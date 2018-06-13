DHA YURT BÜLTENİ - 9

1 - Meral Akşener: Erdoğan\'ın beka sorunu var

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, \"Sıfır terörle teslim alınan ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu sayın Erdoğan\'dır. Şimdi diyor ki ülkenin beka zorunu varmış. Hadi oradan be. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunun var\" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisince düzenlenen seçim mitingi için Sivas\'a geldi. Akşener İnönü Bulvarı üzerinde düzenlenen mitingde seçmenlerine hitap etti. 24 Haziran seçimlerinin niye yapıldığını anlamadıklarını ifade eden Akşener, \"Bu seçim niye geldi hiç birimiz anlamadık. Her şey bu kadar iyiyse, niye seçim yaptınız, bu kadar kötüyse seni niye seçsinler\" diye sözlerine başladı. Türkiye\'nin borçlandırıldığını, Sivas dahil bir çok ildeki fabrikaların satıldığını anlatan Akşener, \"453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar. Satılanlar arasında Sivas da var. Sizce bu 70 milyar doların içinde, sizin şehrinizden satılan madenler, fabrikalar ne kadar ederdi. 16 yılda 2 trilyon dolar para topladılar. Yani vergilerden para toplandı. 16 yılda 2.5 trilyon dolar para toplandı. Bunlardan Sivas\'a satılanların yerine fabrika yapıldı mı. Maden için yatırım yapıldı mı, gençlere istihdam alanı yaratıldı mı. Her yıl 60 bin kişi Sivas\'tan göç ediyor. Bölge müdürlükleri, devletin bütün kurumlarını taşıdılar. Siz bunu biliyorsunuz. Beyefendinin çılgın projeleri var. Bunlardan biri Kanal İstanbul. 65 milyar dolar para yatırılacak. Bittikten sonra Sivas\'ın gencine ne faydası var.

Türkiye\'ye ne kadar para girecek bunu da kimse bilmiyor. Biz çılgın projeler değil, ama insana dokunan, şehirlerin yüzün güldüren projelerle geliyoruz. Çok iyi bir ekonomik ekip kurduk. Sosyal politikalar uzmanı güzel bir ekip kurduk. Dış politikada Türkiye\'yi daha iyi noktaya taşıyacak güçlü bir ekip kurduk.

Adaleti, hukuku yeniden tesis edebilmek için hukukçulardan oluşan güçlü bir ekip kurduk. Türkiye Dayanışma Fonunu kuracağız. Çiftçinin borcu var. Kredi kartı borçlarınız var. Bu kredi kartlarının çocukların iaşesi için kullandınız. Tam 4.5 milyon insan icralık ve takipte. Türkiye Dayanışma fonuyla, bu arkadaşlarımızın borcunu silip atacağız\" dedi.

\'KAYNAK, ÇILGIN PROJE İLE CEP DOLDURANLARDAN\'

Kendisine vataleri için skaynağı nereden bulacağı yönünde sorular yöneltildiğini ifade eden Akşener şöyle devam etti:

\"Bugüne kadar televizyonlara çıkan bütün adaylara projeleriyle ilgili asla şu soru sorulmadı. Zaten Erdoğan\'a sormak için yürek ister. Sadece bana \'kaynak nerede\' diye soruyorlar. Ben de bu soruyu çok seviyorum. Bir devlet gençlerine iş vermek zorundadır. Eğer gençler işsizse o ülkede huzur, refah olmaz. O ülkede nefes alınmaz. Biz gençlerimize, iş, istihdam alanı yaratacağız ve bu süre içerisinde iş bulamamış her gencimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Bun da kaynak nerede. Söyleyeyim. Bu çılgın projelerden cep dolduranların cebinden alacağım. 8 Milyar TL, bu sene 2018 bütçesinin yüzde 1\'i. Neye tekabül ediyor. Arabalar var kiralık. Damatlar, gelinler, bakanlar biniyor. O arabalara 8 milyar lira kira bedele ödeniyor. Onlara diyeceğim ki ben onlara inin bakıyım arabadan. Gençler aç gezerken, yoksullaşırken, gençler hayallerini kaybetmişken, o arabalarda keyif çatamazsınız.\"

\'SURİYELİLERİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ\'

Mülteci sorununu ülkenin üzerinde yük olmaktan kurtaracaklarını ifade eden Akşener şöyle devam etti:

\"Suriye\'nin içine eline soktu, 4 milyon mültecimiz var. Herkes vatanında mutludur, özgürdür. Cumhurbaşkanı seçildiğimde Suriye ile ilişkileri düzelteceğim, 4 milyon Suriyeli kardeşimizi evlerine sağ salim göndereceğiz. Şu ana kadar Türkiye, Suriyeliler için 150 milyar dolar harcamış. Koyun onları bir kenara. TRT yılda 2.5 milyar lira vergilerinizden para harcıyor. Ne kadar ahmak varsa, orada zengin oluyor. Şimdi TRT\'yi satıyorum. 2.5 milyar lira cepte kalacak. Yılda 50 miyar dolar sanayiye yatırım yapacağız. Gençlerimize, işsizlerimize iş istihdam ortaya koyabilmek için. Şu dedikoduyu yayıyorlar. \'Meral Akşener seçilirse, insanlara yapılan yardımlar var. Dar gelirli, gelirsiz. Engelli bakıyor, yaşlı bakıyor, onları kesecek\' diyorlar. Onlara diyorum ki. Ben sen miyim. Ben ailesinde engelli olan insanım. Bütün maaşlar devam edecek. Bu yardımları devlet yapmak zorundadır. Vatandaşı ortada bırakamaz.

Her yoksul aile iyi kart diye belge vereceğiz. Bütün bu yardımları, yandaş kayrılan bu yardımları tek elde toplayıp aç ve açıkta bir vatandaşımızı bırakmayacağız.\"

2009 yılında helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu olayına da değinen Akşener, \"2009\'dan beri gökyüzüne bakarak arayanlar, bununla ilgili hiç bir hareket yapmayanlar, işlerine geldiği zaman sadece Yazıcıoğlu\'nun adını kullananlara diyoruz ku biz iktidar olduğumuzda ilk işimiz burayı aydınlatmak olacak\" dedi.

\'TARIMI BİTİRMEK İHANETTİR\'

Türkiye\'de hayvancılığın bittiğini, çiftçinin zor durumda olduğunu dile getiren Akşener şöyle konuştu:

\"Hayvancılık bitti. Aynı anda hem saman hem inek ithal eden ülkeyiz. Ayıptır, günahtır. Hayvancılığın merkezi, tarımın merkezi Sivas, sizi tekrar tarlalarınızla barıştıracağız. ABD\'de çiftçi mazotu bizim paramızla 2 liraya kullanıyor. Siz 6 liraya kullanıyorsunuz. Türk çiftçisi, kalkıp rekabet edebilir mi. Son zamanlarda herkese hain deniliyor. Net bir şey söylüyorum. Gelecekte dünyanın 2 savaşı olacak. Birisi gıda, birisi sudur. Eğer cahillikten, iş bilmezlikten yapmıyorsanız, tarımı bitirmek ihanettir. Ekonomi, gerçekten kötü durumda\"

Aynı azmanda tarihte ilk defa, terör mücadelesinin iç politikanın öznesi yapıldığı bir dönemden geçildiğini iade eden Akşener, \"Pek çok hükümet terörle mücadele yaptı, hiç duydunuz mu Türkiye\'de seçimlere malzeme yapıldığını. Duymadınız. Ama bu iktidar, ana kuzuları üzerinden iç politikaya malzeme yapıyor\" ifadelerini kullandı.

\'MANEVİ OLAN HER ŞEY UCUZLADI\'

Garibanın çocuğu ya uzman çavuş olabiliyor, ya da taşeron yanında işçi olduğunu anlatan Akşener şöyle devam etti:

\"Onun için de Ak Parti\'den kağıt götürüyorsunuz. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor. Ama onların çocukları, Kaymakam yanında, Vali yanında, Belediye başkanı yanında, rektör yanında 1 ay çalışıp 657\'nin en ballı maaşlarına oturuyorlar. Böyle bir günah, kul hakkı günahı, işte bugün bizi yöneten arkadaşların eliyle yaygınlaşıyor. Maddi olan her şey pahalandı, ev araba pahalandı. Ama Türkiye\'de manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. Dayanışmayı, imeceyi, komşuluk ilişkilerini, huzuru ve her şeyi ucuzlattılar. İmamlar, fetva veriyor. Sakız orucu bozar mı. Hangi elle yemek mekruh diye. Hangi elinle çalıyorsun, onunla ilgili fetva veren duydunuz mu. Bütün bunları değiştirmek için geliyoruz. vatandaşımızın, milletimizin yanında olmak için geliyoruz. Uzun zaman soru çaldırdılar. O sorularda hakkı yenen gençlerin hakkının düzeltilmesi için yayınlanan KHK duydunuz mu. Her şey içinde problem var ama KPSS\'de çalınan sorularla ilgili hiç bir problem yok. Çünkü kendi çocukları oturdu o hırsızlık makamlarına. Günahtır. Buradan ilan ediyorum. Cenab-ı Hak bunları görüyor. Sizin elinizde çok şey olabilir, sizin elinizde korkutma imkanları olabilir. Ben de 28 Şubat\'ta gördüm ki, imanla korku aynı yürekte bulunmuyor. Sizden korkmuyoruz. Ama ezdiğiniz, korkuttuğunuz, çoluk çocuğuyla tehdit ettiğiniz bu aziz milletin sandıkta neler yapabileceğini inşallah hepimiz birlikte göreceğiz.\"

\'TÜRKİYE\'NİN DEĞİL ERDOĞAN\'IN BEKA SORUNU VAR\'

Terörle mücadeleye değinen ve çözüm sürecini hatırlatan Akşener şunları söyledi:

\"Önce Güneydoğuda hendekler kazıldı. Çözüm süreci vardı hatırlayın. Hendekler kazılırken valiye sordular. Dedi ki, \'Siyasi irade görmeyin\' dedi Kaymakama gittiler aynı şey, Emniyete gittiler aynı şey. Valinin, emniyetin, askerin yazdığı 127\'yi aşkın belge var. Kafalar çevrildi. Sonra o hendekler doldurulmak için ana kuzularıyla Türkiye\'nin bekası açısından mücadele yapıldı. 726 şehidin var Türkiye. Sadece hendekler kapatılırken 726 şehidin var Türkiye. Bunu hatırlayan var mı. Bunların hatırladığını hiç sanmıyorum. Afrin şehitlerine tane diyen, rakam gibi gören bir zihniyet var karşımızda. Bu ülkede terör mücadelesini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. PKK silahı bırakıncaya, \'bu işten vazgeçtik biz pişmanız\' diyene kadar mücadele edilecek. Ama sıfır terörle teslim alınan ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu sayın Erdoğan\'dır. Şimdi diyor ki ülkenin beka zorunu varmış. Hadi oradan be. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunu var. Ama senin yanındaki arkadaşların da zeka sorunu var. Allah\'ın izniyle 24 Haziran\'da inşallah bu yönetim boşluğunu doldurmak üzere geliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

-Mitingden görüntüler

-Akşener\'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

GÖRÜNTÜLER \" İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mitingde konuştu\" BAŞLIKLARI İLE GEÇİLDİ

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2 - Bariyerlere çarpan otomobil ters döndü: 4 yaralı

KÜTAHYA\'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak, ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya\'dan Afyonkarahisar yönüne giden Ahmet Demirer yönetimindeki 15 NG 598 plakalı otomobil, ön sol lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, ters döndü. Kazada sürücü Demirer ile otomobilde bulunan Cemalettin Özpınar, Adil Dinçer ve Süleyman Özpınar yaralandı. Yoldan geçerken kazayı görüp, duran sürücüler, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Ters dönen otomobilin,

-Yaralılardan bazılarının yolda yatarken

-Ambulans içerisindeki yaralının,

-Yerdeki yaralıların ambulansa götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ - KÜTAHYA / DHA



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3 - Bina boyanırken yaklaşık 50 araç etkilendi

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te, kongre merkezinin yapımı sırasında iddiaya göre çelik konstrüksiyonların kumlama ve boya işlemleri sırasında uçuşan kum ve boyalar okulun otoparkındaki araçlara yapıştı. Öğretmenler, yaklaşık 50 aracın boya ve kumdan etkilendiğini belirterek, zararlarının karşılanması için polise tutanak tutturdu.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plaj Yolu\'nda müteahhit firma tarafından yapımı devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait kongre merkezinde çelik konstrüksiyonların kumlama ve boya çalışmaları sırasında kongre merkezi yanında bulunan Muammer Türkan Dereli Okulları otoparkındaki yaklaşık 50 araç kum ve boyama çalışmasından etkilendi. Havada uçuşan boya ve kumlar araçların üzerine yapıştı. Araçları yıkatmalarına rağmen bir sonuca ulaşamayan otomobil sahipleri, polisi arayıp zararlarının karşılanması için tutanak tutturdu.

Kumlama ve boyadan yaklaşık 50 aracın etkilendiğini söyleyen Almanca öğretmeni Ekrem Kurt, \"Okulumuzun yan tarafına kongre merkezi yapılıyor. Burada boyama ve kumlama işlemi yapılıyor. Yapılan çalışmalardan sonra otoparktaki tüm araçların üzerinde pütürlü bir yüzey oluştu. Ben aracımı alalı henüz 1,5 ay oldu. Yetkili proje müdürüyle bir türlü görüşemeyince de biz de polisi arayıp tutanak tutturduk. Biz araçlarımızda oluşan sıkıntıların çözülmesini istiyoruz.\" dedi.

Polisi arayıp tutanak tutturduklarını belirten İngilizce öğretmeni Rasim Akgün, \"Araçları ellediğinizde pürüzleri hissedebiliyorsunuz. Killi temizleme yöntemiyle temizletmiştim. Bugün yine üzeri kaplandı. Kompresörle demir tozları temizleniyor ve spreyle de boya yapıyorlar. Oradan uçuşan kumlar boyalar araçlarımızın üzerine yapışıyor. Biz sorunumuzu çözecek muhatap bulamıyoruz. Mecburen polisleri çağırıp tutanak tutturduk.\" diye konuştu.

Öğretmen Erhan Kaplan havadan da etkilendiklerini belirterek, \"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait binada yapılan boyama ve kumlama çalışmasında kum ve boyaların araçlara yapıştığını gördük. Yetkililere ulaşmaya çalıştık kimseyle görüşemedik. Bizler de polisi arayarak tutanak tutturduk. Bu havayı soluyoruz da. Yaklaşık 2 aydır bu çalışmalar sürüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otoparkta boya ve toz olan araçlar

-Araç sahipleri ile röp

-Polis detayları

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA

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4 - Prof. Dr. Aslan’dan 500 koyunun düşüp telef olmasına ilişkin açıklama

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, Gürpınar ilçesinde 500 koyunun kayalıklardan düşüp telef olmasına ilişkin açıklama yaptı. Koyunların sürü psikolojisine göre hareket ettiğini belirten Prof. Dr. Aslan, \"Koyunlar bir uçurumdan atladığında sürünün içerisinden bir koyun yorulup duruncaya kadar, ya da tehlikeyi sezinceye kadar koyunlar aynı şeyi yapar\" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Gürpınar ilçesi kırsal Topyıldız Mahallesi\'ne bağlı Yapraklı Mezrası\'nın Arebi-Krom yaylalarında meydana geldi. Çobanların otlatmaya çıkardığı 26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait sürünün önündeki koyunlardan biri, karşı yamaca geçmek için atladı. Arkadan gelen diğe koyunlarda peş peşe atladı. Kayalıklardan yuvarlanan yaklaşık 500 koyun telef oldu. Çobanların haber vermesi üzerine, olay yerine gelen mezralılar, koyunlarını tespit etmeye çalıştı.

KOYUNLAR SÜRÜ PSİKOLOJİSİ İLE YAŞARLAR

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, hayvanların toplu ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Sürünün çoban, köpek ve koyunlardan oluştuğunu belirten Prof. Dr. Lokman Aslan, \"Koyunlar sürü psikolojisi ile yaşarlar. Bu psikoloji ile yaşadıkları için de içlerinde herhangi olumsuz etkene karşı bir koyun ne tarafa giderse, diğer koyunlarda o tarafa doğru gider. Buradaki en büyük sürü başı çobandır. Sürünün çobanla iletişim koptuğu için istedikleri yöne doğru giderler\" dedi.

Sürünün başının çoban olduğunu ve iletişimi sağlıklı kurması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aslan, \"Koyunlar bir uçurumdan atladığında sürünün içerisinden bir koyun yorulup duruncaya kadar ya da tehlikeyi sezinceye kadar koyunlar aynı şeyi yapar. Bir koyun uçurumdan yuvarlandığı zaman eğer tekrar kalkıp geriye doğru gelirse diğer koyunlarda ileriye doğru gitmezler ve geriye doğru dönerler. Koyunlar çok ürkek hayvanlardır, herhangi bir tehlikeye karşı bir tarafa doğru ürkerek tepki verirler\" diye konuştu.

\'KOYUNLAR KUŞTAN BİLE ÜRKEBİLİR\'

Çobanların koyunları başıboş bırakmamasını isteyen Prof. Dr. Aslan, \"Koyunlar bir köpekten, bir yabani hayvandan, bir kuştan bile ürkebilir. Yabani hayvanlarına tepki veren sürü uçurumdan yuvarlanır. Bu tehlikeyi sezen çobanlar, daima uçurum tarafında bulunup sürüyü kontrol etmeleri gerekiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Prof.Dr.Lokman Aslan\'ın açıklaması

BOYUT:407 MB

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5 - Motosikletli kapkaç güvenlik kamerasında

GAZİANTEP\'te, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden bir gencin elindeki cep telefonu, motosikletle yaklaşan A.C.K tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gençlerin peşinden koşup yakalamaya çalıştığı görülen A.C.K., polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, geçen 4 Haziran\'da Düğmeci Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir genç, arkadaşlarıyla sokakta sohbet ederken yanına motosikletle yaklaşan kapkaççı, gencin elindeki cep telefonunu aldı. Gençlerin arkasından koştuğu motosiklet, ara sokaklarda gözden kayboldu. İhbarla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polisler, cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan kişinin A.C.K. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, A.C.K.\'nin motosikletle yaklaştığı gencin elindeki cep telefonunu aldığı, gençlerin ise arkasından koştuğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Motosikletin yaklaşması

- Telefonun kapkaç anı

- Gençlerin motorun arkasından koşması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

42 MB

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6 - Çanakkale\'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile geçiş yapmak 43 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı\'nda devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri bugün sabah saat 06.00 sıralarında Burunucu mevkiinin 1 mil açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı \'TCSG 6\' Bot komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola ve Mali uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. \'TCSG 6 Botu\' ile Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçak göçmenlerden görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)