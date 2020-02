DHA YURT BÜLTENİ - 6

FETÖ sanığı özel görevlendirilip, İmralı\'da Öcalan\'la görüşmüş

Bursa\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, tahliye edilen iş adamı Mahmut Kesici, ek savunmasında, tahliye edilen iş adamı Şakir Unutkan\'ın, örgüte yakın kişilerden belirlenen, \'Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu\'nda özel görevlendirildiğini, İmralı\'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğünü söyledi. Başsavcılık tarafından mahkemeye gönderilen yazıda da sanık Unutkan\'ın, Öcalan\'la ilgili bilgiler elde etmesi için FETÖ tarafından Kurulda özel görevlendirildiği belirtilmişti.

Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde halen devam eden, eski Vali Şahabettin Harput\'un da aralarında bulunduğu 14\'ü tutuklu, 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak\'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı Mahmut Kesici\'nin ek savunmasında, dikkat çekici detaylar yer aldı. Sanık Mahmut Kesici ek savunmasında, tutuklu yargılanırken etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen ancak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu ev hapsinde tutulmasına karar verilen sanık iş adamı Şakir Unutkan\'la ilgili bilgiler verdi. Kesici, Unutkan\'ın terör örgütünün yönlendirmesiyle \'Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu\'nda görev yaptığını belirtti. Şakir Unutkan\'ı tanıdığını ve elektrik mühendisi olduğunu aktaran Mahmut Kesici, ifadesinde, şöyle dedi: \"2006-2007 yıllarında kendisi ile aynı mütevelli heyetinde yer aldık. Beşevler\'deki villasında birçok mütevelli toplantısı yaptık. Burs, himmet, kurban toplama konularında aktif birisiydi. Ayrıca BTSO Yönetim Kurulu üyesidir ve buraya BUGİAD (kapatılan Bursa Girişimci İşadamları Derneği) kontenjanından seçildiğini biliyorum. BTSO seçimleri kapsamında cemaatin oluşturduğu özel ekibin içinde yer almıştır. Şakir Unutkan; \'sözde\' il imamı Cansun Sarıyıldız ve eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tarafından cemaate yakın kişilerden belirlenen, \'Cezaevi İzleme Kurulu\'nda yer almış, hatta bu kapsamda İmralı\'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile de görüşmüşlerdir. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanarak etkin pişmanlık yasası kapsamında şartlı tahliye edildiğini biliyorum. Bu kişinin de örgütte bu kadar aktif olmasına ve yine iddianamede gördüğüm kadarıyla pek önemli bilgi vermemesine rağmen tahliye edilmiş olması, hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur.\"

KURULDA GÖREV YAPTIĞINI ANLATMIŞTI

Öte yandan, sanık Şakir Unutkan da 22 Ocak\'ta görülen duruşmadaki savunmasında, bir dönem Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu\'nda görev yaptığını, dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, şu anda ise FETÖ sanığı Namık Yılmaz\'ın kendisini makamında birkaç kez görüşmeye çağırdığını, kuruldaki göreviyle ilgili sorular sorduğunu anlatmıştı.

BAŞSAVCILIK: FETÖ TARAFINDAN ÖZEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen talep yazısında da sanık Şakir Unutkan\'ın FETÖ tarafından özel olarak Öcalan\'la ilgili bilgileri toplamak adına Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu\'nda görevlendirdiği belirtilmiş ve Unutkan ve diğer 3 iş adamının tutuklanması istemişti. Ancak, Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklama kararı vermemiş, bir üst mahkeme olan 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise 4 sanık hakkında ev hapsi kararı vermişti. Başsavcılık yazısında Şakir Unutkan için, \"Kapatılan BUGİAD üyesi ve başkan yardımcılığı yapmış. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi olup, 25 Temmuz 2016\'da FETÖ\'cü oldukları gerekçesiyle istifa ettirilmiş. Sohbet ve toplantılara katılıyor. Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu üyesi, FETÖ tarafından özel olarak bu işle görevlendirildiği ifade ediliyor. Kendisinden PKK elebaşıyla ilgili bilgiler istendiği belirtiliyor. Kakao Talk adlı programı cep telefonuna yüklemiş. Yaklaşık 15-20 yıllık üst düzey bir ilişki ve organik bir bağ. Hakkında birçok ifade mevcut\" görüşlerine de yer verilmişti.

Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı- Yeniden



Bursa\'da tek katlı evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, okuluna yürüyen lise son sınıf öğrencisi Elif Geldi (18) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Çevredeki binalarla, araçların da zarar gördüğü patlama sonrası ekipler, enkaz yığınına dönen evde uzun süre arama çalışması yaptı, başka yaralı olmadığı belirlendi. Üniversite sınavına hazırlanan ve mühendis olmanın hayalini kuran Elif Geldi\'nin ölümü, yakınlarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.

Merkez Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak\'ta, bugün saat 08.30 sıralarında tek katlı bir evde, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamanın olduğu eve geçen hafta kiracı olarak taşınan ve tek başına yaşayan Hikmet Güner (57) ile bu sırada yoldan geçen lise son sınıf öğrencisi Elif Geldi ve Şehmuz Bora (35) ağır yaralandı. Patlamada, ev enkaz yığınına döndü, çevredeki binalarda ve park halindeki araçlarda hasar oluştu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma ile Muradiye Devlet hastanelerine kaldırıldı. Muradiye Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan Elif Geldi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Enkaz altında başka kişilerin olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, arama yaptı. Ancak savaş alanına dönen bölgede başka yaralananın olmadığı belirlendi.

ÖLÜM, OKUL YOLUNDA YAKALADI

Patlamada yaşamını yitiren Elif Geldi\'nin aynı mahallede oturduğu, öğrenim gördüğü özel okula gitmek için evden çıktığı belirtildi. Babası lokanta işleten Elif Geldi\'nin üniversite sınavlarına hazırlandığı ve mühendis olmak istediği bildirildi. Elif Geldi\'nin ölümü, yakınlarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Elif Geldi\'nin cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Bursa\'da toprağa verileceği ifade edildi. Polis, itfaiye ve Bursagaz ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Minik Irmak\'ın dehşet saçan babasının akıl sağlığı yerinde çıktı

Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde, 4 yaşındaki kızı Irmak Kupal\'ın tecavüze uğrayıp öldürülmesinin acısını yaşarken, cinnet getirerek eşi 27 yaşındaki Suriye Kupal ve kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal\'ı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan 44 yaşındaki Bilal Kupal hakkında açılan davada mütalaa veren savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Alaşehir\'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak\'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, 14 Ekim 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal\'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı tecavüz edip öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk\'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu. Himmet Aktürk, \'canavarca hisle öldürmek\' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bu acı olayın ardından aileye psikolojik destek verildi. Manisalı bir işadamı tarafından ise ailenin, Irmak\'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için bir ev hediye edildi. Hediye edilen, Fatih Mahallesi\'ndeki bu evde geçen yıl 21 Şubat\'ta saat 04.00\'te meydana gelen olayda Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal\'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Davanın bugün görülen dördüncü duruşmasına tutuklu sanık Bilal Kupal, katılmadı. Kupa, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden ifade verdi. Suriye Kupal\'ın babası Bekir İlgaz ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Derneği temsilcileri de duruşmaya katıldı. Bilal Kupal için İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen akıl sağlığı raporu geldi. Raporda, Kupal\'ın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanık Bilal Kupal, rapor sonucuyla ilgili bir şey söylemeyeceğini ifade etti.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşmada mütalaa veren savcı, Bilal Kupal\'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Ayrıca önceki duruşmada bir tanığın Suriye Kupal\'la ilişkisi olduğunu söylediğini hatırlatarak, bu nedenle sanığa tahrik indirimi uygulanmasını da talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. Duruşma sonu İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş, \"Adli Tıp Kurumu\'ndan, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor geldi. Savcı mütalaasını verdi. Suriye Kupal\'la ilgili haksız tahrik nedeniyle tahrik indirimi uygulanması yönünde de mütalaa verdi. Ancak biz bunun daha önce gerçekleştiğini, bunun doğru olmadığını, mevcut ilişki üzerinden çok uzun zaman geçtiğini, bunun telefon kayıtlarıyla ve sair delillerle ispatlandığını, hatta üzerine çiftin birlikte karar vererek çocuk yaptıklarını da izah ettik. Karşı tarafın raporun değerlendirilmesi için süre istemesi üzerine duruşma ertelendi. Daha önce savunmalarımızda olayın tasarlayarak işlendiği yönünde delillerimizi vermiştik. Mahkemenin adaletine güveniyoruz\" dedi.

Köydeki Taziye evinin malzemelerinin alınması AKP ile CHP\'yi karşı karşıya getirdi

Diyarbakır\'ın Kocaköy ilçesine bağlı Gökçen köyünde 2 yıl önce belediye tarafından taziye evine verilen malzemelerin yine belediye tarafından alınıp, başka bir köye verilmesi ilçede AK Parti ve CHP ilçe başkanlarını karşı karşıya getirdi.

CHP ilçe başkanı Hasan Kılıç, köye giden Ak Parti ilçe başkanının köylüler tarafnıdan karşılanmaması, elinin sıkılmaması ve kendisine ilgi gösterilmemesi nedeniyle taziye evinin malzemelerinin alınarak köyün cezalandırıldığını ileri sürdü. Ak Parti ilçe Başkanı Eşref Türe ise, malzemelerin alınmasının kendisi ile bir ilgisinin bulunmadığını, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını ve köylülerin daha önce belediye\'ye verdiği tahhaütleri yerine getirmemesi nedeniyle malzemelerin alındığını söyledi. İlçe Kaykamakamı ve Belediye Başkan vekili Yusuf Turhan ise, taziye evi malzemelerinin konulduğu inşaat halindeki caminin fiziki koşullarının uygun almadığını ve muhtar ile yaptıkları görüşmede bu malzemelerin çörümesini engellemek için emanete aldıklarını ve taziye evi ile ilgili çalışmalar bittikten sonra bu malzemelerin yeniden oraya konulacağını söyledi.

Olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Kocaköy ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki 750 nüfuslu Gökçen köyüne 27 Şubat\'ta giden Ak Parti İlçe Başkanı Eşref Türe, köylüler tarafından karşılanmadı, ilgi görmedi. Bunun üzerine ilçeye dönen Türe, aynı zamanda Belediye kayyumu olan Kaymakam\'a durumu anlattı. Belediyeye ait bir kamyon 3 gün önce köye giderek 2 yıl önce belediye tarafından verilen caminin altındaki taziye evinde bulunan masa, sandalye gibi malzelmeler yüklenerek başka köye götürüldü. Malzemelerin kamyonla taşınması cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından CHP ilçe Başkanı Hasan Kılıç, yaşananlara tepki gösterdi. Kılıç, malzemelerin alınmasının sebebinin Ak Parti İlçe Başkanı Türe ile ilçe teşkilatının köyde ilgi görmemesi olduğunu söyledi. Kılıç, \"Kaymakam, bana bu olay ile ilgisi olmadığını söyledi. Sonra Ak Parti İlçe Başkanı da bu olay ile ilgisinin olmadığını söyledi. Sonra her ikisi de birbirini suçladı. Bu olayın siyasi malzeme yapılacak bir yönü yoktur. Konu ile ilgili partimizden milletvekili heyeti gelip, köyde inceleme yapacak. Köylüler köyden alınan taziye malzemelerini, şimdi kendi aralarında para toplayıp alacaklar\" dedi. Ak Parti Kocaköy ilçe Başkanı Eşref Türe ise, köyde iyi karşılanmamasının söz konusu olmadığını belirterek, \"Bu olayı CHP ilçe başkanı saptırıyor. Köydeki taziye evindeki malzemelerin alınmasında benim bir dahlim yoktur. O eşyaler beninm babamın malı değildir. Öğrendiğim kadarıyla belediye bu eşyaları onlara verirken, onlarda taziye evi konusunda bazı tahaütlerde bulunmuşlar ve onu yerine getirmediği için belediye onlardan almış ve tahaütlerini yerine getirmelerini istemişler. CHP ve HDP burada etkinliklerini yitirdekleri için bana karşı böyle bir iftira atıyorlar. Ben CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusunda bulundum\"dedi.

KAYMAKAM: EMANETE ALDIK, FİZİKİ YAPI BİTİNCE YERİNE KOYACAĞIZ

Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan da, Belediye\'nin Gökçen köyü dahil 13 köydeki taziye evlerini donattığını belirterek, \"Gökçen köyünde verdiğimiz malzemeler inşaat halindeki caminin altında bulunan yere konulmuştu ve orada rutubet ve nem vardı. Köy muhtarı ile konuştuk, oranın fiziki yapısının tamamlanmasından sonra bu malzemeleri emanete aldığımızı ve yeni cami ve altındaki taziye evi bitirildiği zaman getirip yerine koyacağımızı söyleyerek aldık. Kimse buradan siyasi bir malzeme çıkarmasın. Belediye\'ye kayyum olarak atandıktan sonra \'ayrımcılık yapıldığı\' algısını ortadan kaldırmak için ilk kilitli parke taşını şimdi tutuklu olan Belediye başkanının oturduğu Eyüpler mahallesinden başlattık. Bizim kimse ile sorunumuz yoktur, biz burada halka hizmet etmeye çalışıyoruz\"diye konuştu.

MALZEMELER TAŞINIRKEN KAMERAYA ÇEKTİLER

Gökçen köyündeki taziye evine 2 yıl önce Kocaköy Belediyşesi tarafından verilen ve Mart ayının başında yaşandığı iddia edilen olaydanr sonra Belediye\'ye ait kamyon ile köydeki taziye evindoen alınan malzemelerin taşınması köylüler tarafından cep telefonuna kayıt edildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonun içindeki taziye evinin malzemeleri ile köyden ayrıldığı görüüyor.

Selçuk Üniversitesinde nevruz coşkusu

Konya\'da Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü\'nde Nevruz Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Öğrenciler yakılan ateşin üzerinden korku ve heyecanla atladı.

Yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalarda nevruz ateşi yakıldı. Üniversite öğrencileri, yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri de beğeni topladı. Öğrenciler, Mehter Takımı\'na ve halk oyunları ekibine alkışla eşlik etti. Selçuk Üniversitesinde öğrenci olan Filistinli Hiba ve Suhib Elwan\'ın çiftinin çocukları 3 yaşındaki Şahed ve 5 yaşındaki Tesnim ilgi odağı oldu. İki kız kardeş bir ellerinde Filistin, diğer ellerindeki Türk bayraklarıyla, kutlamaya katılanları selamladı. Rektör Mustafa Şahin de iki kız kardeşle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın sonunda öğrencilere etli pilav ikram etti.

Aşık Veysel, ölümünün 45\'inci yılında mezarı başında anıldı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45\'inci yıl dönümünde, Sivas\'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

21 Mart 1973\'te, 78 yaşındayken hayata veda eden, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu\'nun ölümünün 45\'inci yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Anma programına Sivas Valisi Davut Gül, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Şarkışla Kaymakam Vekili ve Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, Aşık Veysel\'in kızı Zekine Şatıroğlu ve oğlu Bahri Şatıroğlu, torunu Gündüz Şatıroğlu, yakınları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Aşık Veysel için dua edilerek, mezarına karanfil bırakıldı. Sivas Valisi Davut Gül, Aşık Veysel\'in adı geçtiğinde insanların kalbinde sıcak bir sevgi hissettiğini dile getirerek, \"Aşık Veysel\'in ailesine de aynı sevgiyi hissediyorlar. Bunun sebebi şüphesiz tesadüf bir şey değil, Aşık Veysel\'in anlattıkları ve Aşık Veysel\'in söyledikleri. Aşık Veysel\'in insan sevgisi, doğa sevgisi, kardeşliği, barışı, bu millete, bu devlete, bu milletin, bu devletin değerleriyle barışık olması Aşık Veysel\'i değil 45 yıl, bin yıl, 5 bin yıl, 100 bin yıl yaşatacak değerlerdir. Bizim milletimiz vefalı millettir, kendisine ihanet etmeyeni, kendisiyle barışık olanı başının üstünde taşır ve taşımıştır. Aşık Veysel\'i sevenlerde böyledir\" dedi. Aşık Veysel\'in torunu Gündüz Şatıroğlu ise dedesinin ölümünün 45\'inci yıl dönümünde onun sesine kulak verip, o sesi çoğaltmak üzere bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aşık Veysel\'in barışçıl, doğaya aşık, varlığı kendisine aşık bir insan olduğunu aktaran Şatıroğlu, \"Bunu her dizesinde dile getirmişti. Biz bu ülkenin Anadolu\'nun, bu kadim toprakların yaşayanları olarak onun gibi ustaların, onun gibi erenlerin, onun gibi bilgelerin sesine daha çok kulak vermeliyiz\" diye konuştu.

BALMUMU HEYKELİNE İLGİ

Vali Gül ve beraberindekiler daha sonra Aşık Veysel\'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze ziyaretçilerin akınına uğradı. Müzede en çok ilgiyi ise Aşık Veysel\'in bal mumundan yapılan heykeli gördü. İlçedeki Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu\'nun öğrencileri bal mumundan yapılan heykel ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Silopi’de down sendromlu çocuklar eğlendi



Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Meslek Yüksek Okulu\'nun bu yıl 2\'ncisini düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklar, müzik eşliğinde dans edip, halay çekti.

Silopi Meslek Yüksekokulu\'nun bu yıl ikincisi düzenlediği etkinliğe Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, Ak Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, öğretim görevlileri, öğrenciler ve rehabilitasyon merkezine bağlı öğrenciler katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, herkesin bir gün engelli olabileceğini belirterek, engellilerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.Konuşmaların ardından down sendromlu öğrencilere oyuncak hediye edildi. Meslek Yüksekokulu\'na katkıda bulunan ve etkinlikte emeği geçenlere de plaket takdimi yapıldı. Etkinlik daha sonra canlı müzik eşliğinde dans ve halaylar ile devam etti. Şenlikte pamuk prenses, noel baba ve palyaço kostümleri giyen üniversite öğrencileri down sendromlu çocukları eğlendirdi. Müzik korosunun da çeşitli parçaları seslendiği etkinlikte eğlenceli vakit geçiren çocuklara, çiğ köfte ve kuru pasta ikramı yapıldı. Bu yılki etkinlikte, Silopi İlçe Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nün mobil gençlik merkezi aracı çocuklara oyun oynama imkanı sağladı. Silopi ilçe Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı sağlık ekipleri de down sendromlu çocukları diş taramasından geçirerek içerisinde diş fırçası ve diş macunu olan çantayı hediye etti. Silopi Meslek Yüksek okulu öğrencisi Emine Demir, down sendromlu çocuklar için eğlence düzenlediklerini belirterek, \"Onlara moral ve eğlence olsun istedik. Bize de moral ve eğlence oldu. Onları mutlu görmek bizi de sevindirdi. Her bir öğrenci bir down sendromlu çocuk ile ilgilenmesi için görev aldı\"dedi. Geleneksel hale getirdikleri down sendromu etkinliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini anlatan Silopi Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlisi Atilla Ünlü, \"Amacımız down sendroumlu öğrencileri üniversitemize kanalize etmekti. Bu şekilde hem bir farkındalık yaratmak hem de onlarla güzel dakikalar geçirmeyi hedefledik\" diye konuştu.

Düzce\'de down sendromlu çocuklar yürüdü

Düzce\'de, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromlu çocukların eğitim gördüğü okulların katılımı ile yürüyüş düzenlenirken, çocuklar \'Bizde buradayız\' demek için balon uçurdu.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Düzce\'de down sendromlu çocukların eğitim gördüğü okulların katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Düzce Belediyesi önünden başlayıp Anıtpark\'a kadar devam eden yürüyüşe Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Down sendromlu çocuklar yürüyüşün sonunda \'Bizde buradayız\' mesajı vermek için gökyüzüne balonları bıraktı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, \"Down Sendromu Farkındalık günü nedeniyle öğrencilerimizle birlikte bir yürüyüş düzenledik. Bizim okullarımızda down sendromlu öğrencilerimiz var. Biz tüm çocuklarımıza toplumda ki her farklı renklerle bütünüz. Hepimizin birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Burada down sendromlu çocukların da olduğunu göstermek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledik\" dedi.

