaş gemisi, pazar günü şafak vakti Marmaris\'ten ayrılarak İtalya\'ya geri dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Aksaz \'da demirli savaş gemisinin dışarıdan genel-ayrıntılı görüntüsü

- İtalyan komutanlarının basın mensuplarına savaş gemisini gezdirmesi genel-ayrıntılı görüntü

- Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Albay Fabrizo Rutteri\'nin Türk subay tercümesi eşliğinde basın açıklaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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18)KİLİS\'TE DÜNYANIN EN BÜYÜK KATMERİ, REKORLAR KİTABI\'NA GİRDİ

KİLİS\'te, düzenlenen Kilis Katmeri Festivali\'nde 0.55 metrekare büyüklüğünde yapılan dünyanın en büyük katmeri, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girdi.

Kilis Belediyesi tarafından Öğretmenevi arkasında düzenlenen Kilis Katmeri Festivali\'nin açılışına; Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Vali Yardımcıları Osman Uğurlu ve Bayram Türker, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis\'in yüreği büyük bir kent olduğunu belirterek, \"Kilis cefakar bir il, aynı zamanda da vefakar ildir. Yanıbaşımızda Suriye\'deki olaylar patlak verdiği zaman en çok etkilenen, en çok sıkıntı çeken, en çok mağdur olan il Kilis oldu. Nüfusumuzun iki, üç katı Suriyeli misafir geldi, birçoğu burada kaldı. Bir kısmı da buradan diğer illere dağıldı. Tabiri caiz ise Kilis tıkını çıkarmadı. Ne yaptı; evini, işini aşını, sokağını, caddesini, parkını, yolunu her şeyi paylaştı. Bu da yetmedi, dünyanın en büyük terör örgütü olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütü tarafından üzerimize çok sayıda füze atışı oldu. Birçok insanımız hayatını kaybetti, birçok insanımız ise yaralandı. Bulunduğumuz mekanın ilerisine füzeler düştü. Cumhurbaşkanımızın direktifleri, hükümetimizin talimatlarıyla kahraman ordumuz, yenilmez denen, dünyanın başbelası denen DEAŞ terör örgütünün bulunduğu yerlere operasyon düzenledi. Dünya bizi yalnız bıraktı, buna rağmen ordumuz girdi, başardı ve çıktı. Geçen yıllar güvenlik korkumuz varken, bugün güvenlik sağlandı, festivaller yapabiliyoruz. Neyin sayesinde; güçlü devlet, güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü hükümet, güçlü millet, güçlü ordu sayesindedir. Kilis katmerini dünyaya anlatamıyoruz. Kilis katmeri belki de dünyanın en güzel tatlılarından bir tanesi, en hafif tatlılarından bir tanesidir. En güzel yiyeceklerden bir tanesidir. Biz bunu tanıtamıyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan festivalde baklavacı Yılmaz Ayoğlu tarafından dünyanın en büyük katmerinin yapılması denendi. Ayoğlu tarafından yapılan 0.55 metrekarelik katmer, Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibi tarafından incelenip, dünyanın en büyük katmerini Guinness Rekorlar Kitabı\'na tescili yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festival alanı

- Belediye Başkanı Hasan Kara\'nın konuşması

- Festivalin açılışı

- Killis katmerinin yapımı

- Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibinin incelemesi

- Kilis katmerinin tescillenmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU - KİLİS,(DHA)

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19)OKUL KANTİNLERİNDE \'TÜRK YEMEKLERİ\' YER ALACAK



YALOVA\'daki kantinciler için düzenlenen sertifika törenine katılan Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TKİEDF) Başkanı Vahap Osmanoğlu, okul kantinlerinde Türk yemeklerinin yer alacağını söyledi. Osmanoğlu, \"Kantinlerimizde Adana, Urfa kebabımız, dönerimiz, köftemiz var, şişimiz, iskender kebabımız var. Artık kantinlerimiz Türk mutfağına uygun ürünler üretmeye başladılarö dedi.

Yalova Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği (YAKAD) tarafından düzenlenen \'Açık alan işletmeciliği ve hijyen\' konusunda kurs gören kantincilere yönelik sertifika töreni düzenlendi. Yalova\'da İsmetpaşa Mazlum Palabıyık İlkokulu\'nda gerçekleştirilen törene Yalova Belediye Başkan Vekili Halit Güleç, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ak Parti eski Milletvekili Temel Coşkun, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İş-Kur İl Müdürü Erhan Dede ile kursu tamamlayan kantinciler katıldı. Burada yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından 52 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Programın ardından ise Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TKİEDF) Başkanı Vahap Osmanoğlu, okul kantini denetleyerek gazetecilere açıklamada bulundu.

KANTİNLERDE TÜRK YEMEKLERİ

Kantinlerin modernize edildiğini ve tüm kantincilerin eğitimden geçirildiğini söyleyen Osmanoğlu, kantinlerde Türk mutfağının lezzetlerine yer vermeye başladıklarını belirtti. Osmanoğlu, \"Kantinlerimizde hijyenik bir ortam oluşturduk. TSE standartlarına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standartlarına uygun kantinler olmaya başladı. Merdiven altından çıkarıp modern bir hale getirdik. Ayrıca artık kantinlerimiz Türk mutfağına uygun ürünler üretmeye başladılar. Çoğu kantinlerde öğrencilere sunuluyor. Kantinlerimizde Adana, Urfa kebabımız, dönerimiz, köftemiz var, şişimiz, iskender kebabımız var. Kendi yöremizin daha doğrusu kantinlerimizden çocukların istediği, her hafta çeşitli ürünler çıkıyor. Ayrıca tekli üretimlerde sulu yemek ihtiyacı hasıl oldu. Bu sulu yemek üretimiyle kantinlerde çocuklara sağlıklı yemek veriyoruzö dedi.

KANTİNLER YILDA 5 DEFA DENETLENİYOR

Ustalık belgesi olmayanların kantincilik yapamadığını söyleyen Osmanoğlu, \"2005\'ten beri belgesi olmayan hiçbir kantinci kantincilik yapamıyor. Kantincilik yapacaksa ustalık belgesine sahip olması lazım. 4 yıl bir fiil eğitim alarak belgelerini alıyorlar. Halk eğitim merkezleri ile yaptığımız anlaşmada kantincilere hijyen eğitimi veriliyor. Kantinlerimiz güvenli, kantinlerdeki tüm ürünler sağlıklıdır. En çok denetlenen yerler kantinler oldu, çünkü kantinler yılda en azından 5 defa denetleniyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, bizler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve belediyeler denetliyor. O yüzden en sağlıklı yerler kantinlerdir. Şimdiye kadar Türkiye genelinde Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlükleri yetkililerince yapılan denetimlerde herhangi bir vaka yok. Demek ki kantinler iyi yöndeö şeklinde konuştu.

Kantincilere de çağrıda bulunan Osmanoğlu, \"Kendi çocuğunuza yedirmediğiniz ürünü okuldaki çocuklara da yedirmeyin. Onlar bize emanettir. Bu emanete sahip çıkalım. Çocuklar ülkemizin geleceğidir. Her kantinci çocuklara kendi evladı gözüyle bakmalıö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Federasyon başkanı plaket takdimi

-Federasyon başkanı açıklama

-Federasyon başkanı kantin denetimi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

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20)ŞAHİKA ERCÜMEN, SALDA GÖLÜ\'NDE REKOR DENEMESİ YAPACAK



BURDUR Belediyesi\'nin düzenlediği festivali kapsamında Salda Gölü\'ne dalış yapan su altı dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak adlandırılan gölde rekor denemesi yapacağını söyledi.

Burdur Belediyesi tarafından, kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü\'ne dikkati çekmek amacıyla bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Göl Festivali başladı. Festival kapsamında Köprübaşı Kavşağından Cumhuriyet Meydanı\'na kortej yürüyüşü düzenlendi; 300 metrelik Atatürk ve Türk bayrağı yürüyüş boyunca omuzlarda taşındı. Açılış seremonisinin ardından su altı dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Türkiye\'nin Maldivleri olarak adlandırılan Yeşilova İlçesi\'ndeki Salda Gölü\'nde dalış yaptı.

\'GÖLE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ\'

Şahika Ercümen, dalış öncesi Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz ile gazetecilere açıklama yaptı. Davet üzerine festivale katıldıklarını belirten Ercümen, Salda Gölü\'nü uzun zamandır merak ettiğini söyledi. Gölün renklerinin dışarıdan inanılmaz olduğunu ifade eden Ercümen, \"Su altı nasıldır diye düşünüyorduk. İlk kez böyle bir deneyim yaşayacağız. Bildiğim kadarıyla bu şekilde ilk kez tüpsüz bir dalış yapılacak. Bugün en büyük amacımız göle dikkati çekebilmek\" dedi.

BURDUR GÖLÜ\'NDEKİ KURUMA

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise Burdur Gölü\'ndeki çekilmeye dikkati çekti. Başkan Ercengiz, \"Burdur Gölü hacminin yüzde 40\'ını kaybetmiş durumda. O çığlığa kulak verilmesini istiyoruz. Yarın bu tehdit Salda Gölü için de var. Salda Gölü bu sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Bugün dünya rekortmeni, kayıtlara geçmiş 8 rekoru bulunan Şahika Ercümen\'in katkısıyla bu çığlığı ötelere, uzaklara, yukarılara duyurmak istiyoruz\" diye konuştu.

REKOR DENEMESİ YAPACAK

Şahika Ercümen, dalış sonrası yaptığı açıklamada ise, Salda Gölü\'nde rekor denemesi yapmak istediğini söyledi. Dalışın çok güzel geçtiğini anlatan Ercümen, \"Burası Mars yüzeyini andıran bir yapıya sahipmiş. Suyun altında bunu görüyorsunuz. Şimdiye kadar pek fazla gündeme gelmedi ancak aşağıda çok farklı yapılar var. Bunu ilk kez bugün gördük. Dalış antrenmanlarımızı bundan sonra burada yapacağız. Bugünkü dalışımız keşif dalışı idi. Yaklaşık 20 metreye daldık. İlk 1 metrede görüş çok güzel. Burada rekor denemesi yapabiliriz. Daha büyük bir ekiple gelip değerlendirdikten sonra Salda Gölü\'nün değerini bir rekor denemesiyle tüm Türkiye\'ye hatta tüm dünyaya duyurmak isteriz\" dedi.

Dalışın ardından vatandaşlar sahilde Şahika Ercümen\'le fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gölden detay

- Şahika Ercümen\'le röportaj

- Ali Orkun Ercengiz\'le röportaj

- Detay

- Çıktıktan sonra Şahika ile röportaj

- Detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)

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