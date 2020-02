DHA YURT BÜLTENİ - 8

Aydınlıları isyan ettiren kötü koku

Aydın\'ın Efeler ilçesinde gece yayılmaya başlayan ve tüm kenti saran çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, halkı isyan noktasına getirdi. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren Aydınlılar, nefes almakta zorlandıklarını vurguladı. Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış ise, \"Pis kokular çevredeki herhangi bir jeotermal kuyusundan geliyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Aydın elden gidiyor, yetkililer uyuyor\" dedi.

Aydın\'da dün saat 23.00\'ten sonra çevreye yayılmaya başlayan çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, Zafer Mahallesi\'nden Mimar Sinan Mahallesi\'ne kadar tüm yerleşim birimlerini sardı. Kötü koku ile ilgili yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, kokunun Efeler ilçe merkezi yakınlarındaki jeotermal kuyularından kontrolsüzce salıverilen gazdan oluştuğunu belirtti. Şube Başkanı Barış, \"Buharkent\'ten Germencik\'e kadar her taraftan jeotermal kuyularından kükürt akıyor. Bir sürü jeotermal kuyusu var. Hangisinin saldığını kokunun nereden geldiğini bilemiyoruz ki. Bunu her zaman yapıyorlar. Efeler ilçesinde Çeştepe Mahallesi\'ne kadar kuyu açtılar. Belki de oradan geliyordu. Bir şekilde her gün salınıyor. Herkes şikayetçi ama hiçbir yetkili bununla ilgilenmiyor. Biz yıllardan beri bunu söylüyoruz. Bizim sağlığımız önemli değil ama onların kazandığı para önemlidir. Aydın elden gidiyor bunu herkes bilsin\" dedi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Aydın\'ın Efeler ilçesinde gece yayılan pis bir koku, vatandaşın tepkisini çekti. Vatandaşlardan Süha Bayır, \"Aydın\'da jeotermalden dolayı halk olarak çok mağduruz. Çevreye yaydıkları kötü kokular ve saldıkları pis sular öncelikle Büyük Menderes Nehri\'ni kirletiyor. Yetkililere defalarca iletmemize rağmen Valilik dahil herkes sessiz kaldı. Aydın\'daki 100 binlerin sesi değil, sadece beş on jeotermalcinin sözü dinlendi. Biz gece olduğunda balkona çıkıp rahatça oturamıyoruz. Kokudan duramıyoruz\" dedi.

Tramvayda ayakkabısını çıkarıp, çocuğa veren gencin yeni görüntüleri

Samsun\'da, tramvayda yolculuk yaparken, ayağında ayakkabısı bulunmayan Suriyeli çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp, veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Iraklı olduğu öğrenilen gencin tramvaya ayakkabılı binip, ayakkabısız indiği, çoraplarıyla yürüdüğü kameraya yansıdı. Davranışıyla büyük takdir toplayan gence ise henüz ulaşılamadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet verilen tramvayda yolculuk yapan bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çorapla gezen çocuğun yanına giderek, sohbet etmeye başladı. Genç, sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip, bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yolculuğuna devam etti. Gencin davranışı, tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ

Iraklı olduğu öğrenilen gencin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Atakum ilçesi Mimar Sinan İstasyonu\'ndan tramvaya ayakkabısıyla binen ve Canik ilçesi Samsunspor İstasyonu\'nda ayakkabısız inen gencin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin, tramvaydan indikten sonra, ayakkabıları olmadan, çoraplarıyla yürüdüğü görülüyor.

Komutanlardan JÖH ve PÖH\'lere ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile 2\'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nde Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen meskun mahal operasyonuna katılan ve görev süresi dolan JÖH, PÖH ve korucular, asıl görev yerlerine dönmeye başladı. Afrin operasyonunu tamamlayarak memleketlerine dönmek üzere Müşterek Görev Merkezi\'ne gelen güvenlik güçleri için uğurlama töreni düzenlendi. Törenin düzenlendiği merkeze helikopter ile gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2\'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de törene katıldı. İki komutan Türkiye\'nin farklı kentlerinden gelerek Afrin\'de terör örgütlerine yönelik operasyonlara katılan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Törende ayrıca Orgeneral Çetin, Müşterek Görev Merkezi\'nin kurulması ve harekata katkılarından dolayı İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım ile Belediye Başkanı Kemal Vural\'a teşekkür plaketi verdi.

Kayseri\'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı



Kayseri\'de geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları iddia edilen 3\'ü Irak, 1 Suriye uyruklu 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdrülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, yapılan çalışmayla kentte yaşayan Irak uyruklu İ.S., S.S.A., Y.A.K. ve Suriye uyruklu H.E.A.\'nın geçen yıllarda örgüt içerisinde faaliyette bulunduğunu saptadı. Ekipler, düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber:KAYSERİ, (DHA)

=============================================

Hava almak için çıktığı balkonda çocuklarıyla mahsur kaldı

Karaman\'da 5 katlı binanın son katında hava almak için iki çocuğuyla birlikte çıktıkları balkonda mahsur kalan Afganistan uyruklu Atefeh Mohammadi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün 12.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Atatürk Caddesi\'ndeki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. 2 yıldır Karaman\'da oturan Atefeh Mohammadi, iki çocuğuyla birlikte balkona hava almaya çıktı. Kapının arızalanması üzerine içeri tekrar giremeyen Mohammadi ve çocukları, balkonda mahsur kaldı. Durumu fark eden komşuları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkıp, kapıyı açmasıyla Mohammadi ve çocukları yeniden içeri girebildi.

Tekirdağ\'da 2. Geleneksel Tohum şenliği başladı

Tekirdağ\'da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Tohum Takas şenliği başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Tohum Takas şenliği, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında başladı. Tekirdağ\'ın ilçelerinden ve il dışından gelen Kent Konseyleri kadın meclisleri tarafından yöresel lezzetler katılımcılara sunuldu. Tohum Takas Şenliği açılışında konuşan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, 15 bin yıldır insanoğlunun ekip biçtiği buğdayın insanlığın hizmetinde olduğunu ifade ederek, \"Ancak bu güzelim çeşitlerin giderek biyolojik çeşitliliğin azaldığı hissi tüm dünyada ilgili çevrelerce kaygıyla izlenmektedir. Biz bunu neden söylüyoruz. Bunu anlatabilmem için bir kaç kez 1950\'li yıllara gidip görmemiz gerekiyor\" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise çocuklara bırakılması gereken önemli miraslar olduğunu söyledi. Albayrak, \"Elbette, geçmişten doğallığı yaşamış ve büyümüş biz yetişkinler, gelecekte de bu doğallığı yaşamasını istediğimiz çocuklarımıza bırakmamız gereken çok önemli miraslar var. Birçok miras var, kültürel miraslar var ama gıda konusu hepsinden önemli. Çocuklarımız en iyi şartlarda en iyi ve doğal ürünler yetişmek zorundalar. Bugünde ikincisini yaptığımız bundan sonra kısmet olursa daha da geliştirerek yapacağımız bu tohum takas şenliklerinin çok güzel bir havada Tekirdağ tarımına, ülkemiz tarımına başarılı sonuçlar getireceği inancındayım. Şimdi artık pazarlar ikiye ayrılıyor. organik pazarlar, normal pazarlar. Oysa ki böyle bir şey hiç yoktu. Bu zamanlarda görmeye başladık. Ama ben inanıyorum ki biz kendi milli inancımız içerisinde, kendi milli beraberliğimiz içerisinde hiç kimsenin tohumuna ihtiyacımız olmadan, kendi tohumumuzu yetiştireceğiz. Zaten çok iyi çalışmalarda var. Ancak şu bilinsin ki gelecek günler ülkemiz için hep güzel olacaktır. Bu çocuklar hep mutlu günlerde yetişecekler. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle tarımsal anlamda yatırımlar yapıyoruz. Bu tohum takas şenliğinin şimdi, gelecekte hep devam etmesi dileği ile özellikle gençlerimize güzel bir gelecek diliyorum\" şeklinde konuştu. 2. Geleneksel Tohum takas şenliği programı ilkokul ve anaokulu çocuklarına tohum verilmesi ile devam etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak\'ın tohum verdiği bir anaokulu öğrencisi Duru Gürsoy, \"Ağaçları çok severiz. Onlar bize hem meyve hem de çiçek açarlar. İlkbaharı çok severiz. O zaman çok çiçek açarız. Her zaman çiçekleri ve meyveleri çok severiz. Meyveler çok sağlıklıdır. Teşekkür ederim\" dedi.

Engelli çocuklar, Cudi Dağı\'nda uçurtma uçurdu

Şırnak’ın Silopi ilçesi Meslek Yüksek Okulu tarafından, engelli çocuklar için Cudi Dağı eteklerinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Silopi Meslek Yüksek Okulu tarafından Cudi Dağı eteklerinde düzenlenen uçurtma etkinliğinde, özel rehabilitasyon merkezi öğrencileri, üniversite öğrencileri ile birlikte uçurtma uçurdu. Piknik tarzında düzenlenen etkinlikte halaylar çekildi, ikramlar yapıldı. Silopi Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Ali Osmanoğlu, amaçlarının engelli öğrencilere mutlu bir gün yaşatmak olduğunu belirterek, \"Üniversite olarak bu tür etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Daha önce de down sendromlu öğrencilere yönelik etkinlik yaptık ve bu şekilde öğrencileri engellilere karşı bilinçlendirmeyi amaçladık\"dedi. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden İsmail Saygıdar ise, engelli öğrencilerle yaptıkları uçurtma etkinliğinde, hem onların, hem de kendilerinin eğlendiğini söyledi.



İHH\'nın; Ramazan yardımları yola çıktı

Ramazan öncesi İHH İnsani Yardım Vakfı çalışmalarına hız verdi. Ramazan ayında Türkiye’de dağıtımları gerçekleştirilecek gıda paketleri İHH’nın Kilis deposunda hazırlanarak dualar eşliğinde yola çıktı.

\'Paylaşmanın tam vakti\' sloganıyla Türkiye’nin tüm illerine ulaşacaklarını ifade eden İHH görevlilerinden Yakup Alaca, \"Bu sene de on bir ayın sultanı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi insanlarımızın sofralarına misafir olacağız inşallah. Bugün buradan çıkan Ramazan kumanyaları 7 bölgedeki yoksul ailelere ulaştırılacak\" dedi. Dağıtımına başlanacağı gıda paketlerinin 4 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde olduğunu anlatan Alaca, \"Kumanyalarda pirinç, nohut, fasulye, pirinç, salça, yağ, şeker, çay, tuz, zeytin, un, makarna gibi yardım malzemeleri mevcut. Her sene olduğu gibi amacımız hayırsever halkımızla birlikte bu mübarek ayda tüm insanlara ulaştırmak. Yardımlarını bizlere ulaştıran ve ulaştırmaya çalışan tüm halkımızdan Allah razı olsun\" diye konuştu.

TEB KOBİ Akademi Antalya\'da

Türkiye Ekonomi Bankası\'nın (TEB) kurumsal gelişim eğitimi TEB KOBİ Akademi, Antalya\'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle bir araya geldi.

TEB KOBİ Akademi\'nin Antalya programı Akra Barut Otel\'de başladı. Gün boyu süren eğitim programının açılışına Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Baro Başkanı Polat Balkan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda davetli katıldı.

Antalya\'nın Türkiye\'yi hedeflerine ulaştıracak en önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, hangi parametre alınırsa alınsın Türkiye\'nin dördüncü, beşinci sırasında bir şehir olduğunu kaydetti. Turizmde Türkiye\'nin başkenti, tarımda yaş meyve sebzeden, fide ve tohuma kadar tarımsal üretim merkezi olduğuna işaret eden Karaloğlu, “Diğer taraftan çok önemli bir ticaret ve üretim merkezi. Belki çok büyük sanayi kuruluşlarımız yok ama bugün üzerinde konuştuğumuz çok sayıda KOBİ\'miz var. Gıdadan yat sanayine kadar üretim yapıyor. KOBİ Akademi\'nin onun için Antalya\'da düzenleniyor olması, buradaki sanayici ve üreticilerimiz açısından önemli\" dedi. Dünyanın, anlayışların, her şeyin değiştiğine değinen Vali Karaloğlu, “Bankacılık da değişiyor. Eskiden bankalar kredi verir, kredisini takip ederdi sadece. Büyük ekonomik krizlerde önce bankalar çöker, kredi geri çağırma diye bir saçmalık vardı. Probleminiz yok ama banka kriz geliyor korkusuyla gelir önce size çökerdi. Şimdi artık sadece finansman danışmanlıkta değil, çok çeşitli alanlarda müşterisine sanayici ve yatırımcısına danışmanlık yapan kurumlara döndü. Hala buna direnenlerde var. İyi uygulamalardan biri TEB. Artık işler iyi giderken daha iyinin yolunu gösteren, kötü giderken kötüden çıkışın yolunu arayan bir danışman olmak zorunda bankalar\" diye konuştu. Eskiden ekonomide sermaye en önemli güçken bugün sermayenin tek başına bir şey ifade etmediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise “O yüzden KOBİ Akademi\'nin Antalya\'da bulunması KOBİ\'ler açısından büyük avantaj. Türkiye geçmişte büyümesinin yüzde 90\'ını devlet yatırımlarıyla gerçekleştirmekteydi. Bugün ise tamamen tersine dönmüş, yüzde 90\'ı devlet yerine özel sektör olmuş. Özel sektörün içinde KOBİ\'lerin payına baktığımızda da yaklaşık yüzde 90\'ını oluşturuyor. Ülkenin gelişmesi ekonominin gelişmesiyle, ekonominin gelişmesi de ancak yatırımla mümkün. Ama doğru yatırım, yatırım sonrası işletme modeli ve geleceğe emin adımlarla yürümesine vesile oluyor. Bankalar eskiden sadece parası olana kredi verirdi, şimdi ise artık parası ve fikri olana kredi veriyor\" dedi. TEB Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, tarımdan belediye bankacılığına kadar birçok alanda finansman dışındaki ihtiyaçlara yönelik de birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi. Turgut Boz, TEB KOBİ Akademi\'yle KOBİ\'lerin ufkunu açan bilgiler paylaşıldığını kaydetti. İş geliştirici eğitimlerle on binlerce iş insanına stratejik yönetim, nasıl büyüyecekleri, ticareti, yeni çıkan kanunların anlatıldığını belirten Boz, değişen dünyada en fazla önem kazanan şeyin insan, data yani veri ve dijital teknoloji olduğunu vurguladı. Boz, girişimcilik eğitimlerinin üniversiteler ve ilkokullarda da verildiğini anlattı.

