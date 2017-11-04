DHA YURT BÜLTENİ - 7

Eski sevgilisini yaralayan emekli polise 7.5 yıl hapis

BURSA\'da, geçen şubat ayında, ayrıldığı sevgilisi 45 yaşındaki Arzu Özkan\'ı çalıştığı devlet hastanesinin ek hizmet binasında tabanca ile 2 el ateş ederek yaralayan emekli polis memuru 52 yaşındaki Orhan Bulut\'un yargılamasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada, \"Arzu ile evlenmek için eşimden boşandım. Telefonunda tanımadığım erkeklerin numaralarını gördüm. \'Bu ne?\' diye sorunca tartıştık. Benden şikayetci olunca mahkeme bana 2 ay uzaklaştırma cezası verdi. Olay günü konuşmak için hastaneye yanına gittim. Açık kıyafet giyiyordu. Bir de tişörtünün iki düğmesi açıktı. Sinirlenip korkutmak için 2 el ateş ettim. Amacım öldürmek olsa bunu yapardım\" diyen Bulut\'a, \'adam yaralamak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Cezanın az olduğunu söyleyen Arzu Özkan, \"Benim hayatımı kararttı. Cezası çok daha ağır olmalıydı\" diye tepki gösterdi.

Bursa\'da, Yüksek İhtisas Hastanesi\'nin Mudanya Yolu üzerindeki ek hizmet binasında sekreter olarak çalışan Arzu Özkan geçen 6 Şubat 2017\'de kendisini rahatsız ettiği için iki ay uzaklaştırma cezası alan, eski sevgilisi emekli polis Orhan Bulut\'un tabancalı saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, vücuduna isabet eden iki kurşun ile yaralanan Özkan, aynı hastanede ameliyata alındı. Olay sonrası polise teslim olan 2 çocuk babası Bulut tutuklanırken, uzun süren tedavinin ardından taburcu edilen Arzu Özkan ise sağlığına tam olarak kavuşamadı.

Orhan Bulut hakkında, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bulut, poliste ve daha önce yapılan duruşmalarda verdiği ifadesinde, Arzu Özkan ile olaydan 2.5 yıl önce tanıştığını, kendisini Kuşadası\'nda ziyarete geldiğini, 3 ay birlikte tatil yaptıklarını söyledi. \"Onunla evlenmek için eşimi boşadım\" diyen sanık Orhan Bulut, \"Arzu\'nun telefonunda tanımadığım erkeklerin numaraları gördüm. \'Bu ne?’ diye sordum, tartıştık. Sinirlenip hakkımda şikayetçi olunca mahkeme tarafından 2 ay uzaklaştırma cezası aldım. Bu karar zoruma gitti. Olay günü konuşmak için yanına gitim. Açık kıyafet giyiyordu. Tişörtünün iki düğmesi açıktı. Sinirlendim, belimdeki silahı çıkartım iki el ona ateş ettim. Amacım; kesinlikle öldürmek değildi. Böyle bir niyetim olsa silahtaki 11 kurşunu sıkardım. Bunu yapmadım ve olay sonrası teslim oldum. Pişmanım, ondan ve ailesinden özür diliyorum\" dedi.

Uğradığı saldırı sonucu yürümekte güçlük çeken ve yakınlarının yardımı ile ayakta durabilen Arzu Özkan ise \"Beni 6 aydır ölümle tehdit ediyordu. Hakkında verilen uzaklaştırma kararı bittiği gün hastaneye gelip beni yaraladı. Bunu tasarlayarak gerçekleşti. Vücuduma isabet eden kurşunlardan sonra sağlığımı yitirdim. İlaçlarla ayakta durabiliyorum\" ifadelerini kullandı.

Sanık Orhan Bulut\'un karar aşamasına gelen yargılanmasına devam edildi. Bulut son duruşmada, \"Arzu\'yu öldürmek istemedim. Pişmanım. Kızım Anadolu Lisesi\'nde okuyor. Tahliyemi istiyorum\" dedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Orhan Bulut\'a \'adam yaralamak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verip, tutukluluğun devamını kararlaştırdı. Verilen cezanın az olduğunu söyleyen Arzu Özkan, \"Benim hayatımı kararttı. Onun cezası çok daha ağır olmalıydı\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Arzu özkan ile röp

-Adliyedeng örüntüler

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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Eskişehir\'de \'Çekirdek Çitleyen Eşek\'in kulaklarını kopardılar

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu, bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykelinin 2 kulağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından koparıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'in \"Karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik\" dediği, \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli, dün gece saldırıya uğradı. Saldırganlar, eşeğin 2 uzun kulağını koparıp, yere attı. Sabah saatlerinde belediye görevlileri tarafından fark edilen olay, polise bildirildi. Polisler ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri eşek heykelinin olduğu yerde incelemelerde bulundu.

Belediye yetkilileri, heykelin yanında bulunan kulakların onarılıp tekrar yerine takılacağını söylerken, polis ekipleri de saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Heykelin yanında hatıra fotoğraflı çektiren kişiler, saldırıya tepki göstererek, \"Heykelin kulaklarını koparan insanla eşeğin bir farkı yok\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Kulakları kopartılan eşek heykelinin görüntüsü,

-Polis ve zabıtalar heykelin yanıda inceleme yaparken,

-Heykelin görüntüsü,

-Hatıra fotoğrafı çektirmek için heykelin yanına gelen vatandaşların görüntüsü,

-Vatandaşların konuşmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)-

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Çanakkale\'de 29 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan 29 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, gece yarısı Kadırga Burnu yakınlarında bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 Bot Komutanlığı\'nca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada eşofman, ayakkabı, çorap ve battaniye ile yiyecek verildi. İşlemlerin ardından kaçaklar Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)

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Ortaokul öğrencisi amca ve yeğen, yanık sesleriyle ilgi odağı oldu

KARABÜK\'te, sokaklarda şarkı söyleyerek aile bütçelerine katkı sağlayan ortaokul 5\'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Kadir Babat ile amcası 8\'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Hasan Babat, ilgi odağı oldu.

Çelik İş Ortaokulu öğrencisi Kadir Babat ile Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Babat, kent merkezinde sokaklarda şarkı söyleyerek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Küçük amca ve yeğenin yanık sesleri büyük beğeni kazandı. Kentte kısa sürede tanınan amca ve yeğenin şarkı söylerken çekilen videoları sosyal medyada da ilgi gördü.

Hasan Babat, en çok İbrahim Tatlıses\'in şarkılarını söylemeyi sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"İbrahim Tatlıses\'in şarkıları sesime güzel gidiyor. Onun gibi olmayı çok isterim. Şarkı söylemeyi seviyorum. Şarkı yarışmalarına katılmak istiyorum. Yeğenimle de iyi bir ikili olduk. Bizi çarşıda görenler durdurup şarkı söyletiyorlar. Sesimizi duyurmak için her yerde şarkı söylüyoruz.\"

Kadir Babat ise amcasıyla birlikte şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyledi.

Hasan Babat\'ın ağabeyi, Kadir Babat\'ın babası 28 yaşındaki Burhan Babat da \"Amca, yeğen birlikte şarkı söylüyorlar. Bundan mutluluk duyuyoruz. Allah nasip ederse güzel bir eğitim almalarını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Hasan Babat\'ın açıklaması ve şarkı söylemesi

-Kadir Babat\'ın şarkı söylemesi ve şarkı söylemesi

-Hasan Babat ve Kadir Babat\'ın birlikte şarkı söylemesi

-Burhan Babat\'ın açıklaması

-Çocukların caddede şarkı söylemesi, vatandaşların onları dinlemesi

Süre:(09.28) Boyutu:(301 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

