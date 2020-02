DHA YURT BÜLTENİ - 7

AKŞENER: ERDOĞAN BEY ÇOK ESKİDEN TANIDIĞIM, İYİ BİR İNSANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu. Akşener, \"Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin\" dedi.

Rize ve Gümüşhane mitinglerine katılmak üzere uçakla Trabzon Havalimanı\'na gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı dolayısıyla açıklamada bulundu. Akşener, \"Erdoğan Bey çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Ailesine sabır diliyorum\" ifadelerinde bulundu.

Meral Akşener\'İn açıklaması

İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLER, SEMBOLİK KARNELERİ UÇAN BALONLARLA GÖNDERDİ

ZONGULDAK\'ta, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edilen Türkçe öğretmeni İsmet Akyol ve sosyal bilgiler öğretmeni Gökhan Taner Günsan, öğrencilerine uçan balonlarla sembolik karne gönderdi.

Çaycuma Sipahiler Ortaokulu\'nda Türkçe öğretmeni, Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Nebioğlu Ortaokulu\'nda sosyal bilgiler öğretmeni, Eğitim-Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, 7 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan KHK ile görevlerinden ihraç edildi. Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY ile irtibatı olmadıklarına dair karar çıkmasına rağmen görevlerine dönemediklerini kaydeden Akyol ile Günsan, öğrencilerine uçan balonlarla sembolik karne gönderdi. Öğrencileri için karnelere not yazıp, uçan balonlara bağlayan Akyol ve Günsan, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gökyüzüne bıraktı.

İsmet Akyol, \'Bugün karne alacaksınız. Bir öğretmen için öğrencilerine karne vermek mutlulukların en güzelidir ama benden kaynaklı olmayan nedenlerle bugün sizlere karne veremeyeceğim. Duygu ve düşüncelerimi uçan balona bağladığım karneye yazıyorum. Yazdıklarımı size rüzgar ulaştıracaktır\' yazılı karneyi balona bağladı.

Taner Günsan ise karneye \'Sevgili öğrencilerim, 486 gündür haksız bir şekilde sizden ayrıyım. Bir karne günü heyecanını daha birlikte yaşayamıyoruz. Ama ne olursa olsun sizlerin geleceği için bilimsel ve nitelikli bir eğitim istemekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün size veremediğim bu karneleri gökyüzüne bırakıyorum. Gökyüzü gibi sonsuz ve mavi bir geleceğiniz olması dileğimle\' diye yazdı.

İsmet Akyol, görevlerinden hukuksuzca alındıklarını savunarak, \"Bugün öğrencilerimizden ayrılmamızın 486\'ncı günü. Hiçbir gerekçe olmadan görevimize son verildi. Bugün karne günü. Biz öğrencilerimize karne görüşümüzü uçan balonlarla gönderiyoruz. Onları çok seviyoruz\" diye konuştu.

DOĞUŞTAN İKİ KOLU OLMAYAN BARAN\'IN KARNE SEVİNCİ

ESKİŞEHİR\'de doğuştan iki kolu olmayan ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi Baran Doruk Şimşek (9), karne sevinci yaşadı. Baran, karnesinin çok iyi olduğunu söyledi.

2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile öğrenciler karnelerini aldılar. Eskişehir Barbaros İlkokulu 3\'üncü sınıfta eğitim gören ve doğuştan iki kolu olmayan Baran Doruk Şimşek, karne sevincini arkadaşlarıyla birlikte yaşadı. Baran Doruk Şimşek\'in karnesini sınıf öğretmeni Serpil Gündoğdu verdi. Derslerde ayaklarıyla tuttuğu kalemle yazı yazan, defter ve kitabının sayfalarını da aynı şekilde çeviren Baran, arkadaşlarının alkışları arasında karnesini alıp, sırasına geçerek inceledi.

İşçi baba ile ev kadını annenin oğlu olan ve 3 yıldır yüzme sporu ile de uğraşan Baran, karnesinin çok iyi olduğunu söyledi. Karne alabilmek için çok çabaladığını belirten Baran, \"Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. Tatilde köye gideceğiz. Bu arada yüzme sporuna da devam edeceğim. Sırtüstü, serbest, kelebek ve kurbağa stili yüzebiliyorum. Yüzme sporunda ileride olimpiyatlara katılmak istiyorum. Büyüyünce de araba yarışçısı olmak istiyorum\" dedi.

Öğretmen Serpil Gündoğdu da Baran Doruk Şimşek\'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Baran\'a çok güveniyorum. Bütün hedeflerine ulaşacağına eminim. Çünkü gerçekten çok azimli, çok istekle çalışıyor. Karnesi her zamanki gibi harika bir şekilde geldi. Seneye 4\'üncü sınıfta yine çok güzel bir karne ile okuldan mezun edeceğime ve ilerideki bütün hedeflerine ulaşacağına eminim. Tebrik ediyorum kendisini.\"

GÖRME ENGELLİLERİN KARNE SEVİNCİ

AFYONKARAHİSAR\'da, eğitim öğretim yılı karne töreniyle sona erdi. Törende \'braill\' alfabesiyle hazırlanan karneleri alan görme engelli öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Afyonkarahisar Kadayifçıoğlu İlkokulu\'nda oluşturulan özel sınıfta eğitim gören görme engelli öğrenciler için karne töreni düzenlendi. Bu yıl ilk mezunlarını veren özel sınıftaki öğrenciler, braill alfabesiyle hazırlanan karneleri alarak sevinç yaşadı. Özel sınıf öğretmeni Özge Nilüfer Tunçkol, görme engelliler özel sınıfının Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı tek sınıf olduğunu belirterek, 4 yıldır eğitim öğretim yaptıklarını dile getirdi.

Sınıfın üç öğrenciyle açıldığını ifade eden Tunçkol, \"Öğrencilerimiz, sınıfın geliştirilen altyapısı, teknolojik desteklerle başarılı bir öğrenim hayatı yaşamaya başladı. Şu anda 9 öğrencimiz var. Birleştirilmiş sınıf olarak eğitim veriyoruz. Bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Öğrencilerimizden Arda Yiğit Eski ve Aynur Yıldız il genelinde düzenlenen çeşitli sınavlarda derece yaptı\" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZGÜN PROJELER YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİMİZ VAR

Sınıfta normal müfredatın dışında görme engelliler için çok önemli olan baston kullanma tekniklerini, bağımsız hareket becerileri konusunda eğitim verildiğini anlatan Tunçkol, şöyle konuştu:

\"Kapalı alan ve açık alanda nasıl duvar takibi yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Merdiven inip çıkma becerilerini zaman içinde çocuklarımıza kazandırıyoruz. Aynı zamanda sosyal anlamda gelişmeleri için \'Okuyun paylaşalım, gelin kaynaşalım\' gibi sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Üç yıldır yaptığımız projeler, değerler eğitim kapsamında ödüller aldı. Türkiye genelinde yapılan çocuklar için özgün projeler yarışmasında Türkiye birinciliğimiz var. Çocukların her alanda gelişmesi için okul bahçemizde bir çilek tarlası oluşturduk. Öğrencilerimizle çilek üretip sorumluluk bilincini aşıladık.\"

ADANA\'DA TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ

ADANA’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 44 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sıcak nedeniyle dinlenme parkına akın ederken hayvanlar da su birikintilerinde serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre haziran ayında en yüksek sıcaklık ortalaması 31.7 dereceyken Adana’da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü. Termometreler aşırı sıcak nedeniyle 44 dereceyi gösterdi. Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı. Sokak hayvanları da su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret gösterdiklerini, ilerleyen aylarda hava daha da sıcaklaşınca serin yerlerde tatil yapacaklarını söyledi.

MEB MÜSTEŞARI TEKİN, TEKİRDAĞ\'DA KARNE DAĞITTI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Tekirdağ\'da öğrencilere karne dağıtım törenine katıldı.

Tekirdağ\'da 2017-2018 öğretim yılı sona ermesi nedeni ile Süleymanpaşa 50\'nci Yıl Ortaokulu\'nda düzenlenen karne dağıtım törenine

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Vali Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İlçe kaymakamı Aslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile öğrenci aileleri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, onlarla birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Yaklaşık 8 aylık bir maratonun sonunda hep beraber karnelerimizi alacağız. Hep beraber diyorum, bir algıyı düzeltmemiz lazım. Bugün aslında sadece çocuklarımızın karnesini vermiyoruz. Bugün bizlerde kendi karnemizi alıyoruz. Bu konuya böyle yaklaşmak gerektiğini size de hatırlatmış olayım. Bugün aldığımız karneler, üç paydaşın karnesi. Bir tarafında öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alıyorlar. Bir tarafında bakanlık olarak biz ve öğretmenlerimizi var. Onlarda bir dönem içerisinde ne kadar öğretebildiklerini görmüş olacaklar. Öğrencilerimizin notlarının, öğretmenlerimizin de müfredatın ne kadarını öğretebilmiş ve aktarabilmişler bir göstergesidir. Dolayısı ile bizlerde kendi karnemizi almış oluyoruz böylece. Diğer bir unsurda veli olarak sizlerin karnesidir. Bu karneler sadece öğrencilere ve öğretmenlere yüklenemeyecek kadar büyük bir sorumluluktur. Ebeveyn olarak o karneler bizimde karnemiz. Karnelerdeki başarılar, sizin başarınız. Başarısızlıklarda sizin başarısızlığınızdır. Payımızı orada sorgulamamız gerekiyor. Bu yüzden bütün Türkiye çağında biz büyük bir aileyiz. Okullarda 18 milyon öğrencimiz var ve onlara ders anlatan öğreten 1 milyon yaklaşık öğretmenimiz var. Öğrencilerimizin sağlıklı eğitim ve öğretim görerek yetişmesi için de çaba sarf eden 80 milyon insanımız var. Dolayısı ile hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız.\"

Yusuf Tekin, daha sonra öğrencileri hazırladığı gösterileri izledi ve sınıflara giderek karne dağıtım etkinliğine katıldı.

KARABÜK MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 6 ASKER ADLİYEDE

KARABÜK merkezli 10 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 muvazzaf askerden 6\'sı daha adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan A.B., A.Y., F.D., G.Ö., F.A. ve İ.U. adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen bir kişi adliyeye götürülen şüphelilerden birine el sallayıp, \"Allah var gam yok Fatih\" diye seslendi. Polis bu kişiyi adliyeden uzaklaştırdı.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan dün adliyeye sevk edilen 6 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: DİJİTAL ÇAĞI YAKALAMAK ZORUNDAYIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri için gittiği Manisa\'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla Ticaret ve Sanayi Odası\'nda toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, partisinin beton ekonomisini değil ürtim ekonomisini savunduğunu, ülkenin dijital çağı yakalamasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, \"Başkan, televizyon üretiminin ne kadar fazla olduğundan söz etti. Gayet güzel ama nano teknoloji konusunda söz sahibi değilseniz başkalarının ekranlarını alıp burada monte edersiniz\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa\'ya gitmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na uçakla geldi daha sonra karayoluyla kente ulaştı.

Kılıçdaroğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası\'nı ziyaret etti. Burada sivli toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasına \'değerli dostlarım\' sözleriyle başladı. Kılıçdaroğlu, sanayici profilini anlatarak, \"Sanayici kendisini aşmış kişidir. Ekonomimizin kamu görevlisidir. Sanayici kendisini düşünmez artık ülkesini düşünür rekabet edecek yatırım yapacak ve dünyada tutunmaya çalışacak. Yerinde durmak yoktur hep çalışmak vardır. Sanayicinin ruhunda esnafların temel özelliği devlete yük olmazlar yükünü azaltırlar. Esnaların ve sanayicilerin ciddi sorunları var. Sorunu olmayan kimse yoktur. Bütün mesele şudur; Sorunları nasıl çözeceğiz. Akılcı politikalarla çözülmeyecek sorun yoktur. Biz bunların tamamını gerçekleştirebiliriz\" dedi.

\'BÜTÜN İNANÇLARIN ORTAK KAVRAMI ADALETTİR\'

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye\'nin bölgesinde nasıl bir güç olacağı sorusunun sadece politikacıların değil düşünen herkesin ortak görevi olduğuna dikkat çekerek, geleceğin inşaasında dört ayaklı stratejiyi açıkladı. Kılıçdaroğlu, \"Birinci ayağı ülkemizde tam anlamıyla demokrasi varsa dünyada söz hakkımız olur. Herkes konuşur bilim dünyası gelişir engeller kaldırılmış olur. Demokrasinin asıl temel amacı herkesin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Sadece bizim için değil bu ülkeye yatırım yapacaklar için de değerli bir kavramdır. Bir kararnameyle sizin malınıza el konursa can ve mal güvenliği yoktur. Bunu sağlamak bütün demokrasilerin varlık nedenidir. Bunun için yargının bağımsız olması lazım. Adalet çok önemledir. Devletin temelini adalet oluşturur. Sadece bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayan unsur değildir. Hepimizi birleştiren kavramdır. Bütün inançların ortak kavramı adalettir. Yargı bağımsızlığı güçler ayrılığı medya özgürlüğü bu açıdan önemlidir\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI ÜLKENİN SİGORTASI\'

Cumhurbaşkanlığı makamının sıradan bir makam olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'den göğsündeki CHP rozetini çıkarmasını istediklerini belirterek, cumhurbaşkanlığı makamının bir ülkenin sigortası olduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

\"Muharrim İnce\'yi aday gösterirken Türkiye Cumhuriyeti\'nin bayrağını taktık. Bu açıdan bizim cumhurbaşkanı adayımızın diğerlerinden büyük bir farkı vardır. Biz demokratik parlamenter sistemi inşa etmek zorundayız. Bunu söylediğimiz zaman şu eleştiri geliyor. Eski sisteme dönmeyeceğiz. Onu en çok eleştiren biziz. Biz, demokratik sistemi geliştirip dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Demokrasinin 4 temel ayağı vardır. Dördü bağımsızdır ama birbirini denetler. Parlamento yanlış kanun çıkartır ama yargı onu denetler. Yargı yanlış bir şey yapabilir üst mahkeme bunu düzeltecektir. Demokrasilerde denetlenmeyen hiçbir makam yoktur. Yeni modelde olması gerekenler nedir? 4 ayak yeterli mi? Hayır. Yüzde 10 seçim barajı olması darbe hukukunun sonucudur. Yüzde 34 oy alıyorsunuz. Parlamentoda yüzde 65\'i temsil ediyorsunuz. Bu olmaz. Demek ki seçim kanununun değişmesi lazım. Kadın erkek eşitliği diyoruz. Niçin? Kadınlar için seçim yasasında cinsiyet kotası getiriyoruz. Biz kendi tüzüğümüzde yaptık ama seçim kanununda da olması lazım. Yeterli mi? Hayır. Yurtdışı seçim çevresinin olması lazım. Milletvekili çıkartamıyorlar. Bunun adı demokrasi mi? Oy kullanacaksın ama milletvekili çıkartamıyorsun. Onlar da gelip sorunlarını anlatmalılar.\"

\'VERGİ ALAN HESAP VERMELİ\'

Kılıçdaroğlu, ekonomiden de söz ederek vergi alanın hesap vermek zorunda olduğunu dile getirdi. CHP lideri, \"Çocuk doğduğu anda vergi öder. Altına bez alırsınız, vergi ödersiniz. Süt alırsınız, vergi ödersiniz. Soru şu, vatandaş vergi ödüyorsa vergiyi harcayan makam bunu hesabını veriyor mu? Bize şu eleştiriler geliyor; CHP yola, baraja karşı mı? Hayır. Neden karşı olalım? Sorduğumuz soru şu arkadaş. Yolu kaça yaptın? Dünyanın bütün demokrasilerinde vatandaş bu soruyu sorar ama vatandaş bundan korkuyor. Onun yerine ben soruyorum. Bu soru bütün demokrasilerde sorulur. Neden sorulur? Köprü yapılırken yolsuzluk yapılmış mı diye. Hepimizin dikkatli olması lazım\" dedi.

\'SİVİL ANAYASA YAPMAZ ZORUNDAYIZ\'

Sivi anayasanın önemine dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, vesayetlerden arındırılmış, az, öz, kısa bir anayasa yapmak zorunda olunduğunu belirterek,

\"Eğer bunu yapabilirsek cumhuriyet tarihinde ilk kez sivil toplum bir araya gelip anayasa yapmış olacak. Hedefimiz bu. Medyanın özgür olması için iki şey önemli. Medya patronu sadece bir şeyle ilgili olacak. İki, bütün medya çalışanlarının sendikalı olması lazım. Neden? Patronuna karşı bile yazdığı haberini arkasında durabilmeli. Biz bunları yaptığımız zaman ülkemizde özgürlüğü sağlarız\" dedi.

\'NANO TEKNOLOJİ KONUSUNDA SÖZ SAHİBİ DEĞİLSENİZ BAŞKALARININ EKRANLARINI ALIP BURADA MONTE EDERSİNİZ\'

İş insanlarına ekonominin nasıl olmasını gerektiğini soran kılıçdaroğlu, \"Betona mı yatıralım, üretime mi yatıralım? Bu tercihte de bulunmak zorundayız. Bizim tercihimiz üretmekten yana. Tarlada çifti üretecek, üniversitede hoca bilim üretecek hizmet sektörü otel hizmet ürecek sanatçı sanat eseri üretecek her anlamda üretmek zorundayız. Söz sahibi olacağız. Sanayide de üreteceğiz, Başkan televizyon üretiminin ne kadar fazla olduğundan söz etti. Gayet güzel ama nano teknoloji konusunda söz sahibi değilseniz başkalarının ekranlarını alıp burada monte edersiniz. Katma değeri olan ürün üretmek zorundayız. 21. yüzyılda katma değeri yüksek ürün ürettiğimiz anda Türkiye\'nin yıldızı parlar. Bunu nasıl yapacağız? Üniversite bilgi üretecek bunu yapmazsak ürünü üretemezsiniz.

\'ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇECEĞİZ\'

Kılıçdaroğlu, ülkenin dijital çağı yakalaması gerektiğini vurgulayarak, üretim ekonomisini şu sözlerle savundu:

1925 yılında Kayseri\'de uçak fabrikasının temeli atıldı. Kendi deniz altımızı yapıyorduk. Etibanklar, et balık kurumları, toprak mahsulleri ofisi kuruldu. Reçete belliydi, inançla yolumuza devem edeceğiz, özümüze döneceğiz bugün gerilerdeyiz. Yarışa başladığımız ülkelerden çok gerideyiz. Dijital çağı yakalamak zorundayız. Bunu yapamazsak geride kalırız. Bunu nasıl yapacağız? Teşvik sitemiyle neyi nasıl üreteceğimizi, akıllı bir planlamayla üretimi, ekonomiyi nasıl yapacağız formülümüz var. Projemiz de var, vergi ve sigorta primini tam ödenmek kaydıyla bunu yapan her sanayiciye ödediği vergi ve sigorta kadar bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. Yeter ki yapsın. Bankalara faiz ödenecek. Bunu dönemin hükümeti ödeyecek. Kaynak var mı? Evet kaynak var. Bütün mesele akılcı politikalar üretmekte akıl akıldan üstündür her şeyi ben bilemem eğer aklımız varsa bunu kullanacağız. Ortak aklı inşa edeceğiz. Buna eskiden planlama denirdi. Her ailede planlama vardı. Her kurumda planlama vardır. Çok şükür biz planlama teşkilatını kapattık. Bunu yeni normlara suygun olarak yeniden inşa edeceğiz. Dünyayı en iyi gözleyenlerden oluşacak bir bilgi politikaları kurulu kuracağız. İkinci hedefimiz bu üretim ekonomisine geçeceğiz\" dedi.



\'ELİN OĞLU UZAYDAKİ ALTINI KENDİ ÜLKEME NASIL GETİRİRİM BUNU DÜŞÜNÜYOR\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güçlü devlet vurgusu yaparak bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracaklarını söyledi. Kılıçdaoğlu, şöyle konuştu:

\"Dünyanın hiçbir başbakanı, devlet başkanı \'yol yaptık, çamaşır makinası yaptık\' diye övünmez. Elin oğlu uzaydaki altını kendi ülkeme nasıl getiririm bunu düşünüyor bunları yapmamız lazım. Sosyal devlet bunun için önemli. Dünyaya meydan okumayla ekonomik büyüme olmaz. Birikimle olur. Japonya dünyaya meydan mı okuyo? Teknolojiyle, arabasıyla okuyor. Birikimle bilgiyle bunları yapıyor. Biz dışarıdan getiriyoruz. Madeni yok, asansör üretiyor bize satıyor, niye biz yapamıyoruz? Hangi gerekçeyle yapamıyoruz? Oturup düşünmemiz lazım. Bu yeter mi? Hayır. Demokrasi tamam, üretim ekonomisi tamam, sosyal devlet tamam. Ama sürdürülebilirliği yapmamız lazım. Bunu yapmadığımız zaman durduğumuz yerde geriye düşeriz. Süratle sürekli eğitim lazım. Şu sorunun cevabını merak ediyorum. 16 yılın sonunda çocuklarımızın yüzde 90\'ı niçin niteliksiz okullara gidiyor. İş dünyasının esnafın düşünmesi lazım. Eğitime önem vermeyen ülkenin geleceği yoktur. Büyüme şansı yoktur, başkalarının politikalarını uygulayan bir ülke haline süratle dönüşür. Eğitimi sisteminin tepeden tırnağa değiştirmemiz lazım.\"

\'ORTADOĞU\'DA BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİNİ HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ ANDAN SONRA TÜRKİYE DOLARA BOĞULACAK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ortadoğu politikasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Sayın Erdoğan ekonomik konusunda hiç konuşmuyor. \'25\'inden sonra\' diyor. O zaman yapacaklarını anlat, anlatmıyor. Ufku tükenen siyasal anlayış Türkeyi\'yi geleceğe taşıyamaz. Sayın Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğu zaman 4 Ortadoğu ülkesinin başkanlarını ziyaret edecek. Neden kan akıyor? Bu Ortadoğu ülkelerinde akrabalarımız var, ortak kültürümüz var. Kız alıp veriyorlar. Neden kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyor? 4 ülke bir araya gelecek. Barış varken neden kavga ediyoruz. En büyük gelişme bizde olacak burada not alıyorum. Ortadoğu\'da barış ve iş birliğini hayata geçirdiğimiz andan sonra Türkiye dolara boğulacak. \'Faizi yükseltin size dolar vereyim\' diye kimse diyemeyecek. Büyüyen Türkiye\'ye bakın. Bölge liderliğine bakın. \'Egemen güçler buna izin vermez\' diyorlar. Dört ülke bir araya geldiği zaman bunu yaparız. Bütün mesele akılcı ve tutarlı politika üreteceğiz. Egemen güçlerini isteğiyle politika üretirsek batarız ve Türkiye o noktadadır. Bu ülkenin birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Huzur içinde bir arada yaşamak istiyoruz\" dedi.

\'O PLAKA SİZİN ANANIZIN AK SÜTÜ KADAR HELLALDİR\'

Ticaret ve Sanayi Odası\'ndaki konuşmasından hemen sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Sınırlı Sorumlu Kamyoncular Kooperatifi\'ni ziyaret etti. Burada kamyonculara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Plaka sınırlandırılması gelmesi lazım. O plaka sizin ananızın ak sütü kadar hellaldir. Plakanın değeri buradan geliyor. Kamyon eskiyip gidecek ama o plaka güvenceniz olacak. Memurun, işçinin güvencesi var. Sizin neden yok? Beyler saraylarda oturacak, şoför esnafı direksiyon sallayacak, üretim yapacak ama güvencesi olmayacak. Şoförü korumak için plaka sınırlandırılmasının olması lazım. Plaka sınırlandırılmasının özelliği bu. Derdini dile getireceğiz. Kanunu teklifi de verilir. Bizim verdiğimiz kanun teklifinin ötesinde taleplerinizi daha güçlü göstermeniz lazım. Yapılmıyorsa, hesaplaşacaksınız sandıkta. Bunu yaparsanız olur. Her biriniz bir yerde konuşuyor kimse de dinlemiyor. Kimse Kemal Kılıçdaroğlu değil arkadaşlar sizleri dinlesin. Benim akrabalarım da var, kamyon şoförü sabah akşam onlardan dert dinliyorum\" dedi.

KARNELERİNİ UÇAKTA ALDILAR

TÜRKİYE\'nin ilk tematik lise ve proje okulu olan Antalya\'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin öğrencileri, karnelerini okulun bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının içinde aldı.

Aksu ilçesinde 2016 yılında açılan Türkiye\'nin ilk tematik lise ve proje okulu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde yine bir ilk yaşandı. Antalya Havalimanı\'nda atıl halde bulunan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının eğitim için okulun bahçesine taşınmasıyla dikkatleri üstüne çeken lisede öğrenciler, başka bir heyecan yaşadı. Okul yönetimi, öğrencilere karnelerini müze, kütüphane ve sinema salonuna dönüştürülen uçağın içinde verdi.

\'İLK KEZ UÇAKTA KARNE VERDİM\'

Okulun edebiyat öğretmenlerinden Yeşim Dinler, ilk kez uçakta karne vermenin heyecanını yaşadığını söyledi. Öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri önerisinde bulunan Dinler, yeni döneme öğrencilerin daha dinç gelmesini istedi.

Öğrencilerden sınıf birincisi Sude Böcekli ise \"Uçağın içinde karne almak çok güzel bir duygu. Başarıların tesadüf olmadığına inanıyorum, okulumuza gelen bu uçak sayesinde başarılarımızın arttığı düşüncesindeyim\" dedi.

SÜRPRİZ OLDU

Öğrencilerden Gamze Sipahi ise bu okulda olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Sipahi, \"Okulda uçak olması gurur verici. Uçak derslerimizi daha çok çalışmamızı sağlıyor\" ifadelerini kullandı. Erdem Sarıkaya da \"Bunu biz de beklemiyorduk, sürpriz oldu. Uçakta karne almak heyecanlı, aynı zamanda kendi düzenlediğimiz uçakta almak daha güzel oldu\" diye konuştu.

