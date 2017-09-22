DHA YURT BÜLTENİ - 9

Elazığ’da şüpheli paket paniği

ELAZIĞ merkez Gazi Caddesi\'ndeki bir çöp kovasına bırakılan şüpheli bir paket, çevrede korku ve paniğe yolaçtı. Olay yerine gelen polisin fünye ile patlattığı şüpheli paketten, pil çıktı.

Bugün Saat 15.40 sıralarında Gazi Caddesi\'ndeki bir çöp kovasına kimin bıraktığı belli olmayan şüpheli paketi gören vatandaşlar, paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak paketin bulunduğu alana emniyet şeridi çekti. Gazi Caddesi\'ni yaya ve araç trafiğine kapatan polis, olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli paketi inceledikten sonra fünye ile patlattı. Patlatılan şüpheli paketten pil çıktı.

Patlama sonrası vatandaşlar cep telefonu ile çök kovasını ve çevreye yayılan parçaları çekerek, sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Alınan güvenlik önlemleri

-Polisin fünye yerleştirmesi

-Fünyenin patlatılması anı

-Meraklı vatandaşlar çöp kutusuna bakarken

-Bazı vatandaşlar cep telefonu ile çöp kutusunu çekerken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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Yat işletmecisi cinayetinde sanık için eski eşten \'sakar\' ifadesi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl, birlikte yaşadığı yat acentesi işletmecisi ve kaptan 48 yaşındaki Hafize Müjde Özer\'i tabancayla öldürmekle suçlanan 57 yaşındaki B.K.\'nın (Birkan Kunuk) müebbet, cesedi ormanlık alana götürüp atmasına yardımcı olduğu ileri sürülen arkadaşı 51 yaşındaki V.K.\'nin ise 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada tutuklu tanık B.K.\'nin olayın ardından boşandığı eşi Didem Birdal tanık olarak dinlendi. Birdal, savcının sanık B.K.\'nin silahı olup olmadığını sorusu üzerine ise tanık Birdal, \"Kendisinin atadan, deden kalma antika av tüfeği olduğunu biliyordum. Ancak kendisi çok sakar olduğu için ben eve sokmadım\" dedi. Mahkeme heyeti, B.K.\'nin tutukluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Merkezi Marmaris\'te bulunan Müjde Özer Yatçılık Limited Şirketi\'nin Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi\'nde yaşayan Yönetim Kurulu Başkanı Hafize Müjde Özer, geçen yıl 17 Kasım\'da ortadan kayboldu. Aynı zamanda yat kaptanı da olan Özer\'in, 3 gün sonra Mumcular Mahallesi\'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, başına poşet geçirilmiş ve brandaya sarılı cesedi bulundu. Alnından tek kurşunla tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Özer\'in katil zanlısı olarak 6 yıldır birlikte yaşadığı belirlenen, evli ve bir çocuk babası kaptan B.K. (Birkan Kunuk) jandarma tarafından gözaltına alındı. Özer\'i şaka yapmak isterken vurduğunu ileri süren B.K.\'nin ifadesinden yola çıkan jandarma, cesedin ormanlık alana götürülüp, atılmasına yardımcı olduğu ileri sürülen kendisi gibi kaptanı olan arkadaşı 51 yaşındaki Veysel K.\'yi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki arkadaş tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden B.K. hakkında \'kasten öldürme\' suçundan müebbet hapis, V.K. hakkında ise suç delillerinin karartmaktan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. V.K., avukatlarının tutukluluğuna itirazı üzerine 4.5 ay sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

İki sanık hakkında Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın dördüncü duruşması dün (perşembe) yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık B.K., avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu, tutuksuz sanık V.K., avukatları Mehmet Şahin Botsalı ve Alican Gürkan, öldürülen Hafize Müjde Özer\'in oğlu Babür İnanç, kardeşi Güven Özer, avukatları Haydar Elgin ve tutuklu sanık B.K.\'nin boşandığı eşi Didem Birdal katıldı. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri ve Özer\'in yakınları ile arkadaşları da izledi.

ESKİ EŞİ TANIKLIK YAPTI

Olaylardan sonra tutuklu sanık B.K.\'den boşanan eşi Didem Birdal da tanık olarak dinlendi. Eşinin kendisini aldattığından hiç şüphelenmediğini belirten Didem Birdal, \"B.K. ile 2001 yılında tanıştık, 10 yıl sonra da evlendik. İstanbul\'da oturuyorduk. Kendisi gemi kaptanı olduğu için eve çok sık gelmiyordu. Bazı günler 05.00\'e kadar çalışıyor, bazen hiç gelmediği oluyordu. Geliş gidiş saatleri çok belirli olmadığı için ben de kendisine ne yaptığını veya nerede olduğunu sormuyordum. Çoğu zaman ayrı kalıyorduk. Daha sonra ailem bana Bodrum\'da ev aldı. Yaz aylarını Bodrum\'da geçirmeye başladım. Olay tarihlerinde B.K., benden önce bir iş görüşmesi amacıyla İstanbul\'a gitti. Ben de 16 Kasım\'da İstanbul\'a gidecektim. \'Beraber döneriz\' diye konuşup, beni beklemesini söyledim. Sabah İstanbul\'a hareket ettim ancak kendisi beni beklemeden döndü. Ben de 17 Kasım\'da döndüm. Çocuğumuzda benimle birlikteydi ve bizi karşılayarak eve bırakıp, ayrıldı. Ertesi gün çocuğumuz hasta olduğu için saat 19.00 gibi eve geldi. O gün çocuğumuz ateşliydi. O da bizimle kaldı. Sabah 06.00\'ya kadar bekledim daha sonra ben de uyumuşum. O saate kadar evde olduğunu biliyorum. Saat 10.00 sıralarında uyandığımda evde yoktu. O gün yani pazar günü öğleden telaşlı bir şekilde geldi. Benden otomobilimi istedi ve bir şey söylemedi. Şüphelenmedim çünkü zaman zaman kendi aracı bozulduğunda benim ve babamın otomobilini kullanırdı. Akşam saatlerinde ise eve geldi, değişik halleri vardı, bende rahatsızlığım olduğu için üzerinde durmadım. Bu durumu işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olmasına bağladım. O gece sabaha kadar uyumadı. Gece yarısı kalktı, duş aldı. Sabah, oğlumuz babasının kendisini okula bırakmasını isteyince kaldı. Yolda otomobili kullanırken molozlara doğru sürünce tartıştık. Çocuğumuzu okula bıraktıktan sonra 3-4 gün görüşmedik. Daha sonra karakoldan arandım. Eşimin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu söylediler. Ben şaka zannedip telefonu kapattım. Eşimi aradım ama ulaşamadım. Daha sonra karakoldan tekrar arandım ve eşimin karakolda olduğunu öğrendim. Karakola gittim, ifade verdim. Eşimin, Müjde Özer ile ilişkisi olduğuna dair bilgim yoktu. Çalışma şeklinden dolayı da şüphe de duymadım\" dedi.

ESKİ EŞTEN \'SAKAR\' İFADESİ

Savcı Tolga Yamalı\'nın, B.K.\'nin silahı olup olmadığını sorusu üzerine ise tanık Birdal, \"Kendisinin atadan, deden kalma antika av tüfeği olduğunu biliyordum. Ancak kendisi çok sakar olduğu için ben eve sokmadım\" diye cevap verdi.

ADLİ KONTROL YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Diğer sanık V.K.\'nin avukatı Mehmet Şahin Botsal, daha önceki duruşmada olduğu gibi, müvekkilinin yat kaptanlığı dışında başka bir işi olmadığını ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmaya devam etmesinin işsiz kalmasına ve mağduriyetine sebebiyet verecek nitelikte olduğunu belirterek, kaldırılmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Heyeti verilen aranın ardından kararını verip, sanık B.K.\'nin tutukluluk halinin devamına, V.K.\'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerinin reddine, keşif talebinin bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında konuşan tutuklu sanık B.K.\'nin avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu, müvekkilinin ciddi bir sakarlık durumu olduğunu, birlerek, isteyerek bu eylemi gerçekleştirdiğine inanmadığını söyledi.

Müjde Özer\'in oğlu Babür İnanç ve kardeşi Güven Özer\'in avukatı Haydar Elgin de sakarlık iddialarına ilişkin, \"Savunma avukatının beyanıdır. Bu cümle hiç hoş olmayan, abesle iştigal anlamında bir cümledir. Kadın cinayetinin adı \'sakarlık\' olacak ise herkes önüne geleni öldürür ondan sonra da bunun adı \'sakarlık\' olur. Türk adaletinin bu konuda yanılmayacağına inanıyorum\" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Ayfer Özkoç da davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Ayfer Özkoç\'un açıklaması

-Avukat Haydar Elgin ile röp

-Avukat Hasan Yüzbaşıoğlu ile röp

-Adliye görüntü.

-Sanık B.K.\'nin cezaevi aracına bindirilmesinden görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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İlk işinde yakalanan zanlıdan sahte 20 bin TL çıktı

ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 45 yaşındaki Satılmış Eğri adlı zanlı, sahte 100\'TL ile sigara almaya çalışırken suçüstü yapıldı. Zanlının üzerinde ve aracında toplam sahte 20 bin TL ele geçirildi.

Kahramankazan\'da, akşam saatlerinde bir kişinin sahte 100 TL\'lik banknotla sigara almaya çalıştığı ihbarını alan ekipler, kısa sürede Satılmış Eğri\'yi suçüstü yakaladı. Polislerin yaptığı sorgulama sırasında, Satılmış Eğri\'nin aracında 100\'lük desteler halinde 19 bin 700 TL daha sahte banknot olduğunu tespit etti. Toplam paranın 20 bin lira olduğunu öğrenen polis ekipleri, Satılmış Eğri\'nin sigara aldığı büfeleri gezeip, dolandırıldıklarından haberi olmayanları uyararıp, sahte paralara el koydu. Zanlının 100\'lük sahte banknotla bir sigara istediği ve para üstünü aldığı, bu şekilde elindeki sahte banknotları gerçekleriyle değiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

20 bin TL\'lik sahte banknotu 7 Bin TL\'ye satın aldığı öğrenilen zanlı Eğri\'nin bir inşaat işinde çalıştığı ve kısa süre önce de işsiz kaldığı için biriken borçlardan dolayı böyle bir işe kalkıştığı öğrenildi. Zanlı Eğri\'nin ilk işinde yakayı ele verdiği öğrenildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Satılmış Eğri, tutuklu yargılanmak üzere Sincan Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü

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Kahramankazan Adliyesinden genel görüntü

Zanlının tutuklanarak polis arabasına bindirilmesi

Haber: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)

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Yakalaması bulunan firari 23 zanlı tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan yakalama emri bulunan 28 kişi adliyeye gönderildi. Zanlılardan 23’ü tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık, görevi kötüye kullanma, nitelikli cinsel istismar, yaralama, hakaret, tehdit, yağma suçlarından dolayı yakalama emri bulunan 28 kişiden 23’ü tutuklandı. 5 zanlı ise alınan ifadelerinin ardından salıverildi. Mahkeme sonrası tutuklanan ve cezaevine götürülen zanlıların bazıları elleri ve eşofmanları ile yüzünü kapatmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tutuklananların adliyeden çıkarılışı

- Polis ekip otoları genel görüntü

- Diğer detaylar

Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA