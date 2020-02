DHA YURT BÜLTENİ - 7

1 - (ÖZEL) - CHP\'li Öztunç: 2015 seçiminde yurt dışı oylarıyla milletvekilliğini kaçırmıştım

KAHRAMANMARAŞ\'ta, yurt dışı oylarının partilere dağılımının ardından milletvekilliğini, seçimden 1 gün sonra İYİ Parti\'nin adayı Faruk Atlı\'dan alarak, Meclis\'e girme hakkı elde eden CHP\'nin adayı Ali Öztunç, \"1 Kasım 2015 seçimlerinde yurt dışı oylarıyla ben milletvekilliğini kaçırmıştım. Bu dönem de yurt dışı oylarıyla milletvekili olduk\" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi de olan Ali Öztunç, resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekili seçilmesinin ardından birçok tebrik telefonu aldığını söyledi. Son 2 seçimdir CHP\'nin Kahramanmaraş\'tan vekil çıkaramadığını kaydeden Öztunç, \"Bu dönem çıkardık, seçildik. İYİ Parti\'nin 1 milletvekili görünüyordu; ama yurt dışı oyları gelince milletvekilliği CHP\'ye geçti. Ben, bundan dolayı üzgünüm aslında. Keşke İYİ Parti olmasaydı düşen milletvekili; ama yapacak bir şey yok. Demokrasi bu, siyaset bu, seçim bu. Seçim süreçlerinde bunlar yaşanır, olur, yapacak bir şey yok. \'Kaderin bir cilvesi\' demek gerekiyor. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yurt dışı oylarıyla ben milletvekilliğini kaçırmıştım, elimden gitmişti, dışarıda kalmıştım. Bu dönem de yurt dışı oylarıyla milletvekili olduk. Yani geçen dönem yurt dışı oyları bizi milletvekilliğinden etmişti, bu dönem yurt dışı oyları bizi milletvekili yaptı. Mutluyuz. Örgütüm adına, kendi adıma mutluyum. İnşallah, Kahramanmaraş için hep beraber güzel şeyler yapacağız\" diye konuştu.

\'KİMSENİN GÜCÜ CHP\'DE İÇ KARGAŞA YARATMAYA YETMEZ\'

CHP\'nin ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin aldığı sonuçlar üzerinden de değerlendirmede bulunan Ali Öztunç, şunları söyledi:

\"Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kütahya, Elazığ, Adıyaman gibi yerlerde siyaset yapmak çok zordur CHP açısından. Ama bizler, bu illerden seçilen arkadaşlarımız bu zoru örgütlerimizle birlikte partili arkadaşlarımızla birlikte gece- gündüz çalışarak başardık. Kahramanmaraş\'ta neredeyse 700 köy var ve ben bunların 580\'ine giderek seçim çalışması yapmışım. Biz 3 aydır bire bir sahadaydık, 3 yıldır zaten hiç durmadan çalışıyorduk. Gitmediğimiz yer, sıkmadığımız el kalmadı. Çalışınca başarılabiliyor, çalışınca oluyor bu demek ki. Türkiye açısından da ben CHP adayımız Sayın Muharrem İnce\'yi de başarılı buluyorum. Genel merkezimiz de gayet başarılı yürüttü kampanyayı çalıştı. Bir umuttur siyaset, siyasette umudunuzu yetirmemeniz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte ben CHP\'nin Türkiye siyasi tarihinde çok daha etkin olacağını görüyorum ve önümüzdeki süreçte Türkiye\'de halkımızın sorunlarının çözümünde belki de en önemli parti CHP olacak, milletvekili arkadaşlarımız, genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız olacak. Birileri partiyi karıştırmak isteyebilirler, birileri bu işi kaşıyabilirler, gıdıklayabilirler ama çok açık ve net söylüyorum; biz bir bütünüz CHP olarak. Kimsenin gücü CHP\'de iç kargaşa yaratmaya yetmez. Yetkili kurullarımız var, kurultayımız var, delegelerimiz var. Oturur, konuşuruz, değerlendiririz ve sonuçta en doğrusu neyse ona karar veririz; onun kararını alırız.\"



2 - (Özel) - Hastanenin yan tarafına dökülen tıbbi atıklar tehlike saçıyor

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne ait tıbbi ve evsel atıkların, acil servisin istinat duvarının dış tarafındaki alana gelişigüzel atılması, çeşitli hastalıklara davetiye çıkartıyor.

500 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servis girişinin yanında bulunan istinat duvarının dış tarafındaki alana atılan tıbbi ve evsel atıklar nedeniyle, çöp yığını oluştu. Çevreye yayılan kötü koku büyük rahatsızlık yaratırken, atıklar çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hastaneye gelenler, yetkililerden atıkların kaldırılmasını istedi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, atıkların en kısa zamanda toplanıp kaldırılacağını belirtti.



3 - Seçimlerin ardından geri dönüşler başladı

OY kullanmak için memleketine giden yerli turistler, tatillerine devam etmek için Muğla\'nın Bodrum ilçesine dönmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmak için evlerine giden yerli turistler, tatillerine devam etmek için tekrar Bodrum\'a gelmeye başladı. Otel ve seyahat acentesi sahipleri, seçimin temmuz ayındaki 2. tura kalmamasının turizm açısından yararlı olduğuna dikkat çekerek, hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) tamamlanmasıyla yerli turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, seçimin öne alınmasıyla yerli turist açısından ilçede 3-4 günlük sakinlik yaşandığına dikkat çekerek, \"Seçimin 2. tura kalmaması da turizm sektörü açısından, doluluk oranı açısından iyi oldu. Çünkü tatil bölünmemiş olacak. Bu hafta sonunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı var. Haziran ayında 9 günlük bir tatil yoktu bu sene, kısa bir tatil dönemi oldu. Haziran ayını iç pazar olarak çok dolu dolu geçiremedik. Ama genel anlamda yurt dışından gelen misafirlerde, 2016-2017 yılına göre çok daha fazla rezervasyon var. Ekim ayına kadar rezervasyonlar çok iyi gözüküyor. Kötü bir sezon geçirmeyeceğiz. 2016-2017\'nin üzerine çıkacağımızı, 2015\'i de yakalayacağımızı ümit ediyorum. 2014\'ü de yakalarız diye düşünüyorum. Temmuz, ağustos, eylül ayı çok iyi gözüküyor. Hatta 15 Ekim\'e kadar iyi gözüküyor. Bu haftadan itibaren dolulukları birden bire artışa başladı. Hatta Eylül\'ün 10\'una kadar, iç pazar çok iyi olacak. Üniversite sınavından sonra Bodrum\'da dolacak. Bodrum iç pazarda bir marka. Bu markanın gereğini de en üst seviyelerinde devam ettirecektir\" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, seçimin sadece Türk halkının tatil programını etkilediğini belirterek, \"Zaten dış turizm hareketliliği devam ediyordu. Düşündüğümüz kadar negatif etkilemedi. Bodrum\'da gidenler de geriye dönüyor. Doluluk oranları açısından herhangi bir rezervasyon kaybı henüz dile getirilmiyor. Turizm hareketliliği anlamında elbette ki bir etkisi var, ama artık bunu herkes kabullenmişti. Ramazan ve seçimlerin miting programları vardı. Bu süren kampanyada turizmi belli bir oranda hem negatif hem pozitif etkiledi. O kadar çok miting yapıldı ki, bu da turizm hareketi demek bir anlamda. Bakıyorsunuz bazılarımız şikayet ediyor. Üyelerin bazıları \'işler düşük, hiçbir şey yapamıyoruz\' diyor. Bazıları ise \'yetişemiyoruz\' diyor. Yaptığınız işe göre bu sorunun cevabı farklı. Seçimlerin 2. tur seçeneğinin ortadan kalkmasıyla hayat bıraktığı noktadan devam ediyor\" dedi.

4 - Engelli hasta hastaneye giremedi

İZMİR\'de gün içinde çok sayıda hasta ve yakınının giriş çıkış yaptığı Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde, duyarsız sürücülerin park ettiği araçlar yüzünden tekerlekli sandelyesiyle gelenlerin geçiş yolu kapandı.

Ege Üniversitesi Hastanesi\'nin giriş kapısına uzun süreli park eden otomobiller tekerlekli sandalyesiyle hastaneye girmek isteyen engelli hastaların zor anlar yaşamasına neden oldu. \'Dikkat hasta indirme bindirme alanı park etmek yasak\' yazısına aldırış etmeyen araç sahipleri, otomobillerini uzun süre hastane kapısının önünden çekmeyince, bazı hastalar dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Yaklaşık 15 gün öncesine kadar hastane girişinde dubalar ve bir güvenlik görevlisinin bulunduğunu belirten vatandaşlar, hastane yönetimi tarafından dubaların kaldırılması üzerine bu sorunun yaşanmaya başladığını savundu. Daha önce görevli personelin, hastaların giriş çıkışı için dubaları kaldırarak araçların duraklamasına en fazla 10 dakika süreyle izin verdiği öğrenildi.

5 - Siverek\'te anaokuluna kuş evleri yapıldı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Şirinkuyu Mahalles\'inde bulunan anaokulunun müdürü Mesut Mertoğlu, okul duvarlarına kuş yuvaları yaptı. 250 anasınıfı öğrencisi bulunan Şirinkuyu Anaokulu Müdürü Mesut Mertoğlu, yaz döneminde okulunda çeşitli çalışmalar yaparak eğitim öğretime hazırlıyor. Osmanlı geleneği olan kuş evleri projesini düşündüğünü belirten Mertoğlu, \"Şirinkuyu Anaokulu olarak okulumuzun dış cephesinde ahşaptan kuş evleri yaptırdık ve şimdi de bunların montajını yapıyoruz. Geçmiş yıllarda da okulumuzun içerisinde hem çocuklarımızın okula uyum süreçlerini azaltmak ve hem onlara okulu daha çok sevdirmek için balık ve farklı kuş türlerinden hayvanlara yer verdik. Son dönemde hayvanlara karşı yapılan eziyetlere dikkat çekmek istedik. Çocuklarımız hayvanlara karşı daha merhametli ve daha duygusal olacaktır\" dedi.

6 - Şoför, otobüste bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

SİVAS\'ta özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir (37), otobüsü temizlerken bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibini bulup teslim etti. Paranın, çocuğunun tedavisi için kredi çeken F.D.\'ye ait olduğu öğrenildi.

Sivas Belediyesi bünyesindeki 58 H 0083 plakalı özel halk otobüsünde 6 yıldır çalışan evli ve 2 çocuk babası Ömer Taşdemir, geçen hafta otobüsü temizlerken koltuğun altında sıkışan bir cüzdan buldu. Taşdemir, cüzdanı açınca içerisinde çek, euro ve yüklü miktarda nakit para olduğunu gördü. Otobüs şoförü Taşdemir, hemen polisi aradı. Eve gelen polis ekipleri Taşdemir\'den cüzdanı teslim aldı ve kimlikten paranın sahibi F.D.\'ye ulaştı. Çocuğunu ameliyat ettirebilmek için bankadan kredi çektiği belirlenen F.D. parayı teslim aldı.

\'ALLAH RAZI OLSUN DEMESİ YETTİ\'

Parayı bulur bulmaz polisi arayan otobüs şoförü Ömer Taşdemir hiç tereddüt bile etmediğini ifade ederek \"Yat gününde temizlik yaparken bir cüzdanın içerisinde iki adet çek, bir miktar euro, 17 bin 500 lira nakit para buldum. Şahıs kredi çekmiş ailesinden habersiz. Öğrendiğimiz kadarıyla çocuğunun ameliyat parasıymış. Büyüklerimizin öğüdüdür, \'bir insanın kaybettiği maldan kimseye hayır olmaz\' diye. Bu nedenle parayı teslim ettim. Çok da sevindim, hasta çocuğunun parasıymış.\'Böyle insanlar mı var\' dedi. Allah razı olsun demesi bizim için yeterli. Kendisinin demesine göre 17 bin 500 lira faizi ile birlikte 35 bin lirayı buluyormuş bankadan kredi çektiği için. \'Para bulunmasa, hem çocuğumu ameliyat ettiremeyecektim hem de bankaya yüklü miktarda borcum olacaktı\' diye bana sarılıp ağlayarak teşekkür etti\" dedi.

FENALAŞAN KADIN YOLCUYA YARDIM ETMİŞTİ

Şoför Ömer Taşdemir, 2 yıl önce de otobüsten indikten sonra fenalık geçiren bir kadın yolcuyu tekrar otobüse alarak, hattan çıkıp hastaneye götürmüştü. Şoförün her iki olaydaki duyarlılığı takdirle karşılandı.

7 - İş makinesinin altında kalan 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü kadın öldü (2) - EK GÖRÜNTÜ VE HABER

TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta\'da 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle torununu görmeye giderken, geri manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Öztürk\'ün cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kadın için öğle vakti Çünür Mahallesi Yeni Cami\'de tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın da katıldı. 3 çocuk annesi kadının cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

\'GREYDER GERİ GELDİĞİNDE ALTINDA KALDI\'

Kaza sırasında olay yerinde bulunan Ramazan Varışlı, \"Teyze elektrikli bisikletle geçtiği sırada toprak birikintisinin olduğu yerde yavaşladı. Greyder geri geldiğinde altında kaldı. \'Çat\' diye bir ses duyduk oraya doğru koştuk\" dedi.

Mahalle Muhtarı Kadriye Bilgiç, \"Yaşar Öztürk tarladan çalışmadan döndükten sonra evde kahvaltı edip torununu sevmek için her zaman bindiği elektrikli bisikletine binip yola çıkmış. Buraya gelince de bu hadise olmuş\" diye konuştu.

50 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Hüseyin Öztürk ise sadece olay esnasında evde olmadığını söyleyebildi.

8 - Bayram ziyaretine giden Suriyelilerin dönüşleri başladı

RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri başladı.

Kilis Valiliği\'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs-13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye\'ye dönüşleri başladı. Öğle saatlerinden itibaren Suriyelilerin Türkiye\'ye geçişlerine izin verilirken, Babul Selam Sınır Kapısı\'nda yoğunluk oluştu. Babul Selem Sınır Kapısı\'nda, Göç İdaresi görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik kontrolü ve üst aramalarının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı\'na getiriliyor. Suriyeliler, buradan, Türkiye\'nin çeşitli kentlerine gidiyor.

Suriyelilerin dönüşleri 31 Temmuz\'a kadar sürecek. Bu tarihten sonra gelenlerin ise yurda alınmayacağı belirtildi.

9 - Helikopterle hint keneviri ekimi taraması

Kayseri\'de Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında polis ve jandarma ortak operasyonla hint keneviri ekimi için polis helikopteri ile inceleme yaptı.

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada il merkezi ve kırsalda hint keneviri ekim alanlarının tespit ile ilgili çalışma başlatıldı. Narkotik polisi ve jandarma, Emniyet Müdürlüğü Havacılık Daire başkanlığından gelen polis helikopteri ile Talas, Hisarcık, Ali Dağı, Kıranardı başta olmak üzere şehir merkezinde ve kırsal alanda helikopterle hint keneviri taraması yapıldı. Yaklaşık 100 kilometre alanın didik didik tarandığı çalışmada belirlenen ekim alanlarıyla ilgili polis ve jandarma çalışma başlatacak.

10 - Müftü Öztürk: ‘’İnşallah Kur’an kurslarından vatanına hıyanet eden çıkmayacak’’

NEVŞEHİR Müftüsü Yakup Öztürk, Diyanet İşleri Başkanlığının eğitime büyük önem verdiğini belirterek, ‘’ Camilerde Çocukların Sesi, Vatanımın Neşesi’ sloganıyla bu sene bütün çocuklarımızı camilerimize davet ediyoruz. Burada dini bilgileri alacak çocuklarımız inşallah, vatanına, bayrağına ve milletine bağlı olacaklar. Bu yavruların içinden asla ve kat’a inşallah vatanına, milletine hıyanet eden çıkmayacak’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ‘Yaz Kur’an Kursları’ açılmasıyla ilgili faaliyet programı doğrultusunda, Nevşehir merkez 2000 Evler Mahallesi’ndeki Gaznevi Kur’an Kursu’nda bir tören düzenlendi. Törene, Vali İlhami Aktaş ve İl Müftüsü Yakup Öztürk ile kurs öğretmenleri, Müftülük görevlileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Müftü Öztürk, yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli faaliyetlerinden birisinin, eğitim faaliyetleri olduğunu bildirdi. Öztürk, ‘’Bu faaliyet, kış dönemi kurslarımızda olduğu gibi, yaz dönemi kurslarımızda da devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız, çocuklarımızın camilerimize gelmelerini, o havayı teneffüs etmelerini, öğrenebildikleri kadar da Kur’an öğrenmelerini, temel dini bilgilerini öğrenmelerini, bu arada ahlaki vasıflara sahip olmalarını arzu etmektedir. Bundan dolayı yaz kurslarına çok önem vermektedir. ‘Camilerde Çocukların Sesi, Vatanımın Neşesi’ sloganıyla bu sene bütün çocuklarımızı camilerimize davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Kurslarda çocuklara verilecek eğitimlerle ilgili bilgiler de aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

‘’İnşallah burada abdest, namaz gibi dini vecibelerini öğrenirken, doğruluk, dürüstlük, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, vatanına, bayrağına ve devletine bağlılık gibi milli ve manevi değerlerini de burada alacaklar inşallah. Bu yavrular burada aldıklarını inşallah hiç unutmayacaklar, belki hayatları boyunca da buradan aldıklarından istifade edecekler. Yolları hep camiden ve Kur’an’dan geçecek. Buradan geçenler de vatanına, milletine, devletine bağlı olacak, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili olacaklar. Bu yavruların içinden asla ve kat’a inşallah vatanına, milletine hıyanet eden çıkmayacak. Ben bu uğurda yavrularımıza başarılar diliyorum.’’

Törende daha sonra Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler, kurstaki sınıfları gezerek, öğretmenlerden bilgiler aldılar.

11 - Trabzon\'da evleri yıkılan ailenin dramı

TRABZON’un Tonya ilçesinde boşalttıkları heyelan riski taşıyan evleri yıkılan ve geçici olarak sığındıkları komşularının evine yerleşen 5 kişilik aile zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Aile, yeni ev yapımı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Tonya ilçesi Sağrı Mahallesi’nde oturan Ahmet Sağlam’ın evinin duvarlarında ve zemininde çatlaklar oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarının yaptığı incelemede, evin yıkılma riski taşıdığı belirlendi, can ve mal güvenliği açısından boşaltılması istendi. Evi boşaltan Sağlam ailesi komşularının verdiği eski bir eve sığındı. Riskli yapı da yıkıldı. Sığındıkları evde yatalak hastaları ile birlikte zor koşullarda yaşadıklarını anlatan Sağlam ailesi, yeni ev yapacak maddi güçleri olmadığını belirterek kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

Ailenin fertlerinden Fer­hat Sağlam, risk nedeniyle boşalttıkları evlerinin yıkıldığını belirterek komşularının evinde yaşamaya çalıştıklarını söyledi. Sağlam, “Hangi kuruma yardım için başvurduysak olumlu cevap alamadık. Biz bu devletin vatandaşı değil miyiz? Kimse bizimle ilgilenmiyor. Yardım bekliyoruzö dedi.

Feride Sağlam da yıkılan evlerinin yenisinin yapılması için yardım çağrısında bulunarak “35 yıldır yatalak hasta bakıyorum. 35 yıldır kendim bezledim, kendim bez aldım. Ben de ameliyat oldum, sağlık sorunlarım var. Çocuklarıma yardım edemiyorum. Bir çocuğum evlendi, İstanbul’da asgari ücret ile çalışıyor. Buraya geldi yatmaya yerimiz yok. Evime gelin koyamıyorum. Ne yapmam lazım? Şu anda komşumun evinde kalıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir durumu vermesinö diye konuştu.

Evsiz kaldıklarını anlatan Zeynep Sağlam ise “Babam yatalak hasta. Evimiz yıkıldı, devlet bize çıkın dedi. Herhangi bir destek alamıyoruz. İşim gücüm her hangi bir şeyimiz yok. 7 kardeşiz, işimiz gücümüz yok. Allah rızası için devletimizden yardım talep ediyoruz. Ben babamı bakmakla yükümlüyüm ama onu daha bakacak gücüm kalmadıö diyerek kendilerine yardım yapılmasını istedi.

12 - Türkiye\'nin en genç milletvekili HDP\'li Dağ: Halk Meclis\'te gençleri görmek istiyor

DİYARBAKIR\'dan, seçimlerinde Türkiye\'nin en genç milletvekili olarak seçilen HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Türkiye tarihinin en genç milletvekili olmasını kendine güzel bir duygu yaşattığını dile getirerek, \"Halk Meclis\'te gençleri görmek istiyor. Çünkü, gençler, ülkemizde varolan sorunların farkında olduğunu, gençlerin coşkusuyla, gücüyle Meclis\'e renk katacağını düşünüyorlar\" dedi.

24 Haziran milletvekili seçimlerinde Diyarbakır HDP listesinden 8\'inci sıradan Türkiye tarihinin en genç milletvekili seçilen Dersim Dağ, gençlerin sorunlarını çözmek için aktif siyaset atıldığını söyledi. 2 Şubat 1996 tarihde doğdunu anlatan Dağ, siyasete küçük yaşta tanıştığını dile getirerek, \"Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinde dünyaya geldim. 5 aylıkken İstanbul\'a göç ettik. 18 yıl boyunca İstanbul\'da kaldım. Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyat Bölümü\'nü okumak için Mardin\'e yerleştim. Ailemin sürekli siyatle ilgilenmesi beni siyasetle tanıştırdı. Siyasetle büyüdüm. Küçük yaştan beri siyasetle ilişkim vardı. Üniversiteye yerleştikten sonra siyasete ilişkim yoğunlaştı. Son 3 yıldır da siyaseti aktif olarak yapıyorum\" dedi. Aday olduktan sonra katıldığı seçim çalışmalarında büyük bir ilgi gördünü anlattan Dağ, şunları söyledi

\'BİZİM GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR\'

\"Halk Meclis\'te gençleri görmek istiyor. Çünkü gençler, ülkemizde varolan sorunların farkında olduğunu, gençlerin coşkusuyla, gücüyle Meclis\'e renk katacağını düşünüyorlar. Öyle de olacağına inanıyoruz. Bu yüzden bizleri çok büyük ilgiyle karşılaşıyorlardı. Evet, bizim gençlere ihtiyacımız var, tecrübe olarak az olabilirsiniz ama önemli işler yapabileceğimizi bize anlatıyorlardı. Genel olarak olumlu tepkiler alıyorduk. Meclis\'teki ilk çalışmayı gençlerin sorunlarını çözmek için yürüteceğim. Gençler için ilk çalışmam eğitim sisteminin daha iyi, daha bilimsel, toplumsal, eşitlikçi, özgürlükçü bir dersler verilmesini sağlamak olacak. Özellikle toplumsal cinsiyet derslerin zorunlu olması. Eğitim ile ilgili problemlerin giderilmesi için çalışacağız. İkinci işim ile işsizlik sorunun çözmek olacak. İşsizlik problemi gençlerimizin yaşadığı en önemli problemidir. Bu problemlere dönük çalışmalarımız olacaktır.\"

Türkiye tarihinin en genç milletvekili olmasının kendine güzel bir duygu yaşattığını söyleyen Dağ, \"Gençlerin sesi olmak çok güzel. Gençler bugün beni bir temsiliyet olarak görüyor. Sorunlarını bize iletiyor. Ben gençlere her zaman sizin sesiniz olacağım, ama mücadelemiz birlikte olacak dedim. Onların yaşadıkları sorunlar benim de sorunlarımdır. Var olan bütün sorunların farkındayım. Bunları hep birlikte çözeceğiz. Aslında tek başıma birşey yapmayacağım, gençlerle birlikte yapacağım. Gençlere sesleniyorum, gelin sorunlarımızı hep birlikte çözelim. Sorunları biliyoruz, çözümleri de biz de. Sorunumuzu çözmek için birlikte mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

13 - Antalya\'da sanayiciden \'uzlaşı\' çağrısı

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ekonominin güçlenmesi, huzur ve güven için uzlaşmanın zorunlu olduğunu söyledi. Çetin, OHAL\'in kaldırılmasının yabancı sermayeye güven vereceğini ve Türkiye\'nin dış imajını düzelteceğini kaydetti.

ATSO\'nun Haziran ayı meclis toplantısının gündemini seçim ve ekonomi oluşturdu. ATSO meclis salonunda Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Çetin, seçim sonrası süreç için uzlaşı çağrısı ve ekonomide acil reform taleplerini iletti.

\'HUZUR VE GÜVEN İÇİN UZLAŞMA ZORUNLU\'

Demokratik olgunluk ve yüksek bir katılımla büyük ve önemli bir seçimin yapıldığını belirten Davut Çetin, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. ATSO Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bütün siyasi partiler ve milletvekillerini tebrik etti. Her seçimin yeni bir başlangıç vesilesi olduğunu vurgulayan Çetin, \"Bu seçimin de Türkiye\'nin gelişmesine yeni bir vesile olmasını diliyorum. Artık seçim atmosferi geride kalmalı ve icraat dönemi başlamalı. Bizim arzumuz bir an önce ekonomik reform takviminin ortaya konulmasıdır. Bir seçimde milletin bir kısmı zafer kazanmış, diğer kısmı mağlup olmuş sayılamaz. Seçim sonuçları ittifaklar şeklinde bile olsa uzlaşmanın gerekli olduğunu göstermiştir. Seçim sonucu ne olursa olsun, ekonominin güçlenmesi, huzur ve güven için uzlaşma zorunludur\" dedi.

OHAL\'İN KALDIRILMASI İÇİN ORTAK YAKLAŞIM

Seçim süreci içerisinde olağanüstü halin kalkması konusunda genel bir ortak yaklaşım doğduğunu hatırlatan Çetin, \"Sayın Cumhurbaşkanı, son konuşmalarında demokrasi vurgusu yapmıştır. Artık siyasi gerginliğin azalması ve demokrasinin güçlenmesi yönünde hızlı adımlar atılmalıdır. Türkiye\'nin imajını bozan gazetecilerin tutuklanmasına neden olan yasalar gözden geçirilmelidir\" dedi.

Ekonomide yapısal reformların artık acil hale geldiğini kaydeden Davut Çetin, dolardaki yükselme, cari açık ve borç ödemeleri, bütçe açığı, yabancı sermaye girişindeki azalma gibi sorunlara dikkati çekerek, \"Ekonomi ihracat sayesinde ilk aylarda büyümeye devam etti, fakat son aylarda duraklama başladı. Reel sektör olarak dövizle birlikte artan maliyetlerin baskısını hissediyoruz. Kredi faizlerinin artması finansman zorluklarımızı artırmaktadır. Bu ortam nedeniyle ekonomide mali disiplinin korunması, enflasyonun kontrol altına alınması, Merkez Bankası\'na güven tesisi gereklidir. Yabancı sermayeye güven verme konusunda OHAL\'in kaldırılması fayda sağlayacak, Türkiye\'nin dış imajı düzelecektir\" diye konuştu.

ANTALYA\'DA GÖSTERGELER GEÇEN YILA GÖRE İYİ

Antalya ekonomisinde mali göstergelerde geçen yıla göre bir iyileşme devam ettiğini de söyleyen Çetin, \"Turizmde Türkiye ortalamasının üzerinde artış var. Kayıtlı istihdam artışında ilerideyiz. Türkiye\'de yüzde 5.7, Antalya\'da ise yüzde 12.3. Vergi tahsilatı, ihracat verilerimiz de olumlu. Burada bir olumsuz gösterge kayıtlı tarım üreticisi sayısındaki azalmadır. Bugünlerde önce soğan, patates, Antep fıstığı fiyatları gündeme geldi. Son birkaç günde ise domates fiyatları artmaya başladı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Üretim düştü diye yazan var, oysa resmi verilere göre ciddi bir üretim düşüşü yok. Hatta mart ayında 400 bin ton patates depolarda çürüyecek, para etmiyor diye demeçler verildi. Sonra patatese ihracat iadesi desteği verildi. Fakat haziran ayına kadar ihracat artışı olmadı, haziranda ihracat arttı görünüyor. Ortada bir sorun var, fakat soruna teşhis konulacak bilgi yok. Maalesef bu çağda Türkiye\'de halen yeterince veri ve bilgi üretilmiyor\" dedi.

BAKLAVADA ANTEP FISTIĞI YERİNE ÇEŞİT ARTIYOR

Antep fıstığı fiyatının uçuşa geçtiği ve baklavalık fıstığın 210 liraya yükseldiğini dile getiren Çetin, \"Baklavacılar zeytinli baklava üretmeye başladı. Fıstıklı baklava için coğrafi işaret alındı, şimdi fıstık yok. Fiyatlar son günlerde bir miktar düştü, fakat halen baklavanın tadı kaçmış durumda. Bu nedenle yedinci grubumuz, yani fırıncılık sektörümüz fıstık boykotu yapılması önerisini getirdi. İzmir, Manisa, Malatya\'da boykotlar yapılmış. Arkadaşlarımız Antalya\'da 1 haftalık fıstık boykotu yapma önerisini getiriyor. Eğer gerçekten birileri fırsatçılık yapıyorsa, stok yapılıyorsa boykot gibi eylemler yapılabilir. Sektör istiyorsa biz de bu yönde karar alabiliriz. Normalde bütün otellerimizde baklava yapılıyor, otellerimiz Türk tatlılarını ve baklavayı dünyaya tanıtıyor. Bu durumda fıstıklı baklava yerine fındıklı, zeytinli, kaymaklı, portakallı, tahinli baklava gibi yenilikler başlayacak gibi görülüyor\" diye konuştu.

TARIM SORUNLU, TURİZM İYİ

Tarım sektöründe et, fıstık, patates, domates gibi artık her üründe fiyatların aşırı dalgalanmaya başladığına da dikkati çeken Davut Çetin, artık bir köyün tarımından sorumlu olan yerel birimler, kooperatifler veya birliklerin güçlü olması gerektiğine işaret etti. Tarımda sorun yaşarken turizmdeki gelişmenin bu yıl olumlu beklentileri doğruladığını da belirten Çetin, turizmde 2014 rakamlarının haziran ayı itibariyle ilk kez geçildiğini söyledi. Çetin, \"2015 düşüş başlamıştı, 2016 kriz yılıydı, 2017 toparlanma başladı ve daha yeni 2014 rakamlarını aşmaya başladık. Son iki cumartesi günü arka arkaya günlük turist girişi 79 bini aştı. Bu da 4 yıl sonra ilk kez gördüğümüz rakamlardır. Elbette ki artık sadece turist saymak istemiyoruz. Bakmamız gereken yer, katma değeri artırmaktır. Bunun için yeni ürünler geliştirmeye, turizmde inovasyona ihtiyacımız var\" dedi.

TANITIM A.Ş. KONGRE MERKEZİNE TALİP

Antalya olarak EXPO gibi bir değerin atıl kalmasına seyirci kalınamayacağını da söyleyen Davut Çetin, EXPO\'nun Tarım İl Müdürlüğü yönetiminde olduğunu hatırlatarak, \"Keşke Antalya olarak EXPO\'ya sahip çıksak ve o yatırımları değerlendirsek. Örneğin Tanıtım A.Ş. oradaki kongre merkezini işletebilir. Antalya Tanıtım Vakfımız, Kongre Büromuz ve çok sayıda turizm altyapı birliğimiz ve derneklerimiz var. Birliktelikle güçlü bir sistem kurmalıyız\" dedi.

