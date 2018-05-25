DHA YURT BÜLTENİ - 7

Alaşehir\'de bağları dolu vurdu

Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde dün (perşembe) akşam başlayan yağmurla birlikte 40 dakika boyunca aralıklarla etkili olan dolu, bağların filizlerini kırdı, salkımları dallarından kopardı, yapraklarını yerlere döktü. Ağaçların meyveleri döküldü, bazı bağ alanları ise göle döndü.

Alaşehir\'in Delemenler, Ortahan, Sobran, Belenyaka, Narlıdere, Girelli, Üzümlü ve Subaşı mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgeki üzüm bağlarını dolu vurdu. Dün saat 21.00\'de önce yağmur, daha sonra dolu biçiminde yaklaşık 40 dakika süren yağış, bağları su altında bıraktı. Dolu filizleri kırdı, yaprakları döktü, üzüm salkımlarını yerlere düşürdü. Bağların yanı sıra meyve ağaçları meyvelerini döktü, bazı bağ alanları göle döndü. Üreticiler çaresizlik içerisinde, bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesini isteyerek devletten destek beklediklerini iletti. Zarar tesbit çalışmalarına Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nün yanı sra Tarsim ve Ziraat Odası yetkilileri de başladı.

ÇİFTÇİ PERİŞAN

Üretici Ömer Bidar, \"Dolu 40 dakika kadar sürdü. İrili ufaklıydı. İlk düşen tavuk yumurtası kadar vardı. Daha sonra fındık büyüklüğü kadar yağmaya başladı. Çiftçi perişan. Devletin desteğini istiyoruz\" dedi. Bir diğer üretici Saniye Kızıltepe ise \"Devletten yardım bekliyoruz. Bağımızı sigorta yaptıramadık. Çiftçinin hali malum. Bağlarda üzüm yaprağı kalmadı. Geride kalanlar da yaş satılamaz, ancak kurutmaya gider. Bu dönemde asmaların açılması gerekiyor. Biz tam asmaları açmıştık. Yaprakları araladık, dolu oldu. Açıkta kalan salkımları tamamen yere düşürdü. Zaten ortak bakıyorduk. Tamamen bittik\" dedi.

HASAR YÜZDE 60-100 ARASI

Saha incelemesi yapan Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş, hasarın yüzde 60 ile 100\'e ulaştığını söyledi. Memiş, \"Sahalarda incelemelere başladık. Tesbit raporlarından sonra, afet kapsamında ihbarımızı bildireceğiz. Tesbitlerimizde yapraklarda, sürgünlerde ve salkımlarda ağır hasarlar tesbit ettik. Üreticilerimize özellikle bakırlı uygulamalar yapmalarını öneriyoruz. Ayrıca hasar gören üreticilerimizin sigortası olanlar ilgili sigorta kurumuna, sigortası olmayanların müdürlüğümüze mutlaka tesbit yaptırmalarını öneriyoruz. Çiftçilerimiz özellikle kırsal kalkınma desteği kullanarak bağları yağışlardan korumak için yüzde 50 hibe ile destek alabilir. Üreticilerimizin bundan faydalanmasını öneriyoruz. Ayrıca Tarsim bilincinin gelişmesini öneriyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dolu vuran bağ alanları

- Zarar gören meyveler

- Üreticiler röp.

- İlçe tarım müdürü röp.

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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İzmir\'deki CHP\'lilerden İnce\'ye bağış desteği

İzmir\'de CHP İl Başkanlığı, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin seçim kampanyası giderlerini karşılamak için başlattığı bağış kampanyasına destek verdi. Bağışta bulunan partililer arasında CHP\'li Buca, Karşıyaka ve Konak belediye başkanları da yer aldı.

CHP İzmir İl Başkanlığı\'nın düzenlediği etkinlik kapsamında partililer, Alsancak semti Talatpaşa Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinin önünde buluştu. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, seçim kampanyası giderlerinde kullanılmak üzere başlattığı bağış kampanyasına destek verdi. Belediye başkanlarından Mutlu ve Piriştina 10\'ar bin TL, Sema Pekdaş 13 bin TL, İl Başkanı Deniz Yücel ise 11 bin TL bağışta bulundu. İl Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı partililerin de destek verdiği etkinlik sonrasında bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, \"Vatandaşlarımız, 25 Haziran\'da hukuku, adaleti, özgürlüğü ve demokrasiyi hakim kılacak bir cumhurbaşkanı seçmek istiyorlarsa, onları Muharrem İnce\'ye destek vermeye davet ediyoruz. Vatandaşlarımız kendi maaşlarından, mutfak masraflarından fedakarlık yaparak bu destekleri veriyorlar. Bunun maddi yanından da öte manevi yanı daha da önemli. Çünkü adayımız devletin imkanlarını kullanarak değil, sırtını halka dayayarak yola çıkmış bir insan\" dedi. Partililer konuşmanın ardından, bankadan aldıkları bağış dekontlarıyla basın mensuplarına poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Belediye başkanlarından görüntü

- Bankanın dışında basına poz verilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Erkek arkadaşı bikinili fotoğrafını paylaşınca sinir krizi geçirdi



Bodrum\'da, kendisinin izni olmadan bikinili fotoğraflarını Facebook hesabından paylaştığı için erkek arkadaşı ile okulda tartışan, koşarak sahile gidip, burada sinir krizi geçiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Ö.D., arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bodrum\'daki bir meslek lisesinin 9\'uncu sınıf öğrencisi Ö.D., aynı zamanda sınıf arkadaşı olan erkek arkadaşıyla, geçen hafta sonu gittikleri mavi yolculukta çektiği bikinili fotoğraflarını kendi izni olmadan Facebook sayfasında paylaştığı için tartıştı. Ö.D.\'nin fotoğrafları kaldırmasını istediği erkek arkadaşı, iddiaya göre bunu kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma uzadı, ikili ayrılma kararı aldı. Bu duruma öfkelenen Ö.D., intihar edeceğini söyleyip, sınıftan koşarak çıktı. Kumbahçe Plajı\'na giden Ö.D., burada kendini yerden yere atıp, duvarları yumruklamaya başladı. Peşinden giden sınıf arkadaşları, kendisine zarar vermemesi için Ö.D.\'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ö.D., bu sırada bir arkadaşlarının kucağında bayıldı. Arkadaşlarının yüzünü suyla yıkadığı Ö.D., bir süre sonra kendine geldi. Ancak, yine ikna ve sakinleştirme çabalarından bir sonuç alamayan arkadaşları Ö.D.\'nin kendine zarar verebileceğini düşünerek, ambulans çağırdı. Ardından da durum Ö.D.\'nin ailesine bildirildi. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, sakinleştirici iğne yapılan Ö.D.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ö.D. \'nin sınıf arkadaşı 15 yaşındaki S.E., \"Arkadaşımız erkek arkadaşının fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamasının ardından bunalıma girdi, çünkü çok zor durumda kalmıştı. Kaldırmasını istediğinde ise erkek arkadaşı hakaretler edip, olumsuz yanıt verdi. Koşarak sınıftan çıktı, intihar edeceğini söyledi. Bir saat dil dökmemize rağmen kendisini ikna edemedik. Bunun üzerine ambulans çağırıp, durumu ailesine bildirmek durumunda kaldık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ HABER:

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-Sinir krizi geçiren Ö.D.\'nin görüntüsü

-Arkadaşlarının Ö.D.\'yi ikna çabalarından görüntü

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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İneği saçlarını yaladı, o anları sosyal medyada paylaştı

Artvin\'in Ardanuç ilçesinde merada otlattığı ineğinin saçlarını yaladığı Muhammet Köse\'nin görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Bereket köyününde hayvancılık yapan Muhammet Köse, merada otlattığı büyükbaş hayvanları ile arasında kurduğu bağ görenlerin ilgisini çekiyor. Otlamaları için meraya çıkarılan büyükbaş hayvanlarından biri Köse\'nin yanına gelerek diliyle saçını yaladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Görüntüyü paylaşanlar \'Kuaför inek\', \'Saçlar artık jöleli\' yorumlarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İneğin kişinin saçlarını yalaması

Haber: Nurbay USTA/ARTVİN,(DHA)

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Kraliçe adayları final gecesine hazır

Mıss Eurasia Güzellik Yarışması\'nın Antalya\'nın Kemer ilçesinde yarın yapılacak finali için kraliçe adayları havuz başında enerji depoladı.

Antalya\'da, Rus Leonid Karatygin tarafından bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Miss Eurasia Güzellik Yarışması\'nın finali yarın Kemer ilçesindeki Amara Dolce Vita Otel\'de yapılacak. Final gecesinde 27 ülkeden 27 finalist podyuma çıkacak. Kemer\'de kamp yapan kraliçe adayları, turizm kenti Antalya\'nın tarihi ve ören yerlerini ziyaret etti, çeşitli etkinliklere katıldı. Finalistler özellikle sıcak havası ve denizini çok beğendikleri Antalya\'da bol bol denize girdi, gittikleri her yerde fotoğraf ve video çekerek bölgenin güzelliklerini sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarında paylaştı. Final öncesi tüm hazırlıklarını yapan kraliçe adayları kamp yaptıkları otelde havuz başında dinlenerek moral depoladı. Organizatör Leonid Karatygin, Miss Eurasia Güzellik Yarışmasını 2005 yılından bu yana düzenlediklerini söyledi. Ülkelerini temsil etmek için 27 ülkeden 27 güzelin finalde podyuma çıkacağını belirten Karatygin, \"Herkes çok mutlu burada olduğu için. Antalya\'yı çok seviyoruz. Güzel bir final olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güzellerin geçişi detay

-Yüzerek kameraya gelen güzel detay

-Güzeller yakın detay

-Organizatör Rus Leonid Karatygin açıklama

-Güzellerin hep birlikte \"We Love U Turkeyö sözünü söylemeleri

-Havuzda yüzerek gelen güzel detay

01:34 dakika ve 177 MB (HD)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Likya Yolu\'na Güney Kore\'den kardeş rota geliyor



Kültür Rotaları Derneği tarafından temsil edilen Likya Yolu\'nun 17. etabı Demre- Üçağız bölümü ile Güney Kore\'nin yılda bir milyon yürüyüşçüye ev sahipliği yapan yürüyüş rotası olan Jeju Olle için kardeş rota anlaşması imzalanacak.

Kültür Rotaları Derneği yönetim kurulu üyesi Barış Yüksel, Likya Yolu\'nun 17. etabı Demre- Üçağız bölümü ile Güney Kore\'nin Jeju Olle rotalarının kardeş rota olması için çalışma yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda 4 Haziran\'da Güney Kore\'nin Jeju Adası\'nda yapılacak \'Global Trail Networking Event\'e\' katılacaklarını belirten Barış Yüksel, 28 Mayıs\'ta Jeju Yolu- Likya Yolu kardeş rota anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Jeju Olle\'de kardeş rota filmi çekeceklerini belirten Yüksel, \"Bu fil hem Güney Kore\'de hem de kendi platformumuzda yayınlanacak. Likya Yolu\'nun tanıtımı için film artı değer katacak\" dedi. 14-17 Haziran tarihlerinde Jeju Adası ve Jeju Olle Yürüyüş Yolu yetkililerinden oluşan 7 kişilik bir ekibin Demre\'ye geleceğini de kaydeden Yüksel, \"Bu ekiple Likya Yolu\'nun Demre- Üçağız arasındaki toplam 31,7 kilometrelik 5 rotayı tanıtacağız. Fotoğraf sergisi, film çekimi gibi farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Gelen konuklarımız, bu rota üzerindeki Simena Antik Kenti, Batık Kent, Themussa, Hoyran, Kapaklı, Anddriake, Myra antik kentlerini, Aziz Nicolaus Anıt Müzesi\'ni, kısacası bu proje, Likya Yolu\'nu dünyaya tanıtacak\" diye konuştu.

Haber:Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)



