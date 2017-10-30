DHA YURT BÜLTENİ - 9

Okul bahçesinde ağaç devrildi: 1 öğrenci öldü, 3 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı



MUŞ merkeze bağlı Tekyol köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen kavak ağacı, öğrencilerle öğretmenin üzerine düştü. Devrilen ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ile 3 öğrenci de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1 öğrencinin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde, merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 800 nüfuslu ve 100 haneli Tekyol köyünde meydana geldi. 12 öğretmenin görev yaptığı, 250 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü Tekyol İlk ve Orta Okulu\'nun bahçesindeki kavak ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerle öğretmenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan, yaşamını yitirdi. Olayda Fırat Durmak isimli öğrenci ağır yaralanırken, diğer öğrenciler Abdullah Dindar ve Berfin Özdemir ise hafif yaralandı. Öğretmen Münir Koçlar\'ın da hafif sıyrıklarla ağacın altından kurtulduğu belirtildi.

Yaralı öğrencilerle öğretmen, okula çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmetcan Kurtoğlu, olayla ilgili \"Okulun bahçesinde ve dışarısında çok sayıda kavak ağacı var. Öğle arasına çıkan çocukların üzerine ağaç devriliyor. Bir öğrencimiz, hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin durumu ağır. Diğer öğrenciler ve öğretmen hafif yaralı\" dedi.

Okuldaki olayı öğrenen veliler ve öğretmenler, yaralıların bulunduğu hastaneye giderken, okul, öğleden sonra tatil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: MUŞ (DHA)

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Dragon yarışlarında teknenin devrilme anı kamerada

ESKİŞEHİR\'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Porsuk Çayı\'nda düzenlenen \'Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışları\'nda iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu. Suya düşen 12 sporcu motorlu tekneye alındı. Teknenin devrilme anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler \'Ufak bi kaza\' başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi\'nin geleneksel Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışları dün Porsuk Çayı\'nda yapıldı. Yarışmaya 12\'şer kişiden oluşan 17 takım katıldı. Nefes kesen yarışmada iki tekne kaza sonucunda çarpıştı. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda teknelerden biri çarpmanın etkisiyle alabora oldu, sporcular suya düştü. 12 sporcudan bazıları kendi imkanlarıyla ters dönen tekneye tutunurken, bazıları da arkadan gelen motorlu tekneye bindi. Olayda yaralanan olmadı.

Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışması\'nı Olimpik Limon Takımı birincilikle tamamlayarak kupanın sahibi oldu. Yarışmada ikinciliği ESDAK, üçüncülüğü de Dorlion takımı elde etti.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilmiş ve üzerinde \'Ufak bi kaza\' yazılı kısa görüntüde;

-Yarışan 3 teknenin görüntüsü,

-Teknelerden birinin başka bir tekneye çarpıp devrilmesi,

-Sporcuların suya düşmesi ve ters dönen tekneye tutunması.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Afyonkarahisar\'da FETÖ\'nün gaybubet evlerine operasyon: 33 gözaltı

AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10\'u kadın 33 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte birçok adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve askerlerle birlikte çeşitli eski kamu görevlilerinin de olduğu 10\'u kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolüne çıkarılırken geniş güvenlik önlemi alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Afyonkarahisar Adliyesi\'ne gönderildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Operasyonların FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelileri hastane giriş, çıkış detayları

- Şüphelilerin Adliye giriş detayları

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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CHP Antalya il başkan yardımcısına cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Doğukan Demirkaya, sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında \'cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Doğukan Demirkaya hakkında sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle \'cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Doğukan Demirkaya, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, avukatı ve partililerle birlikte geldiği İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği\'nde ifade verdi.

\"SORUŞTURMAYI GEREKTİRECEK HİÇBİR İŞARET YOK\"

Emniyet Müdürlüğü\'ne girmeden önce DHA\'ya açıklamada yapan CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, düşünce özgürlüğünün tamamen yok olduğunu söyleyerek, \"Son derece masumane duygularını paylaşan arkadaşımızın ifadeye çağrılmasını çok manidar buluyoruz. Ülkenin geleceğinin sigortası olan Cumhuriyet Halk Partisi\'nin Antalya il başkan yardımcılığını yapmakta arkadaşımız ve son derece hem siyaseti bilen hem de mesleği gereği siyaset bilimci bir arkadaşımızın çağrılma sebebine bir göz attık. Soruşturmayı gerektirecek hiçbir işaretin olmadığını biliyoruz. Sanırım hukuk ve adalet doğru kararı verecektir\" dedi.

\"SİYASİ ELEŞTİRİLERDEN ÇAĞRILDIK\"

Doğukan Demirkaya da CHP il başkan yardımcısı olduğunu, paylaşımlarında hakaret ya da küfür olmadığını ve böyle bir paylaşımda bulunmasının da mümkün olmadığını aktarırken, tamamen siyasi eleştirilerden dolayı çağrıldığını düşündüğünü söyledi. Doğukan Demirkaya, şöyle dedi:

\"Genel olarak sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar nedeniyle ifademize başvuracaklar. Bir siyasi parti temsilcisi olarak bunları yapmak görevimiz. Bu eleştirileri yaptık daha önce, bundan sonra da hem ben hem parti üyesi, parti görevlisi arkadaşlarım bu eleştirileri yapacak. Umarım adalet yerini bulacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Doğukan Demirkaya ve beraberindekiler emniyete girerken

- CHP İl Başkanı Mustafa Erdem\'in açıklaması

- Doğukan Demirkaya\'nın açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Tarihi cami ve kiliseyi defineciler kullanılmaz hale getirdi

SAMSUN\'un Tekkeköy İlçesi\'nde bulunan 17\'nci yüzyıl sonunda Antyeri kilisesi ve Cami define avcıları tarafından talan ederek kullanılamaz hale getirdi.

İnsanlık tarihinin ilk ilk yerleşim merkezinden olan Tekkeköy İlçesi\'nde Lozan Anlaşması ile mübadele edilen Rumlardan kalan, 17\'nci yüzyıl sonunda yapıldığı tahmin edilen Antyeri Kilisesi ve Cami define avcıları tarafından talan ederek kullanılamaz hale getirdi. Kilise\'nin ve Cami\'nin içi ile çevresinde kazı çalışması yapan defineciler aradıklarını bulamayınca alanı olduğu gibi bırakıp kaçıyorlar. Samsun\'un çeşitli bölgelerinde hazine bulmak için birçok yeri kazarak alt üst eden define avcıları bu kez tarihi camide hazine olduğunu düşünerek önce caminin önünde hendek şeklinde bir kazı çalışması yaptı. Daha sonra hazinenin eskiden kilise olarak kullanılan caminin içerisinde olduğunu düşünen define avcıları, camiyi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

RASTGELE KAZMA VURUYORLAR

Mahallede yaşayan 57 yaşındaki Mümin Çiçek, sürekli birilerinin gelip alanda kazı yaptığını belirterek \"Kazanları bilmiyoruz ama hasta defineciler birşeyler bulma ümidiyle buraya geliyor. Sık sık birileri gelip kazıyor. Rumlardan kalma bir kilise bu ön tarafları ve çevresini talan ettiler. Caminin önünde önceden duvar vardı. Restore etmek için gelen işçilere kazı sırasında define bulup herşeylerini bırada bırakıp gittiler. Rastgele bilen ya da bilmeyen gelip kazma vuruyor\" dedi.

KAZI SESLERİ GELİYOR

18 yaşındaki Şafak Şahin ise halen geceleri kiliseden kazı sesleri geldiğini belirterek, \"Burası rumlardan kaldı. Defineciler halen bişiler bulma amacıyla geceleri geliyorlar. Kazı sesleri geliyor. Biz gittiğimizde yada şikayet ettiğimizde ise birşey bulamıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Detaylar

-Kilisenin içinden detaylar

-Kazı yapılan alanlardan detaylar

-Muhabir ananonsu

-Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/TEKKEKÖY(Samsun), (DHA)

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Sosyal medyada PKK propagandası yapanlar yakalandı



ADANA\'da, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları belirtilen 3\'ü çocuk 9 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde PKK propagandası yapan, kişilere yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Yakalanan 3\'ü çocuk 9 kişi emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolüne getirildi.

Bu arada gözaltındaki alınanlardan biri, çekim yapan gazetecilere, \"Boydan çekin\" diye tepki gösterdi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmeleri

- Çocuk zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Tedavi gören bebekleri için hastane otoparkında minibüste kalıyorlar

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi\'nde göz tümörü tedavisi gören 15 aylık Erdal\'ın annesi 19 yaşındaki Aslı ve babası 24 yaşındaki Barış Çağlar ile akrabaları, gidecek yerleri olmadığı için 15 gündür hastane otoparkındaki minibüste kalıyor.

Antalya\'nın Serik İlçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Barış Çağlar, 1.5 ay önce Isparta Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdüğü 15 aylık bebekleri Erdal Çağlar\'ın sol gözünde kitle tespit edildiğini söyledi. Doktorların bir aylık ilaç tedavisinin sonuç vermediğini belirten Çağlar, \"Çocuğun gözündeki kitle günden güne büyüyordu. Doktorlar oğlumu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk etti. Burada yapılan muayeneler sonunda sol gözünde ileri derecede göz tümörü olduğu belirtilerek gözün alınmasına karar verildi. Kanserli kitlenin alınması gerektiğini aksi takdirde diğer göze de sıçrama ihtimalinden söz ettiler. Çocuğum 5 gün önce ameliyata alındı. Güzel bir operasyon geçirdi. Şu an onkoloji servisinde takipleri yapılıyor\" dedi.

\'İŞİM DE YOK EVİM DE\'

Ailesinden 10 kişiyle 15 gündür minibüste kaldıklarını aktaran Barış Çağlar, \"Onkoloji servisinde ilaç tedavisine başlandı. Doktorlar çocuğun kötü huylu kansere yakalandığını, 5 yaşına kadar tedavinin devam etmesi gerektiğini söyledi. 5 yıl boyunca sürekli hastaneyle irtibatlı olmamız gerekiyor. Çocuğun çok iyi bakılması gerekiyor, taburcu olduktan sonra da hijyenik ortamda yaşaması lazım. Fakat benim durumum yok. Sezon bittiği için işimden de çıkartıldım. Şimdi işim de evim de yok. Yaklaşık 15 gündür bu aracın içinde kalıyoruz. Barınma konusunda hayırseverlerden yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

İki çocuk, anne, baba ve kardeşleriyle 10 kişinin minibüste yaşamasının çok zor olduğuna dikkat çeken anne Aslı Çağlar da \"Çocuğumun bir gözü kanserli olduğu için alındı. Doktorlar takma göz yerleştireceklerini söyledi. Çok üzülüyorum, mevsimlik işçi olan eşim de şu an işsiz, hayırseverlerden yardım bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ailenin araç içinde görüntüsü

-RÖP 1: Aslı Çağlar ( Anne )

-RÖP 2: Barış Çağlar ( Baba )

-Detaylar

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

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Fabrikada güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip kasayı soydular

DÜZCE\'nin Çilimli İlçesi\'de, gece su fabrikasına girip güvenlik görevlisini ellerini ve ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getiren yüzleri maskeli 3 kişi, kasadaki 5 bin lirayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimliği belirsiz 3 kişi, gece 02.00 sıralarında farikanın girişinde bulunan güvenlik görevlisinin içeriye girmesini fırsat bilip kilitli olmayan kapıyı açarak arkasından içeriye girdi. Yüzleri maskeli 3 kişi, yemekhanede buldukları güvenlik görevlisini yere yatırıp ellerini ve ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, daha sonra yönetim katına çıkıp çelik kasayı açarak içindeki 5 bin lirayı alarak kaçtı.

Sabah fabrikaya geldiklerinde güvenlik görevlisini elleri ve ayakları bağlı gören çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri fabrikada inceleme yaptı. Jandarma, fabrikaya girerken, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirirken ve kasayı soyarken güvenlik kamerasına yansıyan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik görevlisi etkisiz hale getirilirken

-Kasa soyulurken

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Polisten kural ihlalleri için \'drone\'lu denetim

MERSİN polisi, \'drone\' ile yaptığı denetim sırasında emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve araç kullanırken, cep telefonuyla konuşanları belirleyerek, bu sürücülere ceza kesti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi başlatılan \'drone\' destekli uygulamasını sürdürüyor. Merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı’nda, aşırı hız ve kemer kullanımı konusunda sürücüleri hem uyaran hem de kurallara uymayan sürücülere ceza yazan ekipler, havadan da \'drone\' ile kontrol yaptı. Karada radar ekipler, havada ise \'drone\'; aşırı hız yapan, emniyet kemerini takmayan, ışık ihlali yapan ve araç kullanırken, cep telefonuyla konuşanları tespit etti. Ekipler, özellikle toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alan ve durak harici yolcu indirip, bindiren şoförlere dikkat etti.

Kontrol sırasında sürücülere özellikle emniyet kemeri takmaları; alkollü, yorgun ve uykusuzken araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, ışık ihlallerinin de trafik kazalarında büyük kayıplara neden olduğunu anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bayan sürücü polise evraklarını verirken

- Trafik polislerinin yol uygulaması

- Polisler araçları durdururken

- Polisler sürücüleri trafik ihlalinin yapıldığını anlatırken

- Sürücüler evraklarını verirken

- Polisler ceza işlemi yaparken

- Sürücü ile Trafik polisini arasında geçen dialoklar

- Polis dronu çalıştırırken

- Drone havada uçarken

- Polis elindeki cihazla dronu uçururken

SÜRE: 04\'34\" BOYUT: 475.27 MB

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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AK Parti\'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 884 AK Partili belediye başkanının şehrin hukukunu koruma noktasında kendilerinden beklentileri olduğunu ifade ederek, \"Biz, 884 arkadaşımızın hukukunu korumak zorundayız. Böyle iftira edenlerin iftiralarına çanak tutan, ya da onlardan hoşlanan, sandalyelerin uçuştuğu parti değiliz. Biz hiçbir belediye başkanımıza kaset komplolarıyla siyasal iktidar değiştiren parti de değiliz\" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin istifasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni ismin belirlenmesi amacıyla temayül yoklamasına gitti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu’ndan yapılan programa AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ile partililer katıldı.

Programda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Bizler en büyüğünden en küçüğüne kadar her kademeden dava arkadaşımızla birlikte önce hakkın sonra da halkının rızası için çalışan, bu değerler önünde makam, mevki sevdasını hiçe sayan bir anlayışla siyaset yapan davanın üyeleriyiz. İsimlerden öte hizmet anlayışımız ve davamız hepimizin önceliğidir. Son günlerde yaşanan ve hiçbir tartışmaya mahal vermeden en güzel şekilde gerçekleştirilen değişim süreci bu gerçeğin en güzel göstergesidirö dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da şunları söyledi:

“Ülkemizde bin 397 belediyemiz var. 2016 yılı resmi rakamlarına göre 109 milyar geliri, 121 milyarlık gideri olan belediyelerimiz var. Bu belediyelerden 884’ü AK Parti’de. Birileri, \'AK Parti’deki belediyeler başarısız. AK Parti böyle bir değişime ihtiyaç duyuyor\' diye düşünüyor. Asla böyle değil. Türkiye’deki belediyeleri mukayese ettiğinizde biz, bu ülkede CHP, MHP, ya da diğer partilerin hepsinden başarılıyız, bunu belirtmek istiyorum. Muhalefet, ‘Seçimle geldiler, seçimle giderler’ diyor. 5 yıl idari denetimlere belediyeler de tabidir. Bunu İçişleri Bakanlığı yapıyor. Mali denetimi Sayıştay yapıyor. Meclis denetimlerini meclis üyeleri yapıyor. Aynı zamanda belediyelerimizi üyelikleri sebebiyle partiler denetler. Biz, belediyelerin seçimle gelip, yine seçimle gittiğini biliriz. Bu süreç içerisinde de bir sürü denetime tabi olduklarını biliriz.ö

\'KASET KOMPLOLARIYLA İKTİDAR DEĞİŞTİREN PARTİ DEĞİLİZ\'

\"Bizim belediyelerimizde bir değişime, milletin talebine cevap verme ihtiyacı doğdu\" diyen Kaya, “Oturduk, belediye başkanlarımızla karşılıkla istişare ettik, değerlendirdik, böyle bir talepte bulunduk. Biz bir şehri emanet ettiğimiz 884 AK Partili arkadaşımızdan şehrin hukukunu koruma noktasında beklentilerimiz var. Biz 884 arkadaşımızın hukukunu da korumak zorundayız. Böyle iftira edenlerin iftiralarına çanak tutan, ya da onlardan hoşlanan, sandalyelerin uçuştuğu parti değiliz. Biz hiçbir belediye başkanımıza kaset komplolarıyla siyasal iktidar değiştirten parti de değilizö diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ise, “Bu değişimler Türk milletimizin talebi üzerine olmuştur. Partimizin yaptığı araştırmalar ve çalışmalar ile bu kararlar verilmiştir. Bugüne kadar görev yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'ye yaptığı hizmetlerden dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Siyaset sadece bir makamda, mevkide yapılan bir iş değildir. Bugün burada hizmet yapmışsındır, yarın eğer hizmet yapma isteğin varsa, parti ahlakın varsa başka bir noktada hizmetlerine devam edersinö şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından, program basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Katılanlardan görüntüler

-Sandıklardan görüntüler

-Oy kullanılması

-Konuşmalar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

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Kadınlar denizde bayrak açarak cumhuriyeti kutladı

ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde kadınlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denize girip üzerinde Atatürk fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.

Finike\'de bir grup kadın, Cumhuriyet Bayramı\'nı denizde kutladı. Dalgıç kıyafetleri giyen kadınlar güneşli havada denize girerek üzerinde Atatürk fotoğrafının yer aldığı 6 metrekarelik Türk bayrağı ve \'Yaşasın Cumhuriyet\' yazılı pankart açtı.

Etkinliği dün yapmak istediklerini ancak yağış nedeniyle bugüne ertelediklerini söyleyen kadınlar, cumhuriyetin değerlerine özellikle kadınların sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Kadınlar, \"Cumhuriyet döneminde Türk kadının sosyal konumuna, cumhuriyetin ilanından itibaren Türk kadınına verilen haklara tüm kadınlar sahip çıkmalı\" mesajı verdi.

Yaklaşık yarım saat denizde kalarak su yüzeyinde bayrak taşıyan kadınlar daha sonra sudan çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadınlar denizde bayrak açarken

113 MB /// 03.32\"

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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Batman\'daki futbol maçlarında küfür yok

BATMAN Valisi Ahmet Deniz\'in bir yıl önce başlattığı \"Burası Batman burada küfür yok\" kampanyasına destek amacıyla Batman Petrolspor futbol takımı, kendi sahasında oynadığı maçlara \"Burası Batman burada küfür yok\" parkatıyla sahaya çıkıyor. Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Ekrem Konaç, küfüre karşı başlatılan kampanyanın satta taraftarlarca da benimsendiğini söyledi.

Batman\'da 3\'üncü Lig 1\'inci Gurup\'ta mücade eden Batman Petrolspor\'un iç saha maçlarında, \"Burası Batman burda küfür yok\" pankartı ile çıkıyor. Vali Ahmet Deniz\'in 1 yıl önce başlattığı kampanya çerçevesinde maçı izlemeye gelen taraftarlar da, olumsuz saha olayları sonrasında da küfür yerine alkışlı tepki gösteriyor, yada içerisinde küfür olmayan cümlelerle tezehürat yapıyor.

Kampanyayı başlatan Vali Deniz, sporun olduğu yerde küfürün olmaması gerektiğini belirterek, \"Bir defa sporun olduğu yerde kesinlikle küfürün olmaması lazım, şiddetin olmaması gerekir. Bizim örfümüzde, adetemizde küfür yok. Toplumun hiç birinde olmaması gerekir. Biz de bir kampanya başlattık; \'Burası Batman burada küfür yok\' diye. Gerçekten bir yıldır taraftarlarımız bizi bu konuda destekledi. Parnkartlarla, sloganlarla tişörtlerle biz şunu ekliyoruz. Sporun içinde kesinlikle küfür yok, burası Batman, burada küfür yok diyoruz. Spor sahaları bir yenlik havasında geçsin, şölen alanına dönüşsün. Kadınlarımız gelsin, kızlarımız gelsin, ailerlerimiz gelsin. Amacımız, gayemiz budur. Bu şehir güzel bir şehir, sloganlarla bu projeye sahip çıktılar. Bu kampanyayı destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki; burası Batman burada küfür yok, hiç bir yerde olmasın. Biz buradan bir ışık yaktık, aynen devam edeceğiz\" dedi.

Burası Batman, burada küfür yok kampanyasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Ekrem Konaç, \"Takım olarak iyi durumdayız. Ligin son anına kadar iddialı olacağız. Takımımız, taraftarımız her yönümüzle centilmenlik kurallarına riayet ediyoruz. Türkiye\'nin en centilmen taraftarı ve Fair-Play ödülüne yakın bizim taarftarlarımızdır. Burası Batman, burada küfür yok kampanyası satadımızda da tuttu. Biz bunu sözde veya bir pankart asarak değil, bunun olmaması için büyük çaba gösteriyor ve uguluyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Staddan görüntü

-Valinin konuşması

-Külüp başkanın konuşması

-Petrolspor sahaya çıkarken

-Taraftarların slogan atması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

