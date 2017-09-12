DHA YURT BÜLTENİ - 7 

Seyir halinde alev alan TIR yandı

KONYA\'nın Kulu İlçesi yakınlarında seyir halindeyken aniden alev alan tekstil malzemesi yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ankara- Aksaray karayolunun Şeker Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman Güngör yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü 01 YG 101 plakalı TIR\'ın dorsesinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, dorsede yüklü olan tekstil malzemesi nedeniyle hızla büyüdü. Durumu fark eden sürücü Güngür, TIR\'ı, yolun kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine Kulu ve Şereflikoçhisar belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle sona ererken, TIR tamamen yandı.

Görüntü Dökümü

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- TIR\'ın yanması

- İtfaiyenin müdahalesi

(KJ:Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))

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AMELİYATTA SAKAT KALAN VE BİTKİSEL HAYATTAYKEN ÖLEN SEVGİ ÖZ DAVASI YİNE ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

KONYA\'da 2002 yılında kalça çıkığı ameliyatında anestezi hatası nedeniyle bitkisel hayata girdiği öne sürülen, 7 yıl sonra da 9 yaşındayken ölen Sevgi Öz\'ün babası Muammer Öz, kızıyla ilgili açılan ilk davanın zaman aşımından düşmesinden sonra ölümüyle birlikte açılan ikinci davanın da zaman aşımı nedeniyle düştüğünü söyledi. Kızı için yaptığı hukuk mücadelesinde açılan her iki davanın da zaman aşımından dolayı düşmesi üzerine tepki gösteren baba Muammer Öz, ‘’Ben davanın zaman aşımına uğrayacağını dava devam ederken basın aracılığıyla duyurdum. Adalet varsa adalet nerede. İlk seferinde hadi kanunlardaki mahkemelerdeki hantal yapı yüzünden zaman aşımına uğradı. ikinci sefer aynı dava ve ölüme sebebiyetten yargılanan insanlar 8 yıl gibi bir dava sürecinden sonra yine zaman aşımı kararı çıktı.\" dedi.

İLK DAVA ZAMAN AŞIMINDAN DÜŞTÜ

2002 yılında 2 yaşındayken Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalça çıkığı ameliyatına alınan Sevgi Öz iddiaya göre, yanlış anestezi sonucu bitkisel hayata girdi. Baba Muammer Öz, sorumlular hakkında hukuk mücadelesi başlattı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde \'Taksirle yaralamaya sebebiyet verme\' suçundan görülen ve 7 yıl süren dava sonrası anestezi uzmanı R.O. 8’de 1 kusurlu bulunarak 153 TL, anestezi teknisyeni İ.D. de 8’de 2 oranında kusurlu bulunarak 76 TL para cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakıp, bu cezaları erteledi. Mahkemenin verdiği karar üzerine baba Muammer Öz, avukatları aracılığıyla dosyayı Yargıtay’a temyize gönderdi. Verilen cezayı da az bularak AİHM\'e başvurdu. AİHM, babanın başvurusunu kabul etti. Yargıtay 5\'inci Ceza Dairesi ise davayı zaman aşımı nedeniyle düşürdü.

AİHM DAVALAR BİTMEDİĞİ İÇİN REDDETTİ

Küçük kızın 2009 yılında ölümü üzerine bu kez savcılık tarafından şüpheliler hakkında 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'ne \'Taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan yeniden kamu davası açıldı. Bu davanın ikinci yılında, AİHM baba Öz\'ün açtığı davaya yanıt gönderdi. AİHM, Sevgi Öz ile ilgili 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde davanın halen devam ettiğini hatırlatarak, iç hukuk yollarının tükenmediği gerekçesiyle babanın açtığı davayı reddetti.

İKİNCİ DAVA DA ZAMAN AŞIMINDAN DÜŞTÜ

5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'ne \'Taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan açılan ve yaklaşık 5 yıl süren yargılamanın sonunda ameliyatı yapan Opr. Dr. İ.B. beraat kararı verilirken, anestezi uzmanı R.O. ve teknisyen İ.D. hakkında da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Verilen hapis cezaları 12 bin 100’er lira para cezasına çevrilerek 20 eşit taksitle ödenmesine karar verdi. Bu kez sanık avukatları dava dosyasını Yargıtay’a temyize gönderdi. Yargıtay 12’inci Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozarken 7 yıl 8 aylık zaman aşımı nedeniyle açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

\'KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM\'

Kızı için yaptığı hukuk mücadelesinde açılan her iki davanın da zaman aşımından dolayı düşmesi üzerine tepki gösteren baba Muammer Öz, ‘’Dava devam ederken zaman aşımı olacağını basın aracılığıyla birkaç kez duyurdum. Ama dikkate alınmadı ve sonucunda yine zaman aşımı oldu. Yargı varsa adalet varsa nerede. İlk seferinde hadi kanunlardaki mahkemelerdeki hantal yapı yüzünden zaman aşımına uğradı. ikinci sefer aynı dava ve ölüme sebebiyetten yargılanan insanlar 8 yıl gibi bir dava sürecinden sonra yine zaman aşımı kararı çıktı. O günün Başbakanı şimdi Cumhurbaşkanımız hep ‘Hakkınızı arayın’ diyor. Ben hep hakkımı aradım. 15 yıl hakkımı aradım. 15 yılın sonunda geldiğimiz nokta bu. Dava sonucunda ne onlar aklandı ne biz rahatladık. Şuanda inancım kalmadı. Kimseye hakkınızı arayın diyemem. Ortada bir suç ve ihmal var. Suç var ama ceza yok. Memleketteki yargı ve adalet sistemindeki boşluklar yüzünden ben bunları yaşadım. Ben bu haberi bu boşlukların giderilmesi için yapıyorum. Bizim davamızda hukuk boşlukları yüzünden suçlular ceza almadı. Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.’’ dedi.

\'AİHM\'İ DÜŞÜNÜYORUM\'

Davayı AİHM’e taşımak için avukatı ile görüşeceğini de ifade eden Muammer Öz, ‘’15 yıldır mahkemelerle uğraşıyorum ve şevkim kırıldı. Bu bir ceza davası. AİHM ceza verdiği zaman Türkiye’de uygulanacak mı? bu konularla ilgili görüş ayrılığım var. Ama yine de gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra AİHM’ne müracaat için sonuca bağlayacağız’’ diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Baba Muammer Öz ile yapılan röp

-Ölen çocuğun fotoğrafından detay

-Çocuğun fotoğrafları

( Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA))

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IŞIK İHLALİ YAPAN KAMYONET MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde kırmızı ışıkta geçen kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Reyhan Pekşen, hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ergene İlçesi\'nin Velimeşe Mahallesi\'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Cemal A., yönetimindeki 59 YZ 836 plakalı kamyonet ile iddiaya göre ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta geçiş yapınca, Reyhan Pekşen yönetimindeki 59 PA 836 plakalı motosiklete çarptı. Şiddetli çarpma nedeniyle metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Reyhan Pekşen, olay yerinde öldü. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada kamyonet sürücüsünün hızlı bir şekilde yoldan gelerek motosiklet sürücüsüne çarptığı görüldü.

Kamyonet sürücüsü Cemal A., gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonetin hareket etmesi

-Kamyonetin motosiklete çarpması

-Motosikletin sürüklenmesi

-Toplanan kalabalık

-Ambulansın gelişi

-Detaylar

- Ölen Reyhan Pekşen\'in fotosu

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA) -