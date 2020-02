DHA YURT BÜLTENİ - 7

1 - Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü, operasyonla kurtarıldı

YALOVA\'DA kaçırılıp, ailesine elleriyle gözleri bağlı fotoğrafı gönderilen ve 2,5 milyon dolar fidye istenen Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, Trabzon\'da düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova\'ya tatile gelen Irak\'ın El Anbar şehri Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, 4 kişi tarafından kaçırılıp, ailesine elleri ve gözleri bağlı fotoğrafı gönderilerek, 2,5 milyon dolar fidye istendi. Şüpheliler, fidyenin verilmemesi halinde Al Kaood\'u öldüreceklerini söyledi. Dün yapılan ihbar üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan emniyet müdürünün getirildiği Trabzon\'da bir evde tutulduğuna dair bilgi edindi. Durum, Trabzon Emniyet Müdürlüğü\'ne bildirildi. Araştırma yapan polis, kaçırılan emniyet müdürünün İstanbul\'dan Trabzon\'un Söğütlü Mahallesi\'ndeki eve getirildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, çevresinde güvenlik tedbiri alınan eve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu Nafe Mohammad Matar Ramadhan, Noah Mahmood Olaıwı, Subhı Hammad Alsalama ile Suriye uyruklu Faysal Alhusein etkisiz hale getirilerek, yakalandı.

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Omar Al Kaood ise evdeki odada, yatak üzerinde elleri ve gözleri bağlı bulundu. Emniyet müdürü, kendisini kurtaran polislere ağlayarak, sarıldı. Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Kaçırılan emniyet müdürünün kurtarılma anı polis kameralarına yansıdı. Eve giren ekipler şüphelileri yere yatırarak emniyet müdürünü kurtarıyor.

2 - Zazalardan AK Parti Diyarbakır milletvekili aday listesine tepki

DİYARBAKIR\'da çoğunluğu Bingöllüler\'den oluşan Zazalar Platformu, AK Parti Diyarbakır vekil aday listesine tepki gösterdi. Adaylar arasında Zaza olmamasına tepki gösteren platform temsilcisi Nurullah Denktaş,\"Diyarbakır listesi burada yaklaşık bir asırdır yaşayan Bingöllü Zazaların, ilçelerde yaşayan diğer Zazaların, muhafazakar ve toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini karşılamaktan uzak bir liste olmuştur\" dedi.

24 Haziran yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri nedeniyle Diyarbakır\'da 218 kişi Adalet ve Kalkınma Partisine aday adayı başvurusunda bulunmuştu. AK Parti\'nin Diyarbakır\'da belirlediği, ve aralarında Gıda Tarım Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker\'in de bulunduğu 12 isim YSK\'ya bildirildi. İsimleri açıklanan adaylara, Diyarbakır\'da yaşayan Zazalar\'dan bir kısmı tepki gösterdi. Oluşturulan Zaza Platformu üyeleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir araya gelerek, düzenledikleri basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi. Açıklamayı platform adına yapan Nurullah Denktaş, Zazalar olarak her zaman devletin yanında yer aldıklarını, bundan sonra da devletin yanında yer alacaklarını söyledi. Adaylar arasına bir Zaza\'nın olmadığını anlatan Denktaş, \"AK Parti\'nin kurulmasından itibaren burada yaşayan Zazalar\'ın çok büyük bir kısmı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a ve AK Partiye gönül vermiş, her şartta ve her koşulda desteğini sunmuştur. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri öncesi başlayan başvurular, temayül yoklamaları, mülakatlar ve değerlendirmeler neticesinde milletvekili aday listeleri açıklandı. Açıklanan Diyarbakır listesi, burada yaklaşık bir asırdır yaşayan Bingöllü Zazalar\'ın, ilçelerde yaşayan diğer Zazalar\'ın, muhafazakar kesimin ve toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini karşılamaktan uzak bir liste olmuştur. Aynı ilçeden üç adayın gösterilmesi, küçük bir belde olan Bağıvar beldesinden iki adayın gösterilmesi, Büyük Birlik Partisi\'nden iki adayın listede olması, seçmen sayısının önemli bir kısmını oluşturan Zazalar\'ın içinden aday gösterilmemesi, muhafazakar kesime hitap edecek bir adayın gösterilmemesi AK Parti\'nin en çok oyu aldığı Çermik, Çüngüş, Ergani bölgesinde ve Hani, Eğil, Dicle, Kulp bölgelerinden aday gösterilmemesi, herkesi hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu liste ilimizin dengeleri göz önüne alınmadan hazırlanmıştır. Demokratik bir tepki olarak bizler AK Parti\'nin zarar görmemesi için yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla AK Partinin hem şu anki, hem de 2023, 2053 ve 2071 Türkiye siyasi vizyonuna ve hedeflere ulaşabilmesi için kararlı, erdemli, cesur bir kutlu dava duruşu sergiliyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye olan bağlılığımızı belirterek, sesimizin duyulması ümidiyle\" diye konuştu.

Zazalar, daha sonra açtıkları Türk Bayrakları ile toplu olarak fotoğraf çektirdi.

3 - Mangal kömürü, otomobili yakıyordu

KARAMAN\'da bir fırından alınan ve otomobilin bagajına bırakılan mangal kömürü yeniden tutuştu. Otomobilin dumanlarla kapladığının fark edilmesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri mangal çuvalını dışarı atıp, aracın alev almasını engelledi.

Olay, saat 12.15 sıralarında Külhan Mahallesi 1\'inci İstasyon Caddesi\'nde Şevket Karakışla\'ya ait 70 FK 576 plakalı otomobilde meydana geldi. Çevredekiler park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini fark edip itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın camını kırıp müdahale etmek istedi: ancak camlar kırılmadı. Tesadüfen yoldan geçen otomobil kaporta ustasının yardımıyla aracın kapısı açıldı. Ardından dumanın bagajdan geldiği anlaşıldı. Bagaj kapağı açıldığında ise dumanların çuval içindeki mangal kömüründün kaynaklandığı belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri çuvalı dışarı atıp aracın alev almasını engelledi. Bu sırada otomobilinin başına gelen Şevket Karakışla, mangal kömürünü yaklaşık 4 saat önce bir fırından sönmüş halde aldığını ve çuval içinde aracına bıraktığını ve kömürlerin yeniden tutuştuğunu belirtti.

4 - Trabzon\'da pistten çıkan uçak, kütüphane yapılmak isteniyor

ANKARA- Trabzon seferi sırasında, 13 Ocak’ta Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken, kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra çıkarılan ve bir daha uçurulamayacağına karar verilen Boeing 737- 800 tipi \'Zeynep\' isimli yolcu uçağının kütüphane yapılması için girişim başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'nce deniz dolgusu üzerindeki \'Gülcemal\' projesi kapsamında uçak, kütüphane olarak kullanılmak üzere tekrar istendi. Uçak, apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletiliyor.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcusu ile 6 kişilik mürettebatı, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın, hazırlanan raporlarla tekrar uçurulabilecek düzeye yükseltilemeyeceğine karar verildi.

Pegasus Havayolları\'nın, bir daha uçurulamayacağına karar verilen ve bünyesinde kiralık olarak bulundurduğu uçağı sigorta şirketinden satın aldığı öğrenildi. Trabzon Havalimanı apronunda, günlüğü 80 TL karşılığında, park halinde bekletilen uçağın teknik aksamının sökülerek, parça tedariki için kullanılacağı belirtildi.

KÜTÜPHANE OLACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'nce uçağın kütüphaneye dönüştürülmesi için daha önce de başvuru yapılan; ancak sonuç alınamayan hava yolu şirketine başvuru yeniden yapıldı. Teklifin kabul edilmesi halinde kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan uçak, Akyazı mevkisinde 800 bin metrekarelik alanda yapılacak deniz dolgusu üzerinde, sosyal ve kültürel alanların yer alacağı \'Gülcemal\' projesine entegre edilecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi\'nce başlatılan incelemeye ilişkin rapor, pilotlar ve kabin görevlilerinin ifadeleri ile dinlenen yolcuların ifadelerinin alındığı soruşturma sonrası iddianame hazırlanacak.

PİLOTLAR İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Boeing 737- 800 tipi uçağın birinci pilotu Ender Bayraktar (62), ifadesinde, kalkış öncesi uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını; ancak inişten kısa süre uçağın sola yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtmişti. Uçağın yardımcı pilotu İrfan Yavuz (46) ise ifadesinde, uçağın tekerlekleri piste değdikten sonra yavaşlamadığını ardından da denize yöneldiğini ve kontrolü kaptan pilotun devraldığını söylemişti.

5 - Aydın\'da 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

AYDIN\'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, ayçiçeği yağı ve pamuk yağı karışımıyla yapıldığı belirlenen, ancak ambalajlarının üzerine \'zeytinyağı\' yazılan 2 ton yağ ele geçirildi.

Aydın- Denizli karayolunda dün (çarşamba) akşam devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan minibüste arama yapan jandarma ekipleri, faturasız ve irsaliyesiz, bir bölümü (zeytinyağı\' adı altında ambalajlanan 2 ton bitkisel yağ ele geçirdi. Yağları Aydın\'dan yükleyen R.K., Denizli\'ye götürmek üzere yola çıktığını söyledi. Sürücü R.K., gözaltına alındı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen bitkisel yağlardan numune alarak kontrole gönderdi. Yapılan kontrolde, \'zeytinyağı\' adı altında piyasaya sürülmesi planlanan yağların, pamuk yağı ve ayçiçeği yağı karışımından elde edildiği belirlendi. R.K. hakkında işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

6 - Mahalleli TIR ve kamyonlardan şikayetçi

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi sakinleri denetim istasyonundan kaçarak mahallelerinden geçen TIR ve kamyonların yollarını ve altyapılarını bozduğunu söyledi.

Sandıklı\'ya bağlı Yunus Emre Mahallesi sakinleri, Antalya- Denizli istikametinden Afyonkarahisar\'a giden kamyon ve TIR\'ların Sandıklı yakınlarındaki denetim istasyonuna girmemek için mahalle içinden geçtiğini belirterek, yollarının ve altyapılarını bozulduğundan şikayetçi oldu.

Mahalle Muhtarı Ali Sönmez, mahallelerinden geçen TIR ve kamyonlardan şikayetçi olduklarını belirterek, \"Sandıklı\'dan 1000 TIR geçiyorsa, 600\'ü mahallemizden geçiyor. Her yeri berbat ettiler. Altyapımız, yollarımız kazıldı. Yol yaptırmak için belediye başkanımıza yüzümüz kalmadı. Bu TIR\'lar kantardan, denetlemeden kaçıyor. Bu TIR\'ların kaçtığını görüyorlar. Polislerin denetimi artırması gerekiyor. Kantarın da TIR ve kamyonların kaçamayacağı yere taşınması lazım\" dedi.

7 - Çukura düşen at kurtarıldı

ISPARTA\'da otlaması için bırakıldığı arazide 2 metrelik çukura düşerek mahsur kalan at, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Atın sahibi kadın kurtarma çalışmaları sırasında hayvanın başından ayrılmadı.

Olay, dün Vatan Mahallesi 234 Cadde\'de meydana geldi. Adının açıklanmasını istemeyen kadın, hurda kağıt toplamada kullandıkları atı evlerinin yanındaki boş araziye bıraktı. Uzun bir iple bağlı at arazide otlarken, üzeri ağaç dallarıyla kapatılmış eski fosseptik çukuruna düştü. Atını göremeyince çevreyi kontrol eden kadın, hayvanın çukurda olduğunu fark etti. Kadın, kendi imkanlarıyla çıkaramayacağını anladığı hayvan için itfaiyeden yardım istedi.

Isparta Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri ilk olarak atın düştüğü 2 metrelik çukurun üzerini iş makinesiyle açtı. Atın sahibi kadın çalışmalar sırasında hayvanın başından ayrılmazken, gürültüden ürken atı sakinleştirmeye uğraştı. Çukurdaki at kurtarılarak çukurdan çıkarıldı. Hayvanın herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

