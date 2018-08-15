DHA YURT BÜLTENİ - 7

Yanan toprak üzerinde balık pişirdiler

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN\'ın Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi\'nde, 7 yıldır kendiliğinden yanan turbalık, bu sene de yanmaya başladı. Yaklaşık 2 hektarlık alanda yanan toprağın üzerinde mahalle sakinleri, balık pişirip, yedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Erciş Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fikret Yaşar, su altında kalan bitkilerin, mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla yanıcı özelliği olan metangazının açığa çıktığını söyledi. Yaşar, \"Olağanüstü olay söz konusu değil. Bataklıklarda bu gibi durumlar olabilir\" dedi.

Erciş\'in Yeşilova Mahallesi\'nde yaşayanlar, 2011 yılında, turbalıktaki 2 hektarlık toprağın kendiliğinden yandığını fark etti. Göl ve bataklıklarda yetişen bitkilerin çürümesi ve kömürleşmesiyle oluşan turbalık, 7 yıldır temmuz- ağustos aylarında kendiliğinden yanıyor. Turbalık yanınca itfaiye ekipleri, müdahale ederek, alevleri söndürüyor. YYÜ Erciş Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve öğretim görevlisi Prof. Dr. Fikret Yaşar, yanan 2 hektarlık toprakla ilgili açıklama yaptı. Erciş\'te bataklık ve sazlıkların çok olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, sazlıklardaki bitkilerin, suyun altında kalıp, havasız ortamda fermente olması sonucu değişik mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla metangazının açığa çıktığını söyledi. Bu gazın yanıcı özelliği olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yaşar, \"Dolayısıyla insanlar, bu gazın yandığını gördüğünde farklı şeyler algılamışlardır ama olağanüstü bir olay söz konusu değildir. Bütün bataklıklarda bu gibi durumlar olabilir\" diye konuştu.

BALIK PİŞİRİP, YEDİLER

Ercişliler ise merada otlayan küçükbaş ve büyükbaşlarının yanan topraktan olumsuz etkilediğini dile getirdi. İlçe sakinleri, toprak yandığı zaman Erciş Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerinin bölgeye gelerek, alevleri söndürdüğünü söyledi. Yeşilova Mahallesi\'nde oturanlar da yanan toprağın üzerinde balık pişirdi. Balıkları yanan toprağa bırakan mahalle sakinleri, daha sonra burada pişen balığı yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan toprak

-Alev alan toprağın üzerinde balık pişiren vatandaşlar

-Detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Prof. Dr. Fikret Yaşar ile röportaj

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İkizinin tavanda asılı bulduğu 11 yaşındaki Emirhan öldü

SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde, Emirhan Ç. (11), ikizi Cengiz Ç. tarafından ahırdaki tavana iple asılı bulundu. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Ç.\'nin, anne- babasının ayrı olduğu ve babasıyla yaşadığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Yukarı Çakmak köyünde meydana geldi. Saniye- Halit Ç. çiftinin 5 çocuğundan 3\'üncüsü Emirhan, eve dönmeyince ailesi paniğe kapıldı. Aile fertleri, çevrede arama yaparken, Emirhan\'ın ikizi Cengiz, ahıra girdiğinde kardeşini iple tavana asılı buldu. Cengiz\'in çığlığı üzerine ahıra giren aile fertleri, Emirhan\'ı tavandaki ipten alıp, komşularının otomobiline bindirerek, Yıldızeli ilçesine hareket etti. Yolda çağırdıkları sağlık ekibinin ambulansına alınan Emirhan, Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Emirhan Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Emirhan\'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Annesi ile babası bir süredir ayrı olan Emirhan Ç.\'nin, babası Halit Ç.\'nin yanında kaldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, çocuğun ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Çocuğun cenazesinin morga getirilişi

-Fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Otostopla ikinci defa Karadeniz turu yaptılar

NEVŞEHİR\'de ikiside turizmci olan Kübra Şahin ve Gül Hatice Çot ikinci defa otostop çekerek Karadeniz turu yaptı. İki genç kız son turlarında önce trenle Erzurum\'a gitti buradan karayoluyla otostop çekerek Karadeniz\'de 25 araçla yaylaları gezdi.

Nevşehir’de ikiside turizmci Kübra Şahin ve Gül Hatice Çot, daha önce otostop çekerek yaptıkları Karadeniz turunu ikinci defa gerçekleştirmeye karar verdi. İki genç kız 9 Ağustos\'ta trenle Erzurum\'a gitti. Buradan otostop çekerek karayoluyla Karadeniz Bölgesi\'ndeki kentlere ve yaylalara gitti. 25 araç değiştiren iki genç kadın 3 bin 250 kilometre mesafe katederek dün Nevşehir\'e geri döndü.

Dönüş yolunda dün Samsun\'a uğrayan Gül Hatice Çot, \"Biz Kapadokya\'dan yola çıktık. Doğu Ekspresiyle Erzurum’a geçtik. Erzurum’dan otostop ile Doğu Karadeniz\'i gezdik. Yaylalara gittik. Karadiniz\'in doğası çok büyüleyici, insanları çok iyi\" dedi.

Karadeniz insanının yardımsever olduğunu ifade eden Kübra Şahin ise, \"Yolculuk çok zor oluyor. Zaten zor olduğu için bunu yapıyoruz. Keyif alıyoruz, yeni insanlar tanıyoruz, yeni yerler keşfediyoruz. Çok zor şartlar altında kamplar kurduk, gezdik, otostop çektik. İyisiyle de karşılaştık, kötüsüyle de karşılaştık. Yine de Türkiye çok güzel bir yer. Yurdum insanı bize her konuda yardımcı oluyor. Karadeniz’i çok seviyoruz. Karadeniz’de seyahat etmeyi çok seviyoruz. Yaptığımız ve gezdiğimiz şeyleri sosyal medyada paylaşıyoruz. Herhangi bir ticari amacımız yok. Sadece hayatı yaşamayı seviyoruz. Herkes zamanının ve parasının olmadığından şikayetçi oluyor. Biz yaşayıp gördük ki bu basit bahanelerin arkasına sığınılmıyor. Gezmenin, görmenin, öğrenmenin ne zamanla ne de parayla alakası yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Gül Hatice Çot ve Kübra Şahin\'in otostop çekmesi

-Bir kamylona binmeleri

-Kendi çektikleri videolar

-Detaylar

(SÜRE: 3.06 Dk) (BOYUT: 348 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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Acil servis önünde otomobilde dünyaya geldi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA’nın İnegöl ilçesinde doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Ayşe Ay, İnegöl Devlet Hastanesi\'nin önünde hemşire ve ebeler tarafından doğum yaptırıldı. Ay\'ın kız çocuğu dünyaya geldi.

İnegöl\'de Ortaköy Mahallesi\'nde oturan Ayşe Ay\'ın bu sabah doğum sancıları başladı. Anne adayı Ayşe Ay\'ı, eşi Tuncay Ay işte olduğu için babası Ömer Erel otomobiline bindirerek doğum yapması için kızını İnegöl Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Ay, acil servise geldiği anda doğumu gerçekleşti. Bunun üzerine otomobile gelen ebe ve hemşireler Ayşe Ay\'ın sağlıklı olan kızının doğumunu gerçekleştirdiler. Doğum sonrası Ayşe Ay ve kızı hastanede tedavi altına alındı. İkinci çocuğunun yolda ve hastanenin önünde doğmasının çok ilginç olduğunu söyleyen Ayşe Ay, \"Henüz ismini koymadığımız yavrum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için çok mutluyum.\" dedi

Ayşe Ay’ın babası Ömür Erel, “Kızımın sancısı gelince araçla yola çıktık. Çok uğraştım ama hastaneye yetişemedik, hastane önünde dünyaya geldi. Böyle nasipmiş. Mutluyuzö dedi.

Görüntüler “1508inegolhastaneonudogumö adıyla İnegöl klasörüne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anne, baba ve dededen açıklama

Hastane ve bebek görüntüsü

Detaylar



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Gıda toptancısına hırsızlık için giren 3 kişi yaralandı

KONYA\'da gıda toptancılığı yapan iş yerine hırsızlık için giren 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gökler Sokak\'ta meydana geldi. Aynı sokakta evinin balkonunda oturan bir kişi,3 kişinin gıda toptancılığı yapan Hasan Akdil\'e ait iş yerinin kapısın zorla açmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, iş yerinin önüne geldiğinde arızalanan motosikletlerini tamir ettiğini ileri süren ve gözcülük yaptığı anlaşılan Mehmet Emin K. (20) ile Engin Y.\'yi (19) yakaladı. Motosikletinde çalıntı olduğu belirlendi. Polis üçüncü kişini ise iş yerinin muhasebe bölümünün havalandırma camından içeriye girdiğini belirledi. Aynı pencereden içeri giren polis, içeride yaptığı aramada 2\'nci katta brandanın altına saklanan Kemal A.\'yı (24) yakaladı. \'Hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan poliste kaydı bulunan Kemal A.\'nın yapılan üst aramasında iş yerinden çaldığı 500 lira ele geçirildi. Kapının açılması için iş yeri sahibi Hasan Akdil çağrıldı. Kapı açıldıktan sonra şüpheli Kemal A., dışarı çıkartıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecileri, \"Sanki cinayet işledik\" diyerek tehdit etti.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- 2 şüphelinin gözaltına alınması

- polisin camdan içeri girmesi

- Diğer şüpheliyi dışarı çıkartmaları

- Genel ve detay

(KJ:Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Arkadaşını öldüren sanık: \"Bacağımı elleyince kendrimi kaybettim\"

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 56 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilen 24 yaşındaki Kadir Çevik\'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 28 yaşındaki Davut Şahin, hakim önüne çıktı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Şahin, “Olay gecesi uyuşturucu kullandı. Bu sırada bacağımı elleyince kendimi kaybettim. Bıçakladım\" dedi.

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi\'ndeki çalılık alanda geçtiğimiz Kasım ayında erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopside 16\'sı öldürücü olmak üzere vücudunda 56 bıçak darbesi tespit edilen kişinin evli ve 1 çocuk babası Kadir Çevik olduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyip öldürülen gencin telefon konuşmalarını inceleyen polis katil zanlısı olarak Davut Şahin\'i yakaladı. Sorgulamasında suçunu kabu eden Şahin, “Kadir beni insanların içinde küçük düşürüyor, rencide ediyordu. Bu yüzden içimde ona karşı bir nefret oluşmuştu. Olay gecesi otomobille dolaşırken aramızda bu konuda tartışma çıktı. Çok öfkelenmiştim. Yanımda bulunan bıçağı ona defalarca sapladım. Ölmüştü. kıyafetlerini çıkartıp dere yatağına botunu ve cinayette kullandığım bıçağı ise Kayapa Mevkii\'nde ormanlık alana attım. Sonrada yakalandım\" dedi. Şahin, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Hakkında, Bursa 12.\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde “Adam öldürmek\" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Davut Şahin\'in yargılanmasına başlandı.Kadir Çevik\'in cinayetten kısa süre önce kendisi ile tanıştığını söyleyen Davut Şahin, \"Kendisi ile cinayetten beş gün önce takıştık. Uyuşturucu ticareti yapıyordu. Eşi ile aralarında problemler bulunduğunu söylüyordu. Para sorunu olduğu için ona yardım ettim. Son zamanlar da uyuşturucu satmak için tehdit ederek arabamı kullanmak istedi. Bir kaç kez buna izin verdim. Hatta arabamda uyuduğu gece de oldu. Olay günü araçta yine beraberdik. Uyuşturucu kullandıktan sora bacağımı okşayınca çılgına döndüm. Yanımda bulunan çakı bıçağını ona sapladım. Pişmanım\" dedi.

Duruşmaya avukatları lie katılan Kadir Çevik\'in annesi Hacer ve babası Harun Çevik ise verdikleri ifadelerde sanığın gerçekleri söylemediğini belirtip en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma eksik evrakların beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının emniyetten çıkarılması

SÜRE: 12 saniye BOYUT: 8.81 MB

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