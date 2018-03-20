DHA YURT BÜLTENİ - 6

Afrin\'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay : \'Sasani İmparatorluğu\'



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde teröristlerin önceden kullandığı binalarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği tespit edilen bir binada örgüte ait çok sayıda kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu. Sasani İmparotorluğu\'nun kitaplarda yer alması ise dikkat çekti.

BİNALAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Afrin\'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk askerleri, teröristlerin önceden kullandığı binalarda el yapımı patlayıcı ve mayınlarını imha etme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere eğitim verildiği bir bina tespit edildi. Yapılan aramalarda binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi. El yapımı patlayıcıların imha edilmesinin ardından bina içerisinde yapılan aramalarda teröristler için hazırlanan kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları bulundu.

KİTAPLARDA SASANİ İMPARATORLUĞU

Teröristlerin okuması için hazırlanan kitapların içeriğinde Sasani İmparatorluğu\'nun tarihini anlatan bilgilerin bulunması dikkat çekti.

SÖZDE KANTON YÖNETİMİNDE YER ALAN KİŞİLER İÇİN KİMLİK KARTI

Binada yapılan aramalarda ele geçen bir başka belgenin ise sözde kanton yönetimin yönetiminde yer alan kişiler için hazırlanan kimlik kartları olduğu öğrenildi. Sözde yönetimde yer alacak kişilerinin kimlik bilgilerinin yer aldığı kartlar güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Haber:İrfan SAPMAZ / (AFRİN) Suriye, (DHA)

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Van\'da PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı



Van\'da polisin, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinin katıldığı operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Poılisin eş zamanlı düzenlediği operasyon görüntüleri

-Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğüne getirilişi

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Zonguldak\'ta PKK propagandası yapan 4 üniversiteli gözaltında



Zonguldak\'ta, Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalamak için operasyon düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde eğitim gördükleri tespit edilen 6 şüpheliden 4\'ü, sabaha karşı evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.G., Y.G., S.B.K. ve R.İ. emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamına 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgüte ait çok sayıda kitap ile dokümanlar ele geçirildi.

Haber:Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Tekirdağ\'da nevruz öncesi asayiş uygulaması

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, nevruz öncesinde il merkezi ve 11 ilçede 300 polisin katıldığı \'Huzur 59\' adıyla asayiş uygulaması yaptı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 300 personelle, kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Nevruz öncesinde yapılan uygulamaya Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da katıldı. Kentin giriş ve çıkışının yanı sıra belirli noktalarda kontroller yapıldı. Polis ekipleri uygulama noktalarının yanı sıra, kentteki kafe, kıraathane ve çeşitli mekanları da denetledi. Yapılan çalışmalarda, 1694 kişi ve iş yeri kontrol edilirken 12 kişiye işlem yapıldı. Kontrol edilen 882 araçtan, 48\'ine işlem yapılırken il genelinde kusurlu bulunan araçlara 35 bin lira trafik cezası uygulandı. Şüpheli bir şahsın üzerinde 1 adet tabanca, 8 adet mermi, 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uygulamaya katılan polis ekipleri

-arama yapılan araçlar

-Trafik ekiplerinin çalışmaları

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Pompalı tüfek ve palalı market soygunu kamerada

Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde girdikleri markette çalışanları pompalı tüfek ve palayla tehdit edip, havaya ateş açarak 2 bin 500 lirayı alıp kaçan 2 şüpheli, yakalandı. Marketteki korku dolu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızıltepe ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde kar maskeli iki kişi, ellerinde pompalı tüfek ve palayla bir markete zincirinin şubesine girdi. İçeride bir el havaya ateş eden soyguncular, çalışanları tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Çalışanların 3 kasayı boşaltıp bir poşete doldurduğu paraları alan soyguncular, geldikleri araçla kaçtı.Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Müşterilerin ve çalışanların ifadesine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Plakası tespit edilen araç, yediemin otoparkına terk edilmiş olarak buldu. Araçın kiralık olduğunu saptayan ekipler, oto kiralama firmasıyla iletişime geçti. Kiralayan kişiden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin E.D. ve A.A. olduğunu saptadı. Şüphellier, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte soygunda kullandıkları pompalı tüfek ve pala ile marketten aldıkları 2 bin 500 lira da ele geçirildi. Soyguncuların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların markete girişi

-Ellerinde silah ve satırla markette dolaşmaları

-Marketteki müşteriler

-Zanlılardan birinin yere ateş etmesi

-Kasiyerlerin kasadaki paraları poşete bırakmaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin, (DHA)

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İntihar girişimini canlı yayınladılar

Manisa\'nın Şehzadeler ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan 49 yaşındaki T.Ö. adlı bir adam, intihara kalkıştı. İş bulamadığı için bunalıma girdiği öğrenilen T.Ö. polisin ikna çabalarıyla eyleminden vazgeçerken, o anları bazı vatandaşların, cep telefonundan canlı yayın yaparak yayınlaması dikkati çekti.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Şehzadeler\'deki Merkez Kavşağı üzerinde yaşandı. 49 yaşındaki T.Ö., 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Apartmanın çatısındaki T.Ö.\'yü gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye önlem amaçlı apartmanın altına hava yastığı açtı. Bazı vatandaşların intihar girişimini cep telefonlarından görüntülemesi bazılarının da canlı yayın yaparak sosyal medyada yayınlaması dikkat çekti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çatısına çıkarak bir süre T.Ö\'yü ikna etmeye çalıştı. Polisin çabalarıyla ikna olan T.Ö., çatıdan indirilirken, \"Şov peşinde değilim, iş arıyorum, yatacak yer istiyorum\" dedi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve iş bulamadığı için bunalıma giren T.Ö., polis aracıyla ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binanın çatışına çıkan T.Ö\'nün görüntüsü

- Binadan genel görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Olay yerinden genel ve detay görüntü

- İntihar girişiminde bulunan adamın polis tarafından binadan indirilmesi

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Seyyar oyuncakçı uyuşturucu satmaktan tutuklandı

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde, seyyar oyuncak ve hediyelik eşya satan 66 yaşındaki İ.B.\'nin (İlhan Barsbay) evinde bir miktar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinin Dokuzkavaklar Mahallesi\'nde yaşayan, seyyar olarak oyuncak ve hediyelik eşya satan İ.B.\'nin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. İ.B.\'yi takibe alan jandarma ekipleri, Dokuzkavaklar Mahallesi\'nde çocuk parkı yanında kiraladığı evde uyuşturucu bulunduğunu öğrenince, geçen pazar günü operasyon düzenledi. Baskın yapan ekipler, İ.B.\'yi gözaltına aldı. Narkotik köpeği Evlat ile yapılan aramada, evin bahçe duvarı başta olmak üzere çeşitli bölümlerine gizlenmiş 100 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma, evde oyuncakların bile içine bakarak uyuşturucu madde aradı. İ.B.\'nin seyyar olarak oyuncak ve hediyelik eşya sattığı evinin önündeki çocuk parkında, ayrıca gençlere de uyuşturucu sattığının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınıp, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.B., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma narkotik köpeğinin evde arama yapması ve uyuşturucuları bulması

- Jandarmaların evde arama yapması

- Bulunan uyuşturucu maddelerden görüntü

- Köpeğin bahçe duvarında esrarı bulması

- Zanlının jandarma aracına bindirilmesi

- Çocuk parkından görüntü

- Zanlının otomobilinde köpeğin arama yapması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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(Özel) - Şehit Ömer Halisdemir\'in 2 boyutlu portresini yaptılar

Malatya\'da heykeltıraş Cengiz Göğebakan (47), öğrencileriyle birlikte 90 gün süren rölyef- kabartma tekniğiyle, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir\'in 2 boyutlu portresini yaptı.

Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi\'nde öğretmenlik yapan Cengiz Göğebakan, öğrencileriyle birlikte 3 ay önce 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin sembolü haline gelen şehit Ömer Halisdemir\'in, rölyef-kabartma tekniğiyle 2 boyutlu portresi için çalışma başlattı. Şehit Halisdemir\'i kil ile şekillendirildikten sonra polyester kalıp alınıp, polyester malzeme ile dökümü gerçekleştiren Göğebakan, öğrencileri ile birlikte 90 günlük çalışma sonucu Halisdemir\'in portresini tamamladı. Gece- gündüz demeden Halisdemir\'in 2 boyutlu portresini yapan Göğebakan, öğrencileriyle beraber karar verdiklerini belirterek, \"Okulumuzda böyle bir çalışmayı sergileyelim maksadıyla yola çıktı. Daha sonrasında ders bitim saatlerinin akabinde gece yarısına kadar öğrencilerimizle beraber çalıştık, ortaya çıkardık. Bu şuanda yapılan aşama kil ile modelaj aşaması ve bunda özel bir kil kullandık bunda. Bunun devamında kalıplama ve döküm aşamasına geçilecek. Ham hali özellikle değerli hali şuanda bu \'kil\' dediğimiz modelaj aşaması. Bunun üzerinde kalıplama aşaması olacak. Kalıcı bir kalıbına alacağız. Bizim burada amacımız malum 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir\'in ismi artık bu milletin şanlı tarihine şarapnel saplanmıştır. Kimsenin gücü onu oradan sökmeye yetmeyecektir. Meydanlarda birçok heykelini görüyoruz, sosyal medyadan da. Ancak iç mekanda çok sağlıklı bir çalışmaya rastlayamadık. Posterleri var ancak 3 boyutlunun etkisi yakınlaşmak amacıyla çok daha iyi olduğu için iç mekanlar için tasarladık bunu özellikle oralarda kullanılacak. Ömer Halisdemir\'in resmine bakarak portresini, muhtelif farklı fotoğraflarla şekillendirdik\" dedi. 12\'nci sınıf öğrencisi Ali İhsan, 3 aylık bir süreç olduğunu, hocalarının dediklerini yaptıklarını ifade ederek, \"Hocamızla birlikte yapıyoruz çoğunlukla. Hocamızın anlatımları yaparken ki konuşmaları sayesinde oluyor hepsi\" diye konuştu. Öğrencilerden Diyarbakırlı Amed Perçin de boş zamanlarında, ders saatlerinde hocalarının yardımıyla dedikleri yerlere yardım ettiklerini ifade ederek, \"Çok emeğimiz var bu kil çalışmasında. Bu kadar beklemiyorduk çok gerçekçi oldu. Güzel bir çalışma oldu. Heykel tamamen bittiğinde okulumuzda güzel bir yere asacağız. Bizim için güzel bir anısı var\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Halis Demir\'den yakın geniş detaylar

- Öğrencilerin çalışması

- Göğebakan\'ın çalışması

- Cengin Göğebakan röp.

- Ali İhsan röp.

- Amed Perçin röp.

- Yapılan diğer çalışmalardan yakın detaylar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 327 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

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Vatandaştan Mehmetçiğe destek

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde bir grup vatandaş Mehmetçiğe destek olmak amacıyla aralarında topladıkları parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na (TSKGV) bağışladı.

Sandıklı\'nın Çay ve Fatih mahallelerinde oturan bir grup vatandaş Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak ve Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek amacıyla aralarında para topladı. Vatandaş miktarını açıklamadıkları parayı TSKGV\'nin hesabına yatırdı. Vatandaş adına açıklama yapan Uğur Akyol, \"Kütahya\'da Etem Ceviz adlı roman vatandaşımızın başlatmış olduğu yardım kampanyasında Kütahya Tavşanlı, Afyonkarahisar\'da ve akabinde Sandıklı\'da oturan akrabalarımızla elimizden geldiğince, karınca kararınca yardımda bulunalım dedik. Topladığımız parayı TSKGV hesabına yatırdık. Allah askerlerimizin hepsini korusun. Onlar bizim çocuğumuz. Devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize, ordumuza ve milletimize zeval vermesin. Hükümetimizin, ordumuzun, devletimizin devamlı arkasında, yanında gerekirse önündeyiz. Canımız feda olsun memlekete. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman memleketimizde sıkıntılarımız olduğunda konuşmalarında bizi ayırmadıkları için ayrıca teşekkür ederim. Biz de bu memleketin birer ferdiyiz. Hiç ayrımız gayrımız yok. Sandıklı\'mızda, köylerimizde, mahallemizde acımız da bir sevinçlerimiz de. Hiç ayrılık yapmıyoruz. Kız alıp kız veriyoruz. Biz bu memleketin insanıyız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Roman vatandaşlar bankaya para yatırmak için girerken

- Roman vatandaşlar TSKV para yatırdıktan sonra bankadan çıkarken

- Roman vatandaşlar adına Uğur Akyol\'un açıklaması

199 MB /// 01.48\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)

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Safranbolu\'da 357 yıllık kahvehanenin müşterileri uzak doğulular

UNESCO Dünya Miras şehri Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde 357 yıllık tarihi kahvehaneyi aylık 25 bin TL ile kiralayan işletmeci Nurettin Bahçeci, \"Yurt dışından ağırlıklı olarak Çinli, Japon ve Koreliler kahvehanemize geliyor. En çok uzak doğuluların ilgisini çekiyor\" dedi.

Karabük İl Özel İdaresi, Safranbolu\'da eski çarşıda bulunan 60 metrekarelik 357 yıllık tarihi kahvehanenin ihalesini yaptı. 3 firmanın katıldığı ihalede aylık 25 bin TL kira ödeme karşılığı kahvehanenin işletmeciliğini Nurettin Bahçeci kazandı. Daha önce \'Boncuk\' olan kahvehanenin ismini \'1661 Hünkar Kahvesi\' olarak değiştiren Nurettin Bahçeci, \"Bu tarihi mekanın tarihi dokusuna uygun olarak müşterilerimize daha kaliteli ve güzel bir hizmet vermek düsturuyla eksikliklerimizi giderdik ve faaliyetimize başladık. Kirası biraz değil, çok yüksek. Burası küçük bir mekan. Ama her şeyi biz kazanalım diye bir prensibimiz yok. Önce devletimiz kazansın. Devletimiz güçlü oldukça biz güçlüyüz millet olarak. Devlete kiracıyım ben. Devletten kiraladığım yerlere çok yüksek kiralar veriyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Burası 50- 60 metrekare bir mekan. 1661 yılında kurulan Yemeniciler Çarşısı\'nın loca kahvehanesidir burası. Kahvehanenin önünde küçük bir bahçemiz var. Burası esnafın dua meydanıdır. Her cuma günü esnaf burada toplanır, hem kendi rızıklarının genişletilmesi için hem ülke için hem de dünya Müslümanları için burada dua edilmiştir. Burası bereketli güzel bir mekandır diyebiliriz. Yurt dışından ağırlıklı olarak Çinli, Japon ve Koreliler kahvehanemize geliyor. Uzak doğuluların ilgisini çekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Safranbolu\'dan detay

-Kahvehaneden ve yabancı turistlerden detay

-İşletmeci Nurettin Bahçeci\'nin açıklaması

-Genel ve detay

Süre:(04.03) Boyutu:(450 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)



