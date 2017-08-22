DHA YURT BÜLTENİ-1 

Van\'da eyleme giden 2 terörist, bulundukları bombalı araçta etkisiz hale getirildi



VAN\'da güvenlik güçleri, kent merkezinde eylem yapmak için yola çıkan PKK\'lı 2 teröristi, içerisinde bulundukları bomba yüklü araçla birlikte etkisiz hale getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK\'lı teröristlerin Gürpınar İlçesi kırsalında bomba yükledikleri araçla, eylem yapacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Kent merkezinde eylem yapmak için yola çıkan teröristler, düzenlenen operasyonla içerisinde bulundukları bomba yüklü araçla birlikte etkisiz hale getirildi. Van Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: \"21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar İlçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

(20-08-2017)

-Gürpınar\'da operasyondan görüntüler

Haber: VAN, (DHA)

===================================

Manisa\'da üzüm bağlarını sel bastı



MANİSA\'nın Sarıgöl İlçesi\'nde etkili olan sağanak yağışta 5 evi sel basarken, üzüm bağlarında da maddi hasar meydana geldi.

Dün akşam saatlerindeki sağanak yağış nedeniyle Bahadırlar Mahallesi\'ndeki üzüm bağlarında maddi hasar meydana geldi. Bahadırlar Mahallesi Muhtarı Ali Dikici gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın DSİ tarafından yapılan yatırımla kent içinde sele yol açmasa da üzüm bağlarını etkilediğini belirtti. Ayrıca, yağışın yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Dikici, \"Mahallemizin içerisinden geçen derenin DSİ tarafından tahliye kanalına dönüştürülmesi sayesinde mahalleyi sel basmadı. DSİ\'ye teşekkür ederim. Sadece yağmur suları nedeniyle beş evi sel bastı. Sarıgöl Belediyesi de anında mahallemize destek gönderdi. Kepçeler ve arazözler gelerek evlerde tahliye çalışmalarına başladı. Üzüm bağlarına dolaşmaya çıktık ancak bağların içlerine sel bastığından zararın miktarını belirleyemedik\" dedi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ise Bahadır Mahallesi\'nden gelen ihbar üzerine ekiplerin bu bölgeye yönlendirildiğini ve gerekenin yapıldığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-FOTOĞRAFLAR

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: SARIGÖL (Manisa), (DHA)

============================================

Keşan\'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

Alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda kaldı

Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle alt geçitleri su basarken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış sonrası İspat Cami Mahallesi\'nde Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki altgeçit su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde ise yağış nedeniyle açılan çukurlara tekerlekleri giren araçlar mahsur kaldı. Hasar alarak, mahsur kalan araçlar belediyeye ait kepçelerin yardımıyla kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Su basan alt geçit

-Yol kenarından ilerleyen araçlar

-Arızalanan araçlar

-Köprüden akan sular

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

=====================================

Bingöl\'de korkutan kereste yangını



BİNGÖL\'de boş bir arazide bulunan keresteler alev alev yandı. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi.

İnünü Mahallesi Kültür Kavşağı şehirlerarası otobüs terminalinin yanındaki boş arazide bulunan keresteler, dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA\'lar sevk edildi. Ekipler, alevlerin yaklaşık 15 metreye yükseldiği yangına müdahale etti. Sıcaktan etkilenen itfaiye erlerinin yere uzanarak su sıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek için çevre binalarda soğutma çalışması yaptı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

SOSYAL MEDYA\'DA CANLI YAYIN

Çevrede toplanan yüzlerce vatandaş, cep telefonları ile sosyal medyada canlı yayın yaptı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Metin Akay ve kurum müdürleri de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mantı, \"Şu anda tam nedenini bilmiyoruz. Ağaç yığınlarının olduğu boş bir alanda yangın çıktı. Tüm kamu ve kuruluşlarımızın desteğiyle söndürüldü. Herhangi bir can kaybımız yok. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz\" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-İtfaiye erlerinin sıcaklıktan dolayı yerde uzanıp hortumla yangında müdahale etmesi

-TOMA\'ların yangına müdahale etmesi,

-Yaralanan itfaiye erlerinin ambulansa bindirilişi,

-Bingöl Valisi\'nin açıklamaları,

-Polis zırhlı aracından vatandaşları uyarılması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, (DHA)

===================================

Otomobilde öldürülmüş olarak bulundu



ADANA\'da ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan 69 yaşındaki Kazım Fidancı, kayınbiraderine ait otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Göl kıyısında park halindeki araçlarda kimlik kontrolü yapan polis ekibi, 01 KN 889 plakalı otomobilin şoför koltuğundaki kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Otomobilin kapısını açan polis ekibi, hem şahsın üzerinde, hem de aracın içinde kan izlerine rastlayınca olay yerine ambulans istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, göğsünde ve vücudunun bazı yerlerinde bıçak yaraları bulunan adının Kazım Fidancı olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Dün kayınbiraderi Ali T.\'nin otomobilini alan Fidancı\'ya telefonla ulaşamayan ailesinin, akşam da eve gelmemesi üzerine polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'nde fabrika çatısı atölyesi işlettiği belirtilen Fidancı\'nın yakınları, acı haberi alıp olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemenin ardından Fidancı\'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Polislerin otomobilde inceleme yapması

- Polislerin, otomobilin içinde Fidancı\'nın cesedinde inceleme yapması

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Polislerin kendi aralarında konuşmasında kayıp müracaatının olduğunu söylemesi

- Fidancı\'nın yakınlarının ağlaması

- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Tabutun cenaze aracına taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

========================================

(ÖZEL) - Camını kırdıkları otomobildeki 31 bin 500 lirayı çaldılar

GAZİANTEP\'te park halindeki omobilin camını kıran kimliği belirsiz kişiler, torpido gözünde bulunan 31 bin 500 lirayı çaldı.

Olay, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep Toptancılar Sitesi\'nde plastik ürün üretimi yapan Metin ve Sedat Yılmaz kardeşler, banka şubesinden 31 bin 500 lira çekip 31 SP 8198 plakalı otomobille yemek yemek için bir alışveriş merkezine gitti. Otomobili alışveriş merkezinin açık otoparkına park eden iki kardeş, restorana geçti. Bu sırada Yılmaz kardeşleri plakası belirlenemeyen otomobille takip ettikleri belirtilen kimliği belirsiz kişiler, camını kırdıkları otomobilin torpido gözündeki parayı alıp kaçtı. Yemeğin ardından otoparka inen kardeşler, soyulduklarını anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Park halindeki araç

- Kırılan cam

- Araç çevresindeki cam parçaları

- Polis\'in çalışması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ahmet SOYDOĞAN - Kamera: Mustafa KANLI GAZİANTEP,(DHA)

=============================================

Otomobil TIR\'a çarptı : 4 ölü



AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yöne giden TIR\'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli\'den Aydın yönüne giden Aydın Kabak (21) yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Sefa Öncül (29) idaresindeki 20 D 1973 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Aydın Kabak ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Yarkın Kaya, Oğuzhan Uslu ve İbrahim Göğebakan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nazilli-Aydın Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, TIR şoförü Sefa Öncül jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

----------------

- Olay yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamer: NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

=============================

İnegöl\'de korkunç kaza; kolu koptu

BURSA\'nın İnegöl ilçesine bağlı Alibeyköy Mahallesinde 33 yaşındaki Yusuf D. yem üretmek için kullanılan silaj makinasında kolunu kaybetti.

Olay, İnegöl\'ün Alibeyköy Mahallesindeki mısır tarlasında meydana geldi. 33 yaşıdaki Yusuf D., ağabeyi Hasan D. yönetimindeki traktörün arkasına bağlı olarak çalışan silaj makinasına mısır saplarını atmaya başladı. Bu esnada bir anlık dalgınlık sonucu sol kolunu makinaya kaptırdı. Yusuf D.\'nin imdat çığlıklarını duyan traktör sürücüsü ağabeyi silaj makinasını durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda Yusuf D.\'yi silaj makinasından kurtararak İnegöl Devlet Hastanesine sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucunda dirseğinden itibaren sol kolu parçalanarak kopan talihsiz genç, kopan koluyla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine nakledildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaralının hastaneden sevk edilme görüntüleri,

- detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

=========================================

Şişirilirken patlayan römork lastiği can aldı

TOKAT\'ın Erbaa İlçesinde kompresör ile şişirilmek istenen tuğla yüklü traktör römorku lastiğinin basınçla patlaması sonucu savrulan 31 yaşındaki Harun Yılmaz hayatını kaybetti.

Olay saat 16.00 sıralarında ilçe yakınlarındaki D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Harun Yılmaz, dayısının oğlu İlhan Ulusoy ile birlikte 60 NT 218 plakalı traktörle köye tuğla götürmek için ilçe merkezine geldi. Tuğlaları römorka yükledikten sonra köye dönmek için yola çıktı. Bir süre sonra yakıt almak için yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Bu sırada römorkun lastiğin havasının indiğini fark eden Yılmaz istasyonun içindeki lastik tamircisine gitti. Harun Yılmaz, römorkun lastiğini kendisi kompresör ile şişirirken patlama meydana geldi. Lastiğin patlaması sırasında oluşan basınçla fırlayan jant halkasının çarptığı Harun Yılmaz bir kaç metre öteye fırlayarak yaralandı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak öldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından traktör otoparka çekildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Yılmaz\'ın yakıt aldıktan sonra lastik tamircisinde durması ve lastiğin patlama anı görüntülerde yer aldı. Akaryakıt istasyonunda bulunan nakliye firması sahibi Ersan Sırdaş, \"O basınç sürücüyü 3 metre uzağa fırlatmış. O an yazıhanedeydim, sese çıktım. Başına arkadaşlar toplanmıştı. Yardımcı oluyorlardı ama kalbi durmuş gibiydi. Patlamayla benim panomun camı da kırıldı\" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Traktör ve patlayan römork lastiği

-Ekiplerin olay yeri incelemeleri

-Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

-Ölen sürücünün fotosu

Haber-Kamera:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

========================================

Trafikte tartıştığı otomobile ateş eden sürücü yakalandı

KONYA\'da, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün otomobilinin arkasından pompalı tüfekle ateş açan Fatih G., polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen hafta merkez Karatay İlçesi Mengene Caddesi\'nde meydana geldi. Kavşakta iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Sürücülerden biri, otomobiline binip yoluna devam etti. Bu sırada diğer sürücü, aracından aldığı pompalı tüfekle, hareket halindeki otomobile doğru ateş etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

KORKUTMAK İSTEMİŞ

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. 42 AYP 12 plakalı otomobili kullanan Fatih G., suç aleti ruhsatsız tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde araca, sürücüsün el kol hareketlerinden rahatsız olduğu için korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyleyen Fatih G., \'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi\' suçundan adliyeye sevk edildi. Fatih G. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tüfeğe ise el konulduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------------

- Kavga ve ateş etme anını gösteren kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

====================================

Seyir halindeki araç alev alev yandı



BURSA\'nın Gürsu ilçesinde seyir halinde giden otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın sonrası otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangın anı bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bursa\'nın Gürsu ilçesi, Gürsu TOKİ Dışkaya yolunda meydana geldi. Otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü aracını kenarı çekerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, araç tamamen kullanılmaz hale gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bir vatandaş ise yangın anını cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Cep telefonu kamerasından araç yangını

Süre: 11 saniye - Boyut: 12 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

=============================

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın \'Bylock\' kullandığı iddiasıyla ifadesi alındı



ATİKER Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock\' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdiği belirtildi. Şan\'ın evinde arama yapıldığı, cep telefonuna ve dijital verilere de el konulduğu öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın, dün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade verdiği kaydedildi. Örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddia edilen Şan\'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. Ahmet Şan\'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Ahmet Şan, Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kulüp binası

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: KONYA (DHA)

==================================

Karapınar\'da tehlikeli gerginlik

KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde önceki gün taciz iddiasıyla Suriye uyruklu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavganın ardından dün de gerginlik yaşandı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişi, önce yürüyüş yaptı, ardından da Suriyelilerin kaldığı ev ve işyerine saldırıp, ateşe vermeye çalıştı. Polisin, olaylar başladıktan hemen sonra Suriyelileri evlerinden tahliye etmesi, olası bir faciayı önledi.

Önceki gün saat 00.30 sıralarında Fatih Mahallesi Seçilmiş Sokak\'ta oturan Mehmet Ertunç (20), arkadaşlarıyla birlikte gezerken, daha önce kız kardeşini rahatsız edip, tacizde bulunduğunu iddia ettiği aynı sokakta oturan Suriyeli 8 çocuk babası Mustafa El Muhammed (35) ve 5 çocuk babası Hüseyin El Muhammed ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eve gidip av tüfeğini alan Mehmet Ertunç, Suriyeli iki kişinin üzerine ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa El Muhammed ile Hüseyin El Muhammed, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa El Muhammed doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hüseyin El Muhammed ise ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan Mehmet Ertunç ile olaya karıştığı öne sürülen Hasan Özenli (24) ve Davut Güner, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Mustafa Güdal (34) ise serbest bırakıldı.

TEHLİKELİ GERGİNLİK

İlçede dün saat 21.00 sıralarında taciz olayı iddiasıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişi, Anıt Meydanı\'nda toplanıp, Suriyelileri istemedekilerini dile getirdi. Ardından ilçede yürüyüş yapan kalabalık, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından polisin uyarısı üzerine dağıldı.

Ancak dağılan kalabalığın büyük bir bölümü Çetni Mahallesi\'nde hasarlı ve yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan Suriyelilerin kaldığı sağlık ocağı binasına gitti. Polis, binanın çevresinden önlem alırken, Konya ve Ereğli\'den de takviye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalığın dağılmaması üzerine TOMA\'dan sıkılan tazyikli su ile müdahale edildi. Bunun üzerine öfkeli kalabalık bu kez polise tepki gösterdi. TOMA\'nın önüne geçen Ak Parti İlçe Başkanı Naci Tartan da tazyikli sudan nasibini aldı.

Daha sonra olay yerine gelen Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, kalabalığı dağılmaları konusunda ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Kaymakam Karaca\'nın Suriyelilerin ilçe dışına çıkartılacağı sözünü vermesi üzerine kalabalık grubun bir kısmı ikna olup dağıldı. Bu sırada eski sağlık ocağı binasındaki Suriyeli sığınmacılar da tahliye edildi.

Bölgeden öfkeli kalabalıktan bazıları ise bu kez, ilçe merkezinin farklı noktalarında Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Evlerin camlarını kırdı, bazı binaları da ateşe vermeye çalıştı. Polisin, daha önce Suriyeli sığınmacıları bulundukları yerden tahliye etmesi, olası bir faciayı önledi.

Kentte gerginlik sürerken, polis güvenlik tedbirlerini artırdı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Gerginliklerden detay

- Polisin müdahalesi

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU / Karapınar (KONYA) (DHA)

============================================

Göltürkbükü saldırganları yakalandı



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi Göltürkbükü Mahallesi\'nde iki işletmeyi basarak 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Göltürkbükü Mahallesi\'nde geçen 30 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında ellerinde tabanca, Çilek ve Sess Beach Clup isimli işletmeleri basan iki kişi, komi 21 yaşındaki Furkan Say\'ı öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarmanın takibi sonucu 2 şüpheli Ankara\'da, kendilerine yardım ettiği iddia edilen 1 kişi de Antalya\'da yakalandı. Bodrum\'a getireln şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

-Olayın yaşandığı beach clup\'lardan görüntü

-Görgü tanığı bir kişi ile röp.

-Ölen Furkan Say\'ın yakınlarının hastanedeki feryatlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

============================================

Diyarbakır\'da 400 polisle uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sur ve Bağlar İlçeleri\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin destek verdiği operasyonda Sur diplerinde bulunan terk edilmiş binalar arandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, 400 polisin katılımı ile sokakta uyuşturucu satıcılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Sur ve Bağlar İlçeleri\'ndeki sokaklar didik didik arandı. Polis ekipleri özellikle Sur diplerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının girebileceği bölgelerde arama yaptı. Sur içi ve terk edilmiş binalarda aramalarını sürdüren polis, uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucuları saklama ihtimali üzerine Surların içini de kontrol etti. Operasyon kapsamında ayrıca sokaklarda bulunan şüpheli kişilerin üstleri aranarak, kimlik kontrolü yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Polislerin hazırlıkları

-Sur diplerinde yaptıkları aramalar

-Sur içlerinde yaptıkları aramalar

-Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalar

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

==============================================

\'Oğlumla dalga geçmesinler\' diye 143 kilo verdi



ÇORUM\'da, fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayan fabrika işçisi 30 yaşındaki Nadir Akbulut, 2 yılda 143 kilo verdi.

Çorum\'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Nadir Akbulut, aldığı kilolar nedeniyle 2 yıl önce 240 kiloya ulaştı. Fazla kiloları nedeiyle askere alınmayan Akbulut, şu an 4.5 yaşında olan oğlu Göktuğ Akbulut için kilo vermeye karar verdi. Tüp mide ameliyatı olan Akbulut, 97 kiloya düştü. Kilo verme sürecinde eşi Esra Akbulut\'un kendisine büyük destek verdiğini belirten Nadir Akbulut, \"Oğlumu okula götürürken arkadaşları tarafından \'Babası şişko diye\' dalga geçmesin diye kilo vermeye karar verip, ameliyat oldum. Oğlum üzülmesin onunla dalga geçmesinler istedim. Bir akdaşım beni bu konuda uyardı. Ben de böylece karar verdim. İyi ki buna karar vermişim, şimdi çok mutluyum. Sanki yeniden hayata geldim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Nadir Akbulut oynarken

-Nadir Akbulut\'la röportaj

-Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

===========================================

Beyin kanaması sonucu ölen kadın organlarıyla 3 kişiye umut olacak

BURSA\'da, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki kadının karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye umut oldu.

Bursa\'da 2 hafta önce yüksek tansiyon şikayetiyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada beyin kanaması geçirdiği anlaşılan 75 yaşındaki F.C.\'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine F.C.\'nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yapan Organ nakli koodinatörleri, ailenin olumlu yanıt vermesiyle organları çıkarmak için ameliyata girdi. Bağışlanan organlardan karaciğer Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde organ nakli bekleyen bir hastaya giderken böbreklerden birisi özel bir hastanede böbrek nakli bekleyen vatandaşa nakledilecek. Diğer böbrek için ise uygun alıcı aranıyor.

Organ nakli öncesi gazetecilere açıklama yapan Çekirge Devlet Hastanesi yöneticisi Op. Doktor Engin Paralı, \"Hastamız 2 hafta önce hastanemize yattı bu sürede yaptığımız tüm müdahalelere rağmen hastanın dün beyin ölümü gerçekleşti. Onun üzerine organ nakli çalışmalarına başladık. Ailesinin engin gönüllülüğü sayesinde organlar bağışlanacak\" şeklinde konuştu.

Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Timur Didinen ise hastanın beyin kanaması sonucu beyin ölümünün gerçekleştiğini aktararak, \"Ardından ailesiyle görüştük. Onlar da diğer aileler gibi organ bağışını kabul ettiler. Hastanın karaciğeri ve iki böbreği alınacak. Bu organlar da yeni sahiplerine takılıp onlar da yeni hayatlarına kavuşacaklar.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Op. Dr. Engin Paralı röp.

-Op. Dr. Timur Didinen röp.

-Organ nakli kutularının hastaneye girişi

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

====================================

Babadağ Teleferik Projesi\'nin temeli atıldı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, her yıl 1 milyon tatilciyi dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'ın zirvesine taşıyacak Babadağ Teleferik Projesi\'nin temeli atıldı.

1965 rakımlı Babadağ\'ın zirvesine kurulacak projenin temel atma töreni, Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Belceğiz Plajı\'nda yapıldı. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, CHP Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan yaptı. Fethiye\'de turizmi 12 aya yayacak dev proje için ellerini taşın altına soktuklarını belirten Arıcan, katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Ardından kürsüye gelen Muğla Valisi Esengül Civelek ise Babadağ\'ın yıllardır hasretini çektiği teleferiğe kavuşmasına çok az süre kaldığını söyledi. Muğla\'nın, Antalya ve İstanbul\'un ardından Türkiye\'de en fazla yabancı turisti ağırlayan il olduğunu anlatan Vali Civelek, \"Muğla turizmde marka kent. Yabancı turistlerin ilgisini çekiyoruz. Turistlerin çoğu deniz, kum ve güneş üçlemesi için ilimizi ziyaret ediyor. Ancak ilimiz doğa, sağlık, tarih ve spor alanında da çok büyük potansiyele sahip. Alternatif turizm alanındaki bu güçlü potansiyeli ortaya çıkardığımız takdirde ilimizde turizm 12 aya yayılabilecek\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyelerinin katılımıyla sahnedeki butona basılarak teleferiğin temeli atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Katılımcılardan görüntü

- Protokol üyelerinden görüntü

- FTSO Başkanı Akif Arıcan ve Muğla Valisi Esengül Civelek\'in konuşmasından görüntü

- Butona basılarak temelin atılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE(Muğla),(DHA)

========================================