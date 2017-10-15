DHA YURT BÜLTENİ - 7

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan ikisi üniversiteli üç kişi tutuklandı

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu maddesi satanlara yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan ikisi Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 3 kişiyi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi çevresinde E.K.D ve üniversite öğrencisi S.U. isimli şahısları üniversite öğrencilerine uyuşturucu maddesi sattığı sırada suçüstü yakalandı. Ayrıca bu şahıslara bağlantılı olan ve uyuşturucu maddeyi Doğu illerinden temin ederek Kırıkkale’ye getiren İ.K adlı öğrencinin evinde uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. İ.K.D ve S.U adlı şahısların ev aramasında ise 53 adet kilitli şeffaf poşet içeresinde ve 4 adet kağıda sarılı halde satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K.D ile birlikte İ.K ve S.U sevk edildikleri mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet Müdürlüğünden görüntü

Zanlıların adliyeye çıkarılışı

Detaylar

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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Akın akın \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykelini görmeye geliyorlar

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin, çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli ilgi odağı oldu. Çok sayıda kişi heykelin bulunduğu yere gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Heykele olumlu bakanların yanısıra tepki gösterenler de oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'in \"Karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik\" dediği \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli, Eskişehirlilerin yanısıra çeşitli illerden günü-birlik gezi için gelenlerin de yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlar, Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Çayı kıyısındaki eşek heykeli yanında bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen heykelle ilgili olarak \"Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü Porsuk\'un değerini bildiğinden bu konuda çok hassas davranıyor. Onlardan gelen şikayetler üzerine karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik\" açıklamasında bulunurken, çok sayıda kişi de heykeli olumlu bulurken bazı kişiler ise heykele tepki gösterdi:

İstanbul\'dan Eskişehir\'e eşi ve kızıyla birlikte gelen bir kişi çekirdek çitleyen eşek heykelinin yanında fotoğraf çektirdikten sonra, \"Eskişehir örnek bir şehir. Herkes gelip Eskişehir\'i görsün. Çok başarılı bir heykel. Artık herhalde bu heykele bakıp bir daha çekirdek atmazlar\" dedi.

\'ANLAŞILMAZSA HAKARET OLARAK ALGILANABİLİR\'

Bazı vatandaşlar da heykel için \"Çevresel açıdan bence doğru bir karar. Mizahi anlamda herkes anlarsa doğru. Eğer anlaşılmazsa hakaret olarak da algılanabilir. Ben çevreye verilen önem dahilinde mizahi anlamda doğru buluyorum. Dolayısıyla ben yine mizahi açıdan bakıyorum ve uygun olabileceğini düşünüyorum\" diye konuştu.

Heykeli olumlu bulanlardan bir kişi de \"Bence çok zekice bir espri. Kesinlikle özellikle bu bölge için geçerli. Bence çok mantıklı. İnsanları eleştirmenin en güzel yolu mizah. Bir şey yapma deyince yapıyorsa , özellikle toplumsal alanda en doğrusunun bu şekilde, en azından kanıksayabilecekleri bir şekilde anlatabilmeleri gerektiği en güzel yöntemlerden bir tanesi bence. Çok güzel olmuş\" dedi.

\'EŞEK ÇOK ŞEY ANLATIYOR\'

Heykel için \"Çok güzel beğendik. İhtiyaçtı bence\" diyenlerin yanısıra Abdürahim Gülbin de heykel konusunda şunları söyledi:

\"Eşek çok şey anlatıyor. Ben de çok çekirdek çitledim zamanında ama çekirdek kabuklarını poşetin içine atardık. Çünkü onu temizlemek var. İşçiler temizliyorlar. Bence heykel çok şey anlatıyor. Tabi belediyenin gözünde, insanların gözünde böyle çitleyerek yere atanlar işte bu şekilde gözüküyor. Çok yerinde olmuş. Hata bunun gibi şeyle çoğaltılmalı. Her tarafa yapılmalı. Bunlar topluma mesaj veriyor. Mesela istediği kadar kanunlar değişsin bir şey değişmiyor. Yine aynı. Ama bunun gibi yaptı mı artık inanın bu çok etkili olacak. Çoğu kişiyi etkileyecek bu.\"

\'BU BİR MESAJ\'

Özer Bostan ise bir basın mensubunun heykelin vatandaşları eşek yerine koyup koymadığını sorması üzerine “Hayır, kesinlikle vatandaşları eşek yerine koymuyor burada. Çevreyi kirletenlere, çevreye duyarlı olmayan insanlara yönelik bir eleştiri, vatandaşlara değil. Bu mesajdır. Mesaj yazı ile de verilir heykel ile de verilir. Umarım amaç yerine ulaşır. Bu mesaj çevreyi kirletenlere. Özellikle buralarda öğrenciler oluyor, ya da vatandaşlar oluyor. Onlar kalktığında buralar bembeyaz çekirdekler, kabuklar, çöpler oluyor. Umarım bu heykelden sonra bundan kurtuluruz\" yanıtı verdi.

TEPKİ GÖSTERENLER DE OLDU

Heykeli olumsuz bulanlardan Dündar Özbey de “Bunun insan şeklinde gösterilmesi pek hoş olmamış. Bu çekirdek yiyen insanlara bir hakaretvari bir görüntü, anlam da içerebiliyor. İnsanların çevreye karşı duyarlı olması için bir sanat eserinin kullanılması doğru bir şey. Ama tabi belediyenin görevi temizlik yapmak. Belediyenin görevi çevreyi kirletenlere hakaret etmek değildir. Amaçları çevreyi temizlemek. İnsanların çevreyi kirletmemesi için gerekli uyarı levhaları asmak. Ama bu tabi biraz argo olmuş. Ve insan, erkek şeklinde gösterilmesi, hem de cinsiyetçi bir yaklaşım şeklinde gösterilmiş. Bence bu doğru değil. İnsanlar her yerde çekirdek yiyebilir. Ama çöplerini kimisi yanında götürür, kimisi çöpe atar. Bu şekilde çekirdek yiyenlere karşı bir hakaretvari ve cinsiyetçi bir yaklaşım,. Yanlış olmuş bence\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Heykelin yanında fotoğraf çekenlerin,

-Vatandaşların heykel hakkındaki görüşlerini açıklamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Market tırnakçıları yakalandı

ANKARA, Samsun, Amasya ve Çorum\'da marketlere girip alışveriş yaptıktan sonra ta-ırnakçılık yöntemiyle kasiyerleri dolandıran 3 kişi Çorum’da yakalandı.

İddiaya göre, Yasemin B.(24), Vasfi E. (25) ve Cevat Y. (27) Ankara, Samsun, Amasya ve Çorum\'da bulunan marketlere müşteri kılığında girip alışveriş yaptı. Ardından alışverişin ücretini ödemek için kasaya yönelen şahıslar önce kasiyere 50 TL veya 100 TL verip sonra \"Dur sana bozuk vereyim\" bahanesiyle kasiyerden verdikleri parayı geri aldı. Ardından ise kasiyerden aynı paranın üstünü vermesini istedi. Kafası karışan kasiyer hem aldığı parayı hem de para üstünü şahıslara vermiş oldu. Marketleri tek tek dolaşıp aynı şekilde tırnakçılık yöntemiyle vatandaşları dolandıran şahısların yakalanması için polis tarafından soruşturma başlatıldı. Son olarak Çorum\'da dolandırıcıların tırnakçılık yaptığı marketten ayrılmasının ardından durumu fark eden görevliler polisi arayarak yardım istedi. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri 3 kişi başka bir markete giderken yakalayıp gözaltına aldı. 3 şüphelinin gittikleri kentlerde günü birlik daire kiralayıp kendilerini aile olarak tanıtıp kaldıkları belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan Yasemin B.\'nin yüzünü kuçağındaki çocuğunun arkasına saklaması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Detaylar

(SÜRE: 1 Dk) (BOYUT 40 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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(Özel) - Sayısal Loto ikramiyesi, Şanlıurfa\'da oynanan kupona çıktı

MİLLİ Piyango İdaresi Sayısal Loto çekilişinde 6 numarayı doğru bilen tek talihli, Şanlıurfa\'da oynanan kupona isabet etti. 1 milyon 726 bin lira kazanan talihlinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Sayısal Loto’nun dün akşam yapılan çekilişinde \'4-6-12-33-34-45\' numaraları doğru bilerek 1 milyon 726 bin lira büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Şanlıurfalı olduğu ortaya çıktı. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği bilinmezken, ikramiyenin isabet ettiği kuponun ise Bahçelievler Mahallesi\'ndeki bayide oynandığı belirlendi. Kentte 4 yıldan bu yana şans oyunları bayiliğini yaptığını belirten Halil Akbaş daha önceden bayisinde oynanan şans oyunlarında On Numara\'da 1 kişiye büyük ikramiye isabet ettiğini söyledi. Bayisinde ikinci kez büyük ikramiyenin çıkmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Halil Akbaş, sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanan talihlini kendi bayisinde makineyle oyun oynadığını ifade ederek şunları söyledi:

\"Sayısal Loto’nun Şanlıurfa’ya çıkması bizi sevindirdi. Talihlinin büyük ikramiyesini çıkaran kuponun makinden oynadığını düşünüyorum. Dün gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyenin bize çıkacağını his etmiştik. İkramiye çıktığında haberim yoktu geldim internetten baktım bizim bayiden çıktığını gördüm. Adını bilmediğim talihlimize 1 milyon 726 lira çıktı. Ben buradan talihlimize hayırlı olsun diliyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sayısal Lotonun oynandığı bayi

- Bayide oyun oynayanlar

- Bayi işletmecisi Halil Akbaş’ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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Fatma Girik, Memduh Ün için lokma döktürdü

SİNEMA Sanatçısı Fatma Girik, hayat arkadaşı ve Yönetmen Memduh Ün\'ün ölümünün ikinci yıldönümü nedeniyle Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki evinin önünde lokma döktürttü.

56 yıllık hayat arkadaşı için lokma döktürten Fatma Girik\'i arkadaşları ve komşuları yalnız bırakmadı. Girik, lokmaları dağıtırken, hayranlarıyla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Lokmaya almaya gelenler, sanatçıya \"Allah kabul etsin\" dileğinde bulundu. Ünlü Oyuncu Fatma Girik, \"Memduh Ün\'ün ölüm yıldönümü yarın (Pazartesi). Ancak, iş gününe denk gelmesi nedeniyle kimse olmayabilir, diye bugünden lokma döktürdük. Yoldan geçen araçları durdurup, lokmaları dağıtıyorum. Çünkü burası tatil bölgesi. Ben de tatile gelmiş olsam, böyle bir şey parayla satılıyor zannederim. Arabaları durdurup, insanları bilgilendirip, ikramımızı yapıyoruz. Böylece daha çok kişiye ulaşmış oluyoruz\" dedi.

Bodrum\'un Torba Mahallesi\'nde Fatma Girik ile yaşayan Memduh Ün, 16 Ekim 2015 tarihinde, kronik böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fatma Girik ile röp.

-Lokma dağıtımından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Sualtını görüntülediler ödülleri kaptılar

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu\'nun (TSSF) 35 sualtı görüntüleme fotoğrafçısı ile eşlerinden oluşan toplam 70 katılımcının mücadale ettiği Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi.

Kuşadası Belediyesi\'nin katkılarıyla Kuşadası açıklarında yapılan dalışlarda sporcular fotoğraf ve video kategorilerinde mücadele etti. Fotoğraf kategorisinde yarışmalar, geniş açı, modelli geniş açı, balık, makro ve konulu makro dallarında yapıldı. Kuşadası\'nın yeryüzündeki turistik ve doğal güzellikleri kadar su altı yaşamının da muhteşem güzelliklerle dolu olduğunu gözler önüne seren şampiyonun sonunda dün (Cumartesi) gece Tarihi Kervansaray\'da tören düzenlenip, Türkiye\'yi Avrupa şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan şampiyonlara ödülleri verildi. Törene, TSSF Başkanı Şahin Özen, CHP\'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü yetkilileri, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, federasyon yetkilileri ve sporcular katıldı.

SPORLA SANATIN BİRLEŞTİĞİ ETKİNLİK

TSSF Başkanı Şahin Özen, sualtı sporlarının, sanat ile sporu buluşturduğunu belirterek, bu yıl Türkiye\'nin en başarılı federasyonu olduklarını kaydetti. Özen, şunları söyledi:

\"2017 yılı içerisinde su altı hokeyinde temmuz ayında Avustralya da 23 yaş altı milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Rusya\'da paletli yüzmede 2 genç sporcumuz dünya şampiyonluğu elde etti. 3 sporcumuz da dünya ikinciliği elde etti. Macaristan da sualtı erkek hokey milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Şunu gururla söyleyebilirim şu ana kadar bu sezonun en başarılı federasyonuyuz. Tabii ki, bir spor federasyonu olarak başarılı olmak, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek en önemli görevlerimizden biri. Bu anlamda ülkemizin her köşesinde sualtı sporlarının yapılabileceği her mekanda bu yarışmaların organize edilmesiyle ilgili çok büyük çaba sarf ediyoruz. Sualtı görüntülemede hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğu elde etmiş olan sporcuların yer aldığı bir branştır. İnşallah bu yeni dönemde de ülkemize madalya kazandırmaya devam edeceğiz.\"

SADECE KARA DEĞİL, DENİZ ALTI DA GÜZEL

Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı da seçildikleri günden bu yana Kuşadası\'nın tanıtımıyla ilgili, özellikle sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini ve desteklediklerini söyledi. Kayalı, Kuşadası\'nda sadece karada doğal güzelliklerin olmadığını, denizin altında da doğal güzelliklerin çok fazla olduğunu belirtip, \"Kuşadası\'nda yapılan bu organizasyonla Kuşadası Körfezi\'nde benim de yaşadıklarına inanamayacağım birçok canlının fotoğraflarını ve videosunu gördük. Bu organizasyon sonrasında Federasyon Başkanı ile görüştük önümüzdeki yıl Avrupa sualtı görüntüleme şampiyonasını Kuşadası\'nda yapılabileceği adına çalışmak için söz verdi. Bizde gerekli yardımı yapmak için söz verdik. Bu yarışmayı burada uluslararası yaparsak Kuşadası\'nın tanıtımında daha etkin bir iş yapmış olacağız. Bu şampiyonadan sonra tüm fotoğrafları albüm haline getireceğiz görüntüleri de CD olarak yurt dışında yapılacak olan tüm fuarlarda sergileyip sunacağız\" diye konuştu.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yarışma Jürisinin yaptığı değerlendirme sonucunda, CMAS 2018 Avrupa Sualtı Şampiyonası\'nda Türk Milli Takımı\'nı video kategorisinde Rüştü Kirman ve Bülent Çalımlı, fotoğraf kategorisinde ise Hakan Başar ve Eser Paşa temsil edecek.

Yarışmanın diğer ödüllerini alan sanatçılar şöyle: Video branşı Türkiye Şampiyonu Rüştü Kirman ve ikinci olan Bülent Çalımlı\'yı üçüncü olarak

Turgay Ali Şanlı takip etti.

Fotoğraf Branşı Türkiye Şampiyonası\'nda ise balık kategorisinde 83 puanla Hakan Başar, makro kategorisinde 91.8 puanla Seracettin Gökçen , konulu makro kategorisinde 84 puanla Hakan Başar, geniş açı kategorisinde 94 puanla Rüştü Kirman, modelli geniş açı kategorisinde 94 puanla Hüseyin Murat Orkun birinciliği elde etti. Takım sıralamasında biriciliği Aydın Büyükşehir Belediyesi Yelken İhtisas Spor Kulübü, ikinciliği Ayşığı Sualtı Sporları Kulübü, üçüncülüğü ise Türk Balıkadamları Spor Kulübü elde etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarışmacıların denizde mücadelesi

-Ödül alan video sanatçılarının çektiği görüntülerden detaylar

Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Hintli işadamının lüks yatı Marmaris\'te

HİNDİSTAN\'ın en zengin iş adamlarından Ravi Ruia\'nın 85.5 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı \"Sunrays\", Muğla\'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Enerji, akaryakıt, iletişim, liman, lojistik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren \"Essar\" adlı grubun kurucularından 8,5 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginleri arasında 15\'inci sırada gösterilen Hindistanlı işadamı Ravi Ruia\'nın yüzen sarayı Sunrays, bu sabah Marmaris\'e geldi. Marmaris Limanı\'ndaki küçük iskeleye demirleyen yata, İzmir Aliağa Limanı\'ndan gelen 10 tanker, motor yata 240 litre yakıt ve erzak ikmali yapıldı. Ayrıca yat personeli tarafından çeşitli deniz ürünleri siparişi verildiği öğrenildi. Yatta kimlerin bulunduğu hakkında bilgi verilmedi. Sürat motoruna binen yat personelinin körfezde turlayarak, çevrede adeta kuş uçurtmadı. Hintli işadamının 2012 yılında Ummanlı işadamı Muhammed El Barvani\'den satın alındığı ve yenilettiği ultra lüks yatta banyo armatürlerinin altın kaplama olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yatın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)