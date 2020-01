DHA YURT BÜLTENİ - 8

Gelibolu\'da yağmur sel getirdi, mahsur kalanlar oldu

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde aşırı yağmur yağışı yüzünden bazı evleri su bastı. Evlerinde mahsur kalan aileleri, jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.

Gelibolu İlçesi\'ne bağlı Yeniköy Köyü Bahçelievler Mevkii\'nde, aşırı yağmur nedeniyle yaşanan su baskınından birçok ev etkilendi. Dere yatağında kalan bazı evlerde yaşayan aileler, etrafı yağmur sularıyla dolunca mahsur kaldı. Jandarmayı arayan aileler, yardım talep etti. Jandarma ve AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Hafif şekilde yağışların sürdüğü kentte, mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE UMUTLU BEKLEYİŞ

Mahsur kalanlardan 75 yaşındaki Demire Çiçek, \"Üç saat mahsur kaldık. Tarlalarımız sular altında kaldı\" dedi. Tekerlekli sandalyeyle kurtarılarak, traktörle asfalt yola getirilen şeker ve kalp hastası Nimet Toksoy ise, \"Ben 84 yaşındayım. İlk kez bir sel afeti yaşadım. Çok korktum. Şeker ve kalp hastasıyım. Pencereden baktıkça çok korktum. Daha fazla bakamayıp içeri girdim. Öleceğimi sandım. Çok büyük bir felaketti. Allah başka kimseye göstermesin\" dedi.

Selde mahsur kalan Hasan Çiçek ve eşi Selma Çiçek ile zihinsel engelli, tekerlekli sandalyedeki oğlu Hüseyin Çiçek (32) de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Korkulu anlar yaşayan aile, kurtarıldıktan sonra yakınlarına telefonla iyi olduklarının haberini verdi. Selma Çiçek, \"Daha önce de başımıza gelmişti. Onun için bu kez çok korkmadık. Allah\'tan muhtar, önceden tepeden aşağıya bir kanal açmıştı da o suyun yükselmesini engelledi. Yoksa durum kötüydü. Tarlalarımız sular altında kaldı. Cana geleceğini mala gelsin\" dedi.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında komisyonlar oluşturulduğunu, hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti. Tarımsal alanlardaki zararların ve hayvan teleflerinin tespiti için gerekli çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

Çarptığı köpeği belediye otobüsüne alıp, çağırdığı görevlilere teslim etti

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'ne ait halk otobüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Sürücü, köpeği araca alarak belediye ekiplerini aradı. İşe geç kalacaklarını söyleyen bazı yolcular tepki gösterirken, köpeği tedavisi için belediye ekiplerine teslim eden sürücü daha sonra yoluna devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 200 hat numaralı İzmit ile İstanbul Tuzla arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Eren Karadaş, İstanbul İçmeler Mevki\'ine ulaştığında yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı. Eren Karadaş otobüsü durdurarak köpeği araca alırken, belediyeye haber verdi. Otobüs, İçmeler Köprüsü\'nün altında beklerken, kanlar içerisinde kalan köpeğin altına gazete kağıtları serildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait ekip otobüsün bulunduğu yere geldi. Kanlar içerisinde kalan köpek belediye ekibi tarafından tedavi edilmek üzere götürüldü.

İşe geç kalmalarının endişesini yaşayan bazı yolcular sürücüye tepki gösterirken, bazı yolcular ise sürücüyü duyarlılığından ötürü kutladı, Eren Karadaş köpeği belediye ekiplerine teslim ettikten sonra yoluna devam etti.

Çocuklar yaralıya müdahaleyi korkuyla izledi

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlara sağlık ekiplerinin müdahalesini bu sırada yoldan geçen bir kadının çocukları korku dolu gözlerle izledi.

Kaza, öğle saatlerinde Ofis Mahallesi\'nde meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen Abdulvahap Gersiyare yönetimindeki 21 EK 499 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak ışıkta bekleyen Halil Timur yönetimindeki 35 VE 021 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile hareket eden Timur\'un otomobili ise önünde bulunan İbrahim Varan\'ın kullandığı 07 D 4662 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada Abdulvahap Gersiyare eşi Hediye Gersiyare ve Muhammet Reşit Timur yaralandı. Kazayı görenler ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların araçlarından çıkarılarak refüjde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyi ise bu sırada yoldan geçen bir kadın ve çocukları da meraklı gözlerle izledi. Refüjde sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında 3 çocuğun endişeli hali dikkat çekti. Bazı vatandaşların fark etmesinin ardından korkan çocuklar, uyarılan anneleri tarafından kaza yerinden uzaklaştırıldı.

Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Şahini ayaklarından ağaca bağladılar

KİLİS\'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarından ağaca asılan şahini, vatandaşlar kurtardı.

Resul Orman Dağı\'ndaki mesire alanına arkadaşlarıyla giden İbrahim Özaslan, ağaçta ayaklarından asılan şahini fark etti. Özaslan\'ın ipini bıçakla kestiği ağaçtaki asılı halde bulunan şahin yeniden özgürlüğüne kavuştu. İbrahim Özaslan, hayvanın ağaca asılıp ölüme terk edilmesine tepki göstererek, \"Resul Osman Dağı\'nda dolaşırken yol üzerinde bir ağacın üzerinde bir şeyin çırpındığını gördüm. Ağacın yanına geldiğimde hayvanın şahin olduğunu gördüm. Ayağı iple bağlanmıştı. Bıçakla şahinin ayağındaki ipi keserek hayvanı özgürlüğüne bıraktım\" dedi.

Bursa\'da bir evden 3 kamyon çöp çıktı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da komşularının ihbarı üzerine 61 yaşındaki Fatma Koca\'nın evine giden belediye temizlik ekipleri, evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ekipler evdeki atıkları toplarken, ev sahibi kadın ise bazı eşyalarını geri almaya çalştı.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Kutu Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binada böceklerin çoğalması ve çevreye ağır kokular yayılması üzerine apartman sakinleri durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, binada yaptıkları araştırmada böceklerin ve kötü kokunun kaynağının 61 yaşındaki Fatma Koca\'nın kızı ile birlikte oturduğu 4\'üncü kattan geldiğini tespit etti. Evi temizlemek isteyen ekipler, yaşlı kadını ikna edemeyince durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin de gelmesi ile birlikte temizlik çalışmalarına başlandı. 10 kişilik ekiple temizlik yapan ekipler 3 kamyon çöp çıkardı. Çöp toplamaya yeni başladığını belirten Fatma Koca, çöpleri satmak için topladığını belirtti. Ekiplerin çalışması sırasında, evden çıkan çöpler kamyona yüklenirrken, Fatma Koca ise bazı eşyaların işe yaradığını belirterek geri almaya çalıştı.

Evden çöplerin çıkarılıp temizlenmesi ardından, evde ve tüm binada ilaçlama yapıldı.

Kayseri\'de 10 kilo esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye gönderildi

KAYSERİ\'de, polisin durdurup arama yaptığı lüks otomobilde ele geçirilen 10 kilo 25 gram esrarla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri-Malatya karayolu girişinde yaptığı yol uygulamasında 67 ZG 581 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada bagajda valiz içine konulmuş 8 paket halinde toplam 10 kilo 25 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç içinde bulunan T.K. (35) ve H.A. (18) gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı ve zanlılar, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Doktor ve hasta yakınının \'kilitli kapı\' tartışması

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde 50 yaşındaki Fatma Dinçer, 4 yaşındaki torununu muayene için götürdüğü Aile Sağlığı Merkezi\'nde, öğle tatilinin bitmesine birkaç dakika kala kilitli kapıyı tıklattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren doktor ile tartıştı. Hasta yakını ve doktor birbirlerinden şikayetçi oldu. Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuk, polis tarafından götürüldüğü başka bir poliklinikte muayene edildi.

Olay, Sağlık Bakanlığı Kilimli Gelik Aile Sağlığı Merkezi\'nde meydana geldi. Fatma Dinçer, ateşi çıkan torunu Neriman Dinçer\'i muayene ettirmek için aile sağlığı merkezine götürdü. Yanında Neriman\'ın annesi olan gelini 6 aylık 23 yaşındaki Yurdagül Dinçer de bulunan Fatma Dinçer, iddiaya göre öğle tatilinin bitmesine bir kaç dakika kala aile sağlığı merkezinin kilitli kapısını tıklattı. Kapıyı açan doktor S.Ş., istirahatinin bitmediğini, 2 dakika olduğunu söyleyerek Fatma Dinçer\'e tepki gösterdi. Fatma Dinçer de kapının kilitli tutulmasına tepki gösterince tartışma çıktı.

\'OLAYIMIZ VAR, HASTA KABUL ETMİYORUZ\'

Fatma Dinçer\'in şikayetçi olacağını söylemesi üzerine doktor polise haber verdi. Polis beklenirken yüksek ateş şikayeti bulunan Neriman Dinçer, muayene edilmedi. Bu sırada hamile eşini muayene için getiren başka bir hasta yakını da doktorun odasını tıklattı. Kapıyı açan hemşire A.S., eşinin hamile olduğunu söyleyen hasta yakınını, \"Şu an bir olayımız var. Hasta kabul etmiyoruz. Polis çağırdık. Onu bekliyoruz\" diyerek geri çevirdi. Hemşire A.S., görüntü alan basın mensubunun da üzerine yürüyüp tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEDİLER

Bir süre sonra gelen polis, tarafları yatıştırmaya çalıştı. Durumun bildirildiği Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin de gelerek arayı bulmak için doktorla görüşmek için içeriye girdi. İddiaya göre doktor ve hemşire, Başkan Sezgin\'e de tepki gösterdi. Polisin araya girmesiyle dışarıya çıkan Başkan Sezgin, arayı bulmak üzere geldiğini, ancak kovulduğunu söyledi. Başkan Sezgin, \"Hemşire hanım ve doktor bizimle görüşmek istemedi. Onlarınmış orası. Bizi buradan kovdular. Biz sadece dinlemek istedik. Dinlenmek istemediler. Benim memleketimde beni sağlık ocağından kovdu beyefendi ve hanımefendi. Burası herhalde onların. Burası devletin bir kurumu. Burada halka hizmet etmek zorundalar. Bunu bilmiyorlar sanıyorum. Artık bizde bunları vali beye, halk sağlığı müdürüne anlatacağız. Burada sürekli yaşanan hadise bunlar. Bunu defalarca halk sağlığına ilettik\" diye konuştu.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Polis, birbirlerinden şikayetçi olan Fatma Dinçer ile hemşire ve doktoru ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Tartışmanın yaşandığı aile sağlığı merkezinde muayene edilmeyen Neriman Dinçer, polis tarafından Kilimli\'deki semt polikliniğine götürülerek muayene edildi. İki taraf ifadelerinin ardından polis merkezinden ayrılırken polis karşılıklı olarak \'Tehdit\' ve \'Hakaret\' suçlarından soruşturma başlattı.

\'AZARLAYARAK DIŞARIYA ÇIKTI\'

Fatma Dinçer, öğle tatilinin bitmesine bir kaç dakika kala kapıyı tıklattığını ileri sürerek şöyle konuştu:

\"Doktor azarlayarak dışarıya çıktı, kapıyı açtı. Bana, \'2 dakika var. Bana devletin verdiği istirahat var, onu kullanıyorum\' dedi. Saate baktım, 13.27 idi. Bizden önce küçük çocukla bir kadın geldi. Kapı kilitli olduğu için geri döndü. Biz doktor mesaisi başlayınca gireriz ama koridorda bekleyebilirdik. Kapı niye kilitli? Ben köyden yürüme indim. Gelinim hamile. Doktor bizi azarlayınca ben dondum kaldım. Doktor bir hastayı nasıl karşılar böyle. Bende döndüm gittim. Ben \'Burada boşuna bu halk doktor bırakmıyor\' dedim. Bana, \'Sizin gibiler varken burada doktor değil hemşire bile kalmaz\' dedi. Ben şikayet edeceğimi söyledim. Gidip istediğim yere şikayet edebileceğimi söyledi. Eliyle \'Ben buradayım\' dedi. Tekrar geldim. Benle görüşmedi. Çocuğun ateşi var. Torunum ateşli şeklide bekledi. Şikayetimizi yaptık.\"

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Öte yandan birbirlerinden şikayetçi olan hemşire A.S. ile gazeteci de karakolda ifade verdi.

