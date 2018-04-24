DHA YURT BÜLTENİ - 7

5 yıl önce çalınan 7 milyon Euro ile ilişkili 17 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin Euro çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre cezaevinde yatan 2 kişi ve 15 yakını, çalınan parayla haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, 28 Mart 2013 tarihinde Gazimuhtarpaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. İstanbul’da bulunan özel bir güvenlik hizmetleri firmasının Gaziantep ofisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Vatan, kendisi gibi güvenlikçi arkadaşıyla birlikte zırhlı araçla bir bankadan aldığı 7 milyon 200 bin Euro’yu bir başka bankanın kasasına götürmek üzere görevlendirildi. Parayı alan Mehmet Vatan, arkadaşına güzergah üzerindeki bir banka şubesine ait kredi kartlarını teslim etmesini istedi. Güvenlik görevlisinin bankaya gitmesinin ardından Mehmet Vatan, 7 milyon 200 bin Euro bulunan zırhlı araçla kayıplara karıştı.

PARAYI TIR’DA UNUTTUK DEMİŞLERDİ

Vatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut olaydan 4 ay sonra avukatlarıyla beraber Gaziantep Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Vatan ve Arnavut mahkemede verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı otostop çekerek bindikleri ve plakasını bilmedikleri TIR’da unuttuklarını söyledi. 2 şüpheli ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 arkadaş bir süre hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

KAYIP PARAYLA ŞİRKET KURUP, OTOMOBİL ALMIŞLAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri olay sonrası Vatan ve Arnavut’u takip etmeye devam ederek, bulunamayan 7 milyon 200 bin Euro’yla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler yaptıkları aramalarda 2 arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığını tespit ederek çalıntı parayla ilişkili olanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında Mehmet Vatan ile Gökhan Arnavut\'un da bulunduğu M.V., B.A., M.Y., B.V., R.Ç., E.Ç., E.A., T.V., F.A., G.A., A.A., C.A.V., H.Ç., Z.S. ve E.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalıntı parayla elde ettikleri, 19 taşınmaz, 12 otomobil, 1 şirket, 1 şirketin yüzde 5 hissesi olmak üzere taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ayrıca 6 kilo 398 gram altın, 3 bin 460 Euro, 925 dolar, 3 bin 455 lira para, 12 kol saati, 5 pos cihazı, 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 913 fişek ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitkamil Devlet hastanesi

- Şüphelilerin hastane götürülmesi

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

- Polis araçlarına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken öldü, o anlar görüntülendi

Artvin\'in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı. Ayşe Balcı’nın sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan ‘meydan okuyorum’ çekimi yapıldığı sırada dereye girdiği ve bu sırada akıntıya kapılarak sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Narlık köyünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi Nizgivan deresi kenarında piknik yaptığı sırada, iddiaya göre Ayşe Balcı, sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan ‘meydan okuyorum’ paylaşımı yapmak istedi. Dere kenarına gelen kız, arkadaşlarının \'Yapma\' uyarılarına rağmen kendini suya bıraktı. Suda çırpınmaya başlayan Balcı akıntıya kapıldı. Bu sırada çekim yapan Melisa Kazan arkadaşını kurtarmak için suya atladığı sırada oda akıntıya kapıldı. Gruptaki diğer arkadaşları Ayşe Balcı\'yı boğulmak üzereyken sudan çıkarmayı başardı, Melisa Kazan ise arkadaşını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Ayşe Balcı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğulan Anadolu Lisesi 4’üncü sınıf öğrencisi Melisa Kazan\'ın cesedi ise olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazan\'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayşe Balcı\'nın sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için ‘meydan okuyorum’ paylaşımı yaptığı sırada girdiği derede akıntıya kapılarak sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ayşe Balcı\'nın suya girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı görüntüleri

Haber-Kamera: ARTVİN,(DHA)

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İflas eden kuyumcu uyuşturucu ile yakalandı

Bolu\'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada akaryakıt deposunda bulunan 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Kuyumculuk yaparken iflas etmesi nedeniyle uyuşturucu kuryeliği yaptığını söyleyen M.Ç. ile hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu\'nda yaptıkları yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği \'Sezar\' ile arama yapıldı. Otomobilin akaryakıt deposuna gizlenmiş pet şişelerin içinde 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. ve hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı. M.Ç.\'nin kuyumculuk işinden iflas ettikten sonra uyuşturucu kuryeliği yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Uyuşturucu maddenin fotoğrafı

Süre: 104 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Van\'da 63 kilo esrar ele geçirildi

Van\'ın Özalp ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 63 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp\'te karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Dedektör köpeği \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde, 60 paket halinde, 63 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü, \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' ve \'uyuşturucu madde nakletmek\' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçta yapılan arama

-Dedektör köpeği \'ŞİLA\' ile yapılan detaylı arama

-Toz esrarın bulunması

-Toz esrarın Emniyet Müdürlüğünde teşhir edilmesi

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Kızılay, Türk ve Suriyeli çocukları buluşturdu

Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenlediği etkinlikte Türk ve Suriyeli çocukları buluşturdu.

Reyhanlı’da bir çay bahçesinde düzenlenen etkinlikte Türk ve Suriyeli çocuklar palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı, yapılan yarışmalarda da heyecanlı anlar yaşadı. Çocuklara çeşitli ikramlarında yer aldığı etkinlikte, Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi saha sorumlusu Ezgi Bulunmaz, amaçlarının 23 Türk ve Suriyeli çocukları bir araya getirmek, kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyleyerek, düzenledikleri etkinlikte katkıda bulunduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Kızılay tabelası

- Çocuklar oynarken

- Ezgi Bulunmaz\'ın konuşması

- Çocuklara yiyecek ve şekerleme dağıtımı yapılırken

(SÜRE: 3’21’)(BOYUT:106MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Sahnede türkü söyleyen kaymakam alkışlandı

Artvin\'in Yusufeli ilçesinde geleneksel \'Okullar Arası Türkü Yarışması\'nda sahne alarak \'Bir güzelin aşığıyım erenler\' türküsünü seslendiren Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, performansıyla dinleyenlerin beğenisini topladı.

Yusufeli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce geleneksel \'Okullar Arası Türkü Yarışması\' Halit Paşa İlköğretim Okulu Salonu\'nda yapıldı. Etkinliğe Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İlçe Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada öğrenciler türkü söyleyerek birbirleriyle yarıştı. Öğrencilerin seslendirdikleri türkülere salondakilerde zaman zaman eşlk etti. Etkinlikte sahneye davet edilen Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç da mikrofonu eline alarak saz eşliğinde türkü söyledi. \'Bir güzelin aşığıyım erenler\' türküsünü seslendiren Kaymakam Kaykaç, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Kaymakam Kaykaç, özgüvenlerinden ötürü yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. İlçedeki 16 okuldan 38 öğrencinin katıldığı yarışmada başarı elde eden öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarışmadan görüntüler

-Kaymakamın türkü söylemesi

-Detaylar

HABER KAMERA: Nusret DURUR/ARTVİN,(DHA)



