DHA YURT BÜLTENİ - 8

FETÖ\' DEN ARANAN ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ZEKİ GÜVEN ESKİŞEHİR\' DE BÖYLE YAKALANDI(EK)

1)TANINMAMAK İÇİN SAKAL BIRAKMIŞ

Eskişehir\'deki bir alışveriş merkezinin önünde eşi eski hakim Sevda Güven (45) ile birlikte yakalanan eski istihbarat müdürü Zeki Güven\'in (48) tanınmamak için sakal bıraktığı belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'nde gözaltında tutulan Zeki Güven\'in CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP\'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu Ankara 14\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın firari sanıkları arasında olduğu, eski hakim olan eşi Sevda Güven\'in ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun sulh ceza hakimliğince terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı belirtildi.

ESKİŞEHİR/DHA

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2)KENAN SOFUOĞLU: SİYASETTE GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIMA İNANIYORUM

Sakarya\'da Ak Parti\'den milletvekili adayı olan dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Lamborghini marka otomobiliyle geldiği partideki toplantıda, \"Dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum\" dedi. Ak Parti\'de Sakarya\'dan milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı\'ndaki parti toplantısına katıldı. 3\'üncü sırada yer alan Kenan Sofuoğlu, Ak Parti Sakarya İl Binası önüne Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle geldi. Toplantıya katılan diğer adayları tebrik ederek Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç\'la görüşen Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonalarında olduğu gibi siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendisini dün arayıp aday olduğunu haber verdiğini söyleyen Kenan Sofuoğlu ,\"En büyük sürpriz benim için oldu. 1 aydır konuşuluyordu. Son 3-4 gündür Türkiye genelinde çok konuşuluyordu. Herkes soruyordu, herkese aynı cevabı veriyordum. Ben sizden çok bilmiyorum basında okuduğum kadarıyla biliyorum dedim. Dün öğlen vakitlerinde Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmesi yaptık. Kendisi aradı beni. Detaylarını çok konuşmak istemiyorum. Bu listede olmamız kararı çıktı bu konuşmadan. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Dünyanın her yerinde yarışlara katıldım, her yerini gezdim fakat Sakarya\'dan hiç ayrılmadım. Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sıfırdan çıkıp Sakarya\'dan çıkıp dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, Allah\'ın izniyle siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum\" diye konuştu. Sofuoğlu toplantı çıkışında lüks otomobilini bir yakınına verip parti aracına bindi.

Görüntü Dökümü

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Sofuoğlu\'nun konuşması

Lüks otomobilin binadan ayrılışı

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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3)\'DEMİRTAŞ\'IN TAHLİYE TALEBİNE RET\' KARARININ GEREKÇESİ YAZILDI

HDP\'nin Edirne Cezaevi\'nde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili yapılan tahliye başvurusunun reddedilmesi ile ilgili gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda, tutuklama tedbirinde ölçülülük bulunması ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı kanaatiyle tahliye talebinin reddine karar verildiği kaydedildi.

Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu yargıladığı HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye başvurusunu dün akşam saatlerinde reddederken, gerekçeli kararını da yazdı. Mahkeme heyeti kararında, Demirtaş\'ın üzerine atılı suçları işlediği iddiasına yönelik olay tutanakları, deliller, tanık beyanına dayanan kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve tutuklama nedeni olarak öngörülen katalog suçlara dikkat çekti. Demirtaş\'ın daha önce adli makamların huzuruna kendiliğinden gitmeyeceğini belirtmesi ve savunmasının da tamamlanmamış olmasına atıfta bulunulan kararda, \"Tutuklama tedbirinde ölçülülük bulunması ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı kanaatiyle tahliye talebinin reddine karar verildi\" denildi.

BİR HAKİM, TAHLİYE YÖNÜNDE OY KULLANDI

Tahliye talebinin reddi kararına katılmayan üye hakim ise karşı oy gerekçesinde, Yüksek Seçim Kurulu\'nun 24 Haziran\'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş\'ı da adaylar arasında saydığını belirtti. Hakim karşı oy gerekçesini ise şöyle açıkladı:

\"Yasama yetkisinin sahibi olan parlamento ve onu oluşturan milletvekilleri, anayasal sınırlar içinde toplumda var olan farklı siyasi görüşlerin temsilcileridirler. Serbest seçimlerle halkın adına karar alma yetkisi verilen milletvekillerinin asli görev alanı parlamento olup, sahip oldukları görev alanı üstün kamusal yarar ve önem içermektedir. Siyasi faaliyetlerde her ülkenin kendi koşulları içinde yasalar ile sınırlamalar getirilebileceği söylenebilirse de, milletvekillerinin yasama faaliyetlerinde anayasal bir koruma alanına sahip olduğu açıktır. Aslolan halkın siyasi iradesinin engellenmemesi ve hakkın özünün etkisiz hale getirilmemesidir. Seçilmiş milletvekillerinin yasama faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyecek ölçüsüz müdahaleler halk iradesiyle oluşan siyasal temsil yetkisini ortadan kaldıracak, seçmen iradesinin parlamentoya yansımasını önleyecektir.\"

Hakimin karşı oy gerekçesinde, sanık Selahattin Demirtaş\'ın önceki dönemlerde milletvekilliği, parti eş genel başkanlığı yaptığı ve cumhurbaşkanlığına aday olduğu da kaydedildi; 24 Haziran\'daki seçimde cumhurbaşkanlığına adaylığının sadece salıverilmesini sağlamak amacı ile yapıldığını söylemenin mümkün olmadığı ifade edildi.



Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)HALFETİ\'DE MEYVE YEMEKLERİ FESTİVALİ DÜZENLENDİ

UNESCO\'nun \'Dünya Gastronomi Şehri\' unvanı için aday adayı olan Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen \'Geleneksel 3. Meyve Yemekleri Festivali\'nde, yörede yetişen meyvelerle yapılan erik dolması, yenidünya kebabı, kirazlı içli köfte, erikli sote ve dut pilavı gibi lezzetler iftar yemeğinde davetlilere ikram edildi.

Yöresel lezzetleriyle ünlü Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde, \'Geleneksel 3. Meyve Yemekleri Festivali\' yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İncisu Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Halfeti Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak ile çok sayıda davetlinin katıldığı festivalde; Halfeti’ye özgü yöresel meyve yemeklerinden hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler iftarda ikram edildi. Halfeti’de bu yıl 3. kez düzenlenen ‘Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali’nde yapılan birbirinden lezzetli yemekleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, festivale ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Ayva Güveci, Soğan ve Yeni Dünya Kebabı, Erik Tavası, Patlak Kavurması, Meyveli İçli Pilav, Fıstıklı Karagül Çikolatası ve Karagül Şerbetini anlatan Başkan Çiftçi, başta Şanlıurfa mutfağının ve Halfeti’nin eşsiz lezzetlerini herkesin tatması için çağrıda bulundu. Halfeti’nin Şanlıurfa için önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Fırat, suyu ile etrafına hayat verdiği gibi Halfeti’de tarihi ve turizmiyle birlikte Şanlıurfa’ya yön veren, birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok güzel bir ilçemiz. Mevsim itibariyle ilçemizde meyvelerimiz olgunlaşmaya başladı. Biz de Büyükşehir olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz meyve yemekleri festivalini bir kez daha düzenleyerek halkımızı bir iftar sofrasında daha bir araya getirdik\"

Görüntü Dökümü

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- Belediye sosyal tesislerinde hazırlanan meyve yemekleri

- Meyve yemeklerini yakından inceleyen protokol heyeti

- İftarda ikram edilen meyve yemekleri

- Genel ve detay görüntüler

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Haber: Ömer ŞULUL -Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)