DHA YURT BÜLTENİ - 8

1)2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ (1)

ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'nde adı açıklanmayan baba, 3 ve 5 yaşındaki biri kız 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Evden detaylar

- Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

- Olay yeri şeridinden detay

01.28

HABER- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

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BAKAN SOYLU, GÜVENLİK GÜÇLERİNE ELLERİYLE BÖREK YEDİRDİ (EK)

2)IĞDIR\'DA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Zorlu Ağrı gezisinin ardıdan Iğdır\'a geçerek yaşamını şitiren şehrin kanaat önderlerinden Cihangir Turan\'ın taziye evini ziyaret etti. Doğubayazıt ilçesinden helikopterle Iğdır\'a geÇen Bakan Süleymen Soylu\'yu Vali Enver Ünlü ve Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler taziye evine giderek Turan ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, \"Bizi biz yapan değerlerden biride budur. Büyüklerimizin ve medeniyetimizin bize öğretisi, tarihimize bize bıraktığı kültürlerden biri de burada bulunmamızdır. Biz sadece geleceğini, maddiyatı düşünen, ölülerinden maneviyattan ayrılan bir millet değiliz. Dostunun, yakınının cenazesinde, düğününde olmakla millet olunur. Acısından, tatlısında, asker uğurlamasında bir araya gelmekle millet olunur. Hacı Cihangir Turan amcamıza Allah\'tan rahmet, ailesine başa sağlığı diliyorum\" dedi.

Bakan soylu, uzun zamandır terör operasyonu nedeniyle kapalı bulunan Ağrı\'nın Doğubayazıt ile Van\'ın Çaldıran arasındaki Tendürek dağı yolunun 10 gün içinde yeniden ulaşıma açılacağını belirtti. Bakan Soylu, öğlen namazını Ulu camide kıldıktan sonra Iğdır\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan\'ın taziye evine gelişi

-Bakanın açıklaması

-Camiye giderken vatandaşlarla görüşmesi

(Haber-Kamera: Suat DENİZ /I ĞDIR, (DHA)

(151 mb/ 4.30 dk)

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3)EVİNDE DOLABA SAKLANAN SURİYELİ HAMİLE KADININ KÜPESİ VE PARASINI ÇALDILAR

KONYA\'da Suriye uyruklu 4 aylık hamile 18 yaşındaki Aya Alragab\'in, iddiaya göre yüzü maskeli 3 kişi evin kapısını kırıp içeri girdi. Durumu fark eden Aya Alragab da yatak odasındaki gardıroba saklandı. Saldırganlar, Alragab\'ı saklandığı dolaptan çıkartıp boğazına bıçak dayayıp kulağındaki altın küpeler ile dolaptaki 400 lirayı alıp kaçtı. Olayın ardından fenalaşan Alragab da hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 11.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Ekmek Koçu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre hamile Aya Alragab\'ın oturduğu tek katlı müstakil evin bahçe duvarından yüzü maskeli 3 kişi atlayıp, eve girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Evin kapısının zorlandığını fark eden Aya Alragab, korkup yatak odasındaki gardıroba saklandı. Bu sırada inşaatta çalışan eşi Eşref Alragıp\'ı telefonla arayarak yardım istedi. Kapıyı kırarak içeriye giren saldırganlar ise evde aramaya yaptığı sırada Alragab\'ın gardıroba saklandığını fark etti. Saldırganlar, Alragab\'ı saklandığı dolaptan çıkartıp boğazına bıçak dayayıp kulağındaki altın küpeler ile dolaptaki 400 lirayı alıp kaçtı. Eve gelen eşi Eşref Alragab, eşini evinin kapısının önünde sinir krizi geçirirken buldu. Boğazından hafif yaralanan hamile Aya Alragap, ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaya karışan yüzleri maskeli 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

-Eşi Eşref Alragab\'dan detay

- Polisin inceleme yapması

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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4)BUZ TUTAN GÖLÜ KIRIP İÇİNDE YÜZME ŞENLİĞİ DÜZENLEDİLER

RİZE\'nin Çamlıhemşin İlçesi\'nde, 2 bin 850 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı Ausor Buzul Gölü\'nde \'Yüzme Şenliği \'düzenlendi. 3 saat yürüyerek zirveye ulaşan doğaseverler gölün buz tutan yüzeyini kırdı, ısısı eksi 1 derecedeki soğuk suda yüzdü. Sıra dışı etkinliği ilgiyle izleyen çok sayıda kişi o anları görüntüledi.

Doğa fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder ve arkadaşları, Kaçkar Dağı\'nın 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Ausor Buzul Gölü\'nde yüzme şenliği düzenledi. Türkiye\'nin değişik illerinden macera tutkunu yaklaşık 250 kişi şenlik için Ayder yaylasına geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu\'nunda eşlik ettiği grup araçlarla Ausor Yaylasına çıktı, oradan da yürüyerek Ausor Buzul Gölü\'ne doğru tırmanışa geçti. Grup, karla kaplı yolda yaklaşık 3 saat devam eden zorlu yolculukla tırmanarak Ausor Buzul Gölü\'ne ulaştı.Kimi katılımcılar karla kaplı dik patika yolu güçlükle çıktı. Grubun en arkasında zirveye yürüyen \'Dağların reisi\' lakaplı 64 yaşındaki Muhammet Önçırak gençlere taş çıkarttı, ilgi odağı oldu.

GÖLE GİREBİLMEK İÇİN ÜZERİNDEKİ BUZU KIRDILAR

Ausor Buzul Gölü\'ne ulaşan 250 kişilik ekipten ısısı eksi 1 derece olan suya girmek için 10 kişi gönüllü oldu. Önce gölün buz tutan yüzeyini kıran gönüllüler, suya girebilmek için alan açtı. Kar üzerine yatan, çalan tulum eşliğinde horon oynayan ve çay içerek ısınmaya çalışan macera tutkunları ardından kendilerini Buzul Gölü\'nün soğuk sularına bıraktı. Kimileri atlayarak girdiği suya kimileri ise dalış gerçekleştirdi. Bir süre soğuk suda yüzen grubu çevrede toplanan kalabalık ilgiyle izledi, cep telefonları ile kayda alarak alkışladı. Sudan çıkan ekip kar üstünde horon oynayarak ısınmaya çalıştı.

\"SIRA DIŞI İNSANLAR SIRA DIŞI ETKİNLİKLER YAPAR\"

Doğa Fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder, \'Sıra dışı insanlar, sıra dışı etkinlikler yapar\' sloganı ile dünyada bu yükseltide ilk kez yapılan bir etkinlik düzenlediklerini belirterek \"Buz çok kalındı. Kırarken zorlandık. Fazla alan açamadık. Ama çok güzel oldu. Gelecek yıl uluslararası boyutta bu etkinliği yapacağız\" dedi ve amaçlarının bölgenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Buzul gölünde suya giren macera tutkunları da \"Su soğuktu ama biz inatçı ve dayanıklıyız. Çok eğlendik\" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu da sıra dışı bir yerde sıra dışı bir etkinlik düzenlendiğini belirterek Kaçkar Dağları\'nın müthiş bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Grup etkinliğin ardından dönüşe geçti. Ancak dönüş yolunda kayarak düşen bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-Tırmanan grup

-Tırmananlarla röp.

-Ausor Buzul gölü detayı

-Suya girilmesi

-Hasan Önder ve diğer suya girenelrle röp.

-Kültür ve Turizm Müdürü ile röp.

-Horon oynanması

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA



