DHA YURT BÜLTENİ - 6

Erzincan\'da polisleri taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı

Erzincan\'da göreve giden çevik kuvvet polislerini tayışan midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada 10 çevik kuvvet polisi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Erzincan- Kemah karayolunun 40\'ncı kilometresi Acemoğlu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İliç İlçe eski Belediye Başkanı Muhlis Doğan\'ın cenazesi için göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan, Burak Karabuluk yönetimindeki 24 EP 847 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 10 çevik kuvvet polisi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Hastaneye getirilen yaralılardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

=============================================

Mersin\'de CHP\'den \'İktidar Yürüyüşü\'

Mersin\'de CHP İl başkanlığı tarafından \'İktidar Yürüyüşü\' düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan yaklaşık 500 partiliye Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar, CHP İl Başkanı Adil Aktay ve milletvekilleri adayları da eşlik etti. Ellerinde \'Artık tamam\', \'Millet için geliyoruz\' yazılı dövizler taşıyan partililer, \'Hak, hukuk, adalet\' sloganı attı. Yürüyüşe Silifke Caddesi üzerinden devam eden partililerin güzergahı boyunca trafik kısmi olarak kapatıldı. Partililerin yürüyüşüne, çevre esnaf ve evlerinden bazı kişiler de alkışlarla destek verdi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı\'nda son buldu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Partililerden görüntüler

-CHP İl Yönetiminden görüntüler

-Milletvekili ve milletvekili adaylarından görüntüler

-Yürüyüşten görüntüler

-Ellerinde döviz taşıyan partililer

-Slogan atan partililer

-Yürüyüşten görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:52 BOYUT: 212 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

==============================================

Bakan Özhaseki : \'\'Şehir hastaneleri gurur verici \'\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce açılışı yapılan Kayseri Şehir Hastanesinde brifing aldı. Özhaseki, \'\' Kim ne derse desin Şehit Hastanelerimiz gurur verici. Kasıtlı olarak çıkarılan burada vatandaştan fazla para alınıyor dedikodularına inanmayın, kulak asmayın\'\' dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, beraberinde Ak Parti Kayseri milletvekili Op.Dr. İsmail Tamer,Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli , Ak parti il yöneticileri olduğu halde Kocasinan ilçesinde yeni hizmete açılan 1607 yataklı Şehit hastanesinde incelemelerde bulundu. Hastaneye ulaşımın şu anda rayli sistem ve otobüsle olmak üzere tek biletle yapıldığını, Ulaştırma Bakanlığınca üstlenilen projeyle Belsin semtinden raylı sistemin buraya kadar uzanacağını belirten bakan Özhaseki, \'\'3 yıl içinde muhteşem bir yatırımı gerçekleştirdik. 430 milyon euro\'luk bir yatırımla Anadolu\'da en büyük hastaneyi hizmete açtık.413 hasta odası, aynı anda 40 hastanın ameliyat edileceği bu hastaneyle geçmişi kıyaslarsak, şükretmemiz lazım. Geçmişte bir çok doktorun hastanenin yanı sıra dışarda özel muayeneleri vardı. Doktorlar hastaneden 11.30 gibi ayrılır özel muayenelere gelip, hasta kabul ederdi. Eczanelerde ise ,kuyruklarda bekler ilaç alırken hasta olurduk. Şimdi hastanelerimiz geçmişle kıyaslanınca gurur verici. Yeni hastanelerde ufak tefek sorunlar elbette oluyor. Vatandaş olarak yeni bir eve taşındığınızda hangi güçlükler , sıkıntılar oluyorsa, burada da ufuk tefek o sıkıntılarla karşılaşılıyor. Bunları hoşgörüyle karşılamak lazım.Dedikodular da bu arada bitmiyor. . Kasıtlı olarak çıkarılan burada vatandaştan fazla para alınıyor dedikodularına inanmayın, kulak asmayın.Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesinde ne ücret alınıyorsa, burada da aynı ücret alınıyor.Sistem aynı. Bir artış yok\'\'diye konuştu. Bakan Özhaseki, Kayseri\'nin doğusunda kalan İldem semtine ve terk edilen Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesinin bulunduğu yerede bazı yapıların yıkılmasının ardından 300\'er yataklı 2 hastane daha yapılacağının müjdesini verdi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

- Bakana brifing verilmesi

- Diğer detay görüntüler

6 dakika 30 saniye / 727 MB

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

=============================================

Alanya\'da hırsız operasyonu

Antalya\'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda hırsızlık suçlarından hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1\'i kadın 5 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, hırsızlık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceden tespit ettikleri adreslere baskın düzenledi. Baskında şüpheliler, Nilgün Y.(56), Hasan Ö.(34), Yakup A.(18), Hüseyin K. (40) ve İlyas S.(23) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

------------------------------

-Emniyetten genel görüntü

-Şüphelilerin polis nezaretinden çıkarılmasın görüntü

-Şüphelilerin ekip otosuna bindirilmesinden görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)



==============================================

Erkek öğrenciye toka takan öğretmene çifte soruşturma sürüyor



Çanakkale\'nin Gökçeada ilçesinde 2 ay önce, 6\'ncı sınıf öğrencisi Emre K.\'nin (12) saçına toka takıp öğrencilerin karşısına çıkaran İngilizce öğretmeni Gülsüm U. için olayın ardından başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği, öğretmenin de okuldaki derslere girdiği öğrenildi.

Gökçeada Ortaokulu\'nda 30 Mart tarihinde meydana gelen olayda, İngilizce Öğretmeni Gülsüm U., sabah ders öncesi okul bahçesinde oyun oynayan 6\'ncı sınıf öğrencisi Emre K.\'yi \"Buraya gel\" diyerek yanına çağırdı. Gülsüm U., saçı uzun olan Emre K.\'ye toka taktı, ardından da okulun önünde sıraya giren öğrencilerin karşısına çıkardı. Bayrak bağışı için tesadüfen okula giden Türkan K. (47), tüm öğrencilerin gözü önünde oğlu Emre\'nin saçına toka takılmasına şahit oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Türkan K., eşi Osman\'ı arayıp, durumu anlattı. Okula gelen Osman K., öğretmen Gülsüm U.\'ya tepki gösterdi. Aile, İngilizce öğretmeni Gülsüm U. hakkında Gökçeada Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından İngilizce öğretmeni Gülsüm U. için hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sürerken, öğretmen Gülsüm U.\'nun derslere de girmeye devam ettiği öğrenildi.



Haber:Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)

==============================================

Hasta gibi davranıp yankesicilik yaptı

Antalya\'da, bir hastanede yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan Aziz K., yakalandı. Aziz K.\'nin, hasta gibi davranarak hastanede dolaştığı, topallayarak yürüdüğü görüntülere yansıdı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı geçen çarşamba günü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen B.U., cebinden 200 liranın çalınması üzerine şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan Aziz K. olduğu belirlendi. Polis, Aziz K.\'yi operasyonla yakaladı. Aziz K. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Aziz K.\'nin hasta gibi davranarak hastane içinde dolaştığı, topallayarak yürüdüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Hastane asansöründen zanlının çıkışı güvenlik kamerası

- Zanlının asayiş binasından çıkarılışı

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

=============================================

Almanya\'daki iki dilli sınıf projesi meyvelerini verdi

Almanya\'nın Hamburg eyaletinde Almanca ve Türkçe eğitim veren \'İki Dilli Sınıf Projesi\' meyvelerini verdi. Projenin uygulandığı Stadtteilschule am Hafen Lisesi\'nin son dönem derece yapan öğrencileri, iki dilli eğitimi alan Türk çocuklar oldu.

Almanca ve Türkçe İki Dilli Sınıf Projesi, 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde başladı. Projenin işbirliği protokolu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bağımsız ve Hansa Şehri Hamburg Genel ve Mesleki Eğitim Bakanlığı arasında imzalandı. Başlangıçta ilkokulları kapsayan proje, 2008 yılından itibaren ortaokul ve 2014 yılından itibaren de lise düzeyinde genişletildi. Hamburg eyaletinde HeinrichWolgast İlkokulu, Lämmersieth İlkokulu ve Stadtteilschule am Hafen Ortaokulu ve Lisesi bu proje kapsamında eğitim veriyor. Sınıflarda Türk Dili, tarih, toplum, ekonomi, coğrafya dersleri iki dilde veriliyor. Sınıfta bulunan Alman ve Türk öğretmenler, dersi aynı anda hem Türkçe hem Almanca öğretiyor. Hamburg\'da yaşayan Türk çocukları bu projeyle aynı zamanda kendi kültürlerini Almanya\'da öğreniyor.

ALMAN VE TÜRK ÖĞRETMENLER AYNI ANDA DERS VERİYOR

Hamburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Vekilliği\'ne görevlendirilen Akdeniz Üniversitesi\'nden Dr. Öğretim Üyesi Safiye Genç, bu işbirliğinin hedefinin, öğrencilere Almanca ve Türkçeyi birlikte öğrenme olanağı tanımak olduğunu söyledi. Genç, \"Böylelikle öğrencilerin dil öğrenimi yoluyla kültürlerarası yeterlilik kazanmaları düşünülmektedir. Okullardaki dersler, Alman ve Türk öğretmenler tarafından ortak hazırlanıp veriliyor ve Hamburg Eğitim Bakanlığı programına göre yapılıyor. Türk Dili dersinin yanı sıra tarih, toplum, ekonomi, coğrafya dersleri iki dilde veriliyor\" dedi.

EN ÖNEMLİ SINAVI TÜRKÇE YAPABİLİYORLAR

Lise seviyesindeki öğrencilerin iki dilli eğitimin sonunda Türkiye\'deki üniversite giriş sınavı gibi düşünülebilecek \'Abitur\' sınavını Türkçe alanında yapabildiğine dikkati çeken Genç, özellikle lisede iki dilli sınıfların başarısının yüksek olduğunu söyledi. Genç, \"Stadtteilschule am Hafen Lisesi mezunları arasında Türk okul birincileri ve ikincileri bulunuyor. Yine bu yıl, okul birincisi iki dilli proje sınıfından çıkacağını öngörüyoruz. Öğrencilerin, bir dersi iki dilde görmelerinin kendi gelişimlerine büyük katkısı var. Her dil dünyaya açılan bir pencere gibidir ve dünyayı farklı algılar ve yorumlar. Bu yorumlar dilin malzemesine, yani sözcüklere, söz dizimlerine ve dil eylemlerine yansımıştır\" diye konuştu.

BİR KONUYU İKİ DİLLE İŞLEMEK

Bir konuya iki dille yaklaşmanın iki farklı yolla, yorumla yaklaşmak anlamına geldiğini belirten Safiye Genç, iki dilli eğitimin öğrencilerin analiz kabiliyetini geliştirdiği gibi dünyaya bakış açılarını da genişlettiğini kaydetti. Genç, \"Her dil bir çocuk için hazinedir ve kullanılması gerekir, çünkü bilişsel ve zihinsel becerisini artırır. Hangi dil olursa olsun, her dil kendi içinde mükemmel işleyen bir sistemdir\" dedi.

MESLEK EDİNMELERİNDE AVANTAJ SAĞLIYOR

Okulun öğretmenlerinden Fikret Koç, okullarında eğitim gören öğrencilerin Türkçe becerilerinin yanı sıra, Alman becerilerinin de geliştiğini söyledi. Koç, \"Evde konuştukları dil hatalı bir Türkçe oluyor, okulda bunu düzeltme şansı buluyorlar. Meslek edinirken de Türkçelerinin iyi durumda olması avantaj sağlıyor\" dedi.

TÜRK ÇOCUKLARI DERECE YAPTI

Liseyi birincilikte tamamlayan ve şimdi Hamburg Üniversitesi\'nde hukuk eğitimi alan Onur Çelik, iki dilli derslerin çok katkısını gördüğünü söyledi. Çelik, \"Anadil ne kadar iyi kullanılırsa bana göre başka dilleri öğrenme kabiliyeti ona göre artar. İki dilli öğretim, bana güç kazandırdı\" dedi. Okul ikincisi Selin Yörenç ise Hakburg Üniversitesi\'nde öğretmenlik eğitimi alıyor. Yörenç, \"Türkçe sayesinde okul ikincisi oldum. İki dilli eğitimin diğer bir faydası da Fransızca öğrenmemi kolaylaştırdı\" dedi. Liseye devam eden Emine Gülmez de \"Türkçe dersler hayatıma büyük avantaj kattı. Bizim için önemli bir sınav olan Abitur\'u isteyenler Türkçe yapabiliyor\" dedi. Bulgaristan Türkü Ferid Sabriev de bu liseyi tercih edenlerden. Sabriev, \"7 yıldan beri Almanya\'da yaşıyorum. Bulgaristan\'da Türkçem çok kötüydü. Burada 11\'inci sınıftan beri Türkçe dersi görüyorum ve çok memnunum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Hamburg\'tan detay görüntü

- Röp: Dr. Öğretim Üyesi Safiye Genç

- Röp: Detay

- Röp: Onur Çelik,

- Röp: Selin Yörenç

- Röp: Emine Gülmez

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/HAMBURG (Almanya), (DHA)