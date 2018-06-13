DHA YURT BÜLTENİ - 7

1 - Bursa\'da seyir halindeki yolcu otobüsüne taşlı saldırı (2)

OLAY YERİNDEN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ İLE...

BURSA-Ankara seferi yapan yolcu otobüsüne otobanda seyir halindeyken taşlı saldırı düzenlendi. Yol kenarındaki yüksek yamaçtan 2 kişinin attığı iddia edilen kaya parçası, otobüsün on camından içeriye girip muavin koltuğuna saplandı. Polis, otobüs dışında bir otomobilin daha zarar gördüğü saldırının faillerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Ankara Otobanı, Demirtaş Mevkisi\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ankara-Bursa seferi yapan Bülent Aydın idaresindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsü, otobanda seyir halindeyken, iddiaya göre 2 kişi tarafındanyol kenarındaki yüksek yamaçtan kaya parçası fırlatıldı. Kaya parçası, 30 yolcunnu bulunduğu otobüsün ön camından içeriye girerek muavin koltuğuna saplandı. Muavinin o anda yolculara çay ikramı yapması can kaybını önledi. Bu sırada 2 şüpheli ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından otobüs şoforü Aydın, güçlükle durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle Ankara\'ya yola çıkarıldı. Ayrıca başka bir otomobilinde ön camına kaya parçası atıldı. Otomobil de büyük zarar gördü. Öte yandan polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Uzun namlulu polis ekipleri, otobüs çevresinde çalışma yapan ekip arkadaşları için çevre güvenliği aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

EK GÖRÜNTÜLER

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Olay yerinden gündüz görüntüler



Daha önce geçilenler

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Otobüsten ve araçtan görüntüler

Polis ekiplerinden detaylar

Yolculardan görüntüler

Otobüs soforu ile röportaj

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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2 - HDP\'li aday Ahmet Şık: En net söyleyen Muharrem Bey oldu



Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - HDP İstanbul milletvekili adayı, gazeteci- yazar Ahmet Şık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti. Cemiyet yönetimiyle görüşen Şık, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Diyarbakır mitingiyle ilgili, \"Muharrem Bey\'in Diyarbakır mitinginde, resmi açıklamaya gerek kalmadan seçmen, tavrını gösterdi. Seçmen, Muharrem Bey\'in Kürt sorununu nasıl çözeceğini açıkça söylemesini bekliyor. En net söyleyen de Muharrem Bey oldu\" dedi.

HDP tarafından İstanbul 2\'nci bölge 1\'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen gazeteci- yazar Ahmet Şık, seçim çalışmaları kapsamında İzmir\'e geldi. Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacak Şık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti\'ne uğradı. Burada Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Şık, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yoğun seçim çalışması yaptığını anlatan Ahmet Şık, \"7 Haziran seçimlerindeki gibi coşku yok; ama baskılardan dolayı bu yok. Ancak o zamanki gibi alınacak oy görüntüsü var. Sonuç olarak 7 Haziran\'dan daha güçlü olunacağını düşünüyorum. Geçen seçimde baraj yıkma iddiası vardı, şimdi saray rejimini yıkma iddiası var\" diye konuştu.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Diyarbakır\'da yaptığı mitingi değerlendiren Şık, \"Aslında Muharrem Bey\'in Diyarbakır mitinginde, resmi açıklamaya gerek kalmadan seçmen, tavrını gösterdi. Seçmen, Muharrem Bey\'in Kürt sorununu nasıl çözeceğini açıkça söylemesini bekliyor. En net söyleyen de Muharrem Bey oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ziyaretten görüntü

- Konuşmalardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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3 - \'Usulsüz dinleme\' sanığı eski müdür yardımcısı adliyede (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir\'deki \'usulsüz dinleme\' davasının yakalanan firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Aygün, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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4 - Beytüşşebap\'ta Emniyetten vatandaşa iftar yemeği

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü, dün akşam şehit aileleri ve gazi yakınları ile vatandaşlara iftar yemeği verdi. Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polisler, hazırladıkları yemekleri, kendi elleriyle vatandaşa ikram etti.

Daha bir kaç yıl öncesine kadar şiddet ve terör olayları ile gündeme gelen Beytüşşebap ilçesi ve kırsalında düzenlenen operasyonlarla sağlanan huzur ortamı, etkisini göstermeye başladı. Terör ile mücadelede elde edilen başarıdan sonra polis-vatandaş kaynaşmasının en güzel örneği dün akşam İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen iftar yemeğinde yaşandı. Terörle mücadelede etkin faaliyet içerisinde olan özel harekat polisleri, kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri, iftara katılan Beytüşşebaplı vatandaşlara ikram etti.

İlçedeki halı sahada verilen iftar yemeğine, Kaymakam Murat Şener, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun ve diğer yetkililer katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, yemek öncesi yaptığı konuşmada, huzur ortamıyla birlikte polis-vatandaş kaynaşmasının sağlandığını belirterek, \"Bu akşam esnaflarımızla, polislerimizle, gazilerimizle, şehit yakınlarımızla beraber Allah iftar açmayı nasip eti. Sağ olsun misafirlerimiz de bizlere katkıda bulundu. Vatanımızın bu köşesinde bize böyle bir gün yaşatması, onur ve gurur verdi. İnşallah Allah bu gün tutuğumuz oruçları kabul eder, yaptığımız dualarımızı kabul eder. Vatanımızın her köşesinde olduğu gibi polislerimiz, burada görev yapmaktan gururlu onurludur. Vatanımıza, miletimize Allah zeval vermesin. Buradaki halkımız, bizim arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz, akrabamız. Olanlarla beraber burada olmaktan mutluyuz. Tabi ailelerimizden ayrıyız, fakat sağolsun buradaki vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız bu bizim ayrılığımızı hissettirmiyorlar. Hep beraberiz. Bu terör örgütlerine karşı da hep beraber duruyoruz. Burası da vatanımızın bir parçası, buradan olmaktan mutluyuz. Burada hizmet vermekten mutluyuz. En önemli amacımız buradaki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, burada elimizden gelen bütün gayreti sağlamaya çalışıyoruz\" dedi.

Yapılan duaların ardından polis memurların kendi elleriyle ikram ettiği yemekler, ezan okunduktan sonra afiyetle yendi.

Görüntü Dökümü:

- Polislerin misafirlere, yemek dolu tabakları vermesi

- Polisler, yemekleri tabaklara doldururken

- Yemekleri alan vatandaşların yerine oturması

- Masalarda oturup yemek yiyen vatandaşlar

- Kaymakam Murat Şener ve kurum müdürleri

- Oğuz Olgun\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL / BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)-

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5 - Edremit Körfezi\'ndeki otellerde rezervasyonlar dolmak üzere

BALIKESİR\'in Edremit Körfezi\'nde Ramazan Bayramı\'nda otel ve pansiyonlardaki doluluk oranının yüzde 95\'lere ulaşacağı belirtildi. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, \"Bayram tatilinde yoğunluk olacak. Kapıda kalmamak için tatilciler rezervasyonlarını yaptırsın\" dedi.

Turizmde son yıllarda oldukça rağbet gören Balıkesir\'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Havran ilçelerinin yer aldığı Edremit Körfezi\'ndeki otel ve pansiyonlar, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde dolacak. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, bayram tatilini körfezde geçirmek isteyenlerin kapıda kalmaması için rezervasyonlarını yaptırmalarını istedi. Körfezde otel ve pansiyonlarda doluluk oranının yüzde 95\'lere ulaşacağını kaydeden Şükrü Baykal, şöyle konuştu:

\"Seçimler nedeniyle hızlı bir başlangıç olmadı ne yazık ki. Otellerimizde yüzde 70 civarı doluluk oranı var. Bayramda tatilinde bu rakam yüzde 95 civarına çıkmasını bekliyoruz. Seçimlerin ardında da ciddi bir doluluk yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bölge turizmimizi sadece deniz ve doğa olarak düşünmemek lazım. Tarihi yönden de önemli bir bölge. Antik kazılar ve çalışmalar devam ediyor. Havaalanının olması da büyük bir avantaj. Ankara ve İstanbul\'dan ulaşım oldukça kolaylaştı.\"

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak ise bölgenin coğrafi, tarihsel ve ulaşım özelliklerinden dolayı her zaman gözde bir turizm merkezi olduğunu söyledi. Bayramlarda ve özel günlerde turist sayısı ile ilgili sorun olmadığını ifade eden Çolak, amaçlarının sezonu uzatabilmek olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahilden detaylar

-Şükrü Baykal röp.

-İbrahim Çolak röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA-Sefer TALAY/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

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6 - Tekirdağ\'da, jandarmanın 179\'uncu kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

TEKİRDAĞ\'da Jandarma Teşkilatı\'nın 179\'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla valilik önünde tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, İl Jandarma alay komutan vekili Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa İlçe Jandarma komutanı yüzbaşı Hüseyin Direk, İl Emniyet müdür yardımcıları, İsmail Soyseven, Metin İlter, İl asayiş şube müdürü Koray Çakar, jandarma personeli ve emniyet personeli katıldı. Törende konuşan Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, jandarmanın başarılarla dolu bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Şahin Karakaş: “ Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 179’uncu yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 179 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Yurdumuzun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan Jandarma; Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, hal km memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, Modern teknolojinin bütün imkânlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerme getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir. 179 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakârca ve kahramanca hizmet eden; tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu, Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığının tüm personel adına, bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarımö dedi.

Tören İl jandarma Alay komutan vekili Albay Şahin Karakaş ve beraberindekilerin Vali Mehmet Ceylanı makamda ziyaret edildikten sonra son buldu. Kuruluş yıldönümü çerçevesinde hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Görüntü Dökümü

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-Valilik önündeki tören

-Törene katılanlar

-İstiklal Marşı ve saygı duruşu

-Atatürk büstüne çelenk sunumu

-Alay konutanının konuşmaları

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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7 - Niğde\'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor

AVRUPA\'nın en büyük meyve bahçelerinden biri olduğu belirtilen ve görüntüsüyle dikkat çeken meyve bahçesi, 8 çeşit elma çeşidi ve 1 milyon 500 bin ağaç sayısıyla dikkat çekiyor.

Bir ucundan diğer ucuna 10 kilometre mesafe bulunan ve sürekli görev yapan 180 kişi için koğuşlar, idari binalar, yemekhane, personel lojmanları ile misafirhane gibi bölümlerin yer aldığı bahçede, hasat zamanı yaklaşık 500 ile 750 kişi çalışıyor. Bahçede, yaklaşık 1 milyon 500 bin ağaçtan yılda toplanan 20 bin ton elmanın bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Ereğli ve Niğde arasındaki 7 bin dönüm alanda kurulan işletmenin, Avrupa\'nın tek parça halinde en büyük meyve bahçelerinden biri olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor. Yatırımın 1999 yılında başladığı bahçedeki elmalar hem yurt içi hem de dışına gönderiliyor.

\'HASAT MEVSİMLERE YAYILIYOR\'

Ziraat mühendisi Mesut Gök, bahçede bodur elma üretimi yaptıklarını söyledi. Gök şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de 1999\'da kurulan ilk bahçelerinden bir tanesi. Toplam alanda 7 bin dekar iken Avrupa\'daki sayılı bahçelerden biriydik. Şu anda da teknik olarak Türkiye\'deki iyi bahçelerden birisiyiz. Bizim burada yaklaşık 8 çeşit elma var, bunlar erkenci olan gala grubu. Orta mevsimde \'Golden\', \'Starking\' grubu, peşinden de \'Gransimit\' dediğimiz yeşil elma ve ondan sonra \'Fuji\' grubu geliyor. Daha sonra \'Pink Lady\' dediğimiz o gruptan elmalarımız var ve Türkiye\'de ilk olan da \'Crimson Snow\' dediğimiz elmamız bulunmakta.\"

Mesut Gök, hasat periyodunun ağustosun ilk haftasından kasımın ilk haftasına kadar sürdüğünü belirterek, \"Yaklaşık olarak bizim bu bölgede 10-12 bin ton civarında şu anda ürün almaktayız. Bunun yaklaşık 740 dekarı şu anda biraz daha küçük olduğu için ileride bunlarda tam verime geçtiğinde 14-15 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Her iki bahçe olduğu zaman yaklaşık 20 ile 25 bin ton civarında bir elma üretimimiz oluyor.Yani öbür tarafla birlikte biz kendimiz direkt ihracat yapmıyoruz. Devamlı bazı müşterilerimiz var, onlara büyük çapta ürün veriyoruz. Onlar kendileri Isparta\'da, Ankara\'da depoluyorlar. Onlardan yurt dışına, Arap ülkelerine ihracat oluyor\" dedi.

\'NİĞDE\'DE ÜRETİM SORUNU YOK\'

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş ise kentte üretim sorunun olmadığını söyledi. Baş, \"Niğde\'ye geldiğim günden beri şunu ifade ediyorum; Niğde\'nin üretim problemi yok, Niğde\'nin üretimden sonraki aşamalardaki birtakım eksiklikleri var. Biz de onu tamamlamaya çalışıyoruz. \'Üretim burada, işleme burada, pazarlama\' diye bir sloganımız vardı bizim. Burada üretim kısmını yapıyoruz biz, burada işleme ve burada pazarlama kısmını da 2 yıldır kırsal kalkınma ve ekonomik yatırımlar projeleri ile telafi etmeye ve takviye etmeye çalışıyoruz. Bu depolama işleme paketleme işlemlerinin Niğde\'de yapılmasını istiyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz de bu noktada ve bundan sonra olacak\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Elma bahçesinde çalışan işçilerden görüntü

-Elma bahçesinin havadan drone çekimiyle görüntüsü

-Elma bahçesinden detay görüntüler

-Ziraat mühendisi Mesut Gök ile röportaj

-Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş ile röportaj

-Elma ağaçlarındaki küçük elmaların işçiler tarafından temizlenme görüntüsü

-Elmalardan detay görüntü

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

SÜRE: 04\'23\" BOYUT: 199 MB

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8 - Denizli\'de uyuşturucu operasyonunun zanlıları adliyede

DENİZLİ\'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen cuma günü polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3\'ü kadın 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen cuma günü şafak vakti, Özel Harekat Şubesi ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında, 3\'ü kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 11 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adliyeden alınan önlemlerden

- Zanlıların adliyeye sokulması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



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9 - Denize düştü, esnaf kurtardı - HD

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, alkollü olduğu belirtilen ve denize düşen 52 yaşındaki H.İ.K. (Hızır İlyas Keleş), çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.İ.K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında, Yat Limanı yürüyüş yolunda meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen H.İ.K., adımını yola attığını zannederken denize düştü. Bu sırada yakındaki bir restoranda oturan işletmeciler, sesi duyarak bölgeye koştu. Vatandaşlar, H.İ.K.\'nin dibe battığını fark etti. Kıyıda toplananlardan biri, denize atlayarak H.İ.K.\'yı dipten yüzeye çıkardı. Denizden çıkartılan H.İ.K., yüz üstü yatırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.İ.K. , ambulansla, Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2 dakika deniz dibinde kalan H.İ.K.\'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve aşırı alkollü olduğu rapor edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Esnaf tarafından denizden çıkartılarak beton zeminde yüzüstü yatırılana H.İ.K.\'den görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

1 dakika 52 saniye-135 MB

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10 - Yunus sürüsünü görüntüledi

BARTIN, (DHA) - BARTIN\'ın İnkum tatil beldesinde denize açılan balıkçı cep telefonu ile yunus sürüsünü görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

İnkum tatil beldesinde sabah saatlerinde teknesi ile balığa çıkan Ali Kaz, Liman mevkii açıklarında yunus sürüsünü gördü. Cep telefonu ile görüntü almaya başlayan Ali Kaz, bir süre yunuslarla birlikte hareket etti. Bir süre sonra dibe dalış yapan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Ali Kaz çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, görüntüler beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Balıkçının şaşkınlığı

-Yunuslardan görüntü

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

Süre: 1.16 Boyut: 142 MB

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