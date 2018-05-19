DHA YURT BÜLTENİ - 8

Zonguldak’ta 19 Mayıs coşkusu

Zonguldak’ta, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kortej yürüyüşü ve Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nce Fevkani köprüsünden Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte öğrenciler, dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açarak Fatih Halk Eğitim Merkezi mehteran takımının marşları eşliğinde yürüdü. Atatürk Anıtı önündeki törene Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve öğrenciler katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, tekvando, judo, eskrim ve karate gösterileriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

-Valilik önünde düzenlenen tören

-Halk oyunlarından detaylar

Süre: (3.27) Boyut: (100 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK (DHA)

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Çelenk koyma töreninde \'saygı duruşu\' tartışması

Eskişehir\'de Atatürk\'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen ilk törende, Vilayet Meydanı\'nda çelenk konulduktan sonra saygı duruşunda bulunulmadan İstiklal Marşı okunmasına Eğitim-İş Sendikası üyeleri tepki gösterdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, programda çelenk koyma töreninin ardından İstiklal Marşı\'nın olduğunu, saygı duruşunun ikinci tören yeri olan Atatürk Spor Salonu\'nda yapılacağını belirtti.

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 99\'uncu yıl kutlamaları, Eskişehir\'de Vilayet Meydanı\'nda düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi. Törene katılan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Sendikası Genel Merkez Genel Sekreteri Ebru Sungar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu\'nun yanına giderek niçin saygı duruşunda bulunulmadığını sordu. Tatlısu da, programda çelenk koyma törenin ardından İstiklal Marşı\'nın olduğunu, saygı duruşunun ikinci tören yeri olan Atatürk Spor Salonu\'nda yapılacağını belirtti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde görevli şube müdürü Mithat Mutu ile Eğitim-İş Sendikası üyeleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Mutu, \"İki defa saygı duruşu olmaması için burada saygı duruşu yapılmadı. Olay provoke ediliyor\" dedi. Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Ebru Sungar ise sendika çelengini Atatürk anıtı önüne koyup, beraberindekilerle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı\'nı okuttu. Kendisinin beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirten Ebru Sungar yaşanan gerginlikle ilgili olarak \"Yeni bir tören yönetmeliği; \'Saygı duruşunu kapalı spor salonunda yapacağız\' diyor sayın yetkili. 19 Mayıs\'ları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapıyor. Sunuş programında vardı. Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. Yıllarca bu törenleri yönettim. Burada saygı duruşu yapılmadığı için dikkatini çektik sayın müdürün, belki teknik bir hata olmuş olabilir diye düşündük. Bir art niyet, provoke etmek gibi bir niyetimiz mümkün değil olmaz. Biz Ata\'mızın huzurunda hiçbir zaman, hiçbir töreni provoke etmeyiz ama doğrudan da şaşmayız\" diye konuştu. Törenlere daha sonra Atatürk Spor Salonu\'nda devam edildi. Buradaki törenlere Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, konuşma yaptı. Törende çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi öğrencileri de halk oyunları gösterisi sundu.



Görüntü dökümü:

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-Vilayet Meydanı\'ndaki törende İstiklal Marşı\'nın okunması,

-Ebru Sungar ile Gençlik Hizmetleri İl Müdürü ile görüşmesi,

-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mithat Mutu\'nun, Ebru Sungar ve beraberindekilerle tartışması ve provoke ettiklerini söylemesi,

-Eğitim İş Sendikası Genel Sekreteri Ebru Sungar\'ın gazetecilere açıklama yapması,

-Sungar ve beraberindekilerin 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı\'nı okumaları,

-Spor Salonu\'ndaki töreninde saygı duruşunda bulunulması,

-Vali Özdemir Çakacak\'ın başarılı sporcuları ödülendirmesi,

-Halk oyunları gösterisinden çekilen görüntü

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

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5 gündür haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu

Konya\'nın Ereğli ilçesinde emekli öğretmen Ayşe Şahan (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Çömlekçi Apartmanı\'nda meydana geldi. Emekli öğretmen Ayşe Şahan\'ın oturduğu 3\'üncü kattaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine, apartman sakinleri polise haber verdi. Gelen ekipler, kendisinden 5 gündür haber alınamadığı belirtilen Şahan\'ın dairesinin kapısını itfaiyenin yardımıyla kırarak içeri girdi. Ekipler, Ayşe Şahan\'ı yatağında ölü buldu.

Ayşe Şahan\'ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Komşuların görüntüleri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Cenazenin çıkarılışı

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)

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Vatan Partisi\'nden istifalarla ilgili açıklama

Vatan Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, geçen hafta partisinin Diyarbakır, Batman ve Mardin\'in Kızıltepe ilçesi teşkilatlarında meydana gelen istifalarla ilgili Diyarbakır\'da basın açıklaması yaptı. Gültekin, yönetim kurulunun çoğunluğunun görevinin başında olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Diyarbakır il Başkanı Selahattin Gönül, geçen hafta Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek\'in, HDP ile ilgili sözleri üzerine Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe parti teşkilatlarının istifa edip, 24 Haziran seçimlerinde HDP\'ye destek vereceklerini açıklamıştı. Yapılan açıklamalar üzerine Diyarbakır\'a gelen Vatan Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, parti bürosunda basın açıklaması yaptı. İstifalara ilişkin soruları yanıtlayan Gültekin, yönetim kurulunun çoğunluğunun görevinin başında olduğunu belirterek, \"İstifa diye bir şey söz konusu değil. Henüz istifalar bize ulaşmadı. 90 üyenin istifası doğru değildir. Bölge örgütleri istifası haberleri de gerçek değil. Burada partimize karşı yürütülen psikolojik bir savaşın ürünüdür. Bunun gerçek olmadığı bu toplantıda ortaya çıkmıştır.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Parti tabelası

- Açıklamadan görüntü

- Katılımcılar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Kuyumcudaki silahlı soygun kamerada-YENİDEN



Gaziantep\'te kar maskesi 3 kişi, girdikleri kuyumcuda, silah zoruyla işyeri sahibi ve çalışanını etkisiz hale getirip 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan toplam 250 bin liralık soygunu gerçekleştiren şüpheliler, kısa sürede yakalandı.

Üniversite Bulvarı\'nda dün, bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli 3 kişi, yabancı uyruklu işyeri sahibi N.W. ile çalışanı N.A.\'ya silah doğrultup tezgahta ve raflarda bulunan 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yeri sahibi ve çalışanının ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini incemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı aracın plakasının sahte olduğu belirlendi. PTS geçişlerinin detaylı incelenmesiyle aracın plakasının 44 EJ 138 olduğunu saptayan ekipler, kimliklerini belirlediği E.İ., C.G. ve E.İ.\'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise kuyumcudan çaldıkları 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar, 4 bin 350 lira ile olayda kullandıkları 2 tabanca, 13 kurşun, 3 kar maskesi, 6 eldiven ve elektroşok cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

2 DAKİKA 50 SANİYEDE SOYGUN

Soygun anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 2 dakika 50 saniye süren soygunda kar maskeli şüphelilerden ikisi işyeri sahibi ve çalışanına tabanca doğrulturken, diğerinin ise altın ve paraları çöp poşetine doldurduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin, vitrin önünde duran işyeri çalışanı N.A.\'yı, yere yatırdıkları da yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Soygun anı

- Şüphelilerin altın ve paraları çalması

- Silah doğrultulan işyeri sahibi ve çalışanı

- Ele geçirilen para ve altınlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5 MB, 6 MB

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

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Şanlıurfa\'da tarihi çarşıdaki kullanılmayan 5 dükkan çöktü

Şanlıurfa\'da tarihi Kunduracılar Çarşısı\'nda birbirine bitişik 5 dükkan bakımsızlık nedeniyle çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çöken dükkanlardan fırlayan moloz parçalarının çarptığı 2 iş yeri ve okulun duvarları hasar gördü.

Olay, sabaha karşı Haşimiye Meydanı yakınındaki Pınarbaşı Mahallesi\'ndeki Kunduracılar Sokağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, tarihi Kunduracılar Çarşısı\'nda çay ocağı, bakkal, manifaturacı ve kunduracının bulunduğu sokakta yıkılma tehlikesi olmasına rağmen üst katında barakalı kaçak yapı olduğu ileri sürülen birbirine bitişik 5 dükkan, büyük bir gürültüyle çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanlar enkaz yığınına dönüştü. Çöken dükkanlardan fırlayan moloz parçalarının çarptığı 2 iş yeri ve Mithat Paşa İlkokulu\'nun duvarları hasar gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevreye güvenlik şerit çekerek, sokağı yaya ve araç girişine kapattı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler, enkaz altında kimsenin olup olmadığını belirlemek için çalışma yaptı. Çalışma sonucu, enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Daha önce de çarşıda birçok eski dükkanın bakımsızlık nedeniyle yıkıldığını belirten esnaf, yetkililerin önlem almasını istedi. Esnaf, \"Şans eseri burası sabaha karşı yıkıldı. Normal iş saatinde olsaydı burada can kaybı yaşanırdı\" diyerek tepkilerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakımsızlık nedeniyle çöken dükkanlar

- İtfaiye ve AFAD ekipleri molozların arasında arama yapması

- Temizlenen molozlar

- Yıkımda hasar gören dükkan ve okul

- Olayı anlatan vatandaş

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 362 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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Yozgat\'tan Avrupa\'ya balık ihracatı

Yozgat’ta sulama amaçlı kurulan baraj ve göletlerde avlanan Gümüş Balığı, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Tutulan balıklar, Sarıkaya ilçesinde kurulan tesiste dondurulup paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Yozgat’ta bulunan baraj ve göletlerde Nisan ve Mayıs aylarında avlanan, Gümüş Balığı, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. İl geneli ve çevre illerdeki baraj ve göletlerden tutulan gümüş balıkları Sarıkaya ilçesinde kurulan tesiste işlenerek, kızartılıp tüketilmeye hazır hale getiriliyor. Türklerin rağbet göstermediği 5-10 santimetre büyüklüğünde olan küçük balıklar Avrupa ülkelerinde cips şeklinde tüketiliyor. Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, 20 kişinin çalıştığı balık işleme ve paketleme tesisi kurarak yıllık 400 ton gümüş balığının ihracatını gerçekleştiren Bedri Kaymaz, tesis kapasitesini 800 tona çıkartacaklarını söyledi. Kaymaz, “Daha önce, Orta Doğu ülkelerine sazan balığı ile işe girdik. Tesisimizi kurduk ve bu ürünü gümüş balıklarını Avrupa\'ya ihraç ediyoruz. İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya gibi Avrupa\'nın bütün ülkeleri bu ürünü yiyor. Avrupa\'ya senede 400 ton gümüş balığı gönderiyoruz. Bu kapasitemizi gelecek sene 800 ton yapmayı planlıyoruzö dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir de, denize kıyısı olmayan Yozgat\'ın balık ihracatı yapan bir il olduğunu belirterek, yıllık yaklaşık 600 ton civarı gümüş balığının işlenip yurt dışına gönderildiğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balık dondurma ve paketleme tesisinden görüntü

-Balıkların yıkanması

-Kurutma ve dondurma işlemi

-Ezilmis balıkların ayıklanması

-Paketleme

-Detay görüntüler

-İşletme sahibi Bedri Kaymaz’ın konuşması

-Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir’in konuşması

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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Çarmelik Kervansarayı, Tarım Müzesi oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ardından Büyükşehir Belediyesi\'nin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayı, Türkiye\'nin en büyük tarım müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi\'ne dönüştürülecek.

Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı, turizmde hak ettiği yeri almaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ardından Büyükşehir Belediyesi\'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulan Çarmelik Kervansarayı\'na son yıllarda ziyaretçi akını yaşanmaya başladı. Evliya Çelebi\'nin de \'Seyahatname \'sinde bahsettiği tarihi Çarmelik Kervansarayı için yaşanan gelişmeler mahalle halkını da umutlandırırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Çarmelik Kervansarayını Türkiye\'nin en büyük tarım müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması için planlamalar yapıldığını söyledi. Tarım ve turizm şehri Şanlıurfa\'ya Türkiye\'nin en büyük tarım müzesinin yakışacağını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, \" Çarmelik Kervansarayı için kervansarayın şehre olan uzaklığı ve aynı şekilde büyüklüğü ile ihtişamı da düşünülerek tarımsal eğitim ve araştırma merkezi ve bunun yanında tarım müzesi fonksiyonunun daha ağır bastığı kadrolarımız tarafından istişare edildi. Çünkü Şanlıurfa bir tarım şehri. Şanlıurfa’da bir tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş olan zenginliği tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında kuracağımız tarımsal müzeye tüm kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın elinde ne varsa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bir ekip oluşturmuş durumda. Buraya getirmelerini, bu havzayı bizim burada yaşatabilmemiz için onların da isimlerini yaşatmamız gerekiyor. Geçmişe dair tarım aletleri olsun, tarımda kullanılan tüm materyal eşyalar olsun ve tarıma dair ne anınız varsa vatandaşlarımız müzeye getirsin lütfen\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Restore edilen Çarmelik Kervansarayı

- Kervansarayda incelemede bulunan Başkan Nihat Çiftçi

- Başkan Çiftçi açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 226 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Auro Porent ralli yarışmacıları Niğde’de konakladı

Uluslararası bir organizasyonla Fransa’dan başlayan rota ile Türkiye’de 44 adet ilden geçtikten sonra Ürdün’e gidecek olan Auro Porent Rallisi yarışmacıları Niğde’de de renkli görüntüler sergiledi. 11 ülkeden 110 kişilik bir yarışmacı ile Fransa’dan yola çıkan yarışmacılar Niğde’ye de uğrayarak Ömer Halisdemir Meydanı’nda araç ve çadırlarıyla bir gece konakladılar.

Ralliciler için Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen programda Niğdelilerle tanışan ralli yarışmacıları, müzik aletlerini Niğde’de ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmasını için Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’e verdiler. Rallinin organizasyonunu gerçekleştiren Auro Porent Rallisinin İkinci Başkanı ve Türkiye Koordinatörü Nadir Sirin, gerçekleştirdikleri aktivite ile ilgili bilgiler verdi. Rallinin Fransa’nın Strazburg kentinden başladığını belirten Nadir Sirin, Ürdün’ün Amman kentinde biteceğini söyledi. Ralliciler Niğde’de bir gece konakladıktan sonra ilin çeşitli turizm merkezlerini gezerek daha sonra Ürdün’e doğru yola çıktılar.

Görüntü Dökümü

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- Rallicilerin araçlarından görüntü

- Rallici yarışmacılardan görüntü

- Motosikletin üzerinde gösteri yapan kadından görüntü

- Rallicilerin müzikaleti ile mini konseri

- Müzik aletlerini Vali Yılmaz Şimşek\'e vermeleri

- Detay görüntüler

- Auro Porent Rallisinin İkinci Başkanı ve Türkiye Koordinatörü Nadir Sirin ile röportaj

SÜRE:01\'54\"BOYUT: 123 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)