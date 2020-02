DHA YURT BÜLTENİ - 9

Muharrem İnce: Bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz



CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kars\'ta yaptığı konuşmada \"Erdoğan döneminde çocuklarımıza hayal kurmayı bile unutturmuşuz. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz\" dedi. Liselere giriş sınavının sonuçlarının açıklama tarihinin değiştirilmesine de tepki gösteren İnce, Ne zaman açıklanacaktı? 22\'sinde. 26\'sına aldılar. Seçimden sonra. Böyle bir üç kağıtçılık olmaz. Perişan ettiler eğitimi\" diye konuştu.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, uçakla geldiği Kars\'ta Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen mitingde konuştu. Dünya haritası ile kürsüye çıkan İnce, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirdi. İnce, dün bir arkadaşının yolda kağıt toplayan çocuk gördüğünü söyleyerek, \"Çocuğa sormuşlar \'Hayalin ne?\' diye, \'Büyük kağıt toplamak\' demiş. Bir öğretmen olarak ciğerime oturdu. Erdoğan döneminde çocuklarımıza hayal kurmayı bile unutturmuşuz. Hanımefendiler evde mobilyaların yerini değiştirirsin, bir iyi gelir. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz\" dedi.

\'AMERİKAN TÜTÜNÜNDE VİTAMİN Mİ VAR?\'

Çobanların sigortasının devlet tarafından ödeneceğini belirten İnce, hayvan ilaçlarının da bedava olacağını söyledi. Meraları görünce \"Yazık\" dediğini söyleyen İnce, şöyle devam etti:\"Erdoğan çiftçiyi bitirdi. Dünyanın öbür ucundan hayvanları gemilere dolduruyorlar, hayvanlar telef oluyor zaten. Ta buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol. Bunların 1200 odalı sarayı var ama yatacak yeri yok. 6 milyar dolarlık canlı hayvan ithal etmişiz. 1 milyar doları bu bölgeye verseydin hayvancılık uçar giderdi. Yeni Zelanda, nüfusu 4.5 milyon. Oradaki koyun, sığır sayısı 80 milyonluk Türkiye\'ye neredeyse eşit. Türkiye\'de 1 kilogram süt satıyorsun, 1.2 kilogram yem alıyorsun. Amerika\'da 1 kilo süt satıyorsun, 2,4 kilogram yem alıyorsun, 2 katı. Evvelsi gün Adıyaman ve Malatya\'daydım. Adıyamanlıların size anlattığını anlatayım tekrar. Tütün ekiyorsun, tütün Adıyaman tütünü. \'Ekemezsin\' diyor, \'Yasak.\' Amerikan tekel şirketleri öyle istiyor. Adıyaman\'a gelmiş \'Tütün zararlıdır\' demiş. Tütünün zararlı olduğunu bilmeyen var mı? Tütün, sigara tabii ki zararlı. Türk tütünü zararlı da Amerika tütününde vitamin mi var? Sigara sağlığa zararlı ama Erdoğan her şeye zararlı.\"

\'PERİŞAN ETTİLER EĞİTİMİ\'

Hafta sonu liselere giriş sınavının yapıldığını anımsatan Muharrem İnce, sınavın sonucunun açıklama tarihinin değişmesine de tepki gösterdi. İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:\"Şimdi çocuklarımız sınava girdi değil mi? Ne zaman açıklanacaktı? 22\'sinde. Seçimden önce açıklamayacaklar, 26\'sına aldılar. Böyle bir üç kağıtçılık olmaz. Çünkü 1 milyon 200 bin çocuk sınava girdi. Bunlardan 120 bini yerleşecek, 1 milyonu açıkta kalacak. Çocuk ağlayacak, veli ağlayacak. Bunu biliyorlar, üç kağıtçıları görüyor musun? Sınavın tarihini, açıklanmasını değiştir. Ya sen niye korkuyorsun, seçimden önce açıklanmasından? O çocukları ağlatıyorsun. Perişan ettiler eğitimi. Erdoğan meydanlarda \'3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın\' diyor. Çocuğu yapması kolay, bakması zor. Sonra diyor ki; normal doğum olsun diyor. Bir de oraya karışıyor. \'Sezaryen falan olmasın\' diyor. Çocuk bezinde KDV kaç? Yüzde 18. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısına karışmak mı? Bundaki KDV\'yi düşürmek mi? Cumhurbaşkanının görevi \'sezaryenle doğum olmaz, normal doğum olacak\' demek mi, yoksa bunları KDV\'yi düşürmek mi? İşte ben sizin çocuk sayınıza karışamam. Nasıl doğum yapacağınıza da karışamam. O sizin işiniz. Ama size söz, çocukların bezinde yüzde 18 KDV alınmayacak.\"

\'ERDOĞAN\'I SEÇERSENİZ DOLAR 10 LİRA\'

Erdoğan\'ın tekrar seçilmesi halinde doların 10 liraya yükseleceğini ifade eden İnce, \"Bir de meydanlarda bir şey daha yapıyor. Benim için \'Çırak\' diyor. Desin, problem değil. Bak Türkiye\'nin en kuzeyinden, sınırdan sesleniyorum sana; bay ekonomist, büyük ekonomist, eğer yüreğin varsa, eğer bilgin, eğer diploman varsa, gel bir televizyon kanalına şu ekonomi bilgini bir anlat bakayım. Bakın dolar 2002\'de iş başına geldiğinde 1,30\'du şimdi 4,50\'yi geçti. Eğer Erdoğan\'ı bir daha seçerseniz dolar 10 lira. Niye dolar 10 lira? Dünyada kavga etmediği kimse yok. Hani mahallenin böyle yaramaz çocukları vardır ya herkesle kavga eder, kimse sevmez onu. Dünyada dostumuz kalmadı. Televizyonlara çıkamayacak, meydanlarda şunu anlatacak \'Ben yerliyim ve milliyim\' diyecek\" dedi.

\'AYRAN BİLE MİLLİ DEĞİL\'

Süleyman Şah türbesinin yer değiştirmesini eleştiren Muharrem İnce, şöyle devam etti:\"Sorum şu; Süleyman Şah türbesini oradan oraya taşıdın. Süleyman Şah sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Sen mi millisin? 1 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerine \'evet\' diyen sen değil misin? Sen mi millisin? Senin uçağın mı yerli, gözlüğün mü yerli? Neyin yerli? \'Ayran milli içecektir\' diyor. İnek Uruguay\'dan, saman Bulgaristan\'dan geliyor. Ayran nasıl milli oldu? Ayran bile gitti. Geçen hafta veya bugün Erdoğan\'ın yaptığı köprülerden geçen var mı? Her gün hepiniz o köprüden geçiyorsunuz. Garanti vermiş demiş ki; günlük 40 bin araç geçecek. 14 bin geçti ne olacak? Üstünü devlet ödeyecek. Yani siz her gün Erdoğan\'ın yaptığı geçiyorsunuz, paraları ödüyorsunuz. Erdoğan cebinizden köprü parasını çekip alıyor. Demirel\'in yaptığı köprüden geçersen bedava. Erdoğan\'ın geçtiği köprüden geçersen 114 lira ödeyeceksin.\"

\'HER MAHALLEYE BİR KREŞ\'

Her mahalleye bir kreş sözü veren Muharrem İnce, kadın istihdamının da arttırılacağını aktardı. Muharrem İnce, \"Diyor ki, ben gelirsem yardımları kesecekmişim. Ya niye keseyim yardımları? O paralar Erdoğan mı veriyor? AK Parti mi veriyor? Ya devlet veriyor devlet. Hatta benim dönemimde hırsızlık olmayacağı için daha çok vereceğiz. Babanın parasını mı veriyorsun? Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Kadınlar çalışma yaşamına dahil olacak. Bugün 100 kadından 32\'si çalışıyor, bunu iki katına çıkaracağız. Kadınlar nasıl çalışacak? Kadının çalışmasındaki en büyük engel, çocuk. Çocuk olunca çalışamıyor. Çocuğu da göç olduğu için Türkiye\'de, artık anneanneler, babaanneler çocukla aynı yerde yaşayamıyor. Dolayısıyla çocuğun bakım problemi çıktığında kadın da çalışamıyor. Bunun çözümü ne? Çözümü şu; her mahalleye bir kreş açacağız. Yani çocuk kreşe, kadın işe.\"

3B ÇÖZÜMÜ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ortada bir Kürt ve terör sorunu olduğunu belirterek, bu sorunları 3B ile çözülebileceğini söyledi. İnce, şöyle konuştu:\"Önce barışacağız, insanlar arasında ayrım olmayacak. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, sağcı, solcu, kadın, erkek bunları kapatacağız. Önce barışacağız. İnsanlar arasında ayrım olmayacak. Ben 6 ok taşımıyorum. Tek olan şey bir grubun olamaz. Tek olan şey herkesin olur. Cumhurbaşkanı da tek olduğuna göre o herkesin Cumhurbaşkanı. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Sonra adil bölüşeceğiz. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Dilini öğrenmek istiyor. 1- 81 milyona resmi dil Türkçe\'yi öğreteceğiz. 2- Evinde neyi konuşuyorsa, anasının dilini öğreteceğiz. Korkmadan, çekinmeden. 3- Uluslararası bir dil öğreteceğiz. Yani Kars\'taki Kürt kardeşim, liseye giderken hayalinde \'Ben çalıştığım zaman Yalova\'daki devlet hastanesine başhekim olabilirim\', buna inanacak. Bu sorunu samimiyetle çözeceğiz. Diyarbakır\'a gidip, milliyetçiliği ayaklar altına alıp, Trabzon\'da milliyetçi olmayacağız. İki yüzlü bir siyaset değil, milletin önünde konuşacağız. Bu sorunun en büyüğü siyasi ahlak sorunudur. Ben onlardan olmayacağım. Doğruları söyleyeceğim.\"



CHP\'li Tezcan: Alkışlayamazsın, alkışlarsan o üniforma sana haramdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 2\'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel\'in Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması esnasında Muharrem İnce ile ilgili sözlerine alaycı bir tavırla gülümsemesinin doğru olmadığını belirterek, \"Alkışlayamazsın kardeşim. Alkışlarsan o üniforma sana haramdır. O apoletler de sana haramdır\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Afyonkarahisar il başkanlığını ziyaret etti. Parti binasına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile birlikte gelen Tezcan\'ı CHP İl Başkanı Savaş Erdoğan, yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda partili karşıladı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği Tezcan, Afyonkarahisar\'ın tarihte önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, teşkilat mensuplarına seçim çalışmalarında başarılar diledi.

\'BU KADAR SARAY OSMANLI PADİŞAHLARINDA YOKTU\'

Daha sonra parti binasında bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, gündeme ilişkin konulara değindi. Parti olarak israfın önüne geçeceklerini söyleyen Tezcan, saray ve saltanat düzeni istemediklerini aktardı. Tezcan, şöyle konuştu:\"Milletin düzenini istiyoruz. \'Statüko değişecek\' derken; Saray bir dakikada bir asgari ücretlinin maaşını yiyor. O para ile bir asgari ücretli 4 kişilik bir aileyi geçindiriyor. Asgari ücret 1603 TL. Sarayın bir dakikalık masrafı 1607 TL. Biz basın toplantısına başlayalı 5 dakika oldu değil mi? Başladığımız 5 dakika itibariyle saray 5 asgari ücretlinin 5 aylık maaşını yedi. 5 dakika daha dursa 5 dakika daha yiyecek. Taksimetre çalışıyor, her dakikada bir asgari ücret. Bu 1150 odalı saray yetmedi. Otluk Koyu\'nda bir saray. İstanbul\'da 5 tane daha saray. Bu kadar saray Osmanlı padişahlarında yoktu. Osmanlı padişahları 600 sene Topkapı Saraylarında, o mütevazi saraylarda ülkeyi yönetti. Bu ihtişam ve şımarıklık niye? \'Statükoyu değiştireceğiz\' diyoruz ya, bu şımarıklığı ortadan kaldıracağız. Statüko bu şımarıklık.\"

\'O ÜNİFORMANIN HAKKINI VERECEK\'

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin 2\'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel\'e \"Seçilirsem apoletlerini sökeceğim\" sözünün ardından iktidarın yaptığı eleştirilere cevap veren CHP\'li Tezcan, İnce\'ye sahip çıktı. Tezcan, \"Malatya\'da İsmail Metin Temel, 2\'nci Ordu Komutanı. Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak konuşuyor. Bizim cumhurbaşkanı adayımızı eleştiriyor ve dalga geçiyor. Bu milletin kendisine giydirdiği üniformayla gülerek, alaycı bir ifadeyle onu alkışlıyor. Alkışlayamazsın kardeşim. Alkışlarsan o üniforma sana haramdır. O apoletler de sana haramdır. Bu millet ordusunu sever. Biz ordumuzu severiz. Peygamber ocağıdır ordu. Evlatlarımızı askere kına yakarak göndeririz. Ama o ordunun başında o üniformayı giyen de o üniformanın hakkını verecek. Hakkını veremezse hesabını verir. Ya üniformanın hakkını verecek ya da hesabını verecek. Kıyamet koparmışlar. \'Vay apoletlerini sökerim\' demiş. Apoleti taşımayı hak etmiyorsan apoleti bırakırsın. Hak eden taşır. Milletin taktığı apolettir o. Milletin cumhurbaşkanı olmaya aday olmuş biriyle alay etmek üzere giyemezsin. Asgari ceza mahkemesinin 148\'inci maddesi çok açık. Suçtur yaptığı. Genelkurmay başkanını ve savcıları görev çağırıyorum. İsmail Metin Temel ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve savcılar derhal işlem başlatmalıdır\" diye konuştu.

\'FETÖ\'DEN TALİMAT ALAN SİZDİNİZ\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye yönelik hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ\'ın \"FETÖ\'den mi talimat aldın\" sözüne de tepki gösterdi. Bülent Tezcan, şöyle dedi:

\"Bütün iktidar çevresi ve onun borazanları vuvuzela gibi bağırmaya başlamışlar. Hani bir hükümet sözcüleri var, Bekir Bozdağ. Şimdi çıkmış; \'FETÖ\'den mi talimat aldın\' diyor bizim Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce\'ye. Siz FETÖ ile koyun koyuna yaşarken, Muharrem İnce ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, biz Silivri\'de Türk ordusunun şerefli subaylarına kumpas kuran FETÖ\'ye karşı göğüs göğüse mücadele ediyorduk. FETÖ\'den talimat alan sizdiniz. FETÖ\'ye karşı mücadele eden bizdik. Onu siz bilirsiniz. FETÖ\'den talimat almanın ne olduğunu siz bilirsiniz? FETÖ\'den talimat alarak Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni, Türk ordusunu tasfiye etmeyi siz bilirsiniz. Türk ordusunun genelkurmay başkanına \'terörist\' demek ayıbı sizin omuzlarınızda. O ayıbı silemediniz. O kara lekeyi adınızdan bilemediniz. Şerefli Türk subaylarını hapse atıp, FETÖ\'cü hakimlerin elinde perişan etmenin ayıbı ve utancı sizin elinizde hala. Dünyanın en önemli donanması haline gelen Türk donanmasının en kaliteli subaylarını ordudan atan sizsiniz. 14 general ve 58 albayı ordudan atmak için uğraşırken, sizi önleyemeyen zamanın Genelkurmay Başkanı Işık Koşener çıktı dedi ki \'Bu siyasi irade karşı benim gücüm yetmiyor. Askerimi koruyamıyorum. Şerefli subayları koruyamıyorum\' diye istifa etti. Şerefli tavır istifa eden Işık Koşener\'in tavrıydı. Ama şerefi sorgulanacak tavır TSK\'nın haremi hizmeti olan kozmik odaya FETÖ\'cü hakimleri sokan hükümetin tavrıdır. Şerefle izah edilemeyecek bir tavırdır.\"

\'KORKMAYA BAŞLADILAR\'

Ak Parti hükümetinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'den korktuğunu iddia eden Tezcan, sözlerine şöyle devam etti:\"Korkmaya başladılar. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Cerrahpaşa Üniversitesi\'ni ziyarete gitti. Dekanı ziyarete gitti. Dekanı görevden aldılar. Bakan Veysel Eroğlu her gün burada Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nde (AKÜ) propaganda yapıyor. Rektör taltif ediliyor. Nereden geldiği ve ilişkilerinin ne olduğu ayrı bir mesele ve ayrı bir tartışma konusu. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı üniversite dekanını nezaketen ziyaret ederse dekan görevden alınıyor. Bu hükümetin bakanı üniversiteyi her gün propaganda haline getirir. Rektör taltif edilir. Peki bunları kim görevden alacak? İşte bunları da millet görevden alacak. İnşallah 24 Haziran\'da millet görevden alacak.\"

12 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

Samsun\'un Salıpazarı İlçesinde serinlemek için Terme Çayı\'na giren Cemil Pala (12), boğularak can verdi.

Olay Salıpazarı İlçesi Kalfalı Mahallesinde meydana geldi. Terme ilçesinde yaşayan Cemil Pala, 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için bisikletleri ile Salıpazarı ilçesinin Kalfalı Mahallesinden geçen Terme çayına geldi. Suya giren 4 kişiden Cemil Pala bir süre sonra bulanık suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının arama çabaları sonuç vermeyince, 112 aranarak yardık istendi. Bölgeye gelen ekipler, Cemil Pala’nın cansız bedenini sudan çıkararak Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Bütün müdahalelere kurtarılamayan işitme engelli olduğu belirtilen Cemil Pala hayatını kaybetti. Pala’nın naaşı otopsi için Samsun Eğitim ve Araştıma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Antalya\'da, 2 çocuk annesi Nurcan Saraç (28), kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı Cengiz Aydın\'ı (30) kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Aydın, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak\'ta numara 84\'te meydana geldi. 3 yıldır birlikte yaşayan Nurcan Saraç ile Cengiz Aydın arasında, iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın ile Saraç\'ın tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Aydın\'ın saldırması üzerine eline bıçak alan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip, polisi aradı. Odanın kapısı kıran Aydın, içeri girip, Saraç\'ı boğmaya çalıştı. Bu sırada Aydın\'ı kalbinden bıçaklayan Saraç, daha sonra sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

\'ARTIK CANIMA TAK ETTİ\'

Nurcan Saraç, eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saraç\'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, \"Artık canıma tak etti\" dediği öğrenildi.

\'ADLİYEYE GETİRİLİRKEN GÖZYAŞI DÖKTÜ\'

1\'i eski eşinden olmak üzere 2 çocuğu bulunan Nurcan Saraç, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin arfdından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önce sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Saraç, adliyeye getirilirken gözyaşı döktü.

KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çiftçi öldü



KAYSERİ\'nin Özvatan ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen Nurettin Alakuş (36), hayatını kaybetti.

Özvatan ilçesinde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Alakuş\'un, 1 hafta önce tarlada çalıştığı sırada bacağına kene yapıştı. Kendi imkanlarıyla keneyi çıkaran Alakuş, ertesi gün yüksek ateş şikayetiyle Özvatan Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. KKKA şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilen Alakuş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, öldü. Alakuş\'un cenazesi, bugün Özvatan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber:KAYSERİ, (DHA)

=================================================

Karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova\'da gözaltına alındı (1)



Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çizgi- romancı, karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova\'da gözaltına alındı. Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Haber:YALOVA, (DHA)

================================================

Otomobil, önde giden motosiklete çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil önde giden motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Ramiz Tilta (69) yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesinde anayol güzergahında dün meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova’dan Bursa’ya gelmekte olan Şaban Bostancı (34) idaresindeki 16 VV 692 plakalı otomobil, İznik kavşağına yaklaşık 50 metre mesafede önünde seyir halinde olan Ramiz Tilta idaresindeki 16 VG 783 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ramiz Tilta yola savruldu. Başından yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yolun hemen karşısında bulunan özel bir sağlık kuruluşundan gelen doktorlar tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra olay yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızılay Başkanı Kınık : \" 40 mülteci kampında 30 bin çadırda 150 bin insana hizmet veriyoruz\"

Kızılay\'ı genelbaşkanı Kerem Kınık, \" Türkiye\'nin güney sınırı ve Suriye\'nin kuzeyinde İdlib, Afrin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yaklaşık 40 mülteci kampını destekliyoruz. Yiyecek ve kamp hizmetleri veriyoruz. Şu an yaklaşık 30 bin çadırımız var. 150 bin insana imkan sağlıyoruz o bölgede. Bunlara gıda, hijyen, sağlık, koruma hizmetleri, parçalanmış ailelerin birleştirilmesi gibi sosyal hizmetler noktasında destek sağlıyoruz \"dedi. Melikgazi ilçesi Danişmentgazi mahallesi Reis caddesinde oluşturulan Türk Kızılay\'ı Kayseri Toplum merkezi açılışı için kente gelen Genel başkan Kerem Kınık, Veli Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'i ziyaret ederek, Türk Kızılay\'ı Kayseri Şubesi, Hastanesi ve Kan merkezinde incelemelerde bulundu. Kınık, Doğan Haber Ajansına (DHA) yaptığı açıklamaya Türkiye\'de yaklaşık 4 milyona yakın yabancı vatandaş olduğunu , bunlardan yaklaşık 3.5 milyonun Suriyelilerden oluştuğunu söyleyerek başladı.

\"TÜRKİYE\'DE VE DÜNYADA ÖRNEK BİR PROJE\"

Kerem Kınık \" Kızılay olarak sosyal uyum yardımları yapıyoruz. Bu sosyal uyum yardımlarımızın tamamını AB finanse ediyor. Türkiye\'de bizim veya devletimizin bütçesinden çıkan para değil. 1.3 milyon Suriyeli kardeşimize Kızılay kart düzenli nakit destek olarak veriyor. Kayseri\'de bugün hizmete açtığımız Toplum Merkezi Türkiye\'deki ilk örnek projedir. Türkiye sathında 15 toplum merkezimiz var . Bu merkezlerimizde mültecilerimize yönelik dil eğitimleri toplumsal uyum eğitimi mesleki ve psikolojik eğitimler psiko-sosyal rehabilite hizmetleri ve mültecilerin hizmet duyduğu ihtiyaçlarla ilgili çözüm merkezi hizmetleri vermekteyiz. Bu Türkiye\'de hem ilk örnek proje, dünyada da örnek bir projedir. Kızılay ve Kızılhaç federasyonunun maddi desteği ile bu anlamda yürütülüyor. Kayseri\'de yaklaşık 70 bin muhacir kardeşimiz bulunmakta. İnsanların ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönelikte bu toplum merkezi faaliyetleri sürdürecek \"şeklinde konuştu. \"1 milyar euro gibi bir bütçemiz var. Bütçe 2019\'un sonuna kadar harcanacak. Bu rakam sadece ülkemizdeki Suriyeliler için. Kişi başı 120 lira veriliyor. Ayrıca, UNİCEF ile beraber 250 bin Suriyeli çocuğuna AB kaynaklardan şartlı eğitim yardımı yapıyoruz. Bize sığınan bu insanların pek çok ihtiyacı var. Devletimiz, belediyelerimiz ve bizler bu insanlara destek noktasında yardımcı oluyoruz.\" diyen Kızılay Genelbaşkanı Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü :

\"150 BİN İNSANA İMKAN SAĞLIYORUZ\"

\"Türkiye içindeki mülteci kardeşlerimize yardım ettiğimiz gibi aynı şekilde Türkiye dışında da özellikle Suriye bölgesinde de ihtiyacı olan insanlara destek hizmetleri sağlıyoruz. Yaygın olarak Türkiye\'nin güney sınırı ve Suriye\'nin kuzeyinde İdlib, Afrin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yaklaşık 40 mülteci kampını destekliyoruz. Yiyecek ve kamp hizmetleri veriyoruz. Şu an yaklaşık 30 bin çadırımız var. 150 bin insana imkan sağlıyoruz o bölgede. Bunlara gıda, hijyen, sağlık, koruma hizmetleri, parçalanmış ailelerin birleştirilmesi gibi sosyal hizmetler noktasında destek sağlıyoruz. Hem Kızılay, hem AFA, Diyanet Vakfı, İHH gibi pek çok dernek ve farklı kuruluşlar bu seferberlikte yanımızdalar. Bu bölge Ramazan nedeniyle hareketlendi. Yardımlar açısından bizim seferberlik ayımızdır. Gerek yardımların toplanması gerekse de dağıtılması bakımından. Suriye\'nin içinde Irak\'ta, Somali\'de, Balkanlar\'da, Kafkaslarda Bangladeş\'te dünyanın 35 farklı ülkesinde 10 milyon insana Ramazan boyunca yardım ulaştırmak için çalışıyoruz.\"

Midyat\'ta köy çocukları açık havada ilk kez sinema filmi izledi

Mardin\'in Midyat ilçesine bağlı Narlı Köyü İlk ve Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri, kırsalda yaşayan çocuklar ve yetişkinleri açık hava sinemasıyla buluşturdu. Narlı köyü civarında bulunan 11 köyden 360 çocuğun taşımalı sistemle eğitim öğretim gördüğü Narlı İlk ve Ortaokulu\'nda, \"Sinema Artık Köyde\" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte küçüklerle birlikte büyükler de açık havada sinema filmi izleme şansı buldu.

Okulun bahçesine kurulan açık hava sinemasında, dev ekranda \"Cennetin Çocukları\" isimli filmi, küçük çocuklarla birlikte yetişkinler ve yaşlılar da büyük bir keyifle izledi. Etkinlikte çocuklar ve yetişkinlere ayrıca patlamış mısır ve içecek ikramı yapıldı. Filmi izleyen çocuklar, keyif dolu dakikalar yaşarken Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Müftüsü Mehmet Şafi Bilik ve Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Taş da çocuklarla birlikte filmi izleyerek, çocukların bu mutluluğuna ortak oldu. Etkinliğin, sosyal ve kültürel faaliyet amacıyla yapıldığını belirten Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, \"Geçmişimizdeki nostaljilerden birini arkadaşlarımız yaşatmak istemişler. Hiç sinema görmemiş olan çocuklarımızın sinema kültürü ile tanışması adına böyle bir açık hava sineması yaptılar. Bir çok taşıma merkezinde köyden çocuklarımız buraya kadar geldi. Çok yoğun bir katılım görüyoruz\" dedi. Etkinliği organize eden Narlı Köyü Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Kurt da, \"Öğrencilerimizin yüzde 95\'i sinema denen bir etkinliğin varlığından haberdar değildi. Yani sinemayı hiç görmemişti. Biz de elimizdeki imkanlarla, onları sinema ile tanıştırdık ve sinemayı köye taşıdık. İlk defa açık hava sinemasında film izlediler. Katılım tahminimizden çok fazla oldu. Öğrencilerimiz bu durumdan çok mutlu oldu. Çocuklarmızla birlikte yaşlılarımız da 80\'li yıllarda çok daha cazip olan açık hava sinemasında film izleyerek nostalji yaptı. Biz de bunları görünce mutlu olduk, onları mutlu ettiğimiz için\" dedi.



