DHA YURT BÜLTENİ - 7

İzmit\'te 10 bin kişi 1 Mayısı kutladı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla İzmit\'te kutladı. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda bütün sözleşmelilerin kadroya alınmasını, grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilmesini istedi.

Memur Sen\'e bağlı 11 sendikanın genel başkanının da katıldığı kutlamalar yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla İzmit Demokrasi Meydanı\'nda yapıldı. Organizasyon öncesi sabahın erken saatlerinde meydanın çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, tramvay yolu çevresinde de jandarma ekipleri nöbet tuttu. Vatandaşlar alana üst araması yapıldıktan sonra alındı. Alana girişte vatandaşlara karton bardaklarda çorba ve İzmit\'in simgesi pişmaniye ikram edildi. Türk bayrağı ve Memur Sen bayrakları dağıtıldığı kutlama alanında \'Emperyalizme, Kapitalizme, Siyonizme Hayır\', \'Dünya Beşten, Emek Sermayeden Büyük\', \'Adil Bir Dünya İçin Hep Birlikte\', \'Birlikte Örgütlendik, Örgütlenerek Güçlendik\' yazılı pankartlar asıldı. Kutlamalar konser ve halk oyunları gösterileri ile başladı. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs\'ın emek ve sosyal adaletin haykırıldığı ve bayram içersinde kutlanan bir gün olduğunu belirterek, \"1 mayısı emeği ve emekçiyle gerilim haline getirenler emek hareketine ihanet ediyorlar yıllardır. 1 mayıs emek ve sosyal adaletin haykırıldığı direniş sesinin yükseltildiği onur ve bayram içersinde kutlanması gereken bir gün. 1 milyonu aşkın üyesi ile Memur-Sen olarak emek ve kazanan kesim için ter döküyoruz. Sorunlarımız var. Onlar için de ter dökmeye devam ediyoruz. Toplu sözleşmenin mimarı memura bir çok kazanımı yapan Memur-Sen olarak kangrene dönüşen konulara da çözüm bulduk. Biz toplu sözleşmeden toplu sözleşmeye sendikacılık yapmıyoruz. Emir gereğince yorulmadan kazandırmaya çalışıyor ve kazandırmayı karakter edinmiş hareket olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" dedi. İş güvencesi konusunun sendika olarak kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Yalçın, şöyle konuştu\"İstihdam sadece kadrolu olsun. Kaliteli kamu hizmetine evet, iş güvencesinin iptaline kesinlikle hayır diyoruz. İş güvencesi kırmızı çizgimizdir dedik ve demeye de devam ediyoruz. Güvencesiz kamu ayıbı son bulsun. Kamuda bütün sözleşmeliler kadroya alınsın. Maaş kayıplarımız telafi edilsin. Artık ertelenmesin ek göstergeler biran önce yükselsin. Ek ödeme emekli maaşına da gelsin, grev ve siyaset yasağı kalksın. Grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilsin. Alın terimiz emeğimiz yok sayılmasın. Döner sermaye gelirleri kazananlar arasında bölüşülsün. Yemek ve yiyecek tutarları arttırılsın. Emekli olmak kabus olmaktan çıksın artık. Yıpranma payı genişletilsin. İlk destek aileye evlilik sürecinde verilsin. Toplumun temel direği aileye destek verilsin, eş ve çocuk yardımları yükseltilsin. Kıdem aylığı yükselsin. Ya kreş açılsın ya da kreş yardımı yapılsın. Kurumlar arası geçişlerde mazeretler kabul edilsin ve aileler bir araya gelsin. Anayasanın hükmü gereğince aile bütünlüğü sağlanamayan kamu görevlilerin aile bütünlüğü sağlansın. Toplu pazarlık süresi oldu bitti 20 güne sıkıştırılmasın. İşçilerde ki gibi 2 ay sürsün. Sıkıştırılmış zaman uygulaması bitsin. Biriz beraberiz aynı yerdeyiz ve farklı değiliz. Kimse kendini üstün görmesin. Örgütlüğümüzün arasına kibir girmesin. Emeğin ekmeğin derdinin yükseltilmesi için mücadele ediyoruz\" Konuşmaların ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika genel başkanları miting alanında bulunanlara kırmızı karanfil attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alandan görüntüler

-Memur-Sen genel Başkanı

HABER:Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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MHP Gaziantep İl Başkanı istifa edip aday adayı oldu

Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, görevinden istifa ederek Gaziantep Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığından Gaziantep Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Muhittin Taşdoğan, 24 Haziran\'da yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için aday adayı olduğunu açıkladı.

Şehrin sorunlarına çözümler üretmek için fikirlerini faaliyete geçirdiklerini dile getiren Taşdoğan, \"Yeri geldi şehrin sorunlarına çözümler ürettik, fikirlerimizi faaliyete geçirdik. Yeri geldi sert bir dille eleştirilerde bulunduk. Bunların hepsi şehrimizin ferahı içindi. Bu bilincimiz henüz bitmedi. 5 yıldır sürdürmekte olduğum görevimi milletvekili aday adaylığım için bıraktım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Muhittin Taşdoğan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 109 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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ÖZEL-Selde mahsur kaldı, halatla kurtarıldı

Şanlıurfa ve ilçelerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağış bazı bölgelerde sele dönüşerek ekili alanlara zarar verdi. Suruç\'ta sel sularının ortasında kalan bir kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa kent merkezi ile Hilvan, Suruç ilçelerinde aniden bastıran sağanak kısa sürede sele dönüştü. Hilvan\'ın Aşağı Ekece Mahallesi\'nde etkili olan yağışla akan su nehri andırdı. Sel suları nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Suruç ilçesinde etkili olan ve aniden bastıran şiddetli yağış, beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Kesmecik Mahallesi\'nde ekili tarlalar sular altında kaldı, bazı evleri ise su bastı. Şiddetli yağışı cep telefonuyla kaydetmeye çalışan Mustafa Yıldız ile Şahin Demir, fıstık bahçesinde sel sularının ortasında mahsur kaldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde selin ortasında kalan Mustafa Yıldız, diğer arkadaşının haber vermesiyle olay yerine gelen mahalle sakinleri tarafından beline halat bağlanıp tahta merdiven sel suları üzerinde köprü yapılarak, bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şiddetli yağışın ardından oluşan sel

- Sel suları altında kalan tarlalar

- Selde çekim yaparken mahsur kalan genç

- Sel suları ortasında kalan genci kurtarmaya çalışanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Patates üreticisi sıkıntılı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde patates hasadına kısa süre kalırken, üretici, bir yandan hastalık diğer yandan rekolte yönünden sıkıntılı günler yaşıyor.

Henüz hasadına başlanılmayan patatesin bu yıl ilçede yaklaşık 17 bin dekar alana ekildiğini belirten Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mahmut İri, bekledikleri verimi alamayacaklarını söyledi. Ekili ürünün 7 bin dekarının cipslik olduğunu belirten İri, geçen yıl dekar başına 5-6 ton patates aldıklarını, bu yıl ise ürünün yapraklarında ortaya çıkan mildiyo hastalığı nedeniyle dekar başına ancak 2 ton ürün beklediklerini kaydetti. İri, \"Üreticilerimiz bu yılki patatesten bekledikleri rekolteyi bulamayacaklar. Yapraklarında görülen mildiyo hastalığı nedeniyle verimde düşüklük yaşanacak. Her ne kadar fiyatı 1.30 kuruş olsa da sadece iç piyasaya tüketilecek olması ayrı bir sıkıntı oluşturuyor. Üretici sıkıntılı.\"

Görüntü Dökümü

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- Tarladaki patatesler

- Patatesler toprak altından çıkarılırken

- Mahmut İri\'nin elinde patates ile görüntüsü

- Mahmut İri\'nin konuşması

- Patates ekili tarladan detay

(SÜRE: 2’08’)(BOYUT:68.3 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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TIR\'da karpuz içinde eroin sevkiyatı

Van\'ın Gevaş ilçesinde polisin TIR\'da yaptığı aramada dorsedeki karpuzların içerisine gizlenen 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine karpuz yüklü TIR\'ı durdurup, aradı. Narkotik köpeği \'Alfa\'nın da kullanıldığı aramada, içi boşaltılan karpuzların içerisine gizlenen 126 paket halinde 65 kilo kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 5 ayında yapılan 61 operasyonda, toplam 1 ton 263 gram eroin ele geçirildiğini, operasyonların aralıksız süreceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan TIR

-Tır\'ın dorsesinde Narkotik köpek Alfa ile yapılan arama

-Aramalarda karpuzların içerisine zulalanmış eroin paketleri

-Detaylar

-Ele geçirilen eroin

BOYUT:319 MB,SÜRE:2 DK 51 SN

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Beyin kanamasından ölen kadın 5 kişiye hayat verdi

Kayseri\'de, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Esme Polat\'ın (41) organları 5 kişiye hayat verdi. 10 Şubat\'ta Ziyagökalp Mahallesinde yaşanan olayda, çocuksuz evkadını Esme Polat evde bulunduğu sırada birden yere yığılarak, rahatsızlandı. Eşi Ahmet Polat\'ın (47) haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Polat ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz kadın yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bunun üzerine Ahmet Polat, eşinin \"Ölürsem organlarımı bağışlayın\" vasiyeti üzerine bu son isteği yerine getirdi. Bu kapsamda Esme Polat\'ın 2 göz korneası, 2 böbreği ve karaciğeri 5 kişiye umut oldu. Organ bağışı sonrası 5 kişi hayata tutundu. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ahmet Polat, ilk evliliğini 1993 yılında Melike Polat ile yaptığını ve bu evliliğinden 2 çocuğu olduğunu söyledi. İlk eşini trafik kazasında kaybettikten 2 yıl sonra 1995 yılında Esme Polat ile evlendiğini kaydeden Ahmet Polat, 23 yıl süren evlilikleri boyunca eşini kendisinin ve çocuklarının çok sevdiğini ifade etti.

\'EŞİMİN VASİYETİ ÜZERİNE ORGANLARI BAĞIŞLADIM\'

Olay gününü anlatan Polat, \"Eşimde sinüzit var diye biliyorduk. Hastanede tedavi görüyordu. Olay günü baş ağrısı vardı. Evin içinde birden düştü. Ambulans geldi burada yaklaşık yarım saat müdahale ettiler. Sonrasında hastaneye götürdüler. 2 gün yoğun bakımda kaldı ve sonrasında kendisini kaybettik. Eşim televizyonda gördükçe (Bende organlarımı bağışlayacağım) diyordu. Ben de kendi vasiyeti üzerine organlarını bağışladım. Göz kornealarını, böbreklerini ve karaciğerini bağışlamış olduk. Başka bedenlerde yaşasın istedik. Bağış yapılan insanlar iyi olsun diye düşündük\" ifadelerini kullandı.

\'EŞİMLE UMRE\'YE GİTME HAYALİMİZ VARDI\'

Eşinin hayali olduğunu belirten Polat, \"23 senelik evliyiz Umre\'ye gitme hayalimiz vardı. O da maalesef olmadı. Bunun dışında trafik kazasında kaybettiğim eşimden olan oğlumu evlendirecektik\" dedi. Organları bağışladıkları kişilerin kendilerini aramadığını söyleyen Polat, \"Organları bağışladığımız kişilerden aramalarını beklerdim. En azından bir teşekkür edilebilirdi\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hayatını kaybeden Esme Polat\'ın fotoğrafları

-Ahmet Polat ile röportaj

-Genel detay

3 Dakika 08 Saniye / 351 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,(DHA)

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Trabzon’un tuğla taşıyıcı kadınlarının çalışma azmi

Trabzon’da, Ayşe ve Nurgül Gündoğdu ile Emine ve Zeynep Aydın, TIR ve kamyonlardan tuğla boşaltarak aile ekonomilerine destek sağlıyor.

Beşikdüzü ilçesinde oturan Ayşe ve Nurgül Gündoğdu ile Emine ve Zeynep Aydın adlı akraba kadınlar aile ekonomilerine destek için TIR ve kamyonlardan tuğla boşaltıyor. 27 yıldır aynı işi yapan kadınlar, günde 40 bin dolayında tuğla boşaltıyor. Kendilerine ulaşan firmalarla irtibatlı olan kadınlar, Trabzon’un gittikleri her ilçesinde tuğla boşaltma işi yapıyor. Kadınlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü de çalışarak geçirdi. 27 yıldır bu işi yaptığını anlatan Aşe Gündoğdu, “Tuğla satan tüccarlar ve tuğla fabrikaları bizi çağırıyor. Nerede iş varsa biz de oraya koşuyoruz. Bizden başka kadınlar da bu işi yapıyor. 27 yıldır bu işi yapıyorum. 4 çocuğum var. Çalıştım, tuğla boşaltmayla iki kızımı evlendirdim, ev aldım, çocuklarımı okutuyorum. Arkadaşlarımla bir ekip oluşturduk, tuğla boşaltıyoruz” dedi. Nurgül Gündoğdu da günde 2-3 TIR tuğla boşalttıklarını belirterek “Ekmek parası için çalışıyoruz. Saat 4’de kalktım. İneklerimi yedirdim. Saat 6’da yola çıktım. Şu anda ikinci arabayı boşaltıyoruz. Akşama kadar iki araba daha var. Günde 30-40 bin tuğla boşaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tuğla taşıyan kadınlar

-Kadınlarla röp.

-Tuğla boşaltılması

-Detaylar

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON,(DHA)

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Kemer\'de sezonun ilk Caretta caretta yuvası korumaya alındı

Antalya\'nın Kemer ilçesinde yumurta bırakmak için sahile çıkan sezonun ilk Caretta carettanın yuvası korumaya alındı.

Kemer\'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahiline önceki gece çıkan Caretta caretta, kıyının yaklaşık 10 metre içerisinde yumurtalarını bıraktı. Caretta carettanın yumurtlamasının ardından Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi yetkilileri yeri tespit edilen yuvayı korumaya aldı. Yapılan çalışmaları çevredeki turistler de ilgiyle izledi.

\'KAPLUMBAĞALAR İÇİN ŞANS DİLİYORUM\'

Bölgeye tatil için oğlu ve arkadaşlarıyla Moskova\'dan gelen Rus Natalia Perunova (41), birçok defa tatil için Kemer\'e geldiğini söyledi. Perunova, \"Türkiye\'nin en güzel dağlarında ailem ve arkadaşlarımla trekking yapıyoruz. Türkiye\'ye birçok defa geldik. Fakat ilk defa mükemmel bir yer olan Çıralı\'ya geldik. Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu, kaplumbağa ve yavruları için yapılan özel projeyi görmemiz. Hepiniz ve kaplumbağalar için şans diliyorum. Bu çalışma doğa, dünya ve insanlar için çok önemli\" dedi.

GECELERİ GÖNÜLLÜLER BEKLİYOR

Kooperatif Başkan Yardımcısı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, Çıralı sahiline Caretta carettaların yumurtalarını bırakmaya başladığını söyledi. Geçen sene Caretta caretta yuvasının az olması nedeniyle bu yıl bazı çalışmalar başlattıklarını anlatan Altınkaya, Caretta carettaların daha fazla yumurta bırakması için 20 kişilik bir komisyon kurduklarını kaydetti. Altınkaya, kooperatif ve komisyon üyeleriyle Çıralı sahilinde kamp kuranları uyarıp, araç giriş çıkışlarını yasakladıklarını vurgularken, \"Geceleri gönüllü arkadaşlarımız sahile inen ve ateş yakan misafirleri uyarıyor. Amacımız burada yuvaların üzerine basılmasını önlemek\" dedi.

\'GEÇEN SENE 74 YUVA VARDI\'

Geçen sene denizle buluşan Caretta caretta yavrularından da bahseden Altınkaya, \"Geçen sene 74 yuva vardı. Bu yuvalardan yaklaşık 4 bin yavruyu denizle buluşturduk. Bu sayıyı bu sene artıracağız. Buraya gelenler Caretta caretta yavrularını görmeye geliyor. Bu turizme büyük katkı sağlıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Görevlilerin gelişi

- Yuvanın kurulması ve detaylar

- Rus turistler detay

- Yuvanın tarihinin yazılması

- Rus turist Natalia Perunova açıklama

- Habib Altınkaya\'nın yuvaya uyarı belgesini koyması

- Uyarı belgesi detay

- Habib Altınkaya açıklama

- Yuvadan ve görevlilerden detay

339 MB /// 03.01\" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)