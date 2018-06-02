DHA YURT BÜLTENİ - 8

Çanakkale’de 34 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 34 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık bölgesinde devriye görevini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Koyunevi Köyü Sokakağzı Koyu Güldiken mevkiine bir grup kaçak göçmen bulunduğunu tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerden görüntü

-Genel ve detay

1 dakika 16 saniye. 47.3 MB

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale), (DHA)

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Kazada yaşamını yitiren uzman çavuş, toprağa verildi

Van\'ın Çaldıran ilçesinden şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram (27) memleketi Adana\'nın Saimbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Van\'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan ve kendisine ait hafif ticari araçla memleketi Adana\'ya gitmek üzere yola çıkan Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram, Adilcevaz ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonu yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Uzman Çavuş Emrah Küçükbayram, arazide takla atan otomobilde yaşamını yitirdi. Adilcevaz İlçesi Devlet Hastanesi\'nin morguna götürülen Küçükbayram\'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Adana\'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Değermenciuşağı Mahallesi\'ne gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Küçükbayram\'ın cenazesi ilk olarak hellalik alınması için baba ocağına götürüldü. Baba ocağında anne Turna ve baba Mehmet Küçükbayram gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra Değermenciuşağı Mahallesi mezarlığına getirilen Küçükbayram için cenaze töreni düzenlendi. Törene Saimbeyli Kaymakamı Hakan Keskin, Belediye Başkanı M. Şahin Gökçe, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Abdulkadir Seri, Küçükbayram\'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükbayram\'ın yakınları güçlükle ayakta durabildi. Küçükbayram\'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin araçtan indirilmesi

- Tören alanına getirilmesi

- Tören alanından görüntüler

- Helallik alınırken

- Cenazenin defnedilmeye götürülmesi

- Cenazeye katılanlardan görüntü

SÜRE:01\'20\" BOYUT:82MB

Haber-Kamera:İbrahim ÖZTAŞ/ SAİMBEYLİ (ADANA), (DHA)

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Manavgat Irmağı\'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor/EK

YAKINLARINDAN TEPKİ: OTORİTE BOŞLUĞU VAR

Ramazan Çalı\'nın cesedinin ırmaktan çıkarılmasıyla birlikte yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ramazan Çalı\'nın babası Özay Çalı gözyaşlarını tutamadı. Annesi Emine Çalı, \"Gencecik yaşında elimizin arasından gitti. Ramazan ayında bunu da mı görecektik\" diye feryat ederken, akrabaları kamu kurumlarını suçladı. Manavgat\'ta otoritenin olmadığını söyleyen Ramazan Çalı\'nın yakınları, \"Burada bütün resmi kuruluşların boşluğu var. Barajdan su bırakılacaksa saat 21.00\'de bırakılsın, 06.00\'da kesilsin. Güvenlik gönderilsin. Bu kaçıncı ölüm\" diye konuştu.

ANNE FENALAŞTI

Savcının incelemesinin ardından Ramazan Çalı\'nın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Anne Emine Çalı, akrabalarının kolları arasında araca giderken bayıldı. Emine Çalı\'ya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cesedin botla kıyıya getirilmesi

Cesedin bottan çıkarılması

Olay yeri inceleme ekibinin cesedi incelemesi

Detay görüntüler

Yakınlarının üzüntüsü

Bir yakının kamu kurumlarını suçlaması

Anne Emine Çalı’nın sağlık görevlileri tarafından hafif ticari araca bindirilmesi

Cenaze arabasının olay yerinden ayrılması

02:29ö 278 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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Yozgat’ta trafik kazası: 3 ölü

Yozgat’ta, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Sorgun ilçesinden, Yozgat istikametine seyir halinde bulunan Süleyman Elhan idaresindeki 66 AAD 829 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde E-88 Karayolu, İnceçayır köyü yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü, Süleyman Elhan ile birlikte otomobilde bulunan Fatma Elhan ve Nurettin İbiş olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Detay

-Otomobilden ve yoldan görüntü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Karsak kavşağı mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilin sürücüsü Fırat Subaşı (27) yaralanırken, aynı araçta bulunan İsmail Satı (30) yaşamını yitirdi.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi ilçesi Karsak kavşağı mevkiinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fırat Subaşı idaresindeki 34 LP 3079 plakalı otomobil İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken Karsak kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan ve defalarca takla atan otomobilde, sürücü Fırat Subaşı ağır yaralanırken, İsmail Satı ise yaşamını yitirdi. Geçen yıl eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Satı’nın cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa’ya götürüldü. Yaralı sürücü Fırat Subaşı ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürülüp tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntüler,detaylar

Haber:Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)

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Çatıya çıkan kadına \'Yapma, ne olur\' diye seslendiler

Adapazarı\'nda, 5 katlı iş merkezinin çatısına çıkan kadını ikna etmek isteyen vatandaşlar, \'Yapma ne olur, değmez çocuklarını düşün\" diyerek sesleri çıktığı kadar bağırdı. Polis, Zahide Y.\'yi çatının kenarından çekip alarak kurtardı.

Öğle saatlerinde, Adapazarı Çark Caddesi\'ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan 49 yaşındaki Zahide Y.\'yi gören vatandaşlar polise haber verdi. Aşağıda toplanan vatandaşlar, ailevi nedenler nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Zahide Y.\'yi ikna etmek için çabaladı. Vatandaşlar, \'Yapma ne olur, çocuklarını düşün\' diye seslendi. Zahide Y. çatının kenarına gelince endişelenen bazı vatandaşlar çığlık attı. İtfaiye, binanın altında kadının kurtarma yastığı açtı. Çatıya çıkan bir polis, kadını çekip alırken aşağıda toplananlar rahat bir nefes aldı. Zahide Y. 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadının çatıda görüntüsü

-Vatandaşların bağırması

-İkna çabaları

-Polisin güvenlik önlemi

-İnsanların paniği

-Kurtarma anı

-Detaylar

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)