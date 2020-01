DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)SERİNHİSAR\'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR, SEL VE HEYELANA NEDEN OLDU

DENİZLİ\'nin Serinhisar İlçesi\'nde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur ve dolu, sele ve heyelana neden oldu. Serinhisar\'da, dün saat 18.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, sele neden oldu. Sel suları dağlık alandan kopardığı büyük kaya parçaları ve toprağı Pınarcık Mahallesi\'ne taşıdı. Sel araçları önüne katıp sürüklerken, yaklaşık 40 ev ve işyerini su bastı. Araçlar hasar gördü. İlçe yakınlarından geçen Denizli-Antalya karayolu da heyelan nedeniyle kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait iş makineleri ve itfaiye ekipleri ilçeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre bölgede can kaybı yaşanmazken, yapılan temizlik çalışmalarının ardından Denizli-Antalya karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

BAŞKAN KOBAŞ VATANDAŞLARLA TARTIŞTI

Bölgeye incelemelerde bulunan Serinhisar Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Kobaş\'a vatandaşlar tepki gösterdi. Başkan Kobaş ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bunun üzerine Kocabaş, bölgeden ayrıldı.

Bölgede belediye ve itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

VALİ KARAHAN VE BAŞKAN ZOLAN, İLÇEDE İNCELEME YAPTI

Denizli\'nin Serinhisar İlçesi\'nde meydana gelen heyelan sonrası Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede incelemeler yaparak hasar hakkında bilgi aldı. Başkan Zolan, vatandaşların kayıplarının giderileceğini söyledi.

Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş\'tan bilgi alan Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede gerçekleşen heyelan hakkında açıklama yaptı. Vali Karahan, bazı ev ve iş yerlerine su baskınlarının yaşandığını belirterek, \"Vatandaşlarımızın bazı araçları sürüklenmiş, şimdi hep birlikte alanda incelemelerde bulunuyoruz. Olayın incelemesini yapacağız. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Bizi sevindiren o. Ani gelişen bir su baskınıydı. Hasarların tespiti için görevliler incelemelerini sürdürüyor. Yolu ulaşıma geçici olarak açtık. Sabaha kadar ilçede temizlik faaliyetlerini tamamlayacağız\" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise yağışın ardından dağdan inen kaya parçalarıyla birlikte otomobilerin de sürüklendiğini belirterek, \"Tabi olayın ciddiyeti gündüz belli olacak. Zarar tespit çalışmalarımızı sabah saatlerinden itibaren aralıksız sürdüreceğiz. İnşallah gereken önlem neyse alınacak. Zararlar da Sayın Valimizin belirttiği gibi bizler tarafından giderilecek. İnşallah burası eskisinden daha iyi olacak. İnşallah, önlemleri tekrar gözden geçireceğiz. Vatandaşımızın zarar görmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bugün Serinhisar İlçesi\'ne gelerek inceleme yapacak, hasar hakkında bilgi alacak.

2)TARLADA İKİ KİŞİNİN VURULMUŞ ŞEKİLDE CESEDİ BULUNDU

DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'ndeki bir tarlada 60 yaşındaki Mehmet Doruk ile 42 yaşındaki sevgilisi olduğu ileri sürülen Halise Çiftçi isimli kadının av tüfeğiyle vurulmuş şekilde cesetleri bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, iki sevgilinin bir cinayete mi kurban gittiği, yoksa Mehmet Doruk\'un önce sevgilisini vurduktan sonra intihar mı ettiği değerlendiriliyor. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kumafşarı Mahallesi Kolak Mevkii\'ndeki Mehmet Doruk\'a ait tarlada meydana geldi. Evli ve 6 çocuk babası Mehmet Doruk ile gazinoda çalışan sevgilisi 4 çocuk annesi Halise Çiftçi\'nin av tüfeğiyle vurulmuş şekilde cesetleri bulundu. Çiftçi\'nin yan karın bölgesinden vurulduğu, Doruk\'un ise karnından vurulduğu öğrenildi. Doruk ile Çiftçi\'nin cesetleri, Çiftçi\'nin çalıştığı gazinoya gitmemesi üzerine iş arkadaşlarının evine gidip ailesine haber vermesi sonucu bulundu. Çiftçi\'nin ailesiyle ile iş arkadaşları tarlaya baktıklarında iki ceset, 1 av tüfeği ve bira şişeleri bulunca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından Doruk ile Çiftçi\'nin cesetleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

CİNAYET İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Acıpayam Jandarma Karakolu ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendirirken, alkolün etkisiyle Mehmet Doruk\'un önce Çiftçi\'yi ardından da kendini vurmuş olabileceği de sanılıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

3)YOL KENARINDA ELMA SATIN ALMAK İSTERKEN KAZADA ÖLDÜ



BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde otomobil, sürücüsünün elma almak için yol kenarına park ettiği cipe çarptı. Kazada, yine elma almak için başka bir araçtan inen Nazmiye Gezer takla atan cipin çarpması sonucu öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İznik-Orhangazi karayolunun Boyalıca Beldesi yakınlarında meydana geldi. Orhangazi yönünden İznik yönüne giden Ahmet Karabalcı yönetimindeki 16 H 8691 plakalı otomobil, sürücünün elma bahçesi önüne kurulan tezgahtan elma için yol kenarına park ettiği 16 UU 315 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cip, yine elma satın almak için başka bir araçtan inen 47 yaşındaki Nazmiye Gezer\'e çarptı. Kazada, Nazmiye Gezer ile otomobilde bulunan 4\'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

YARALI EŞİNE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yaralı yatan Nazmiye Gezer\'in ismi öğrenilemeyen kocası, ambulans gelene kadar eşine sarılıp, gözyaşı döktü.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Nazmiye Gezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

4)SURİYELİ 2 KİŞİ GÖLDE BOĞULDU



ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, serinlemek için göle giren Suriye uyruklu, biri çocuk, 2 kişi boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Gölü\'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri çocuk, 2 Suriyeli, serinlemek amacıyla suya girdi. Suda çırpınan Suriyeliler, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polislerin yaptığı aramadan sonuç alınamayınca Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden yardım istendi. Dalgıç polisler, kısa sürede 2 Suriyelinin cesedine ulaşarak sudan çıkarıldı.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5)KOMŞUSU 2 KADINA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASIYLA ÖLDÜRÜLDÜ



İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde evinin karşısındaki daireye taşınan 2 kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki Ersin Coşkun, evini basan kişilerce dövülüp bıçaklandıktan sonra tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Buca\'da yaşayan Ersin Coşkun, bir süre önce karşı daireye taşınan S.A. ve Ö.A adlı kadına iddiaya göre sözlü tacizde bulundu. Kadınlar da olayı, erkek arkadaşlarıyla, daireyi kiraladıkları emlakçıya söyledi. Geçen Pazar günü kadınlar beraberinde erkek arkadaşları ve emlakçı ile birlikte Coşkun\'un evine geldi. Burada Ersin Coşkun ile grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Grup, Ersin Coşkun\'u önce dövdü, ardından da bıçaklayıp, tabancayla vurarak yaraladı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ersin Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelierin kimliklerini belirleyen polis, düzenlenen operasyonla daireye yeni taşınan S.A. ve Ö.A.\'nın yanısıra erkek arkadaşları A.A., M.Y.A., S.A. ve emlakçı M.K.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili 11 ev ve 3 otomobilde yapılan aramada ise 3 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6)SIRTINDAN BIÇAKLANAN SURİYELİ GENÇ AĞIR YARALANDI



KONYA\'da 21 yaşındaki Suriye uyruklu Zekeriya Aleyse, kavga ettiği bir başka Suriyeli kişiler tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Zekeriya Aleyse, tanımadığı başka bir Suriyeli grup ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheliler kavga esnasında Aleyse\'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aleyse de kanlar içinde yaklaşık 500 metre kadar giderek Alaaddin Bulvarı üzerinde bulunan otobüs duraklarına gelip vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zekeriya Aleyse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aleyse\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

7)OTOMOBİLDEN AÇILAN ATEŞ SONUCU BACAĞINDAN VURULDU

KONYA\'da 25 yaşındaki Cihad Arslan, bir otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Dede Korkut Sokak\'ta meydana geldi. Cihad Arslan sokakta bir arkadaşıyla otururken, yanlarına yaklaşan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden tüfekle ateş açıldı. Bacağından vurulan Cihad Arslan ve arkadaşı, koşarak kendilerini güvenli bir yere attı. Şüpheliler ise, plakası belirlenemeyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Arslan, polise verdiği ilk ifadesinde, \"Sokakta otururken bir otomobil içerisinden üzerime doğru ateş açıldı. Bacağımdan vuruldum. Daha sonra ateş etmeye devam ettiler. Canımı zor kurtardım\" dedi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

8)ÇÖP KONTEYNERİNDE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN ANNESİ TUTUKLANDI

DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde, çöp konteynerinde ölü bulunan 8 günlük erkek bebeğin üzerindeki bebek bezinden yola çıkan jandarma ekipleri, 36 yaşındaki annesi E.E.\'yi (Emine Er) yakaladı. Jandarmadaki sorgusunda, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği ve çevresinden gizlediği bebeğini yanlışlıkla üzerine yatarak öldürdüğünü, korkup, çöp konteynerine attığını ileri süren iki çocuk annesi, dul kadın tutuklandı.

Geçen 26 Ağustos\'ta Kaklık Mahallesi\'ndeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulan bir vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na gönderildi. Buradaki otopsi sonucu bebeğin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma başlatan jandarma, bebeğini çöp konteynerine atan annenin bulunması için çalışma başlattı.

BEBEK BEZİ YAKALATTI

Honaz Jandarma Karakolu ekipleri, cesedin üzerindeki bebek bezinden yola çıkarak anneye ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Kaklık Mahallesi\'ndeki marketlerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde bir marketten bebek bezi alan 2 çocuk annesi E.E., şüpheli olarak gözaltına alındı. Dul olan E.E.\'nin, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve hamile olduğunu çevresinden gizlediğini söylediği öğrenildi. E.E., evde tek başına doğum yaparak dünyaya getirdiği bebeğinin 8 günlükken yanlışlıkla üzerine yatması sonucu öldüğünü, korkup çöpe attığını söyledi. E.E.\'nin bebeğin babasının kim olduğunu ise ifadesinde söylemediği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adilyeye sevk edilen E.E., tutuklandı.

9)SİİRT\'TE OLAYLI MAÇ: 6 TARAFTAR YARALANDI

SİİRT İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor arasında oynanılan Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci tur maçında çıkan olaylarda, aralarında Siirt Emniyet Müdür Vekili Surahan Kızılay\'ın da bulunduğu 6 kişi yaralanırken, olaylara karışan 5 taraftar ise gözaltına alındı.Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci tur eleme maçında Siirt İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor, Siirt\'te karşı karşıya geldi. Siirt Atatürk Stadyumu\'ndaki karşılaşmayı Batman Petrol Spor, Siirt İl Özel İdare YSEspor\'u 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı hak kazanırken, ev sahibi takım ise kupaya veda etti.

Maçın ilk yarısı Siirt İl Özel İdare YSEspor\'un 1-0 üstünlüğüyle bitmesinin ardından, futbolcuların soyunma odasına gittiği esnada konuk ekibin taraftarlarıya ev sahibi taraftarlar arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra taşlı kavgaya dönüştü. Statta görev yapan polis ekiplerinin kavgaya müdehale etmesiyle iki grubu sakinleştirdi. İkinci devrede Batman Petrolspor, ev sahibine 2 gol atarak, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Hakemin bitiş düdüğü çalmasıyla birlikte her iki takım futbolcuları kavgaya tutuştu. Daha sonra her iki takımın taraftarları sahaya inmesi üzerine arbede yaşandı. Taraftarın sahaya inmesiyle birlikte konuk ekibin futbolcuları, çevik kuvvet ekipleri tarafından soyunma odasına götürdüldü. O esnada bir grup Siirtli taraftar, soyunma odasına girmek isterken, polis ekiplerinin müdehalesiyle karışlaştı. Çıkan olaylarda, aralarında Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay\'ın da bulunduğu 6 kişi yaralanırken, olaylara karışan 5 kişi gözaltına alındı.

10)ÇANAKKALE\'DE 33 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 33 kaçak yakalandı.

Kadırga Burnu yakınlarından lastik botla denize açılarak Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 33 kaçak, önceki gece saatlerinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. TCSG-8 Bot Komutanlığı\'nın denizden 2 mil açıkta düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Senegal uyruklu 33 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek verildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi.

Murat Başoğlu haberlerine yayın yasağı (2)

11)MURAT BAŞOĞLU\'NA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığın\'dan yapılan açıklamada, hakkında hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan soruşturma yürütülen Murat Başoğlu yurt dışı yaşağı konulduğu belirtildi. Açıklamada, Başsavcılığın talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince CMK nun 109/3.a maddesi kapsamında Murat Başoğlu\'na yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı ifade edildi.

Yaşar ANTER / BODRUM (DHA)

=============================

12)ALZHEİMER VE PARKİNSON HASTASI YAŞLI ADAM 3 GÜNDÜR KAYIP

İZMİR\'in Bornova ilçesinde oturduğu evinden geçen Pazartesi günü ayrılıp geri dönmeyen 65 yaşındaki parkinson (yürüme, konuşma ve yemek yemede zorluk yaratan hastalık) ve alzheimer hastası Bahattin Özer\'i arama çalışmaları sürüyor.

Olay, geçen Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, Naldöken Mahallesi\'nde gerçekleşti. Parkinson ve alzheimer hastası olduğu belirtilen 65 yaşındaki Bahattin Özer, kıraathaneye gideceğini söyleyip evden çıktı. Özer\'in bir daha eve gelmemesi üzerine endişelenen aile yakınları, Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaşlı adamın bulunması için başlattığı çalışma kapsamında, Özer\'in uğradığı kıraathanede ve ilçe genelinde çalışma başlattı. Özer\'in aile yakınlarıyla birlikte kıraathanenin bulunduğu Naldöken Meydanı\'ndaki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaşlı adamın Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında kıraathaneden ayrılıp, mahallenin batı tarafına doğru gittiğini tespit etti. Çalışmaların yoğunluğunu bu yöne kaydıran ekipler, arama kurtarma köpekleri ile çalışmalarını sürdürdü. Özer\'in aile yakınları da, AKUT ve polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara destek verdi. Babasının hayatından endişe ettiklerini belirten Özer\'in kızı Pınar Tutak (30), \"Herkes saat 16.00\'a kadar babamın kıraathanede olduğunu söylüyor ama sonrasını ne göre n ne duyan var. Nereye gidebilir bu adam, yer yarılıp yerdin dibine giremez ya. Herkesin \'görmedik\' demesi çok garip. Ben, para için kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. O gün üzerinde kaç para vardı bilmiyorum. Pazar günü kendisine yeni pantolon ve gömlek almış. Pazartesi de işte bu olay oluyor. Babam parkinson hastası olduğu için, eğer para için kaçırıp da bir yere attılarsa düştüğü yerden de kalkamaz. Ben kızıyım ve hayatından şüphe ediyorum.\" dedi.

Özer\'in gelini 28 yaşındaki Yıldız Özer ise, \"Biz ilk gün dağlarda falan sandık, olur da oralara gider düşer diye. Zaten parkinson hastası. Biz hayatından endişe ediyoruz, acaba düştü mü ya da birileri götürdü de başına bir şey mi geldi diye korkuyoruz. Akli dengesi yerinde aslında, unutkanlığı ilaç kullanmadığı zaman oluyor, ilaç kullandığı zaman bir sorun olmuyor. 3 gündür ilaç da kullanmıyor kayıp olduğu için. Kıraathaneden gecikince ben bir komşumdan rica ettim git arabayla al gel diye. Gitti, 10 dakika önce kalktığını söylemişler ve o zamandan beri kayıp. Oturup yemek de yiyordu, mağazaya gidip kendine kıyafet de alıyordu... Biz birilerinin kaçırdığından şüpheleniyoruz. Nereye gitti, kiminle gitti, arabayla mı gitti, dolmuşla mı gitti, bilen gören kimse yok mu gerçekten çok tuhaf. Herkes görmedim diyor. Benim kayınpederimin ailesi çok geniş, büyük bir aile. Kayınpederim çok iyi bir insan, çoluk çocuk onun için ağlıyor. Rahatsızdı, bizim bildiğimiz kadarıyla bir borcu harcı yoktu. Belki birileri bizden habersiz kandırmış da olabilir ama bizim öyle bir şeyden haberimiz yok.

Yaşlı adamın damadı Veysi Tutak da, \"Sivil ekipler, AKUT, polis ekipler ile baya kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Sabah 11.00\'dan akşam 18.00\'a kadar arıyoruz. Köpekler belli bir yere kadar kokuyu takip ediyor ama çimento fabrikası civarında koku dağıldığı için köpekler de duruyor. Bu yüzden biz o noktadan sonra arabayla kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Herkes biz kıraathanede gördük diyor ama nereye gittiğini kimse bilmiyor. Yahu bu adam uçmadı ya, yer yarıldı da yerin dibine mi girdi.\" dedi.

13)MİDTOWN ORKESTRASI BODRUM BELEDİYE MEYDANI\'NDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI\'NI KUTLADI

MİDTOWN Alışveriş Merkezi tarafından hayata geçirilen ve bu yıl beşinci dönemine giren Midtown Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı özel bir konserle Bodrum Belediye Meydanı\'nda kutladı.

Bodrum\'da bulunan alışveriş ve yaşam merkezi Midtown\'ın bünyesinde kurulan Midtown Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Bodrum Belediye Meydanı\'nda müzikseverler ile klasik müzik, tango ve marşlardan oluşan repertuarı ile keyifli bir konser verdi. Midtown Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile özdeşleşmiş \'İzmir Marşı\', \'Gençlik Marşı\' ve \'10.Yıl Marşı\' ile popüler şarkılardan oluşan bir repertuarla sahnede yer aldı. Midtown Orkestrası ayrıca Midtown Alışveriş Merkezi\'nde Havuzlu Alan\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'na özel bir performans sergiledi.

Alışveriş merkezinde sergilenen performansı dinleyen seyircilerden Sevda Metinsoy, düzenlenen etkinlik hakkında düşüncelerini dile getirdi. Metinsoy, \"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutlamaya geldik. Midtown Alışveriş Merkezi\'nin her zaman buradaki orkestrasını dinliyoruz. Kızım için bugün çok önemli bir gün, çok büyük bir aşkla ve sevinçle ortada koşturdu, bayrağını salladı, Zafer Bayramı\'nı kutladı. Umarım bundan sonraki yıllarda da büyük bir zevkle coşkuyla kutlarız 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı ve diğer güzel bayramlarımızı\" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da konser alanında yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Kocadon, \"Bugün şu birlik beraberliği sağlamamız, bütün güzelliklerin bir olması lazım. Gelin Bodrum\'dan bu elinizdeki bu güzel bayrakları öyle bir sallayalım ve öyle bir meşale yakalım ki içimizdeki sevgi, birlik ve hoşgörü bütün ülkemizi sarsın. Yolumuz Ulu Önderimizin gözündeki ışık yoludur, medeniyet yoldur, uygarlık yoludur\" dedi.

Konseri dinleyen seyircilerden Öğretmen Beyza Yılmaz da, \"Ben İzmir\'de yaşıyorum. Yazları Bodrum\'da yaşıyorum ve bir ilkokul öğretmeni olarak da 30 Ağustos\'a sahip çıkıyorum. Bu bayramda çok keyifli ve coşkulu geçiyor, müzikten anlaşılacağı gibi bence çok keyifli bir atmosfer yaratılmış\" dedi.

Konseri keyifle izlediklerini ve Midtown\'un bu gibi etkinlikler düzenlemesini her zaman onayladıklarını dile getiren Pınar Erdil, \"İç mimarım. Bodrum\'da yaşıyorum, 11 yıldır Midtown Orkestrası\'nı heyecan içinde sürekli seyrediyoruz. Takipçisiyiz ve insanların böyle bir güzel bir günde hep birlikte oluşları çok mutlu ediyor bizi. Bodrum Halkı olarak böyle bir şey imza atmalarını her zaman onaylıyoruz, her zaman arkalarındayız\" dedi.

14)ON BİNLER BODRUM\'DA ZAFER BAYRAMI İÇİN YÜRÜDÜ



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü düzenlenen coşkulu yürüyüş ve törenle kutlandı. Yaklaşık 10 bin kişi ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek yürürken, sık sık \'Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\' sloganları attı.

Bodrum\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dün akşam saat 20.30\'da Milta Marina A.Ş. önünden Bodrum Belediye Meydanı\'na kadar süren yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe CHP\'li Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Sivil toplum örgütleri de yürüyüşe pankartlar ve bayraklarla katıldı. AKUT Bodrum Ekibi\'nin Atatürk heykeli ve platformu ile katıldığı yürüyüşte, Bodrum Motosiklet Kulübü üyeleri de motosikletleri ile katıldı. Bodrum Marmara Koleji ve Midtown Orkestraları yürüyüşe marşlarla renk kattı. Ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve attıkları \'Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\' sloganları ile yürüyüşe devam eden gruba, Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki eğlence merkezlerinde bulunan turistlerde bayraklarla eşlik etti.

Yürüyüş boyunca işyerlerinden ve teknelerden İzmir Marşı ve 10\'uncu yıl Marşı okundu. Coşkuya ilçede bulunan yabancı turistlerde yürüyüşe katılanları alkışlarla destekledi. Bodrum sokaklarında görsel şölene dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması ile ilgili olarak Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, \"Bodrum asırlardır dünyada barış ve huzur kenti oldu. Ulu Önder Atatürk olmasaydı dün elimizde bu bayraklarla böyle burada yürüyemezdik. Varlığımızı, aldığımız her nefesi ve gençlerimizin geleceğini Atatürk\'e borçluyuz. Bu nedenle O\'nun ilke ve gösterdiği yoldan yılmadan ilerleyeceğiz. Atatürk\'ün bize emanet ettiği bu vatanı gördüğünüz gibi Bodrumlular bundan sonra da 95 yıl önceki gibi aynı coşku ile korumaya devam edecek\" dedi. Yürüyüş Bodrum Belediye Meydanı\'nda orkestraların verdiği konser ile sona erdi.

15)KÜTAHYA\'DAKİ 30 AĞUSTOS TÖRENLERİNE BAKANLAR DA KATILDI

KÜTAHYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Başkomutanlık Meydan Muhaberesi\'nin yapıldığı yer olan Altıntaş İlçesi\'ndeki Zafertepe Çalköy\'de yapıldı. Törenlere bakanlar Veysel Eroğlu ile Osman Aşkın Bak da katıldı.

Kütahya\'daki ilk tören sabah Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulup, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Törenlere daha sonra Başkomutanlık Meydan Muhaberesi\'nin yapıldığı yer olan Altıntaş İlçesi\'ndeki Zafertepe Çalköy\'de devam edildi. Buradaki törenlere Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya Valilisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Saraçoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bülent Tatkan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri ile Kara, Hava, Deniz kuvvetleri komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı\'nı temsilen birer tuğgeneral ile çok sayıda kişi katıldı.

Törenlerde Zafertepe Abidesi\'ne çelenk konulup saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Bir subay tarafından harita ve arazi üzerinden 30 Ağustos 1922\'deki Başkomutanlık Meydan Muhaberesi anlatıldı. Törene katılanlar daha sonra Zafertepe Abidesi\'nden yürüyerek \'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya\' konulu fotoğraf sergisinin bulunduğu yere kadar yürüyüp sergiyi gezdi.

Bakanlar Veysel Eroğlu ve Osman Aşkın Bak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu askeri araca binerek halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Zafer Koşusu\'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinden sonra yapılan resmi geçit töreninde askerler ve yürüyüşe katılan gençler alkışlandı

16)EDREMİT\'TE 10 BİN KİŞİLİK FENER ALAYI



BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayına yaklaşık 10 bin vatandaş katılırken kortejin uzunluğu 1 kilometreye yaklaştı. Cumhuriyet Meydanı\'nda halka seslenen CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, \"Türk Milleti \'Ya istiklal, ya ölüm\' diyerek bu sınırları kanla ve canla çizdi. Bunu indirmeye ne besleyip büyüttükleri FETÖ\'nün, ne IŞİD\'in, ne de PKK gibi terör örgütlerinin gücü yetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet devam edecek\" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit\'te coşkuyla kutlandı. Akçay Mahallesi\'nde oluşturulan fener alayına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan ve 10 bin kişinin üzerinde katılım olduğu belirtilen fener alayı sırasında \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları atıldı. Akçay Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan kalabalık burada da sloganlar ve şarkılar söylemeye devam etti. Alanda vatandaşlara seslenen CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 30 Ağustos 1922\'de zaferle sonuçlanan antiemperyalist yürüyüşün dün kutlamalarını yaptıklarını söyledi. Saka, \"Ebedi ve tek Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde 26 Ağustos\'ta başlatılan büyük taarruz, 30 Ağustos\'ta zaferle sonuçlandı. Milletimizin \'Ya İstiklal ya ölüm\' diyerek başlattığı o muazzam yürüyüş, mazlum ülkelere bir kez daha emperyalizmin yenilebileceğini gösterdi. Evet, o güne kadar emperyalizmin boyunduruğu altında kalmış bütün ülkeler emperyalizmin yenilebileceğini görerek ulusal kurtuluş mücadelelerine başladılar\" dedi.

Saka, \"Bütün dünya birleşip, Osmanlı\'yı parçalayıp Türkiye\'yi işgal ettiklerini düşündükleri an, Türk Milleti \'Ya istiklal, ya ölüm\' diyerek bu sınırları kanla ve canla çizdiler. Bayrağımızı kanla, canla dalgalandırdılar. Bunu indirmeye hiç kimsenin, ne besleyip büyüttükleri FETÖ\'nün, ne IŞİD, ne PKK gibi terör örgütlerinin gücü yetmeyecek.\" diye konuştu.

\"BAŞKAN HALKIN ARASINDA\"

Gecenin sonunda sanatçı Çelik, konser verdi. İlk parçasının ardından bir konuşma yapan Çelik, 30 senedir sahnede çalıştığını belirterek, \"bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kalabalık var. Buranın artı bir güzelliği de protokol yok. Önde ayrıcalıklı kimse yok. Başkan da halkın arasında izliyor\" dedi.

17)ANTALYA CUMHURİYET MEYDANI AÇILIŞINDA MURAT BOZ KONSERİ



ANTALYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Murat Boz konseri ile devam etti. Konser öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Meydanı\'nın açılışı yapıldı.

\'Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi\' kapsamında Temmuz ayından başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri öncesi Antalya protokolunun katıldığı törenle meydanın açılışı yapıldı. Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda davetli katıldı.

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede konuşan Başkan Menderes Türel, 95 yıl önce hürriyet ve istiklal savaşını kazanan büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"95 yıl önce Sakarya\'da, Dumlupınar\'da dalgalanan şanlı bayrağımız bugün burada Antalya Cumhuriyet Meydanı\'nda aynı heyecanla dalgalanmaktadır. Bayrağımızı yere düşürmeyen bütün kahramanları ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos coşkusu için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Atatürk, Antalya için \'Dünyanın en güzel yeri\' demiştir. Bizim hedefimiz Atatürk\'ün sözünü yerine getirmektir. Antalya bu sıfata layıkıyla taşımaktır. 2023, yani Cumhuriyetimizin 100\'üncü yılında bu hedefe tam anlamıyla ulaşmak mecburiyetindeyiz. 30 Ağustos vesilesiyle hem Zafer Bayramı kutlaması, hem de Cumhuriyet Meydanı\'nın yeni düzenlemesinin açılışını yapıyoruz. Cumhuriyet Meydanı\'nı adına layık bir meydan yapmanın mutluluğunu yaşıyorum.\"

Konuşmasının ardından Başkan Türel kalabayığın arasına inerek, Murat Boz\'un konserini izledi. Türel\'e, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, elinde Türk bayrağıyla eşlik etti. Sevilen şarkılarını söyleyen Boz, ardından elinde Türk Bayrağı, 10. Yıl Marşı\'nı seslendirdi. Boz\'a protokol ve vatandaşlar da ellerindeki bayrakları sallayıp hep bir ağızdan eşlik etti. Bir ara konserini kesen Boz\'a, Türel çiçek vererek Antalyalılar adına teşekkür etti. 1.5 saate yakın sahnede kalan şarkıcı, genç kızların sevgi çığlıkları arasında konserini tamamladı.

18)EMRE ALTUĞ, MANİSALILARI COŞTURDU

MANİSA\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi, pop müzik sanatçısı Emre Altuğ konser verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sultan Camii\'nin önünden başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı\'nda son buldu. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan yaklaşık 10 bin kişi fenerlerle Manisa\'yı aydınlattı. Fener alayına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve protokol üyeleriyle mehter ve bando takımları, bisiklet tutkunları ve birçok Manisalı katıldı. Kalabalık yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Yürüyüş sırasında mehter takımı İzmir Marşı ile vatandaşları coşturdu.

EMRE ALTUĞ KONSER VERDİ

Kutlamalar kapsamında pop müzik sanatçısı Emre Altuğ da konser verdi. Cumhuriyet Meydanı\'nı dolduran yaklaşık 10 bin kişi, Emre Altuğ\'un şarkılarına eşlik etti. Altuğ seslendirdiği \'Tek aşkım\', \'Çifte kavrulmuş\' ve \'Adını söylerdim\' şarkıları ile kalabalığı coşturdu. Konserde havai fişek gösterisi büyük ilgi çekerken, sahneye çıkan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Emre Altuğ\'a çiçek ve mesir sepeti hediye etti.



19)ESKİŞEHİR\'DE, \'ZAFER ALAYI\' YÜRÜYÜŞÜNE 3 BİN KİŞİ KATILDI



ESKİŞEHİR\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen \'Zafer Alayı\' yürüyüşüne 3 bini aşkın kişi katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Zafer Alayı yürüyüşü Porsuk Bulvarı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi girişinden başladı. CHP Milletvekili Utku Çakırözer\'in de aralarında bulunduğu kalabalık, \'Atatürk\'ün izinde tam bağımsız Türkiye\' yazılı pankart açıp Vilayet Meydanı\'na doğru yürüyüşe geçti. Sık sık \'Hak, hukuk, adalet\', \'Türkiye Laiktir, Laik kalacak\' ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' şeklinde sloganlar atan kalabalığa Porsuk Bulvarı Migros Mağazası karşısında Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu da seslendirdiği marşlarla eşlik etti.

Vilayet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde yürüyüşü tamamlayan kalabalık, burada 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı\'nı okudu. ADD Şube Başkanı Azmi Kerman yaptığı konuşmada, \"Atatürk\'e ve onun eserlerine saldıranlar şunu çok iyi bilsinler ki; Atatürk bu devletin kurucusu ve ulusal kahramanıdır. Türkiye Atatürk\'tür. Bu nedenle Atatürk\'e ve onun eserlerine sonsuza dek sahip çıkacağız. Yaşasın laik, demokratik cumhuriyetimiz\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık 10\'uncu Yıl Marşı\'nı hep birlikte söyledikten sonra dağıldı.

20)DENİZLİ\'DE \'ŞANLI ZAFER YÜRÜYÜŞÜ\'



DENİZLİ\'de, CHP İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen \'Şanlı Zafer Yürüyüşü\'ne yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında \'Şanlı Zafer Yürüyüşü\' düzenledi. Demokrasi Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş saat 20.00\'de Denizli Atatürk Stadyumu önünden başladı. Yürüyüşe; CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, CHP ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte kalabalık ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle yürüdü. Kalabalık, \'Hak, hukuk, adalet\', \'Ne mutlu Türküm diyene\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' ve \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları attı. Denizli Valiliği önünde sona eren 3 kilometrelik yürüyüşün ardından vatandaşlar, şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, ardından İstiklal Marşı\'nı okudu.

CHP İl Başkanı Teoman Sancar, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, \"Bu akşam yaptığımız yürüyüşün amacı, demokrasinin cumhuriyetin, laikliğin Atatürk ilke ve devrimlerinin Türk insanının zihninden asla silinmediği ve unutulmadığının gösterilmesidir. Cumhuriyeti 95\'inci yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda anarak, Türkiye\'de bağımsızlığın, özgürlüğün, emperyalizme karşı devrimci duruşun neler yaratabildiğini, Türk insanına nasıl bir özgürlük verdiğini bugün paylaşmak istiyoruz\" dedi.

