DHA YURT BÜLTENİ - 9

BAKAN EROĞLU: KURDUKLARI İTTİFAK ÇÖKECEKTİR(EK)

1)BOLU\'YA TERAPİ ORMANI

Abant Tabiat Parkı\'nda bulunan bir otelde düzenlenen \'Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı\' na katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, toplantıda yaptığı konuşma sırasında salonda bulunan orman bölge müdürüne talimat vererek Bolu\'da terapi ormanı kurulmasını istedi. Eroğlu, \"Dünyanın en güzel terapi ormanı Bolu\'da. Kardeşim Tayland\'a falan gitmene gerek yok. 1,5 saat sonra buradasın. Helikopter pisti de yaparız oraya\" dedi. Eroğlu\'nun helikopter pisti sözünün üzerine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \'Havaalanı yapacağız\" diyerek seslendi. Bakan Eroğlu ise Başkan Yılmaz\'a, \"İstanbul’daki havaalanına gidinceye kadar ben buraya geliyorum. Yollar da maşallah Afyon kaymağı gibi oldu\" diyerek cevap verdi.

STANTLAR GEZİLDİ

Veysel Eroğlu daha sonra çalıştayın yapıldığı otelin bahçesinde kurulan Bolu\'nun yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantları gezdi. Eroğlu, yöresel ürünler hakkında bilgiler aldı.

ABANT GÖLÜ\'NE 100 BİN BALIK BIRAKILDI

Veysel Eroğlu, programının sonunda Abant Gölü\'nün endemik türü olan Abant alasını beraberindekilerle birlikte göle bıraktı. Göle toplam 100 bin balık bırakıldı. Eroğlu, \"Biz 2004 yılında 54 bin 420 balık, 19 bin kanatlı hayvan bırakırken şimdi Doğa Koruma Milli Parklar bunu çok artırdı. Geçen yıl bir yılda 4 milyon 274 bin balık salmaya başladık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eroğlu’nun çalıştaydaki konuşması

-Salondan detaylar

-Stantların gezilmesi

-Göle balık bırakılması

-Eroğlu’nun göl kenarındaki açıklamaları

-Detaylar

Süre: 04:01-Boyut: 452 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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2)ESKİ MİLLİ SPORCU, BIÇAKLI KAVGADA ÖLDÜ

GAZİANTEP\'te, eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak (52), tartıştığı Kerim K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün gece Mavikent Mahallesi\'nde meydana geldi. Husumetli olan eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak ile Kerim K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kerim K., Bayram Yeşilyaprak\'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşilyaprak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Kerim K. ise Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek teslim oldu.

Yeşilyaprak\'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kerim K.\'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Bayram Yeşilyaprak\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kuruma

- Cenazenin yakınları

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 79 MB

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3)BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİĞİ SANILDI, YARDIM İSTEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

ANTALYA Konyaaltı Plajı açıklarında uzun süre kalan bir kişiyi görenler, boğulma tehlikesi geçirdiğini sanıp, polise haber verdi. Deniz polisinin sahile çıkardığı adını açıklamayan kişi, ihbarda bulunanlara \"Boğulduğumu nereden çıkardınız? Ben her gün saatlerce yüzerim, keyfimi kaçırdınız\" diyerek, tepki gösterdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili\'nde denize giren bir vatandaş, açılarak uzun süre kıyıya yaklaşmadı. Açıktaki kişiyi görenler, boğulma tehlikesi geçirdiğini düşünerek polise ve ilk yardım ekiplerine haber verdi. Bu sırada ilk yardım ekipleri sahilden, deniz polisi de açıkta çalışma başlattı. Denizde tarama yapan polis, açıkta yüzen vatandaşı sahile çıkardı.Boğulduğu sanılan kişi, ihbarı yapanlara tepki gösterdi. Adını söylemek istemeyen kişi, \"Boğulduğumu nereden çıkardınız? Ben her gün saatlerce yüzerim. Niye ihbar ediyorsunuz? Keyfimi kaçırdınız. Rahat bırakın beni\" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine vatandaşlar da \"İnsanlık yaptık, seni boğuldu sandık. Niye böyle konuşuyorsun?\" karşılığını verince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Görüntü Dökümü

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- Deniz polisi görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Röp: polise ihbarda bulunan vatandaş

- Kurtarılan kişşi detay

- Kurtarılan kişinin tepkisi

- Sahildekilerden görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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4)GAZİANTEP\'TE FABRİKA DUVARI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ

GAZİANTEP\'te, bir fabrikanın çöken duvarının altında kalan Suriyeli işçi Zekeriya Abdullah (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, sabah saatlerinde 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. Değirmen makineleri üretimi yapılan fabrikanın duvarı, yoğun yağmurun ardından çöktü. Suriyeli işçi Zekeriya Abdullah, çöken duvarın altında kaldı. İhbarının ardından fabrikaya çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Zekeriya Abdullah, ağır yaralı olarak enkazın altından çıkarılarak ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Abdullah, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyarak hastaneye gelen Zekeriya Abdullah\'ın yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Suriyeli işçisinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zekeriya Abdullah\'ın fotoğrafı

- Göçüğün olduğu fabrika

- Enkazın olduğu yer

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze yakınları

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:123 MB

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5)REYHANLI\'DA ERKENCİ KAYISI HASADI BAŞLADI

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde, erkenci kayısı hasadı başladı.

Bahçesinde hasat yapan Mehmet Kaan Bahadırlı, kayısının kaliteli olduğunu ancak, havaların ılık ve kurak geçmesi nedeniyle ağaçların kış mevsiminde soğuklama alamadığını bu yüzünden de verimin düşük olduğunu söyledi. Açık alanda ilk hasadın başlandığı Amik Ovası\'nda toplanan kayısının çok kaliteli olduğunu belirten Bahadırlı, \"Normalde dekar başına 2.5 ton ürün alıyorduk. Hava şartları nedeniyle bu hasat döneminde dekar başına 500 kiloya kadar düştü. Aslında bölge olarak ta değişiklik gösteriyor ve 600 ile bir ton arasında ürün alınan yerlerde varö dedi. Bahadırlı, 5 yıldan bu yana sert çekirdekli meyve işi ile uğraştıklarını ve erkenci çeşit ektiklerini belirterek, örtü altı dışındaki açık alanlardaki ilk hasattan sonra mayıs ayı ortalarında diğer çeşitlerinin hasadının yapılacağını kaydetti.

RUSYA AĞIRLIKLI İHRACAT

Reyhanlı\'da yetişen ve hasadı devam eden kayısının ihracata yönelik olduğunu söyleyen Bahadırlı şöyle dedi:

\"Kayısının yüzde 90\'ı Rusya olmak ihraç ediliyor. Çünkü elde edilen kayısı yola dayanıklı. Kayısı fiyatı ise kilosu 6-7 liradan satılıyor. Aslında tonajı düşük olan kayısının fiyatını daha yüksek bekliyorduk. Ancak hava şartları nedeniyle kilosu düşük işlem görüyor.ö

Görüntü Dökümü

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- İşçiler kayısı hasadı yaparken

- Kayısılar toplanırken

- Toplanan kayısı sandıklarla taşınırken

- Ağaçlardan genel ve detay

- Çalışan işçiler

- Sandıklardaki kayısılar kontrol edilirken

- Sandıklar taşınırken

- Sandıklar genel

- İşletmeci konuşması

(SÜRE:03\'27\")(BOYUT: 110MB)

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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6)MOTOSİKLET TAMİRCİSİNİN CENAZESİ, VASİYETİYLE MOTOSİKLET KORTEJİNDE UĞURLANDI

KARAMAN\'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren motosiklet tamircisi ve tutkunu Muhuttin Tartan\'ın (63), cenazesi vasiyeti gereği motosiklet tutkunları korteji eşliğinde mezarlığa götürüldü. Karaman\'da motosiklet tamirciliği yapan Muhuttin Tartan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tartan\'ın cenazesi Karaman Belediye Binası yanındaki musalla alanında kılınan namazın ardından defnedilmek üzere şehit mezarlığına götürüldü. Tartan\'ın, vasiyeti gereği yaklaşık 50 motosiklet tutkunu, motosikletiyle mezarlığa kadar cenaze kortejine eşlim etti. Ardından cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından detay

- Cenazenin kortejle mezarlığa götürülmesi

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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7)OĞULLARI İŞ KAZASINDA ÖLEN AİLENİN DRAMI

RİZE’de, 11 yıl önce devrilen ahşap malzemelerin altında kalan oğulları İbrahim Biber’i (23) iş kazası sonucu kaybeden Nusret ve Güner Biber çifti hukuk mücadelesi veriyor. Aile, ihmali olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından 150 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilen firmanın parayı ödemediğini öne sürdü, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

İkizdere ilçesinde oturan Nusret ve Güner Biber çiftinin oğulları İbrahim, 11 yıl önce çalıştığı ahşap doğrama atölyesinde forklift aracının kaldırmaya çalıştığı yükün devrilmesi sonucu, tahtaların altında kalarak feci şekilde can verdi. Olaydan sonra açılan davada mahkeme, firmanın ihmali olduğu gerekçesiyle aileye tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak, aile geçen sürede mahkemenin kendilerine verilmesini hükmettiği 150 bin TL\'yi alamadı. Aile, 11 yılda 80 bin TL masraf ederek hukuk mücadelesi yürüttü.

Oğlunu iş kazasında kaybettiğini anlatan Güner Biber, “Oğlum mobilya işleri yapan bir iş yerinde çalışıyordu. Burada bir gün çalışırken üzerine yük devrildi. Oğlumu sigortasız çalıştırıyorlardı. Pazartesi günü kaza olmuş, pazar günü sigorta girişi yapmışlar. İş yeri sahibi üç ay boyunca yanımıza gelip, gitti ‘orta yolu bulalım’ dedi. Fakat kendi bulmadı. Mahkemeye gittik ve kazandık. Bu dava için 11 yılda 80 bin TL para harcadık. Hiçbir kuruş almadık. Şirketin üzerine 23 adet icra var. Bizimkisi 24’üncü icra.Ama şirket isim değiştirmiş. Bu icralara para ödememek için mallarını kaçırdı, başkasına devir etti. Cumhurbaşkanımdan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yardım bekliyorum. Acımız daha da katlanmıştır. Hem çocuğumuzu kaybettik hem de paramızı“ dedi.

Nusret Biber de “Çocuğumuzu kaybettik ama suçlular hiçbir zarar görmezken biz 80 bin TL de masraf ettik. Ne yapacağımızı bilemiyorumö diyerek yardım çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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Aile detayları

Anne ve baba ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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8)ŞEHİT VE GAZİLER DERNEĞİ YARARINA KERMES

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği yararına kermes düzenlendi.

Sandıklı\'da faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumu tarafından düzenlenen kermese Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İlçe Temsilcisi Yusuf Akin, malul gazi İsmail Kumartaşlı, Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç, özel eğitim kurumunun müdürü Hasan Hüseyin Baykal, Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in babası Salih, annesi Cennet ve eşi Zeliha Çetin ile veli ve öğrenciler katıldı.

Kermeste veliler öğrencilerle hazırladıkları bükme, börek, yaş ve kuru pasta çeşidi gibi birçok ürünün satışını yaptı. Kermesten elde edilen gelirin Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği\'ne bağışlanacağı belirtildi.

Kurum Müdürü Hasan Hüseyin Baykal, \"Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geçen yıl LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı adına düzenlediğimiz kermesimizin bu yıl ikincisini Şehit ve Gaziler Derneği yararına düzenledik. Nasip olursa kermesimizin gelirini derneğimize bağışlayacağız. Amacımız ülkemiz için canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize destek olabilmek. Bu kermesimizde velilerimiz öğrencilerimizin de katkıları ile hazırladıkları ürünleri diğer veli ve öğrencilerimize satış yapacak. Gelir de derneğimize bağışlanacak. Kermesi düzenleyen velilerimize, öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum emeklerine sağlık\" dedi.

Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç da \"Devletimiz bize gazilik unvanı verdi, çok mutluyum, gururluyum. Sayın müdürüm de bizleri düşünerek böyle bir etkinlik yapması bizleri ayrı mutlu etti. Çok teşekkür ederim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Öğrenciler ile birlikte katılımcılar toplu

- Gazi ve şehitler kermes de incelemesinden

- RÖP1:Hasan Hüseyin Baykal(Bera Eğitim Kurumları Müdürü)

- Kermesde incelemede bulunan Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç

-RÖP2: Tahsin Koç(Kıbrıs gazisi)

209 MB///01.53\'

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)

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