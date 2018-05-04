DHA YURT BÜLTENİ - 6

Hemşirelik Bölümü\'nden 14 öğrenciye ders kaydı şoku

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 14 öğrenci, derslerine girip sınavlarını tamamladıkları 3 ana derslerinin, kayıt yapmalarına rağmen sistemde gözükmediğini öğrenince şok yaşadı. Fakülteleri tarafından dersleri yeniden almaları istenen öğrenciler, sorunları çözülmezse öğrenimlerinin bir yıl daha uzayacağından yakındı.

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2’nci sınıfta öğrenim gören 14 öğrenci, yıl boyunca ders ve sınavlarına girip stajlarını yaptıkları 3 ana ders olan ‘Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği’, ‘Hemşirelikte Farmakoloji’ ve ‘Mesleki İngilizce’ derslerinin sistemde \'alınmadı\' olarak göründüğünü fark etti. Diğer derslerinin kayıtlı olduğunu, bahse konu 3 ana dersleri için de kayıt yaptıklarını öne süren öğrenciler, durumu fakülte yetkililerine iletti. Yıl boyunca yoklama listelisinde ismi olan 14 öğrenci, sorunun Öğrenci İşleri\'nden kaynaklı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Öğrenci İşleri\'ne dilekçe veren 14 öğrenci, \'kayıt işlemlerinden öğrencilerin sorumlu olduğu\' yanıtını aldı. Kayıtlarının sistemde gözükmemesiyle dersleri yeniden almaları istenen öğrenciler, sorunları çözülmezse öğrenimlerinin bir yıl daha uzayacağından yakındı. Yaşadıkları sorunu Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) de ileten öğrenciler mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

\'HAYATIMIZLA OYNUYORLAR\'

Sistemde derslerinin yer almadığını öğrenmesiyle şok olduğunu belirten Hemşirelik Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Şura Dal şöyle konuştu:\"Biz sene başında ders seçimimizi yaptık ve o derslerin sınavlarına girdik. Dönem sonuna geldiğimizde kötü bir sürprizle karşılaştık ve şok olduk. Bize 3 ana dersi seçmediğimizi söylediler. Ama biz bu derslerin sınavlarına girdik, hastanelerde stajlarımızı yaptık. Tüm gerekli evrakları doldurmamıza rağmen bize dersleri almadığımız söyleniyor. Sorunun bizden kaynaklandığını söylüyorlar ama şöyle de bir acı gerçek var ki; bize ‘12 Mart\'tan önce sorunu hallettik, siz staja çıkabilirsiniz’ dediler. Biz almadığımız dersin stajına nasıl çıktık? Bizim hastaneler ile sözleşmelerimiz var. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık çok sayıda dilekçe verdik. Hiç bir şekilde sonuç elde edemedik. Bize bu dersleri yeniden almamız gerektiğini söylüyorlar. Bu da bizim okulu bir dönem uzatmamız anlamına geliyor. Ailemiz bizi buraya yollayıp okutuyor, masraf yapıyor. Bizim okulu 1 sene geç bitirmemiz 1 sene iş hayatına geç atılmak demek. Bizim hayatımızla oynuyorlar. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz.\"

PROF. BÜLBÜL: SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Bülbül ise öğrencilerin mağduriyetine üzüldüklerini söyledi. Prof. Dr. Bülbül, \"Bu sorun bizden çok Öğrenci İşleri ve Rektörlüğü ilgilendiren bir durum. Biz de sorunun çözülmesini istiyoruz. Ama teknik olarak zor gözüküyor. Bizim dekanlık olarak öğrenci işlerine müdahale yetkimiz yok. Olayı Rektörlük takip ediyor\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin görüntüsü

-Okuldan görüntüler

-Öğrenci Şura Dal konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)

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Amasya\'da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı



Amasya’da öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Amasya’ya bağlı Gözlek köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinden Göynücek ilçesi yönüne giden Yener Özdemir yönetimindeki 05 M 4503 plakalı minibüs, Gözlek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan M.Ş.Ç., M.D., Ö.S., F.G., H.B.B., M.Ç., S. Ç., İ.Ç., H.K. ve M.D., yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber:Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

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Ters yönde ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü

Kahramanmaraş\'ta kentin en işlek noktalarından Azerbaycan Bulvarı\'nda ters yöne girip, trafiği tehlikeye düşüren otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Azerbaycan Bulvarı\'nda ters yöne giren sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen otomobili fark eden sürücülerden bazıları araca çarpamamak için ani fren yapmak zorunda kaldı. Bir süre ilerleyen sürücü, kavşakta kendi şeridine geçerek yoluna devam etti.O anlar ise trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülenip; sosyal medyadan paylaşıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobilin ters yönde gitmesi

- Geri gitmesi

- Otomobilin kendi şeridine girmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Öğrenciler, serviste ölen Alperen\'den etkilenip sistem geliştirdi

İzmir\'in Bayraklı ilçesinde, öğrencileri yenilikçi ve faydalı düşünmeye yönlendirmek üzere gerçekleştirilen \'İnovatif Fikirler Fuarı\'nda öğrenciler, yaratıcı fikirlerini sergiledi. Her yaştan öğrencinin bulunduğu fuarda kimi bebekler için ağlama sesine duyarlı sallanan beşik, kimi elektrik enerjisi üreten sistem, kimi de kayıp eşyaların bulunmasını sağlayan alarmın tanıtımını yaptı. Geçen yıl Çiğli\'de servis aracında unutulduğu için yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin\'den etkilenen öğrenciler de arabada unutulan canlılara duyarlı havalandırma sistemi geliştirdi.

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan 170 proje, Bayraklı İnovatif Fikirler Fuarı\'nda sergilendi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi\'nde bir günlüğüne düzenlenen fuarda, ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde devlet okulundan öğrenciler projelerini anlattı. Her yaştan öğrencinin bulunduğu fuarda kimi, bebekler için ağlama sesine duyarlı sallanan beşik, kimi, elektrik enerjisi üreten sistem, kimi de kayıp eşyaların bulunmasını sağlayan alarmın tanıtımını yaptı. Fuarda özellikle arabada unutulan canlılara duyarlı havalandırma sistemleri en sık rastlanan projeler arasında yer aldı.

HAVALANDIRMA VE ALARM DEVREYE GİRİYOR

Özkanlar İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Melis Sarı (9), Ağustos 2017\'de Çiğli\'de bir okul servisinde unutulup havasızlık nedeniyle hayatını kaybeden Alperen Sakin\'in haberini dinlediğini ve çok etkilendiğini belirterek, \"O haberden sonra bu projeyi yapmaya karar verdim. Projemde aracın içerisindeki oksijen oranı düşüp, karbondioksit yükseldiğinde sensör devreye girerek, camları açıyor. Havalandırma çalıştıktan sonra içerideki hava temizlenecek. Temiz hava dolduktan sonra camlar otomatik olarak kapanıyor. Bu bütün servislerde kullanılabilir. Araba tamircilerine sordum, onlar da bu sistemin rahatlıkla kullanılabileceğini söyledi\" diye konuştu. Yine arabada unutulan canlılara duyarlı bir alarm sistemi geliştiren Nedret İlhan Keten Ortaokulu 5\'nci sınıf öğrencisi Barşen Akbağlı (11) ise projesini şöyle anlattı:\"Haberlerde sıkça görüyoruz, arabada unutulan canlılar havasızlıktan kötü durumlarla karşılaşabiliyor. Ben karbondioksit ve sıcaklık sensörü kullanarak bu sistemi hazırladım. Kontak kapandığında arabanın içinde canlı olması durumunda sistem, içerdeki hareketi algılarsa hava kalitesini ölçüyor. Pencere kendiliğinden açılıyor, fan çevriliyor va alarm çalışıyor. Araba sahibi yakınlardaysa gelip çocuğu çıkarır, gelemese de camlar açıldığı için hayati tehlikesi sona erer.\"

KAYBOLAN EŞYAYI KOLAY BULACAK

Özkanlar İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Derin Efeoğlu (9) ise evin en küçüğü olması nedeniyle yaşadığı sorunu çözmek için bir proje tasarladı. Evdeki kayıp eşyaları bulma görevinin hep ona verildiğini söyleyen Efeoğlu, geliştirdiği alarm sistemini anlattı. Efeoğlu, \"Ben kayıp kumanda ve benzeri eşyaları bulan bir alet yaptım. Kaybetme riskinizin yüksek olduğu eşyanın arkasında bir sensör bulunacak. Biz cihazdaki tuşa bastığımızda kaybettiğimiz eşya uyarıcı bir ses çıkaracak. Tuşa tekrar basınca ses kesilecek. Bunu şimdilik kumanda, anahtar, telsiz ev telefonu için yaptım, ama başka şeyler için de kullanılabilir. Genellikle evde kaybolan eşyaları bulmak bana kalıyor. Bütün arkadaşlarım da benim gibi bunu yaşıyor. Herkese ve kendime kolaylık olsun diye bu projeyi hazırladım. Bunu bizim evimizde kullanacağız\" diye konuştu.

GÖRME ENGELLİLERE KOLAYLIK

Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Simay Yılmaz da görme engellilerin yaşadığı sorunları gözlemleyerek hazırladığı projeyle en duyarlı öğrencilerden biri oldu. Görme engellilerin suyu doldururken taşırabileceğini ve istenmeyen kazaların ortaya çıkabileceğini ifade eden Yılmaz, \"Bu aparat sayesinde bardağın dolu olup olmadığını anlıyorlar. Suyu bardağa doldururken tıpa yavaş yavaş yukarı çıkıyor belli bir seviyeye geldiğinde alarm çalıyor. Bardağın dolduğunu anlıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özkanlar İlkokulu öğrencisi Melis Sarı\'dan projesini incelerken detay görüntü,

-Melis Sarı ile röp,

-Servisteki sistemin devreye girmesi ve pencere açılmasından görüntü,

-Sınıf öğretmeni Hamide Sezgin ile röp.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Doğu Karadeniz\'de rekor turist beklentisi

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde turizm sezonu başladı. Körfez ülkelerinden charter uçak seferlerinin başladığı Trabzon Havalimanı’nda yoğunluk sürerken, turizm fuarlarında yapılan bağlantılarla bölgeye yeni sezonda, dünyanın dört bir yanından turist gelmesi bekleniyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bu yıl Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sayısının artarak devam etmesini beklediklerini, ayrıca Singapur ve Yeni Zelanda ile Avrupa ve Afrika ülkelerinden de bölgeye turist akını olacağını söyledi.

Yeşil örtüsü, deniz manzarası ve muhteşem doğasıyla kartpostallık görüntülerin oluştuğu Doğu Karadeniz’de turizm sezonu başladı. Turizm sezonun açılmasıyla birlikte, Körfez ülkelerinden charter uçak seferlerinin başladığı Trabzon Havalimanı\'nda da yoğunluk gözlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bu yıl Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa\'nın tümünden, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinden ayrıca Singapur ve Yeni Zelanda\'dan bölgeye turist akını olacağını belirtti.

\'BÜYÜK SEZONA HAZIRIZ\'

Yeni turizm sezonu \'büyük sezon\' olarak niteleyen Gümrükçüoğlu, \"Tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, turizm firmaları olarak bu büyük sezona hazırız. Şu ana kadar edindiğiniz bilgiler bu sene Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin, başta Trabzon\'umuz olmak üzere, çok önemli bir dünya misafirperverliğine sahne olacağıdır. Tesislerimizin tümüyle yoğunluğa cevap verebilecek bir kapasiteye ulaşmış bulunmaktayız. Birbirimizle koordineyiz. Hep birlikte bu büyük sezona hazırız\" dedi.

\'CHARTER SEFERLERİ ETKİLİ OLDU\'

Turizmdeki yoğunlukta Körfez ülkelerinden charter uçak seferlerinin başlamasının etkili olduğuna dikkat çeken Gümrükçüoğlu, \"Özellikle bu charter seferleri, direkt seferler mutlaka etkili olacaktır. Gerek Kültür Turizm Bakanlığımızın gerekse yerel yönetimlerimizin yıl boyunca yaptığı toplantılar ve ülke dışında katıldığı programlar ile birlikte Bahreyn\'den, Suudi Arabistan\'dan Riyad\'tan ve çeşitli Körfez ülkelerinin merkezlerinden direkt uçuşların şehrimize açılmış olmasının turizme çok önemli bir sayısal katkıda bulunacağını biliyor ve görüyoruz. Bu seferler de mutlaka bu turizm sezonunda havaalanımızın dolup taşmasına vesile olacaktır\" diye konuştu.

\'BÜYÜK BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK\'

Büyük bir hazırlık döneminden geçtiklerini de kaydeden Gümrükçüoğlu, \"Turistin aradığı güvendir. Herhangi bir günlük yaşamında ve alışverişinde güven, gerekse herhangi bir saldırıya maruz kalma yönünden en güvenli bölge olan Türkiye\'mizin de en güvenli seviyeye ulaşmış olması da ayrı bir cazibe oluşturacaktır. Ulaşım ve konaklamanın bünyesinde aynı zamanda oranın hizmet sunumu yani mutfağından diğer hizmetlerine kadar hizmet sunumunun kaliteli olmasıdır. Büyük bir hazırlık dönemi geçirdik ve bu sene ben inanıyorum ki konaklama, ulaşım ve hizmet sunumu ile birlikte çok ayrı bir hizmeti gerçekleştirmiş olacağız\" dedi.

TURİST SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, Trabzon’a son 8 yılda gelen turist sayısı 12 milyona ulaşırken, kentin en fazla geçen yıl misafir ağırladığı kaydedildi. Bölgeyi ziyarete gelenler Sümela Manastırı, Uzungöl, Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Ayasofya Camii, Sera Gölü gibi önemli turizm merkezlerinin yanı sıra yüksek kesimlerde yer alan yaylaları da tercih ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Turizm yerleri görüntüleri

-Drone görüntüleri

-Başkan Gümrükçüoğlu konuşma

-Detaylar

HABER: Osman ŞİŞKO KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA)

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Dünya şampiyonu Sümeyye\'ye pastalı kutlama

Brezilya\'da yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası\'nın sırt üstü yarışlarında altın, 50 metre kelebek stilinde de bronz madalya kazanan Eskişehirli 15 yaşındaki Sümeyye Boyacı için yüzme havuzunda pastalı kutlama yapıldı.

Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü spor sporcusu Sümeyye Boyacı geçen aralık ayında Meksika\'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası\'nda 0,23 saliseyle üçüncülüğü kaçırarak dördüncü oldu. 5 yaşından bu yana yüzücü olan Sümeyye Boyacı, 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Brezilya\'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası\'nda ise büyük başarı elde ederek sırt üstü yarışlarda 45,92\'lik derecesiyle dünya şampiyonluğu kazandı. Aynı şampiyonanın 50 metre kelebek stilinde de 3\'üncülüğü elde ederek bronz madalyanın da sahibi olan Sümeyye\'yi Eskişehir\'e döndükten sonra ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen makamında kabul ederek kutladı. Büyükerşen, Boyacı\'ya Cumhuriyet altını vererek başarılarının devamını diledi. Yüzme havuzundaki arkadaşları da Sümeyye\'ye pastalı kutlama yaptı. Yaş pasta üzerindeki mumları söndüren Sümeyye, hedefinin 2020\'deki Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Doğuştan iki kolu olmayan Sümeyye şöyle konuştu:\"Yüzmeye 5 yaşında başladım ve 10 yıldır da devam ediyorum. Brezilya\'daki yarışmada genel klasmanda dünya birincisi ve üçüncüsü oldum. Bu yarışma bizim çok büyük bir fırsat oldu. Antrenörümün, ailemin burada destekleri çok önemliydi. Benim için çok büyük fedakarlık yaptı hepsi. Bol bol çalışarak bu dereceleri aldık. Bundan sonraki hedeflerim 2020 Tokyo Olimpiyatları ve ileride de ülkeme yararlı bir psikolog olmak. Herkes bir şekilde sporla uğraşması gerekiyor. Özellikle engelliler çok fazla çevreye dahil olmalılar. İnsanları bu konuda bilinçlendirmeliyiz.\" Sümeyye Boyacı\'nın antrenörü Mehet Bayrak da \"Sümeyye bizi gururlandırdı. Denizi olmayan bir şehirden dünya şampiyonu çıkarttık\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in Sümeyye Boyacı\'yı makam odasında karşılaması

-Büyükerşen\'in Cumhuriyet altını ve Atatürk fotoğrafı hediye etmesi

-Sümeyye Boyacı\'nın Büyükerşen\'e Brezilya kahvesi hediye etmesi

-Yüzme havuzunda Sümeyye Boyacı\'yı arkadaşlarının tebrik etmesi,

-Boyacı\'nın kendisi için alınan pastadaki mumları üfleyerek söndürmesi,

-Arkadaşlarının alkışlaması,

-Sümeyye Boyacı\'nın konuşması

-Antrenörü Mehmet Bayrak\'ın konuşması

-Sümeyye Boyacı\'nın yüzme havuzu kenarında yürümesi

Haber-Kamera:Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

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Ünver Group’a Ford’dan Q1 belgesi

Bursa’da otomotiv sektöründe kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal boru parçaları üreten ve ürünlerin yüzde 40’ını Avrupa ülkelerine ihraç eden Ünver Group’a, Ford tarafından Q1 belgesi düzenlenen törenle verildi.

Nilüfer ilçesi Kayapa Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan fabrikada düzenlenen törende Ford Otosan Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş’a Q1 belgesini verdi. Törende konuşan Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, \"40\'ıncı yıla yaklaştığımız bu dönemde, hem Bursa, hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlama yaklaşımıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ford’dan almış olduğumuz Q1 belgesi ve ödülü de çalışma şevkimizi artıracaktırö dedi. Korgavuş, “Kayapa Sanayi Bölgesinde bulunan 13 bin metrekarelik alanda 206 kişilik uzman kadrosuyla sektörümüzde çalışmalarımı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl 40\'ıncı yılını kutlayacak olan global tedarikçi durumdaki firmamız radyatör hortumları, kalorifer hortumları, Turbocharger hava sistem hortumları, hava filtresi hortumları, yakıt sistemi hortumları, metal ve plastik şekillendirilmiş turbo hava boruları üretimi yapıyoruz. Yılda 2 bin ton hamur karışımı yapabilme kapasitesine sahibiz. 2015 yılının son çeyreğinde Ford Otosan ile de çalışmalarımıza başladık. Ayrıca, TIR, otobüs ve kamyon üretimi yapan Daff Global’e de 2016’dan buyana ürün sevkiyatı gerçekleştirmekteyizö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törenden görüntü

-Genel ve detay

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)