DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bakan Özhaseki: Çarpık imara göz yuman belediye başkanına hapis cezası gelsin/EK

\'BU AF DEĞİL, İMAR BARIŞI\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri\'de Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilen, Osmanlı Dönemi\'ne ait Siviş Camisi\'nin açılış törenine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Mehmet Özhaseki, Başbakan Binali Yıldırım\'ın geçen pazartesi açıkladığı imar düzenlemesiyle ilgili konuştu. Bakan Özhaseki, şunları söyledi: \"Bu kesinlikle imar affı değil, imar barışıdır. Bu afla ilgili tam 1 yıldır çalışıyoruz. Türkiye genelinde imardaki aykırılıkları tespit ettik. Örneğin 10 sorunlu konuttan 2\'si mülkiyet, 8\'i imarla ilgili sıkıntılıydı. Konutların dışında iş yerlerinde de aykırılıklar vardı. Ekonomimize katma değer sağlayan ve ihracat yapan birçok firmanın fabrikalarında üretim yaptıkları atölyelerde, imarla ilgili sıkıntıları vardı. İhmalkârlıktan veya lakayıtlıktan ruhsatla ilgili sıkıntıları olup, kaçak duruma düşmüşler. Belediyelerimiz de mecburen bunlara işlem yapıp ceza ve hatta yıkım kararı başlatmak zorunda kaldı. Fabrika sahipleri, tapu ve imar sıkıntıları yüzünden kredi alabilmek için fabrikalarını, atölyelerini ipotek gösteremeyip bankalardan kredi alamıyorlardı. Bu 1 yılın hazırlığıdır. Bir seçim yatırımı değildi. Akşam yapıp, sabah seçim var diye böyle bir yasa çıkarmadık. Seçim hedefimiz değil, barış ve afla ilgili bir düzenlemedir. Devletle vatandaşı bu kadar kavgalı olamaz. Siyaset kurumu sorun yaratmaz, sorun aşar. İmar affı sevinç dalgası oluşturdu. Özellikle İstanbul\'daki belediyelerde büyük dönüşler oldu. Boğaz ve Tarihi Yarımada kapsam dışı tutuldu.\" Özhaseki, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili soru üzerine de \"Bu konuyu geniş bir zamanda konuşmak gerekir ancak Kılıçdaroğlu maliyeci, ekonomist ve kavgacı olmayan bir adaydan söz etmişti. Görüyoruz ki tam tersi çıktı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki\'nin konuşması

7 Dakika 49 Saniye / 477 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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İslahiye\'de piknik tüpü evi yaktı

Gaziantep\'in İslahiye İlçesinde, Suriyelilerin oturduğu evde piknik tüpünün devrilmesiyle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi\'nde bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi. 2 yıl önce Suriye\'nin Halep kentinden kaçarak İslahiye\'ye yerleşen 2\'si engelli 3 çocuk annesi Zeynep Hantumani\'nin yaşadığı evde piknik tüpünün devrilmesiyle yangın çıktı. Yangını gören Suriyeli aile kendisini dışarı atarak komşuları aracılığı ile itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eşyaların yandığı evde hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın meydana geldiği ev

- Piknik tüpü ve yanan eşyalar

- Olayı anlatan mahalleliler

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,(DHA)

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Seçim kurullarında imza telaşı

Cumhurbaşkanlığı adayı olmak isteyenler için getirilen 100 bin imza şartı, seçim kurullarını hareketlendirdi. Vatandaşlar, 5- 9 Mayıs tarihleri arasında imza verebilecek. Süre kısa olduğu için vatandaşlar imza vermek amacıyla ilk günden kurullara koştu. İzmir\'de, gönüllerindeki Cumhurbaşkanı adayının, adaylık yarışına katılabilmesini isteyenler, Kültürpark 4 No\'lu Hol\'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu\'na giderek, imzalarını vermeye başladı.

Destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için imza vermek isteyenler, seçim kurullarına akın etti. İzmir\'de de bir çok kişi, Kültürpark 4 No\'lu Hol\'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu\'na giderek, imzalarını attı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için, ilk imzayı atanlar arasında yer aldı. Sabah saatlerinde ilçe seçim kuruluna giderek imzasını veren Mutlu, İzmir\'de Perinçek için en az 20 bin imza toplamayı hedeflediklerini açıkladı. Mutlu, \"Bizim hedefimiz İzmir\'de en az 20 bin imza toplamak. Ülke genelinde bu sayının 100 binin üzerine çıkacağına inanıyoruz. Eğer Doğru Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olursa o zaman gerçek anlamda bir seçim olabilcek. Çünkü diğer partilerin dünya görüşleri ve Türkiye\'yi sığdırdıkları küçük bir alan var. Ama onu gerçekten tüm dünyaya, Avrasya\'ya açacak olan donanımlı kişi Doğu Perinçek\'tir. İzmirlilerin özellikle bunu bildiklerini biliyorum ve bu kampanyaya yoğun olarak katılacaklarına eminim\" diye konuştu.

KARI KOCA İMZA VERMEYE GELDİ

Erol ve Mübeccel Tınaz çifti de sabahın erken saatlerinde Konak Seçim Kurulu\'nun yolunu tutanlar arayında yeraldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'e imza verdiklerini söyleyen Tınaz çifti, gerekçelerini \"Ailece Akşener\'i destekliyoruz. Ülkemizi seven kimseler olarak Akşener\'e imza vermeyi düşündük. Geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız için böyle uygun gördük\" diyerek anlattı. Yılmaz Kınay isimli vatandaş ise İYİ Parti\'yi gönülden desteklediğini fakat imzada tercihinin Doğu Perinçek olduğunu belirtti. Kınay, \"Atatürk için kim uğraşıyorsa onun yanındayız biz. 1936 doğumluyum. Atatürk öldüğünde 2 yaşındaydım. Atatürk\'e laf söyleyenlerin karşısındayım. Benim İstiklal Marşıma, Kuranıma laf söylerin de karşısındayım\" dedi.

İmza verme işlemi, 9 Mayıs\'ta sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Seçim kurulundan görüntü

-İmza verenlerden görüntü

-Vatandaşların açıklamaları

-Salondan genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

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23 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş\'ta 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda açık cezaevi firarisi olan Ayhan S. (32), polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 6 hırsızlık, 5 konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 23 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ayhan S.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saklandığı adresi polis tarafından tespit edilen ve aynı zamanda açık cezaevi firarisi olan Ayhan S., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan S., cezaevine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ayhan S.\'nin polis otosundan indirilmesi

- Şüphelilerin hastaneye konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Kilis\'teki kazalar, MOBESE kameralarında

Kilis\'te, dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kurulan MOBESE kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Kentin değişik bölgelerindeki kameralara yansıyan kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle ya da kavşaklarda dönüşler sırasında meydana geldiği görüldü. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazalardan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

Haber-Kamera: KİLİS,(DHA)

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Üniversite öğrencilerden \'Görüş Açısı\' filmi

Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu öğrencileri görme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla \'Görüş Açısı\' isimli kısa film hazırladı.

Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri görme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturma amacıyla proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında \'Görüş Açısı\' adıyla kısa film hazırlayan öğrenciler, engelli bireylerin fırsat verildiğinde tüm engelleri aştığına dikkat çekti. Hazırlanan kısa filmde, görme engelli olan Tuğba\'yı her gün annesi okula bırakıyor. Fakat Tuğba annesine okula kendisinin yalnız başına gitmek istediğini belirtmesi üzerine Tuğba\'nın evinden kendi başına çıkıp okul güzergahında bulunan sarı şeritte ilerlemesi sonrasında ise yolu karıştırması ve bir kadının kendisine yardımcı olması ile okuluna ulaşmasını ve sınıfa girişi anlatılıyor. Proje başkanı Fatma Nur Keleş, Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla ilişkiler Bölüm Başkanı Servet Sezgin ve öğretim görevlisi Serpil Çiğdem koordinatörlüğünde sosyal sorumluluk dersi kapsamında hazırlandığını söyledi. Projenin amacı ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler veren Keleş, \"Okulumuzda bizimle birlikte öğrenim gören 4 bedensel ve 2 görme engelli arkadaşımız olduğu için böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik. Bu çalışmada görme ve bedensel engelli bireylerimizin günlük hayatta yaşamış oldukları zorlukları aktarmayı hedefledik. Bilinmeli ki fırsat verildiğinde engelli bireylerimizin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Mayıs ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz çeşitli etkinliklerle projemizi kamuoyu ile buluşturacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Görme engelinin okula gitmek için evinden çıkışı

-Okul yolunda sarı çizgi üzerinde yürümesi

-Kavşakta yolu karıştırması

-Vatandaşın yol göstermesi ve yardımı

-Okula ve sınıfa girişi

(322 MB) / Süre 5.41

Haber:İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)