DHA YURT BÜLTENİ - 7

KAMIŞLI\'DAKİ TERÖRİSTLERE ZIRHLI NÖBET KULÜBELERİ

Mardin\'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’deki terör örgütü PKK/YPD denetimindeki Kamışlı kentine TIR\'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

Nusaybin\'e 500 metre mesafede bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD\'li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi. Sınır komşu kente bu kez de TIR\'larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD\'nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR\'ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

TRAKYA\'DA KAR ETKİLİ OLDU

TRAKYA\'yı sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Edirne\'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala ile Tekirdağ\'ın Çorlu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düştü. Gece yarısından sabah saatlerine kadar süren hafif kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düşecek ve gün boyunca hafif şekilde kar yağışı görülecek. Kar yağışının etkili olduğu Edirne\'nin Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ

Edirne\'de özel bir okul öğrenci taşıyan Ali Avcı yönetimindeki 22 AB 748 plakalı servis minibüsü İskender köy yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada minibüste bulunan 15 öğrenciden biri hafif şekilde yaralandı. Öğrenciler yan yatan minibüsün arka kapısından çıkarılarak başka bir minibüse alındı. Hafif yaralanan öğrenci ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ\'IN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Tekirdağ ve ilçelerinde sabah erken saatlerde başlaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ\'ın Çorlu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. İl merkezinin beyaza büründüğü Tekirdağ\'da kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik ekipleri önlem alırken, kar lastiği bulunmayan ve zincirsiz araçları kent girişinde bekleterek, eksikliklerini gidermesi konusunda uyardı.

ÇORLU HAVALİMANI\'NDA EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Bugün okulların tatil edildiği Çorlu ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu. Çorlu Havalimanı\'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde karayolları ve belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, meteoroloji yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında hava sıcaklığının daha da düşeceğini belirterek, \"Yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında birkaç okulumuzda elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bununla birlikte hava sıcaklığı biraz daha düşeceği için eğitime bir günlük ara vermiş bulunuyoruz\" dedi.

MALKARA\'DA ULAŞIM KONTROLLÜ SAGLANIYOR

Tekirdağ\'ın bugün okulların tatil edildiği Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Yoğun kar nedeniyle Malkara\'dan Tekirdağ ve Çanakkale yönüne giden araçların geçişleri kontrollü sağlanıyor. Bazı araçlar yolda kalırken, karayolları ve belediye ekipleri ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmasına bulundu.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Murat YAYIN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,(DHA)-

ÇORLU\'DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mürsel Hoşboy yaralanırken yanındaki Barış Özgül hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Şahbaz Mahallesi kavşağında meydana geldi. İstanbul\'a giden Mürsel Hoşboy\'ün kullandığı 34 PN 8458 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada bariyer otomobile sağ tarafından saplanırken, sürücü Hoşboy yaralandı, yanındaki arkadaşı Barış Özgül ise hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile otomobilden çıkartılan Barış Özgül’ün cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AT TELEF OLDU, 2 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı at telef oldu. Kazada otomobil sürücüsü Umut A. ve atın üzerindeki Mehmet Kurt (71) yaralandı.

Kaza, dün gece İslahiye-Hassa karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönünde ilerleyen Umut A. yönetimindeki 34 BOY 137 plakalı otomobil, yola çıkan Mehmet Kurt\'un bindiği ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken, yola savrulan Mehmet Kurt ile otomobil sürücüsü ise yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Mehmet Kurt, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Tedavisi ayakta yapılan Umut A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 1 saat kontrollü geçiş sağlandı, telef olan at ve hasar gören otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

FABRİKA GİBİ OKULUN YILLIK CİROSU 1 MİLYON LİRA

Van\'ın Tuşba ilçesinde Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaptıkları işlerle göz dolduruyor. Bir yıl önce döner sermayeye geçen ve fabrika gibi çalışan okulun öğrencileri hem işi öğreniyor hem de yaptıkları işlerden kazanç elde ediyor. Okullar için masa, sıra, pano ile PVC pencere, şezlong, dolap yapıp, araç tamir eden öğrencilerin yıllık cirosunun 1 milyon 53 bin 710 lira olduğu belirtildi.

Tuşba ilçesinde bulunan ve toplamda 736 öğrencisi, 68 öğretmeni bulunan Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında okulun mobilya, metal, inşaat alanında PVC bölümünü ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerini aktif hale getirdi. Aktif hale getirilen bölümlerde ise 120 öğrenci öğrenim görmeye başladı. Kentte bulunan birçok okulun işlerini alan, Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir okulun ihtiyacı olan masa, sıra, pano, bahçesinde potası, tenis masası, birinci kat korkulukları, duvar korkulukları, demir kapılar, PVC kapı ve pencereler gibi birçok işi yapmaya başladı.

Fabrika gibi çalışan okul kısa sürede yaptıkları işlerle adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz yıl döner sermayeye geçen okulun yıllık cirosu da 1 milyon 53 bin 710 lira oldu. Burada okuyan öğrenciler hem mesleği öğrenip hem de aile ekonomilerine katkı sunmaya başladı.

Okul Müdürü Orhan Sert, 2017 yılının Kasım ayında döner sermaye işletmesini aktif hale getirdiklerini söyledi. Sert, \"Mobilya ve metal bölümlerini aktif hale getirdik. Sonrasında 2-3 ay içerisinde inşaat alanında PVC bölümünü ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerini aktif hale getirdik. Tabi biz bu döner sermaye işletmemizi açarken, temel hedefimiz, Van\'daki ara eleman ihtiyacını karşılamaktı\" diye konuştu.

Okuyan öğrencilerin şuanda kendi alanlarındaki işleri çok güzel öğrendiklerini belirten Sert, \"Öğrencilerimiz canla başla çalışıyorlar. Hepsi meslek sahibi oldular. Bir yılda ciromuz 1 Milyon 53 bin 710 lira oldu\" dedi.

\'RESMİ KURUMLARDAN DESTEK BEKLİYORUZ\'

Kamu yararına iş yaptıklarını belirten Sert, bütün resmi kurumlardan destek beklediklerini söyledi. Şu anda birçok kurumun işlerini yaptıklarını belirten Sert, valiliğin kendilerine destek olması halinde çok mumnun olacaklarını söyledi.

Okullarında mobilya ve metal üzerine her işi yaptıklarını belirten Sert şöyle konuştu:

\"Bir okulun bütün ihtiyaçlarını masa, sıra, pano, bahçesinde potası, tenis masası, birinci kat korkulukları, duvar korkulukları, demir kapılar, PVC kapı ve pencereler daha sayamadığımız birçok alanda üretim yapıyoruz. Tüm halkımızı ve resmi kurumları iş yaptırmaya davet ediyoruz. Yüzüncü Yıl Üniversitesi de (YYÜ) bize sipariş verdi. Yeni yapılan havuz için şezlong ve dolapları okulumuz öğrencileri yaptı.\"

HEM OKUYUP HEM PARA KAZANIYORLAR

Döner sermayeye geçtiklerinden bu yana öğrencilerin de para kazandığına dikkat çeken Sert, \"Her öğrencimize asgari ücretin belli oranlarında ödemeler yapıyoruz. Öğrenciler hem iş öğrenip hem de aile ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar\" dedi.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Okudukları bölümleri pratik olarak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen öğrenciler de, \"Biz burada okuduğumuz bölümdeki işi öğreniyoruz hem de belli oranda para kazanıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Bu liseden mezun olduktan sonra iş bulmamız daha kolay olacak. Çünkü işverenler daha çok işi bilenlerle çalışmak istiyorlar\" diye konuştu.

TOKAT\'IN TEK DAKTİLOLU ARZUHALCİSİ

Tokat\'ta emekli Bahattin Işıker (71), boş zamanlarını değerlendirmek için açtığı arzuhalci dükkanında daktilo ile dilekçe yazıyor. 15 yaşından beri daktilo kullanan Işıker, bilgisayar kullanmayı bildiğini ama tercih etmediğini söyledi. Işıker kentteki tek daktilolu arzuhalci olma özelliğini taşıyor.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bahattin Işıker, 15 yaşında bir avukatın yanında çalışırken daktilo kullanmayı öğrendi. Işıker sonraki yıllarda Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında 26 yıl genel sekreter olarak çalışıp emekli oldu. Işıker, emekli olduktan sonra boş zamanlarını kahvehanelerde, parklarda geçirmek yerine arzuhalcilik yapmaya karar verdi. 10 yıl önce açtığı dükkanında çalışmaya başlayan Işıker, hemen tüm meslektaşlarının bilgisayara geçmesiyle zaman içinde Tokat’ta daktilo ile dilekçe yazan tek arzuhalci oldu.

Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için bu işe başladığını belirten Işıker, \"Burada yaptığım görevimdeki idealim para kazanmaktan ziyade edindiğim bilgileri değerlendirip vatandaşlara hizmet etmek. Bu yaştan sonra zengin olmak gibi bir idealim yok. Elimden geldiği ve sağlığım yettiği müddetçe bu görevi yapacağım. Bana paradan ziyade Allah razı olsun demeleri işime geliyor. Daktiloyu 15 yaşında bir avukatın yanında çalışırken öğrendim. Daktiloyu 55 yıldır kullanıyorum. Emekli olduktan sonra insan kendini bir boşlukta hissediyor. Boş kalan zamanlarımda ya kahveye gideceğim ya da belediyenin önündeki banklarda oturacağım. Benimde insan mizacı olarak bu ikisi de bana uygun gelmediği için bir işle uğraşmaya çalıştım. Eşimin dostumun teşviki ile bu işe başladım. Faydalı olduğuma da inanıyorum\" dedi.

\'ARZUHALCİ DENİNCE AKLA DAKTİLO GELİYOR\'

Bilgisayar kullanmayı da bildiğini ancak daktilo ile yazmanın daha hoş olduğunu söyleyen Işıker, \'Arzuhalcilik mesleği olarak daktilo ile yazan çok az insan kalmıştır. Zamanında internet kursuna da gittim. Bekli de Tokat’ta internet kursuna ilk gidenlerden birisiyim. Fakat bu daktilo ile yazmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Hem boş zamanlarımın değerlendirilmesi hem de millete faydalı olabilmek benim için bir övünç kaynağı oluyor. Paraya önem vermiyorum. Para almadan dilekçesini yazdığım çok insan var. Zaten arzuhalciye dilekçe yazdırmaya gelen insanlar parasız insanlar. Parası olanlar avukata gidiyor. Şimdiye kadar içeriye girip \'sen daktilo ile yazıyorsun, ben sana yazdırmayacağım\' diyen çıkmadı. Arzuhalci denince zaten millet daktilo ile yazan bir insan olarak düşünüyor. Yani kendi arzuhalini yazıp gönderiyoruz. Bilhassa daktilo ile yazdırmak için gelenler oluyor\" diye konuştu.

