DHA YURT BÜLTENİ-1

Kütahya ve Bilecik\'teki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor

1)TAVŞANLI\'DA YANGIN SEFERBERLİĞİ

Kütahya\'nın Domaniç İlçesinde geçen pazar günü başlayan ve halen devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tavşanlı İlçesinde belediye tarafından toplanan erzaklar yangın bölgesine gönderildi.Tavşanlı İlçesinde belediye hoparlörlerinden Domaniç\'teki orman yangınında söndürme çalışmalarına katılanlar için erzak yardımında bulunma çağırısı yapıldı. Çağrılar üzerine çok sayıda getirdikleri erzakları belediye önüne bıraktı. Toplana erzaklar belediyeye ait araçlarla yangın bölgesine götürüldü. Tavşanlı Ülkü Ocakları üyesi bir grup genç de yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere otobüsle Domaniç İlçesine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

-Erzakarın belediye önüne getirilmesi,

-Toplanan erzakların araçlara yüklenmesi,

-Belediye hoparlörlerinden yardım anonu yapılması,

-2 kişiyle röportaj yapılması,

-Araçların hareket etmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

2)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin İlçesi\'ne komşu Kilis\'te, sınıra askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.Suriye\'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin\'in sınır komşusu Kilis\'e gönderilen obüsler ile personelin yer aldığı konvoy, akşam kente ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında konuşlandırılmak üzere sınır hattına ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Askeri personeli taşıyan minibüs

- Askeri araçlar

- Obüs toplar

-Fırtına obüs toplarının geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU - KİLİS,(DHA)

=======================================

3)DÜZCE\'DE PAT PAT DEVRİLDİ: 7 YARALI

DÜZCE\'nin Gümüşova İlçesi\'nde fındık işçilerini taşıyan \'pat pat\' adı verilen aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Fındık topladıktan sonra işçileri ilçe merkezindeki evlerine götüren Yasin Yılmaz yönetimindeki pat pat tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte pat patın römorkunda bulunan Fatma Topaloğlu, Ebru Güler, Nafize Şengül, Aslan Aktaş, Zülfiye Yüksel ve Leyla Yılmaz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / GÜMÜŞOVA(Düzce),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

4)AKYAZI\'DA KIRMIZI IŞIK İHLALİ: 7 YARALI

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde iddialara göre iddialara göre kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza D-100 Karayolu Akyazı Ormanköy ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Özkan Görmez idaresindeki 34 GM 7861 plakalı otomobil Bektaş Karacaoğlan idaresindeki 06 FB 5967 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kazada Bektaş Karacaoğlan, Özkan Görmez, Maşuk Aksakal, Semra Yalçın ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Olay yeri görüntüleri

-Yaralılara Ambulans içerisinde ilk müdahaleler

-Yaralıların Hastaneye sevki

Haber-Kamera: Alattin ONUR/AKYAZI(Sakarya)(DHA)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

5)SİVAS\'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

SİVAS\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Karaçayır Köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas yönüne giden Ayhan Kaman (22) yönetimindeki 58 TD 078 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Büyülü yönetimindeki 58 T 0664 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada sürücüler Kaman ve Büyülü ile her iki araçta bulunan Ömer Dündar (22), Rasime Aslaner (69) ve İrade Aktaş (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılardan Ayhan Kaman ve Ömer Dündar Numune Hastanesi\'ne, diğer 3 kişi ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Ambulansların görüntüsü

-Kaza yeri görüntüsü

-Hastane acil servis görüntüsü

-Genel Görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

6)BURSA\'DA AMBULANSLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, gece yarısı Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi. Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde sol şeritte seyir halinde olan 16 BV 585 resmi plakalı ambulansın sürücüsü 50 yaşındaki İsmail Yelbey Botanik Kavşağı yol ayrımına geldiği esnada, şeritten yol ayrımına girmek isteyen 47 yaşındaki Nami Soylu idaresinde ki 16 NBK 67 plakalı otomobil önüne kırdı. Frene basan ambulans sürücüsü duramayarak otomobile çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan sürücü Nami Soylu, eşi 40 yaşındaki Aysel Soylu, çocukları 18 yaşındaki Zeynep ve 13 yaşındaki Samet, kazaya karıştıkları ambulansta bulunan sağlık ekibi tarafından yapılan ilk tedavileri yapıldı. Yaralılardan sürücü Nami Soylu Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, Aysel Soylu, Zeynep Soylu ve Samet Soylu Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Nami Soylu yoğun bakım servisine alındı.

Kazada ambulansta bulunan sürücü İsmail Yelbey ve sağlık görevlileri, Şaban Erdoğan Cari ile Tuba Kemahlı Verdi, yara almazken, kaza ile ilgili olarak soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Trafikten görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

7)KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU, OTOMOBİLDEKİ HASARA AĞLADI

KARABÜK\'te, üniversite öğrencisi Muhammed Emin Özdemir, babasına ait otomobille kaza yaptı. Yara almadan kurtulan Özdemir, araçtaki hasarı görünce gözyaşlarına boğuldu. Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Safranbolu Çevre yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Karabük Üniversitesi ikinci öğretim öğrencisi Muhammed Emin Özdemir, okula gitmek babasına ait 78 AZ 708 plakalı otomobille yola çıktı. Safranbolu\'dan Karabük yönüne giden otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaçlara çarparak karşı şerite geçti. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Özdemir, otomobildeki hasarı görünce, gözyaşlarına boğuldu. Özdemir\'i kazayı haber alıp olay yerine gelen arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Kaza yapan otomobil

- Sürücünün ağlaması

Süre:(01.34) Boyutu:(174 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

9)OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

İZMİR\'in Narlıdere İlçesi\'nde, 27 yaşındaki Barış Adalı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, sürücü Adalı yaralandı.Kaza, bugün saat 01.30 sıralarından İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Barış Adalı yönetimindeki 35 YU 668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sol tarafındaki demir bariyerlere, ardından da sağ taraftaki demir bariyerlere ve ağaca çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Adalı yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Adalı\'yı ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Adalı\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Otomobilin kaldırılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

10)GAZİANTEP\'TE 2 ÇOCUK GÖLETTE BOĞULDU

GAZİANTEP\'te, 17 yaşındaki Ökkeş Yanar ile 14 yaşındaki Habib Geçer, hayvan otlattıkları sırada serinlemek amacıyla girdikleri gölete boğuldu. Olay, öğle saatlerinde Burç Mahallesi\'ndeki Hacı Aslan Göleti\'nde meydana geldi. Hayvan otlatan 3 kişiden Ökkeş Yanar ve Habib Geçer, serinlemek amacıyla gölete girdi. İki arkadaş, bir süre sonra çırpınıp gözden kaybolunca yanlarındaki ismi öğrenilemeyen diğer çoban, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlilerinin arama çalışmaları sonuçsuz kalınca UMKE ekiplerine haber verildi. UMKE dalgıçları, göletteki 2 saatlik çalışmanın sonunda Yanar ve Geçer\'in cesetlerine ulaştı. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurum morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Otopsi merkezi

- Cenazelerin getirilmesi

- Ökkeş Yanar\'ın vesikalık fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

11)YOL ORTASINDA BACAKLARI PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

KONYA\'da yol ortasında bacakları parçalanmış kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.Olay, saat 04.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30\'ncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre yol ortasında yaralı bir kişiyi gören sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü tespit etti. Çevrede yapılan incelemede hayatını kaybeden kişiye bir aracın çarptığı ve daha sonra üzerinden başka araçlarında geçmiş olabiliceği belirtildi. Ayrıca kişinin her iki bacağınında parçalanmış olduğu görüldü. Jandarma, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlenemek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------------------------

- Olay yeri detay

- Jandarma ekiplerinin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

12)ORMANLIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Cesedin bir yılı aşkın süredir kayıp olan 22 yaşındaki Osman Kızmaz\'a ait olabileceği ihtimali üzerine teşhis için hastaneye çağrılan ablası ablası Neşe Kızmaz fenalik geçirdi. Dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ketenbelen Mezarlığı civarındaki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir Rus turist, yerde cesetle karşılaştı. Turistin bilgilendirdiği rehberin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre önce yaşamını yitirdiği belirlenen erkek cesedi, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Kemer Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

KAYIP GENCİN ABLASI FENALAŞTI

Cesedin geçen yıl Ağustos ayından beri kayıp olan Osman Kızmaz\'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, teşhis için abla Neşe Kızmaz\'ı hastaneye çağırdı. Hastaneye gelen Neşe Kızmaz, gözyaşlarına boğulup, güvenlik görevlisine sarılarak, \"Ne olur kardeşim olmasınö diye gözyaşı döktü. Neşe Kızmaz\'a cesedin üzerinden çıkan özel eşyaları gösterildi. Fenalık geçiren Neşe Kızmaz, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı.

Kemer cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Morgun dışından görüntü

- Araçlardan görüntü

- Ablanın hastaneye gelişi

- Ablanın kendisini yere atması

- Ablanın güvenlik görevlisi kadına sarılıp ağlaması

- Ablanın morga alınması

- Cesedin morgdan çıkarılması

- Cesedin araca konulması ve aracın gidişi

61.3 MB /// 01.55\"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

13)BİSİKLETLE MERDİVENDEN YUVARLANAN 2 ÇOCUK YARALANDI

BOLU\'da 8 yaşındaki Kerem Tahir S. ve 5 yaşındaki kardeşi, sokak merdiveninden bisikletle inmeye çalışırken düşüp, yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Yukarı Çarşı\'da meydana geldi. Kerem Tahir S. ve ismi öğrenilemeyen kardeşi, bisikletle merdivenden aşağıya inmek istedi. Ancak bu sırada bisiklet devrildi, iki kardeş aşağı yuvarlandı. Yaralanıp, \'anne\' diye ağlayan iki kardeşe ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bu sırada bir kadın ise gözyaşlarını tutamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa bindirilen iki kardeşten Kerem Tahir S., sağlık görevlisine, \"Ağabey bize iğne yapmazlar değil mi?\" dedi. Kerem Tahir S. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne, durumu daha ağır olan kardeşi ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yerdeki çocukların ağlamaları

-Çocuklara üzülüp ağlayan kadın

-Kalabalıktan görüntüler

-Çocukların düştüğü merdivenden görüntü

-Röportajlar

-Çocukların ambulansa taşınması

-Detaylar

Süre: 01.58 - Boyut: 63.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

14)FUHUŞ OPERASYONUNDA, HAMİLE KADINLARIN DA İÇİNDE BULUNDUĞU 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BURSA polisi, yol kenarında fuhuş pazarlığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 22 kadın, 8 travesti ve onlarla birlikte olan 2 erkeği gözaltına aldı. Gözaltına alınan hayat kadınlarından bazılarının hamile olduğu belirtildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Merinos Kavşağı, Beşyol Kavşağı ve Kükürtlü Kavşağında otostop yaparak fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, fuhuş pazarlığı yaptığı ileri sürülen 8 travesti, 22 kadın ve onlarla birlikte oldukları öne sürülen 2 erkek gözaltına alındı. Ayrıca trafik ekipleri, araçlarıyla yol kenarında pazarlık yapmak amacıyla bekleyen 30 araca, trafiği tehlikeye atmaktan 2130 lira ceza uyguladı.Operasyonda yakalanan bazı hayat kadınlarının hamile olduğu, buna rağmen fuhuş yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Ekiplerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Trafik uygulaması

-Şüphelilerin emniyete getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

ERKEK YERİNE KADIN CENAZESİ, YAKINLARINI ŞOKE ETTİ (EK)

15)CENAZE ŞANLIURFA\'YA GETİRİLDİ

Tedavi gördüğü Aydın\'ın Söke İlçesi\'nde hayatını kaybeden Halil Asal\'ın karışan cenazesi, Şanlıurfa\'ya getirildi. GAP Havalimanı\'ndan yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Asal\'ın tabutunu hastane morgunda kontrol eden yakınları, bu kez rahat nefes aldı. Cenazelerini teşhis ettiklerini ifade eden ağabey Bakır Asal, kardeşini yarın (bugün) defnedeceklerini söyledi.

ERZİNCAN\'DAKİ AİLE DE ŞOKE OLDU

İzmir\'de vefat eden annelerinin cenazesini uçakla memleketi Erzincan\'a getirmek isteyen 2 kardeş de annelerinin yerine başka birinin cenazesinin geldiğini duyunca şoke oldular. Acılı kardeşler annelerinin cenazesini alamadan geri döndü. Bir süredir İzmir\'de bulunan 9 çocuk annesi 93 yaşındaki Fatma Celayir 11 Eylül pazartesi günü vefat etti. Oğulları Kadir ve Abdullah Celayir, annelerinin cenazesini memleketleri Erzincan\'a getirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurdu. Cenazenin dün havayolu ile Erzincan\'a getirileceği bilgisini alan iki kardeş, kendilerine bildirilen saatte Erzincan Havalimanı\'na gitti. Burada bir süre bekletilen aileye yetkililer, \"Sizin cenaze uçakta değil\" denildi.Bu sırada Şanlıurfa\'dan aileyi arayan belediye yetkilileri, \"Sizin cenaze yanlışıkla buraya geldi. Buraya gelmesi gereken Halil Asal\'ın cenazesi de oraya gitmiş. Sizin cenazeyi karayolu ile Erzincan\'a gönderiyoruz\" dedi.

Fatma Celayir\'in oğlu 59 yaşındaki Kadir Celayir, annelerinin vefatının ardından gerekli işlemleri başlattıklarını ve havayolu ile Erzincan\'a getirilmesi gerekirken, gelmediğini söyledi. Celayir, \"Havalimanındaki yetkililer bize cenazenin İstanbul\'dan gelen uçakta olmadığını söylediler. Öğrendiğimiz kadarıyla annemizin cenazesi yerine yanlışlıkla başka bir cenaze gelmiş. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nde de yetkililer telefonla ulaşarak annemizin cenazesinin orada olduğunu ifade etti. Cenazemizin karayolu ile Erzincan\'a geleceğini belirttiler\" diye konuştu.Yaşanan olumsuzluk nedeniyle acılarını dahi yaşayamadıklarını ifade eden 71 yaşındaki Abdullah Celayir ise \"Biz cenaden bir gün önce Erzincan\'a geldik. Cenazemizi uçaktan alacaktık. Annemizin ölümünün ardından yakınlarımıza haber verdik. Erzincan\'a bağlı Çayırlı ilçesinin Aşağa Çamurdere Köyü\'nde mezarı kazıldı, yurt dışındaki akrabalarımız bugün (dün) olacak defin için geldiler. Ancak bizim cenazemiz yerine başka bir cenaze gelmiş. Havayolu şirketinin yapmayacağı şeyler ama yapmışlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Hastanenin morgu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenaze aracından cenazeyi indirilmesi

- Cenaze yakınlarıyla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber--Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

-Aileden görüntü

-Kadının oğullarından görüntü

-Kadir Celayir\'in açıklaması

-Abdullah Celayir\'in açıklaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

==============================================

14)YOL PARASI BULAMAYINCA KENDİNİ YARALAYIP ÇATIYA ÇIKTI

YOZGAT kent merkezinde, şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.Yozgat\'ta bu gün şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan 25 yaşındaki Raşit K. kesici aletle karnından kendisini yaralayarak şehir merkezinde bulunan Eser İşhanı çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Aalkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Çıktığı çatıda ekiplere zor anlar yaşatan Raşit K. çatının uç kısmına kadar gelerek atlayacağını söyleyerek görevlilerin uzaklaşmasını istedi. Karnında kesici alet yarası bulunan şahıs itfaiye ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.İntihar girişimi sırasında çevrede biriken kalabalık durumu eğlenceye dönüştürdü. Cep telefonlarıyla görüntü çekenler birbirleriyle yarıştı.İntihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki Raşit K. nin İzmir\'de bir yakınının düğününe gitmek istediği ve yol parası bulamadığı için çatıya çıktığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Çatıda intihar girişimi

-Girişimcinin çatıdaki görüntüsü

-Toplanan kalabalık

-Cep telefonuyla görüntü kaydedenler

-İntiharcının yakalanarak ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

17)KADINA ŞİDDET \'KARIŞAMAZSINIZ\' ETKİNLİĞİ İLE PROTESTO EDİLDİ

İZMİR\'in Balçova İlçesi\'nde, kadınların giydikleri kıyafetler nedeniyle uğradığı şiddet ve taciz olayları, Kaya Termal Otel\'de düzenlenen \'Karışamazsınız\' etkinliği ile protesto edildi.Müzik eğitmeni ve Sivil Toplum Önderi Muharrem Dayanç öncülüğünde, İzmir Kaya Termal Otel\'de dün saat 18.00\'da başlayan \'Karışamazsınız\' etkinliğinde, kadınların kıyafetleri dolayısıyla uğradıkları şiddet ve taciz olayları protesto edildi. Etkinliğe, Gazeteci-Yazar Canan Tan, eski 50 kuruşların arkasında fotoğrafı bulunan Etnolog Sabiha Tansuğ, Türkiye\'nin ilk kadın ortodonisti Ayşe Mayda, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İzmir Kadın Kuruluşları Başkanı Tülin Erarslan ile çok sayıda davetli katıldı. Dayanç, etkinlik öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Karışamazsınız Projesi ile giydiği kıyafet nedeniyle kimsenin şiddete uğramasını istemiyoruz, bunu erkek duyarlılığıyla ortaya koymak istedik. İzmirli kadınlar isterse şortunu da giyecek, isterse başörtüsü de takacak. Bu mesajı İzmir\'den tüm Türkiye\'ye haykırıyoruz\" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda kürsüye çıkan İzmir Kadın Kuruluşları Başkanı Tülin Erarslan ise, \"Gerek kadın cinayetleri, gerekse fiziksel şiddete maruz kalan kadınların sayısına her geçen gün yenileri eklenmektedir. Yüzde bin 400 oranında artan kadın şiddetinin artık önü alınamaz hale gelmiştir. Eğitimsizlik, cezaların yetersizliği ve toplumsal bakış, bu durumu toplumsal algıda normalleştirmemize yol açmaktadır. Kadın algısını pembe vagona hapseden zihniyet, yine aynı aygıyla kıyafete dahi tahammül edemez hale gelmiştir. Kadına şiddet, örtülü, örtüsüz, şortlu, mini etekli, köylü, şehirli, eğitimli, eğitimsiz, çalışan, çalışmayan tüm kadınları hedef almıştır. Bu noktada siyasi görüşü, etnik kökeni, ekonomik durumu ve eğitimi ne olursa olsun, ortak ve samimi bir tepki konulması zorunludur. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu projede olduğu gibi el ele verip, birlikte çözüm üretmeliyiz. Genelde fiziksel olarak algılanan şiddetin ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları da göz ardı edilmemelidir\" dedi.

Erarslan\'dan sonra söz alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü ise, kadın derneklerinin bu coğrafyada öngörüleri, cesaretleri ve kararlılıklarıyla 1800\'lü yıllardan beri mücadele ederek bu güne geldiğini belirterek, \"Kadın derneklerinin 1847 yılında kabul edilen \'İrade-i Seniyye\' ile kız-erkek çocuklara miras hakkının elde edilmesinde de emekleri vardır, Nezihe Muhiddin önderliğinde 1923 yılında kurulan Kadınlar Halk Fırkası ile sorgulamayı siyasal boyuta taşıyan düşüncenin de ta kendisidirler\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası bünyesindeki müzik grubu, davetlilere klasik müzik dinletisi sundu. Büyük alkış toplayan müzik dinletinin ardından, defile yapıldı. Hem tesettür, hem de dekolte giyinen 35 manken ile \'Karışamazsınız\' ve \'Özgürlüğüme dokunma\' yazılı tişörtler giyen önemli kadın şahsiyetler, el ele podyuma çıktı.

Etkinlik, Sivil Toplum Önderi Muharrem Dayanç\'ın, Sabiha Tansuğ ve Ayşe Mayda ile kol kola podyuma çıkıp davetlileri selamlamasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Salondan görüntü

- Oda orkestrasından görüntü

- Defileden görüntü

- Canan Güllü ve Tülin Erarslan\'ın konuşmasından görüntü

- Muharrem Dayanç ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

18)1500 YIL SONRA İZMİR AGORA\'SINDA MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı 2 bin 300 yıllık antik Smyrna (İzmir) Agorası\'nda yapıldı. Roma döneminde önemli kararların aldığı meclis yapısı yakınlarında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarih ve kültürel miraslara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için burada toplandıklarını söyledi.

Dünyada, kent merkezlerindeki en büyük agoralardan biri olan Smyrna (İzmir) Agorası, tarihi bir gün yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis oturumu, kent tarihinde çok önemli bir yeri olan Agora\'da yapıldı. Meclis toplantısı, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan meclis yapısının yanındaki alanda geçici olarak yerleştirilen gölgeliğin altında gerçekleşti. Agora\'ya girişte meclis üyelerini Roma dönemi giysileri giymiş canlı mankenler karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kazı başkanlığından aldığı bilgiye göre İzmir Agorası\'nda en son meclis toplantısının 1500 yıl önce yapıldığını, bu anlamda önemli bir gün yaşadıklarını söyledi. Başkan Kocaoğlu, İzmir Tarih Projesi\'nin iki temel dayanağından ilkinin İzmirlilerin tarihle ilişkisini güçlendirmek, ikincisinin ise proje alanında ortaya çıkan çöküntü bölgelerini ayağa kaldırmak, bu alanların gelişmesini, korunmasını ve insanlığa sunulmasını gerçekleştirmek olduğunu söyledi. İkiçeşmelik Caddesi\'ne kadar Ahmet Piriştina döneminde başlayan kazılarla kamulaştırmalar yapıldığını belirten Kocaoğlu, \"Agora, önemli bir merkez. İkiçeşmelik Caddesi\'ne açılması görünürlüğünü, bilinirliğini çok arttırdı. Kadifekale\'nin altı tarafında yer alan Roma Antik Tiyatrosu\'nun gün yüzüne çıkaracak çalışmalar için de kamulaştırmalar yaptık. Kazı çalışmaları sürüyor. Kadifekale sur duvarları restore edildi, aydınlatıldı. Türklerin İzmir\'de bilinen en eski ibadethanesi ve su sarnıcı restorasyonu devam ediyor. İzmir\'de istisnalar hariç tüm kazılara yılda 5 milyon TL destek veriyoruz. Ayu Vukla Kilisesi, Emir Sultan Türbesi, Beith Hillel Sinagogu, Ahmet Ağa Konağı\'nı restore ettik. Namazgah Hamamı restoras

\'TURİZM İÇİN TARİHİ BÖLGE AYAĞA KALDIRILMALI\'

Kadifekale, Basmane, Kemeraltı, Konak arasında kalan bölgeyi tarihi bölge statüsüne getirdiklerini belirten Başkan Kocaoğlu, \"Dünyanın eski kentlerine gidildiğinde mutlaka eski kent vardır. Turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir cazibe merkezi haline gelmiş, 24 saat yaşaya kent merkezleri vardır. İzmir\'de eskiden Karşıyaka, Kordon ve Güzelyalı\'da köşkler, yalılar mevcuttu. Koruyamadık. Birkaç örnek kaldı. 2500 yıldan beri yaşanan bu tarihi bölge İzmir\'in en büyük zenginliklerinden biridir. Büyükşehir ve Konak Belediyesi elden geldiği kadar binaları satın olarak restorasyon yapmaya çalışıyor. Ama burada 11 bine yakın bina var. Bunların ayağa kaldırılması çok uzun sürecektir. İzmir\'de bugün (dün) en çok konuşulan kent merkezine turistin gelmediği, konaklamadığıdır. Konaklanmama serzenişinin aşılması için tek yol bu bölgenin ayağa kaldırılması, 24 saat yaşamasıdır. Binaların restore edilmesi altyapıdaki sorunların çözülmesi gerekir. Biz altyapı ihalesine çıkıyoruz. Aydınlatma, üst örtü sıkıntılarının bilincindeyiz\" dedi.

İZMİRLİLERE ÇAĞRI

Başkan Kocaoğlu, on yıldır olanağı olan İzmirlilerin maddi durumlarına göre tarihi bölge içinde bir bina alıp tescilliyse restore etmesi, güçlendirmesi çağrısı yaptığını söyledi. Kocaoğlu \"Buraya İzmirlilerin el vermesi gerekiyor. Bu el verme devam ettiğinde, mülkiyet sahipleri bu bölgenin değeri arttıkça, kiralar yükseldikçe, esnaf para kazandıkça binalarına sahip çıkacaktır. İkiçeşmelik-Konak arasında ticari faaliyet sürüyor. Ancak İkiçeşmelik ile Kadifekale ve Basmane arasında ciddi boş binalar, çöküntü alanlar var. Fiyatlar da ehven. Tekrar çağrı yapıyorum. Burayı ayağa kaldırdığımızda İzmir\'in en önemli kaldıraçlarından biri olacak proje hayata geçmiş olacak\" dedi.

\'KONUKLARINIZA AGORA\'YI, KEMERALTI\'NI GEZDİRİN\'

Kocaoğlu, Agora\'da tarihte kent meclisinin en son 1500 yıl önce toplandığını belirterek \"Biz de burada toplandık. Tarih ve kültürel miraslara dikkat çekme istedik. Meclis üyeleri Agora\'yı gezsin, bölge hakkında bilgi verelim, buranın tanıtıma da destek olsunlar istedik. İzmir\'e gelen konukları çeşitli yerlere götürüyoruz. Konuklarınızı, aile fertlerinizi Agora\'ya, antik tiyatroya, Kemeraltı\'na getirip tanıttığımızda bilinirlik ve cazibesi daha çok artacaktır\" dedi. Ak Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası\'na kazı çalışmaları için teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Agora Kazı Başkanı Yardımcı Doçent Akın Ersoy, Meclis\'te Agora ile ilgili sunum yaptı. Ersoy, 2005 yılı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı kamulaştırmalarla 15 dönüm olan Agora alanının 41 dönüme çıktığını söyledi.

Kazılara destek veren başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Ersoy, \"İzmir\'in 8 bin yılık tarihi var. 2500 yıllık sürecine Kadifekale, Kemeraltı kesimi tanıklık ediyor. Smyrna Agorası merkezlik yapıyor. Bu kent Büyük İskender\'den sonra kuruldu. Osmanlı Dönemi\'nin de yükselen liman kentlerinden biridir\" dedi.

Agora içindeki kent meclisi yapısının gün yüzüne çıktığın belirten Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını burada yapmasının bu nedenle önemli olduğunu söyledi. Ersoy \"Çok güzel bir kent merkezi. Roma ve Atina ile karşılaştırıldığında bir adım geride görünüyor ama İzmir\'in ufku çok açık. Bazilika arkasında duvar resimleri bulundu. Siyaset dışında Roma günlük yaşamın sahneleri var. Kazı çalışmaları süren antik tiyatro ise en az Efes tiyatrosu kadar büyük\" dedi.

Meclis gündemini kısa sürede tamamladı. Daha sonra Antik Agora\'yı gezen meclis üyeleri, hatıra fotoğraf çekildi.

Kazıların en büyük sponsoru Büyükşehir İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteği kapsamında atılan en önemli adım, 250 hektarlık \'Kadifekale-Agora-Kemeraltı\' aksının dev bir \'Arkeoloji ve tarih\' parkına dönüştürülmesi projesi oldu. Bu proje çerçevesinde en önemli adımlar ise Agora\'da atıldı. İzmir\'in son 2 bin 300 yıllık geçmişine tanıklık eden antik kentte, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'yle koordinasyon halinde hazırlanan \'Agora ve Çevresi Koruma, Geliştirme ve Yaşatma Projesi\' çerçevesinde başlayan çalışmalarla, 1930\'lu ve 1980\'li yıllarda başlayıp tamamlanamayan kazılar sürdürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin bu alanda yapmış olduğu kamulaştırma ve yıkımlar sonrasında, bölgenin önemli bir bölümü arkeolojik çalışmalara açıldı. Agora ve Eşrefpaşa Caddesi arasında kalan niteliksiz yapıların kamulaştırma ve yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. 38 milyon liraya mal olan bu çalışmalar sonrasında alanda çok sayıda kalıntıya ulaşıldı. Özellikle antik Roma Hamamı, kapladığı alanın büyüklüğü ve bugüne kadar İzmir\'de bulunanlar arasında ilk olduğu için büyük önem taşıyor. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2017 Ocak ayında protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi Smyrna Antik Kenti (Agora) Kazı Başkanlığı\'na 1 milyon 260 bin TL destek veriyor.

BAZİLİKA DUVARINDAKİ GRAFİTİLER

Dünyada, kent merkezindeki en büyük agora olarak bilinen Smyrna (İzmir) Agorası\'nda pek çok önemli yapı ve eser gün yüzüne çıkarıldı. İzmir için büyük bir önem taşıyan Smyrna kentinin yönetim ve adli işlerinin yürütüldüğü, depo, borsa ve diğer ticari mekanların bulunduğu Bazilika, \'Batı Portiko\' adı verilen mimari yapı, \'Mozaikli Yapı\' adı ile tanımlanan antik salon ve dört yüz kişilik Bouleuterion Kent Meclisi ile Antik Roma Hamamı ortaya çıkarıldı. Bazilika\'nın duvarlarında milattan sonra 2\'nci yüzyıldan sonra yapıldığı tahmin edilen grafitiler bulundu. Hem tarihe saygı hem de geleceğe miras Agora kazı alanı içinde yer alan terk edilmiş tarihi bina ile 17\'nci yüzyıla ait tarihi tescilli bir bina, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Bu binalardan ilki kazı evi diğeri ise Agora Müze ve Sergi Evi olarak hizmet verecek. Agora kazı alanının güneyinde bulunan ve 17\'nci yüzyıldan kalan Namazgah Hamamı da yine özgün işlevinde hizmet vermek üzere restore ediliyor. Ayrıca İkiçeşmelik Caddesi\'ne açılan Antik Smyrna Kazı Alanı\'nın güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin ilgisini buraya çekmek üzere özel bir duvar tasarımı yapıldı. Duvar, kalıntıların görünürlüğüne engel olmayan, oturmaya yönelik çözümler de içeren bir kentsel mobilya olarak ele alındı. Agora\'nın tarihçesi Kadifekale\'nin kuzey yamacında şimdiki adı ile Namazgah Mahallesi\'nde bulunan İzmir Agorası, Büyük İskender tarafından yeniden kurdurulan kentin iskan sahası içinde yer alıyor. İzmir-Smyrna Agorası, mevcut haliyle M.Ö. Kadifekale\'de kurulan Smyrna\'nın Roma Dönemi\'ne ait. İzmir Agora\'sı ticari olmaktan daha çok bir devlet agorası görünümünde. Roma dönemine ait devlet agorasının büyük bir bölümü kazılar sonrası ortaya çıkarıldı. İzmir Agora\'sının kalıntılarında Roma döneminde yapılmış Tanrı Poseidon\'un kabartma heykeli ve Poseidon kabartmasının hemen yanında Tanrıça Demeter\'in de bir kabartması bulunuyor. Günümüzde, yaşayan bir kentin içinde bulunması özelliği ve büyüklüğüyle dünyada eşine az rastlanan örnekler arasında yer alıyor. Grekçe bir kelime olan Agora, \'Toplanılan yer, kent meydanı, çarşı, pazaryeri\' gibi anlamlara geliyor. Antik Çağ\'da agoraların ticari, siyasi ve dini fonksiyonlarının yanı sıra sanatın yoğunlaştığı ve birçok sosyal olayların geçtiği veya gerçekleştirildiği kentin odak noktası olduğu biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Agoradan görüntü

- Meclis toplantısından görüntü

- Aziz Kocaoğlu\'nun konuşmasından görüntü

- Akın Ersoy\'un sunumundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Utku BOLULU - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================