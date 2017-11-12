DHA YURT BÜLTENİ - 7

12 Kasım Depremi’nin yıl dönümünde acılar tazelendi

DÜZCE\'de, 12 Kasım 1999 depreminde hayatını kaybedenler, felaketin 18\'nci yıldönümünde mezarları başında anıldı.

Merkez üssü Kaynaşlı İlçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremde kentte 710 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 679 kişi yaralandı, binaların yüzde 60\'ı kullanılmaz hale geldi. Depremde yaşamını yitirenler, facianın en çok zarar verdiği Kaynaşlı\'da mezarları başında anıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler, 12 Kasım 1999 Deprem Şehitleri Anıtı Mezarlığı\'nı ziyaret etti. Acıları tazelenen vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua etti.

Depremde 4 yaşında ki oğlunu kaybeden anne Ayşe Boncuk, depremi unutmadığını ifade ederek “Bugün ki gibi yaşıyoruz. Ben hele kendim de yaşadığım için enkazdan çıktım ben kendim. Unutamıyorum. Birisi bile duvara vursa deprem oldu sanıyorum. Unutulmaz ki, neler yaşadık nasıl anlatayım? Benim için hayat bitti. Şu an yaşıyorsak bile ben bana göre yaşamıyorum. Oğlum, yanında kız kardeşim yatıyor. Vurdu yıktı. Ben kendim 1 buçuk saat enkaz altında kaldım. Çocuğum, oğlum kaldı, kardeşim kaldı. İkisinin de ölüsü çıktı. Bina yıkıldıö dedi.

Baba Veysel Boncuk ise şöyle konuştu:

“Zor günlerdi inşallah zaman zaman atlatıyoruz. Zaman her şeyin ilacıdır. Yapacak bir şey yok. Onun üstüne iki çocuğumuz daha oldu. Şimdi üçüncü çocuğumuz var. Şimdi onlar için mücadele ediyoruz. Ama geçmişi unutmuyoruz. Geçmişi yad ediyoruz. Ona göre elimizden geleni yapıyoruz. Hayat devam ediyor. Büyük caminin önündeydim. Oradan buraya gelene kadar eşim enkazdan çıkıyor, oğlumu çıkarmışlar. Kundakta bebeğimiz var onu çıkarmışlar. Ben eşimi ancak Bolu’da bulabildim. Ambulansla getirmişler. Zor yani anlatması bile zor. Anlatırken bile insan zorlanıyor. Zor anlar. Biz o yüzden bu konuları çok anlatmıyoruz. Artık iyi şeylerden bahsediyoruz. Yapacak bir şey yo artık 3 çocuğumuz var onlar için yaşıyoruz. Onların hayatı için mücadele ediyoruz.\"

Depremde çok sayıda yakın akrabasını kaybeden Ayşe Erdöl de depremin unutulmayacağını ifade ederek “Deprem unutulur mu? Hep korku ile yatıyoruz yatağa acaba deprem mi olacak? Deprem unutulmaz hiçbir zaman. Benim kardeşim öldü, iki çocuğum vardı küçük onlar öldü. Yengem öldü, ablam öldü, ağabeyim öldü. Yakın akrabalardan çok ölen oldu. Halamın gelini ve oğlu öldü. Unutmuyoruz diyorum. Aklımızdan çıkmıyor. Her gün buradayızö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ayşe Boncuk, Veysel Boncuk ve Ayşe Erdöl ile röportah

-Dua okurlarken görüntü

-Mezarlıktan görüntü

-Deprem anıtı yazısı görüntüsü

-Mevlitten görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen 25 yaşındaki Sibel Düzgen\'e yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaşadığı İstanbul\'dan ailesinin yanına tatile gelen Sibel Düzgen, Malkara\'nın Çimendere Mahallesi\'nde sabaha karşı yolcu otobüsünden inip, yolun karşısına geçmek istedi. Çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen yolun karşısına geçmek isteyen Düzgen\'e İzmir-İstanbul seferini yapan Galip Yıldız\'ın kullandığı 16 ES 966 plakalı otobüs çarptı. Ağır yaralanan Düzgen, ambulansa Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Düzgen\'in olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi..

İKİNCİ KAZA

Kazanın yaşandığı Malkara-Tekirdağ karayolu 20 dakika kadar ulaşıma kapandıktan sonra tek şerit olan yolda 48 yaşındaki Salim Görev, kullandığı otomobille park halindeki bir TIR\'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken polis, alkollü olduğunu belirlediği Salih Görev\'e işlem yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulans gelişi ve sağlık ekiplerinin yaralıyıya müdahalesi

-Otobüs şoförü Galip Yarız’ın, olayı anlatması

-Otobüste yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Sedat Tezgören’in olayı anlatması

-Otobüs ve Sibel Düzgen’in çarptığı yoldan

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Sibel Düzgen’in çarpma sonrası etrafa saçılan eşyaları

-Karayolu trafiğinin ulaşıma kapanması

-Trafiğin kontrollü verilmesi

-Otobüsteki yolcuların aşağıya inmesi ve oluşan kalabalık

-Salim Görev’in otomobiliyle TIR’a çarpması

-Alkollü Görev\'in otomobilden indirilmesi

-Alkol metreyi üflemesi

-Alkollü sürücünün polis ekilerince gözaltına alınması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA, (Tekirdağ)(DHA)

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Nusaybin İtfaiyesi, 10 metre yükseklikte mahsur kalan kedi yavrusu için seferber oldu

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi İtfaiye ekipleri, dün gece Barış Parkı\'nın içindeki 10 metre yükseklikteki yapay şelalede mahsur kalan kedi yavrusu için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, şelaleden kurtardıkları kediyi süt vererek besledi.

Mardin\'in Nusaybin İlçesine bağlı Yenituran Mahallesi, Lozan Caddesi\'nde bulunan Barış Parkı\'nda gezen vatandaşlar, dün gece saatlerinde bir kedi yavrusunun 10 metre yükseklikte bulunan şelalede mahsur kaldığını ihbar etti. Bunun üzerine seferber olan itfaiye ekipleri, saat 01.00 sıralarında merdivenli araçları ile yavru kediyi kurtarmar için Barış Parkı\'na gitti. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, merdiven ile 10 metre yükseklikteki şelale başına ulaşarak, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedinin aç olduğunu düşünen itfaiye erleri, kısa sürede marketten süt aldı. Bir kaba boşaltılan sütü içip, karnını doyuran yaru kedi daha sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiyenin kedi yavrusunu kurtarması

- Merdivenle aşağıya indirilmesi

- Kedi yavrusunun sütle beslenmesi

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA) -

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Depoda çıkan yangın korkuttu

ANTALYA\'da yapı malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye erlerinin depo duvarını yıkarak müdahale etmesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Tarım Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerindeki bir depoda meydana geldi. Hatice Mutlu\'ya ait olduğu belirtilen ve içerisinde plastik inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye erleri, yoğun dumandan dolayı kapısı açık depodan giremedi. Depo duvarlarını balyozla yıkarak yangına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. İşyeri sahibi Hatice Mutlu, yangında zararının büyük olduğunu söyledi.

Deponun yakınında döşemecilik yapan Murat Dindar ise kendisinin de içeride kullanılmayan koltuk ve hurda malzemelerinin bulunduğunu belirterek, deponun demir kapısının daha önce hırsızlar tarafından çalındığını belirtti. Dindar, yanan deponun yanında boru malzemeleri satan bir işyerinin de bulunduğunu belirterek, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangının etrafa sıçramadığını sözlerine ekledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen dumanlardan detay (otomobille seyir halindeyken çekildi)

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Alevli görüntüler

- Depodan geniş plan detaylar

- Depoda malzemeleri bulunan Murat Dindar röp

- Depo sahibi Hatice Mutlu röp

- İtfaiyenin depo duvarlarını balyozla kırıp yangına müdahalesi

193 MB /// 03.10ö

HABER: Süleyman EKİN – KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti, omuzlarda taşındı

ESKİŞEHİR\'in Sarıcakaya ilçesinde, belediye tarafından camilere 20 tabut verildi. Dağıtım töreninde emekli öğretmen Mustafa Suna, tabutun içene girip, sağlamlığını kontrol etti. Suna, bir süre omuzlarda taşınırken yapılan \'Faniyi nasıl bilirdiniz ey cemaat?\', \'İyi bilirdik\' konuşmaları, törene katılanları güldürdü.

Tabutların dağıtımı, Cami Kebir Mahallesi Camii\'nde yapıldı. Sarıcakaya Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Güler ve İlçe Müftüsü Ahmet Kanatlı\'nın da katıldığı tabut dağıtımında imam hatip lisesinden emekli olan öğretmen Mustafa Suna, tabutun içine girerek, sağlamlığını kontrol etti. Suna\'nın tabuta girip, görevliler tarafından bir süre omuzlarda taşındığı sırada \'Faniyi nasıl bilirdiniz ey cemaat?\', \'İyi bilirdik\' konuşmalarının yapılması, tabut dağıtımına katılanları güldürdü.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha önce köy olan ve ilçe merkezine uzak mesafede bulunan mahallelerdeki camilere tabut bağışladıklarını söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Emekli öğretmenin tabuta girmesi,

-Tabutun taşınması,

-Emekli öğretmenin tabuttan dışarı çıkmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK SARICAKAYA,(Eskişehir),(DHA)

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61 kök Hint keneverini ele geçirildi

SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde polisin operasyonu ile bir evin bahçesinde 61 saksı içerisine ekilen 61 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başpınar Mahallesi\'nde bulunan bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesine girildiğinde saksılara ekilen Hint kenevirleri görüldü. İsimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alınırken, saksılara ekili Hint kenevirleri söküldü. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saksılara ekili hint kenevirlerinin sökülmesi

Haber: Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya), (DHA) -

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Isparta\'daki talihlilere 3 ayda 2 büyük ikramiye isabet etti

SAYISAL Loto\'nun dün çekilen 5 milyon 882 bin 341 liralık büyük ikramiyesi, Isparta\'dan yatırılan kupona çıktı. Kentte henüz ortaya çıkmayan talihlinin kim olduğu merak edilirken, Süper Loto\'nun eylül ayındaki çekilişinde 24.6 milyonluk büyük ikramiye de Isparta\'dan yatırılan kupona çıkmıştı.

Milli Piyango İdaresi\'nce yapılan çekilişte Sayısal Loto\'nun 5 milyon 882 bin 341 lira 35 kuruşluk büyük ikramiyesi, Isparta\'dan yatırılan kupona isabet etti. 12, 14, 20, 26, 40 ve 48 numaralı kuponla büyük ikramiyenin rastladığı kuponun kent merkezindeki bir bayiden alındığı belirlendi. Bayinin camına, \'Sayısal Loto büyük ikramiye 5.882.341,35 TL bayimizden çıktı\' yazısı asıldı.

\'BİZİ DE GÖRÜRSE İYİ OLUR\'

Büfe işletmecisi Tuncay Çeliker, \"Bizim buraya çıkan üçüncü ikramiyemiz. Daha önce 10 numaradan, Milli Piyango\'dan yılbaşında 40 milyon TL vurmuştu. Şimdi de Sayısal Loto\'dan 5 milyon 800 bin TL çıktı. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun. İnşallah Isparta\'mıza bir şeyler yapmayı düşünüyordur. Makineye oynattı. Tam kolon, 12 TL\'lik kupon oynadı. Bizim istediğimiz yok; ama Isparta\'mıza bir şeyler yaparsa seviniriz. Bizi de görürse iyi olur. Talihlinin kendine kalmış bir şey\" dedi.

GEÇEN AY, SÜPER LOTO ÇIKMIŞTI

Öte yandan 14 Eylül\'de 9 haftadır devreden Süper Loto\'nun 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruşluk büyük ikramiyesi de Isparta\'da yatırılan kupona isabet etmişti. Talihli, henüz ortaya çıkmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sayısal loto bayisinden görüntü,

- RÖP: Tuncay Çeliker

- Detaylar

49.9 MB /// 01.32ö

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)