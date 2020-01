DHA YURT BÜLTENİ - 6

1)KILIÇDAROĞLU: GERGİNLİK VE KAVGALARDAN BIKTIK, YETER ARTIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerginlik ve kavgalardan bıktıklarını belirterek, \"Yeter artık. Bu ülkede hangi görüşte olursak olalım, bir arada kardeşçe yaşayabiliriz. Bağırmak ve çağırmakla ülkeler yönetilseydi, büyüyebilseydik vallahi biz şu anda dünyanın en gelişmiş ülkesi olurduk. Demek ki bu işler bağırmakla, kavga ederek olmuyor\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya\'nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ü makamında ziyaret etti. Partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu\'na Başkan Gül, kentin temsili anahtarını hediye etti. Belediye çıkışında halka seslenen Kılıçdaroğlu, dünyanın en güzel ilçelerinden birinde yaşadıklarını söyledi. Güzellikte ihtiyaç duydukları bir şey olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:\"Huzur içinde yaşamak. Türkiye\'de huzur içinde yaşamak istiyoruz. İster doğu, ister batıda, ister güney, ister kuzeyde yaşıyorsak huzur içinde olmalıyız. Görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, yaşadığımız bölgeler farklı olabilir, ama bayrağımızın altında güzel vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dertlerimiz de olabilir, afetler de yaşayabiliriz. Ama huzur olduğu zaman dayanışma içinde bütün sıkıntıları aşabiliriz.\" \"Ben size sadece ve sadece huzur vaat ediyorum\" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: \"Ben size güzel bir Türkiye vaat ediyorum. Birlikte huzur içinde yaşayacağız. Bunun mücadelesini el birliğiyle vereceğiz. 2019\'a az kaldı. Gerginlik ve kavgalardan bıktık. Yeter artık. Bu ülkede hangi görüşte olursak olalım, bir arada kardeşçe yaşayabiliriz. Bağırmak ve çağırmakla ülkeler yönetilseydi, büyüyebilseydik vallahi biz şu anda dünyanın en gelişmiş ülkesi olurduk. Demek ki bu işler bağırmakla, kavga ederek olmuyor. Bu işler başka ülkelere kafa tutarak olmuyor. Barış içinde yaşamak istiyoruz.\"

2)BAKAN EROĞLU: İÇME VE SULAMA SUYUYLA İLGİLİ SIKINTI YOK

BAKAN EROĞLU: DEVLET ORMANCILIĞINDAN MİLLET ORMANCILIĞINA GEÇTİK



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajlardaki son duruma ilişkin bilgi vererek, \"İçme ve sulama suyu ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere geldiği Yalova\'da önce valiliği ziyaret etti. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Eroğlu, protokol mensuplarıyla tokalaştı. Eroğlu’nun Yalova ziyaretinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş da yer aldı. Vali Yılmaz’dan brifing alan Bakan Eroğlu, ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek, barajlardaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde yağışların başladığını dile getiren Eroğlu, şunları söyledi: \"Bugün, Ege sahilleri kıyı şeridinde, pazartesi de aşağı yukarı bütün Ege’de ve neticede salı günü de yaklaşık olarak tüm Türkiye’de yağış bekliyoruz. İnşallah, bundan sonra yağışlı mevsim gelecek. Şunu belirteyim. Biz, su ile alakalı çok büyük düşünüyoruz. Eskiden vatandaşlar, \'Su, gelecek mi, gelmeyecek mi?\' diye bir korku içindeydi. Şimdi, artık öyle bir korku yok. Bizim A-B planlarımız var. Biz daha önce her sene mayıs ayında, benim başkanlığımda bir çalışma yapıyoruz ve şehirlerin durumu ne, A planı mı uygulanacak, B planı mı uygulanacak, diye değerlendiriyoruz. Bu sene de baktık, sıkıntıları giderdik. Herhangi bir sıkıntı yok. Mesela sulama maksatlı 235 barajda yüzde 31 doluluk, içme suyu maksatlı 90 büyük barajda yüzde 30 doluluk, enerji maksatlı 115 barajda yüzde 36 doluluk. Mesela İstanbul’da, şu an yüzde 55, İzmir’de yüzde 42, Bursa’da yüzde 42, Ankara’da yüzde 10 ama Çamlıdere Barajı çok büyük. Bizim, orada B planı ve önümüzdeki yıl C planı devreye giriyor. Gerede’den 32 kilometre uzaktan, tek tünel, dünyanın en uzun içme suyu tünelini bitireceğiz, önümüzdeki yıl. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. İstanbul’da 2071 yılına kadar problemi çözdük; çünkü Melen Barajı bitiyor. Sadece Melen Barajı’ndan 1 milyar 100 milyon metreküp su almak mümkün. Yani şu anda, tek başına bütün İstanbul’un hali hazırda ihtiyacını karşılayacak çözüm var. Hatları yapıldı.\"

\'BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU NOKTADAN GEÇİYORUZ\'

Bakan Eroğlu, barajların her yıl ekim ve kasım döneminde, düşük seviyeye geldiğini söyleyerek, Türkiye’de sürekli akan nehrin olmadığını dile getirdi. Marmara Bölgesi için entegre su yönetimi hazırladıklarını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

“Marmara Bölgesi için ta Bulgaristan hudutlarına kadar entegre su yönetim sistemi hazırladık. Bir şehirde, mesela Sakarya’da su sıkıntısı olduğu zaman hemen B planı var, devreye alacağız veya İstanbul’da sıkıntı olduğu zaman orada başka su kaynakları var. Bir sistem oluşturduk. Biz, büyük düşünüyoruz. Asırlardır İstanbul ve İzmir su sıkıntısı çekmiş. Mesela İzmir için biz, \'bakın muhalefet belediyesidir, susuz kalsın, boşver, belediye su veremedi diye anlaşılsın\' gibi deme şeyimiz yok. Oraya da su götürmek, boynumuzun borcudur. Ta Manisa Gördes Barajı’ndan 115 kilometre mesafeden, içinden otomobil geçecek borularla İzmir’e su getirdik. Mardin’e suyunu biz götürdük. Şırnak’a biz götürdük, Kars’a biz götürdük. Merak etmeyin, su meselesi yok. Yüzde 30 veya yüzde 40, bunların önemi yok. Şu anda, barajlardaki su seviyesinin en düşük olduğu noktadan geçiyoruz. Ekim-kasım ayları, barajlardaki su seviyesinin en düşük olduğu dönem. Neden baraj yapıyoruz? Baraj yapmamızın sebebi şu. Türkiye’de sürekli akan nehir yok. Yazın neredeyse Kızılırmak bile adeta çay gibi akıyor. Biz kışın, ilkbaharda yağan yağmuru biriktirmek için baraj yapıyoruz.ö

\'TEK SEFERDE 77 BARAJIN AÇILMASI, DÜNYADA YOK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Kasım Çarşamba günü 375 tesisin açacağını dile getiren Bakan Eroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, tek seferde 77 baraj açacak. Böyle tek seferde 77 barajın açılması, dünyada yok. Eskiden bir tuvaletin açılması için \'Bakan gidip, tuvalet açtı, modern tuvalet diye\' bakın internete, göreceksiniz. 32 gölet, 77 baraj, 139 sulama tesisi, 21 şehrin ilave içme suyu tesisi açılacak. Merak etmeyin. Hiçbir şehri, susuz bırakmayacağız. Allah\'ın izniyle de bırakmıyoruz. Hedef, 2050- 2060. İstanbul’da 2071 yılına kadar. Ondan sonra ne olacak, diye sorarsanız gelecek olan bakana bir mektup bırakacağım. Kaç milyon nüfus için planladığımızı söylemeyeceğiz; çünkü onu söylemek, pek uygun değil şu andaö diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geldiği Yalova’da 22 milyon lira maliyetli 5 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Eroğlu, devlet ormancılığından millet ormancılığına geçildiğini söyledi.

Bakan Eroğlu, Yalova Valiliği’ne yaptığı ziyaretin ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Partililerle selamlaşan Eroğlu’na Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından Hersek Lagünü temalı tablo hediye edildi. Eroğlu ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplu temel atma törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Eroğlu, “Burada temel atacağız. Ormanla ilgili paket temel atma merasimi var. Orman köylülerine kredi vereceğiz. Hatta biz şimdi devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Neden? Her şey millet için. Millet varsa devlet var. Gerçekten Şeyh Edebali, ufuk açan büyük insan ne diyor: ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Dolayısıyla bizim anlayışımızda bu var. Ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanıyoruz. Her şey sizin için. Ormanın yanındaki vatandaşlarımıza gelir getirici, ceviz, badem, bal ormanı, bunların hepsini kuracağız, sizlere vereceğiz. Hatta süt koyunculuğu mu istiyorsunuz, parası bizden. Tıbbi aromatik bitkiler mi yetiştirmek istiyorsunuz? Parası bizden, yeri de bizden. Geliri 49 yıl size ait. Yeter ki isteyin\" dedi.

“BÜTÜN YOLLAR AFYON KAYMAĞI GİBİ OLDU\"

Osmangazi Köprüsü ile birlikte Yalova’ya milyarlarca liralık yatırım yapıldığını belirten Bakan Eroğlu, “Bir müjde daha vereceğim. Valimiz, milletvekilimiz ve il başkanımızla toplantı yaptık. Belediye başkanlarımızla da bir koordinasyon toplantısı yaptık. Yeni dere ıslahları istediler. Biz de tamam dedik. Değirmendere, Aydere ve Selimandıra Deresi’ni bu üç dereyi muhteşem bir şekilde ıslah edeceğiz. Bunların maliyeti 20 milyon lira. Ama Yalova’ya ne yapılırsa yeridir. Yalovalılar her şeyin en güzeline layıktır. Bunun 14 Aralık’ta ihalesi yapılacak. Bunun dışında tıbbi aromatik bitkilerle ilgili de ciddi ve güzel bir çalışma yapıyoruz. Yalova Belediyesi’ne de hibe destek gönderdik. Ayrıca Osmangazi Köprüsü ile birlikte Yalova’ya 7,5 milyar lira yatırım yapıldı. Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Destek yazdı. Bütün yollar Afyon Kaymağı gibi olduö diye konuştu.

Yalova’da yatırımların hızla devam edeceğini söyleyen Eroğlu, “2014 yılında Yalova’da su bitiyordu. ‘Veysel hoca Yalova’ya da sahip çık, belediye bunu yapamaz\' dediklerinde Gökçedere Barajı’nda su bitiyordu. Biz Kurtköy’ü, bir dere ile buraya bağladık. Yalova’nın su meselesini hallettik. Şimdi de toplantı yaptık. Talepleri de aldık. Buraya şube müdürlüğü kuracağımız için yatırımlar hızla artacak. Temel atılıncaya kadar iş bitiyor. Yalova DSİ Şube Müdürüme de söyleyeyim, biz temel atıncaya kadar iş devam etsinö dedi.

BAKANA BAL HEDİYE ETTİLER

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ile birlikte5 tesisin toplu temel atma butonlarına bastı. Bakan Eroğlu bir de kura ile ORKÖY kredisi kazananlara belgelerini takdim etti. Köylüler tarafından Bakan Eroğlu’na bal ve çilek hediye edildi. Bakan Eroğlu programın ardından ise salonun dışında hayvanseverlere kedi evleri ve kuş evleri ile çeşitli fidanlar dağıttı.



DOĞU KARADENİZ\'DE TERÖRE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILDI

3)KARADENİZ\'İN HAVASINDA BARINAMADILAR

GİRESUN\'un Yağlıdere ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile PKK\'lı bir grup terörist arasında çıkan çatışma ardından yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 3 sırt çantası, 1 Kalaşnikof tüfek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Genişletilen operasyonlar sürerken, alınan tedbirler iki katına çıkartıldı. Kırsalda 40 santimi ulaşan karda terör örgütü mensuplarının sıkıştırıldığı öğrenildi. Yağlıdere\'ye bağlı Suludüz Yaylası\'ndaki bir evden dün hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine zırhlı araçlarla bölgeye ulaşan askerler ile PKK\'lı bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonlar sırasında, terörist gruba ait olduğu değerlendirilen 3 sırt çantası ile 1 Kalaşnikof tüfek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Çantalarda ayakkabı, ekmek, kuru gıda, yatak, mont, telsiz ile diğer yaşam malzemeleri bulundu.

MALZEMELERE ÖZEL İNCELEME

Terör örgütüne ait ele geçirilen malzemeler oluşturulan özel ekip tarafından en ufak ayrıntısına kadar incelemeye alındı. Ekipler, özellikle ele geçirilen gıda malzemelerini nereden temin edebileceği konusunda da bilgi edinerek terörist grubunun izini sürecek.

Öte yandan çantalarda ele geçirilen eşyalar üzerinde özel ekip kriminal incelemeler de bulunacak.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Yaşanlar üzerine operasyonları artıran güvenlik güçleri, PKK\'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım öncesi ya da sonrasında bölgede hareketlilik yaşanabileceği değerlendirerek önlemlerini iki katına çıkarttı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da havadan destek verdiği operasyonlar kapsamında takviye birlikler de katılacak. Özellikle kış dönemi başlangıcında örgüte katılım olabileceği yönünde alınan bilgi üzerine ise çok sayıda güvenlik mensubu kırsalda birçok giriş-çıkış noktasına konuşlandırıldı. Son günlerde ele geçirilen yaşam malzemeleriyle zor duruma düştüğü düşünülen grubun bölgede sıkıştığı da belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Teröristlerle sağlanan sıcak temas, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklanan ailenin kaldığı yaylada gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan PKK\'lı terörist \'Aram\' kod adlı Mustafa Tolucan\'ın ifadesi doğrultusunda, Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyü Susuz mevkii Karadağ obasında yaşayan B.K. ve eşi G.K.\'nin terör örgütüne yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edilmiş, şüpheli çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

KARADENİZ\'İN HAVASINDA BARINAMADILAR

PKK\'lı teröristlerin, Karadeniz\'in kendine has doğa şartlarına uyum sağlayamadığı, ormanlarda çoğalan yaban hayvanları nedeniyle de korktukları için rahat hareket edemedikleri, yiyecek bulamadıkları için aç kaldıkları, sığınaklarda rahatsızlanıp sürekli hasta olmaları nedeniyle de geri dönmek için Kandil\'den izin istedikleri telsiz kestirmelerinden tespit edildi.

Teröristler geri dönemeyince, Karadeniz\'in soğuk ve rutubetli hava koşulları nedeniyle sık ormanlık alanlarında sığınaklarda barınamaz hale geldiği, bu nedenle boş yayla evlerine yöneldiği, evlerden çaldıkları yiyecek ve yaşam malzemeleriyle kış üstlenmesi yapmak istedikleri de deşifre oldu.

DAĞLARDA DİDİK DİDİK ARANIYORLAR

Teröristlerin yaylada kaçtığı ormanın etrafı JÖH ve komando timleri tarafından sarılırken, çemberin de giderek daraltıldığı belirtildi. Bölgede kar ve sis olması nedeniyle operasyonunda zor koşullarda gerçekleştiği ifade edildi. Güvenlik güçleri, ormanlarda olumsuz koşullar nedeniyle barınamaz hale gelen teröristlerin, boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemesiyle kış üstlenmesi yapma istediğini önlemek için, zırhlı araçlarla yaylalarda gece gündüz denetimlerini de artırdı. Güvenlik güçleri ayrıca yaylalarda düzenlenen gezi, etkinlik ve organizasyonlar içinde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, vatandaşları evlerde ve gezi alanlarında erzak bırakmamaları konusunda da sürekli uyardı.

4)PERİNÇEK: TÜRK AYDINININ KAFASINDAKİ EN BÜYÜK KİLİT TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI



VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, \"Bugün Türk aydınının kafasındaki en büyük kilit, en büyük soru şudur; Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Böyle kilitlenmiş, dünyada başka bir şey görmüyor\" dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde partisince düzenlenen toplantıya katıldı. Doğu Perinçek, buradaki konuşmasında Silivri\'de duvarın yıkılmasıyla Türkiye\'nin zincirlerini kırdığını belirterek, arkasından yaşanan gelişmeleri Türk- Amerikan savaşı olarak değerlendirdi. FETÖ\'nün Amerikan gladyosu olduğunu söyleyen Perinçek, \"FETÖ, Amerika\'nın, Türk devleti içinde, ordu- polis- yargı içinde kurduğu örgütlenmedir. Yıllarca hep beraber gladyo, gladyo dedik, işte o FETÖ\'nün üzerine Türkiye yürüdü. Türk devletinin ordusunun, polisinin, yargısının içinden temizlenmeye başladı. Ordudan 30 bin, polisten 14 bin, hakim ve savcılardan 4 bin, bütün kamu yönetiminden 105 bin kişi temizlendi\" dedi.

Türkiye\'nin 24 Temmuz 2015\'te PKK\'nın üzerine yürüyerek terör örgütünü hendeklere gömdüğünü ve ABD\'nin buna 15 Temmuz darbe girişimiyle cevap verdiğini belirten Perinçek, \"Ankara\'da ve İstanbul\'da bir Türk- Amerikan savaşı yaşandı. Tanklarıyla, helikopterleriyle, uçaklarıyla ABD Türkiye\'nin üzerine geldi. Kendi ordumuzun içinde oluşturduğu kuvvetlerle. O gece 12 saat içinde Türk ordusu Türk milletiyle birleşerek, ABD\'nin o darbe girişimini ezdi. Ondan sonra Türkiye 24 Ağustos Fırat Kalkanı\'yla Amerikan koridoruna girdi. El Bab\'a kadar gitti\" diye konuştu. Türkiye\'nin ikinci bir İstiklal Savaşı, vatan savaşı verdiğini söyleyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kimileri \'saray savaşı\' dedi. Bakın bu tarihi bölünmedir. Siz vatan savaşına, İstiklal Savaşı\'na \'saray savaşı\' derseniz, düşmanla beraber olursunuz. Saray savaşı dediğinizde bu İstiklal Savaşı\'na, ABD\'nin yanına düşersiniz. Bugünkü bütün tartışmalar budur. Bugün Türk aydınının kafasındaki en büyük kilit, en büyük soru şudur; Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Böyle kilitlenmiş, dünyada başka bir şey görmüyor. Tayyip Erdoğan PKK\'nın üzerine yürüyor, onlar PKK tarafına geçiyor, Tayyip Erdoğan FETÖ\'nün üzerine yürüyor, onlar FETÖ\'yle beraber Ankara\'dan İstanbul\'a yürüyor. Tayyip Erdoğan Rusya\'ya elini uzatıyor onlar Rusya\'ya \'diktatör\' diyor. Tayyip Erdoğan İran\'la işbirliği yapıyor onlar \'İran\'da mollalar var, gericiler var, karanlık var\' diyor. Bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı, bizim (parti) programımız değil, açık söylüyorum sevmeyin beni.\"

5)İSLAHİYE\'DE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ÜRETİMDE

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, kurulan Güneş Enerjisi Santralinde elektrik üretimine başlandı.İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Leçe mevkiinde 600 dönüm arazi üzerine kurulan 25 megavatta oluşan ve yılda 2 milyon 200 bin kilovat güneşe bağlı enerji üreten GES tarlası üretime başladı. Santral, Fevzipaşa Mahallesi\'ndeki elektrik şirketine bağlı depolama sahasına enerji basmaya başladı. Türk-Alman üçlü şirketler birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy, uzun süredir yürütülen çalışmalarımızın sonunda 600 dönüm alanda tamamlanan kurulumla elektrik üretimine başladıklarını belirterek, \"Güneş ışığından en fazla faydalanan ilçeler arasında yer alan İslahiye\'nin güneş enerjisinde elektirk üretmek için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Dünyanın ve Türkiye\'nin geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önemli. Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeli bakımından oldukça iyi bir coğrafi konuma sahip. Güneş enerji santralimizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim\" dedi.

6)EMEKLİ POLİSİN VASİYETİ YERİNE GELDİ

ADANA\'da yaşlılığa bağlı vefat eden polis memuru 85 yaşındaki Kemal Seçmen\'in cenazesine, vasiyeti üzerine polis ekibi eskortluk yaptı. 1976 yılında emekli olan, aynı zamanda da Judocu olan Kemal Seçmen, çeşitli kentlerde polislik yaptı. Görevi süresinde çok sayıda başarı ve takdir belgesi alan 4 çocuk babası vasiyetinde, \'Ölünce cenaze arabasına, polis ekibi eskortluk yapsın\' dedi. Bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Seçmen\'in çocukları, Adana İl Emniyet Müdürlüğü\'nü arayıp durumu bildirdi. Babasının mesleğini çok sevdiğini emekli olduktan sonra bile polis kartını hiçbir zaman yanından ayırmadınığı söyleyen Oktay Seçmen, \"Bizlere hep görevi boyunca yaşadığı anılarını anlatırdı. Ölünce vasiyet etti. Cenazesini evimizden polis eskortuyla çıkarıyoruz\" dedi. Seçmen\'nin cenazesi defnedilmek üzere Kabasalak Mezarlığı\'na polis eskortu ile götürüldü.

7)ALTIN KALPLER DERNEĞİNDEN ŞEHİT AİLELERİNE MÜZAYEDELİ DESTEK

MARDİN\'de, Altın Kalpler Derneği tarafından ilk kez düzenlenen müzayede ile şehit çocukları için özel bir yardım programı gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Şenay Dağlı, \"Şehitlerimizin ailelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak vatandaşlık görevimizdir. Sokakları dar, gönlü zengin, toprağı bereketli, uğurlu Mardin\'imizin bize de uğurlu geleceğini düşünerek startımızı buradan veriyoruz\" dedi. Şehit çocukları için düzenlenen programa, Sultan Abdulhamid\'in torunu Sultan Adile Osmanoğlu da katıldı.Eski bakanlardan Halit Dağlı\'nın eşi Şenay Dağlı öncülüğünde kurulan Altın Kalpler Gönüllü Yardım Derneğinin Mardin\'deki programına, Sultan Abdulhamid\'in torunu Sultan Adile Osmanoğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman olmak üzere iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim de katıldı. Müzayede ile başlayan gece canlı müzik performansıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Dernek başkanı Şenay Dağlı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, \"Şehitlerimizin ailelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak vatandaşlık görevimizdir. Sokakları dar, gönlü zengin, toprağı bereketli, uğurlu Mardin\'imizin bize de uğurlu geleceğini düşünerek startımızı buradan veriyoruz. Mardin Valimize tüm çalışmalarımızda bize karşılıksız, gönülden destek verdiği için özel teşekkürlerimi sunuyorum. Biz gönüllü olarak çıktığımız bu yolda, şehit çocukları ile başlayıp, Soma Ermenek, Van depremzedelerinin yavrularına eğitim bursu ile devam ettik ve Allah\'ımızın nasip ettiği surece devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızın karşılığı, mükafat olarak sizlerin desteği ile artık Altın Kalpler yardım faaliyetlerini dernek çatısı altında yapacak inşallah. Sizlerden aldığımız bu destekle çiğ gibi buyuyoruz ve niyetimiz tüm Türkiye\'ye de bu eğitim projelerini yaymak olacak\" dedi.

Geceye destek veren, emeği geçen ve sponsor olan kurum ve kişilere plaket verilirken, renkli görüntülere sahne olan programda, ünlü antikacı Uğur Batur tarafından organize edilen müzayede düzenlendi. Müzayede de antik tablolar, objeler ve Osmanlı mücevherleri satıldı. Yardım gecesine katılan davetliler, şehit çocuklarına destek olmak için adeta birbirileriyle yarıştılar. Organizasyondan elde edilen davetiye ücreti ve müzayede gelirlerinin tamamı terör operasyonlarında şehit olan asker, polis ve korucu çocuklarına eğitim bursu olarak verileceği belirtildi.

SULTAN ABDULHAMİD\'İN TORUNU: MARDİN\'İN SOKAKLARINI GEZERKEN, ECDADIMIN KOKUSUNU ALDIM

Programa katılarak ve düzenlenen Müzayede de birçok ürün satın alan Sultan Abdulhamid\'in torunu Sultan Adile Osmanoğlu, Mardin\'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, \"İki gündür Mardin\'deyiz. Bu programa da vatanını korumak için canlarını feda eden şehitlerimizin çocuklarına destek olmak için katıldık. Çok da beğendik. Güzel bir program oldu. Tarihi ve mimari yapısı karşısında büyülendiğim Mardin\'in sokaklarını gezerken ecdadımın kokusunu aldım. Mardin\'i çok ama çok beğendim. Çok güzel bir yer. Herkesi bu tarihi şehri gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Mardinliler geçmişlerine ve tarihlerine sahip çıkarak tarihi binaların bugünlere gelmesine vesile olmuşlar. Mardin sokaklarında dolaşırken kendilerinden büyük bir hürmet ve saygı gördüm. Toplum bizleri çok seviyor. Ev ve işyerlerinde de Osmanlı\'ya dair olan özlemlerini astıkları tablo ve resimlerde çok net görebiliyoruz\" diye konuştu.

Gecede sahne alan sanatçı Nur Ertürk de, hasta olmasına rağmen şehit çocuklarına destek olmak için katılma kararı aldığını belirterek, \"Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, bu vatanı böldürmeyeceğiz. Şehitlerimize kutsallarımıza sahip çıkmak için çıkıp geldim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.

8)ŞALVARLI İTFAİYECİLER BİLİŞİM FUARI\'NDA EĞLENDİ

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Gönüllü İtfaiyeci\' eğitimine katılarak köylerindeki olası yangınlara karşı hazır bekleyen kadınlar, Bilişim Fuarı\'nı gezerek sanal gerçeklik oyunları ile eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Bilişim Fuarı\'nı şalvarlı itfaiyeciler ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın \'Gönüllü İtfaiyeci\' eğitimine katılarak Avluburun köyündeki olası yangınlara müdahale etmek için hazır bekleyen 11 kadın, yöresel kıyafetleri olan şalvar ile geldikleri Bilişim Fuarı\'nda gönüllerince eğlendi. Sanal gerçeklik gözlükleri ile İzmit\'in eski halinde dolaşan ve tren ile seyahat eden kadınlar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Formula 1 Aracı Simülatörü\'nü kullanan Saime Kıdık, \"Traktörü sürmek bundan daha kolay. Bu çok hızlı olduğu için direksiyona hakim olamıyorsun. Yangına müdahale bunu sürmekten daha kolay. Teknolojik olarak çok ilerlemeler var. Gençlerimiz çok şanslı. Bizim dönemimizde bunlar yoktu\" dedi.

Gönüllü itfaiyecilerle görüşüp sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \"Onları tebrik ediyorum. Artık hayat müşterek. Tabi her köye itfaiye müfrezesi kurmak mümkün değil. Ama biz gönüllü itfaiyeciliği çok çok önemsiyoruz. Köylerimizde gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyoruz. Hanım kardeşlerimize eğitim verdik. Erkeklerin önüne geçtiler, erkekler geri kaldı. Hem Türkiye için bir örnek oldu. Bana göre dünya için de bir örnek. Türkiye\'nin gelişimi kalkınması dediğimiz olay zaten bu. Kadını ile erkeği ile hep birlikte yaşadığımız sorunlar karşısında çözüm buluyoruz\" diye konuştu.

