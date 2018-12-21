DHA YURT BÜLTENİ - 7

FIRAT\'IN DOĞUSUNA YAPILACAK OPERASYONUN ETKİLERİ ŞANLIURFA\'DA KONUŞULDU

ŞANLIURFA\'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye\'nin Fırat\'ın doğusuna yapacağı harekatın, sınırdaki illere etkilerinin değerlendirildiği öğrenildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kentte düzenlenen \'Güvenlik Koordinasyon Toplantısı\'na katılmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa\'ya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya İnce\'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin ve Şırnak valileri ile il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Türkiye\'nin Fırat\'ın doğusundaki PKK-YPG\'ye yönelik yapacağı harekatın sınır illerine etkilerinin konuşulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik toplantısına katılanlar

- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce toplantıya katılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 206MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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AKDENİZ\'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 11.31\'de Kumluca ilçesinin 47 kilometre açığında Akdeniz\'de, 31 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, karada hissedilmedi.

ANTALYA, (DHA) -



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163 YILLIK CAMİ, YANGINDA HASAR GÖRDÜ

GİRESUN\'un Bozteke köyünde 1855 yılında inşa edilen Boztekke Köyü Merkez Camisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı camideki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın, camide hasara neden oldu.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Boztekke köyünde 1855 yılında inşa edilen tarihi Boztekke Köyü Merkez Camisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Caminin alev alev yandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alıp söndürdü. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğü gözlenen yangında, alevlerin camii yakınında yer alan Şeyh Keramettin Türbesine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın, tarihi camide hasara neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu arada Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihi camide çıkan yangında büyük hasar oluştuğunu, caminin yeniden inşası için gerekli yardımın sağlanacağını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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Cami yangın cep tel. görüntüleri

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: GİRESUN,(DHA)

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KİRALIK ARAÇLA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Kahramanmaraş\'ta kiraladıkları otomobille 2 işyerinden 155 bakır cezve çalan 3 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi\'ndeki 2 işyerinden birer gün ara ile 155 bakır cezve çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler işyerlerindeki güvenlik kameraları görüntüleriyle hırsızlıkta kullanılan otomobilin plakasına ulaştı. Yapılan sorgulamada otomobilin bir kiralama şirketine ait olduğu belirlendi. Şirketle temasa geçen polis, GPS verileriyle otomobilin tam yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, aracın içindeki Bektaş G. (24), Emre D. (23) ve Ahmet K.(24)\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında 3 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis otosunun gelişi

- Şüpheliler polisler arasında

- Hastaneye alınmaları

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otolarının gidişi

- Çalınan cezveler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 303 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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\'MYRLEİA ANTİK KENTİ\'NDEKİ AVM\'NİN YAPI KAYIT BELGESİ HUKUKSUZ\' İDDİASI

BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, Myrleia Antik Kenti\'nin liman kısmında bulunan kalıntılarının üzerine inşa edilen Özdilek AVM için \'İmar Barışı\'ndan yararlanılarak alınan yapı kayıt belgesinin, hukuken geçerli olmadığı öne sürüldü. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, \"Mudanyalı hemşehrilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. AVM için bir çıkış noktası kalmamıştır. En acil şekilde yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin günyüzüne çıkarılmasını istiyoruz\" dedi.

Mudanya\'nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti\'nin liman kısmındaki Özdilek AVM\'ye karşı mücadele sürdürülürken, Mudanya Belediyesi\'nce AVM\'nin yapı kayıt belgesinin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne başvuru yapıldı. \'İmar Barışı\'ndan yararlanılarak, yapı kayıt belgesiyle ruhsat alma hakkı elde edilen AVM\'nin açılmasını Meclis\'e taşıyan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu\'na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un \"Arkeolojik sit alanları \'İmar Barışı\'ndan yararlanamıyor\" yanıtını vermesi üzerine Mudanya Belediyesi\'nce harekete geçildi. Belediye avukatları tarafından yapılan başvuruda, Bakan Ersoy\'un \'İmar Kanunu\'nun 4\'üncü maddesinde belirtilen istisnalardan olan, arkeolojik sit alanlarında alınmış yapı kayıt belgelerinin hukuken geçerli olmadığını belirtmesi üzerine belgenin iptali istendi.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: SONUNDA KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

Myrleia Antik Kenti üzerine kurulan Özdilek AVM\'nin, hukuksuz olarak yapı kayıt belgesi alınıp, yasal boşluklardan yararlanılarak, alelacele açıldığını ileri süren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, \"Mudanyalı hemşerilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. Yasalar açık. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da kanunu açık bir şekilde dile getirmiştir. AVM için bir çıkış noktası kalmamıştır. En acil şekilde yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin günyüzüne çıkarılmasını istiyoruz. Myrleia\'nın yok olmasını değil, insanlığa kazandırılmasını istiyoruz. Bir kenti yönetenlerin öncelikli amacı kentinin değerlerine sahip çıkmaktır. Myrleia\'yı yaşatma mücadelemiz sürecek. Sonunda kazanan biz olacağız\" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Haber: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) -

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YALOVA’DA 4.5\'LİK DEPREMİN ARDINDAN 24 SAATTE 22 DEPREM MEYDANA GELDİ

Yalova\'nın Çınarcık ilçesinde dün meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede son 24 saatte 22 deprem daha kayda geçti. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, bu depremin beklenen Marmara depremi fay hattı üzerinde olmadığına dikkat çekerek, \"4.5’luk depremin ardından 20-25 depremin olması anormal bir durum değil\" dedi.

Dün saat 09.34’te meydana gelen depremin ardından, büyüklükleri 1.2 ile 2.5 arasında değişen 22 deprem meydana geldi. Çınarcık ilçesi, Armutlu ilçesi ve Esenköy beldesi hattında meydana gelen depremlerin vatandaşlar tarafından hissedilmediği öğrenildi.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) da Yalova’da dünden itibaren meydana gelen depremlerin haritasını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

\'ANORMAL BİR DURUM DEĞİL\'

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ise \"4.5’luk depremin ardından 20-25 depremin olması anormal bir durum değil. Şu anda biz de verileri inceliyoruz. Orada hem karasal ikincil faylar var hem de farklı bir fay hattı var. Marmara’nın içinde olacak olan beklediğimiz fay hattı üzerinde değil bu. Bu Çınarcık’ta meydana gelen ardından Armutlu’ya doğru Çanakkale’ye doğru giden bir fay. Verileri takip ediyoruz. O bölge yani Armutlu Yarımadası, çok farklı bir yapıya sahip. Termal kaynaklar var ve sıcak su çıkışları oluyor. 99 depreminden sonra da aynı bölgede bir deprem fırtınası olmuştu. Şu an meydana gelen 20-25 deprem için deprem fırtınası diyemeyiz. Biz de izliyoruz ve takipteyiz. Bir müddet daha o bölgede hareketlilik devam edecektir. Bu meydana gelen deprem, bizim asıl beklediğimiz depremi yaratacak fay hattı üzerinde değil\" dedi.

Haber: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)