DHA YURT BÜLTENİ - 6

Evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Hüseyin Köse hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Narin Köse ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında ölen Hüseyin Köse\'nin babasının işte annesinin ise komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında oturan Ayfer ve Gökhan Köse çiftinin yaşadığı evde bugün meydana geldi. Salondaki kanepede uyuyan oğlu Hüseyin ile televizyon seyreden diğer çocuğu Narin Köse\'yi evde bırakan Ayfer Köse komşusuna kısa süreliğine ziyarete gitti. İddiaya göre bu sırada elindeki çakmakla oynayan Narin Köse kardeşinin uyuduğu kanepenin yanmasına neden oldu. Yangını gören ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu itfaiye ye bildirdiler. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri evde bulunan ve dumandan etkilenen Hüseyin Köse ile kardeşini ambulans ile yakında bulunan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Hüseyin Köse doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken Narin Köse\'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Acı haberi çalıştığı fabrikada öğrenince eve gelen Gökhan Köse ise sinir krizi geçirdi

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

(SÜRE:3.20dk) (BOYUT: 377mb)

Görüntü dökümü

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-Yanan evden görüntü

-Ağlayan babanıng örüntüsü

-Detaylar

-İtfaye ve ambulansların görüntüsü

-Polis ekipleri

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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3 defa polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücüsü yola döşenen kapanla yakalandı

ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde \'dur\' ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürüp kaçan Ufuk Aydın A. polis tarafınan yola kapan kurularak yakalandı. Sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Dün meydana gelen olayda 24 yaşındaki Ufuk Aydın Ü. yönetimindeki 34 LRH 99 plakalı otomobil ile Çankırı\'nın Ilgaz İlçesi\'nde polis kontrol noktasında \'dur\' ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürüp kaçtı. Ardından otomobilin ön plakasını çıkardı. Ufuk Aydın Ü. Kastamonu\'nun Tosya İlçesi\'ne geldi. Burada da polis kontrol noktasından kaçmayı başardı. Son olarak tehlikeli araç kullandığı için sürücüler tarafından ihbar edilen otomobil, Çorum\'un Osmancık İlçe girişinde D-100 Karayolu\'nda polis tarafından durdurulmak istendi. Bir kez daha kaçtı.

Bunun üzerine polisle sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Bu sırada polis havaya uyarı ateşi açtı. Samsun istikametine kaçan sürücüsü polis tarafından yola döşenen kapan sayesinde yakalandı. 3 lastiği patlayan otomobille daha fazla kaçamayan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Ufuk Aydın A.\'nın ehliyetinin olmadığı belirlendi. Otomobilde yapılan incelemede ise kaporta kısmında kurşun izlerine rastlandı. Sürücü, Osmancık Devlet Hastanesi\'nde yapılan sağlık kontrolü sırasında da zorluk çıkardı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilden ve sürücünün gözaltına alınması cep telefonu görüntüsü

(SÜRE:1.38 Dk) (BOYUT:14.8 MB)

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK (Çorum), (DHA)

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Yol kontrolünde bulunan yavru aslana \'Cesur\' adı verildi

ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu hafif ticari araçta bulunan 2 aylık yavru aslana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından \'Cesur\' adı verildi.

Cizre\'de polisin geçen Çarşamba günü yol kontrolü sırasında durdurduğu hafif ticari araçta bulunan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde özel bakıma alınan 2 aylık yavru aslan, yeni yuvasına alıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyaret ettiği yavru aslanı bir süre severek biberonla süt verip besledi. Fatma Şahin, durumu iyiye giden aslana \'Cesur\' adını verdi.

Fatma Şahin, aslanı çok sevdiğini belirterek, \"Bugün bu alanda her zaman yeni güzellikleri sizinle paylaşıyoruz. Cizre\'den yakalanarak bize gelen aslanı artık burada biz misafir ediyoruz. Basın mensuplarıyla konuşup aslanımızın adını cesur koymaya karar verdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aslanın biberonla beslenmesi

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI- -GAZİANTEP-DHA)

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Polis memuru Koçak son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde tabancasının ateş alması sonucu başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru 35 yaşındaki Ahmet Koçak memleketi Sivas\'ta toprağa verildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği\'nde görevli polis memuru evli ve iki çocuk babası Ahmet Koçak silahının ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Koçak\'ın cenazesi Manisa\'da dün yapılan törenin ardından memleketi Sivas\'ın Ulaş ilçesine getirildi. Polis memuru Koçak için öğle namazının ardından Ulaş Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Koçak\'ın babası Selahattin Koçak, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Ahmet Koçak\'ın cenazesi Ulaş İlçe Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından görüntü

-Cenazeye katılanlar

-Namazın kılınması

-Cenazenin uğurlanması

-Ölen polisin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ULAŞ(Sivas), (DHA)

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Genç motorcunun yaralandığı kaza kask kamerasında

BURDUR\'da, kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan 37 yaşındaki İbrahim Şimşek\'in sağ kolu omuzundan kesildi. Kaza anı ise Şimşek\'i kask kamerasına yansıdı.

Burdur\'da oturan motosiklet tutkunu İbrahim Şimşek geçen hafta pazar günü 7 kişilik motorcu grubuyla Ağlasun İlçesi Köroğlu beline giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarparak metrelerce sürüklenen Şimşek ağır yaralandı.

Kazayı fark eden arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürülen İbrahim Şimşek\'in sağ kolu omzundan kesildi. Şimşek\'in tedavisi SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde devam ediyor. Kaza anı sürücünün kask kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Motosikletin devrilmesi

Haber: Mesut MADAN- Kamera: BURDUR, (DHA)

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Zonguldak’ta kurban pazarının en pahalı hayvanı 14 bin lira

ZONGULDAK’ta, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte kurulan hayvan pazarında en pahalı hayvan 1 ton ağırlığındaki boğa, 14 bin liradan satışa sunuldu.

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarlar Mevkii’ne kurulan hayvan pazarı, kurban almak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Üreticiler kurbanlıklarını kurdukları çadırlarda satmak için beklerken çok sayıda kişi de şimdiden kurbanını temin etmek için besicilerle kıyasıya pazarlığa tutuştu. Hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar en az 7 bin, en fazla 14 bin, küçükbaş hayvanlar ise 800 ila bin 500 liradan satılıyor. Pazarın en pahalı hayvanı ise canlı 1 ton ağırlığındaki ‘Oktay’ adlı boğa, 14 bin liradan alıcı bekliyor.

Hayvan satıcısı 55 yaşındaki Ahmet Akgün, şu anda pazardaki en ağır hayvanın kendisinde olduğunu belirterek, “Yaklaşık 1 ton ağırlığında ve fiyatı 14 bin lira. Yerli malı. Ancak, şu anda satışlar yok. Satılmazsa eve götüreceğim\" dedi.

10 GÜNLÜK TATİL SATIŞLARI ETKİLEDİ

Kadir Özbayar ise geçen yıla oranla bu sene satışların çok az olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

“Geçen sene 70 hayvan getirmiştim, bu sene de 18 tane getirdim, çünkü talep yok. Bu yıl satışlardan memnun değiliz. İşlerin olmamasına 10 günlük bayram tatili de etkili oldu. 10 günlük tatilden sonra okullar açılacak, odun-kömür sıkıntısı var. Bu sene pek fazla satış yapamayacağız gibi görünüyor. Şimdiden \'borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz\' diye düşünmeye başladık.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvan pazarındaki büyükbaş hayvanlar

-Hayvan sahibinin samanları atması

-Kadir Özbayar ile röp.

-14 bin lira değerindeki boğa

-Boğa sahibi Ahmet Akgün’le röp.

-Ahmet Akgün’ün hayvanı öpmesi

-Dosya adı.zngkurbanlık

-Süre: (03.51) Boyut: (261 MB)

-Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)

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Büyük Taarruz\'un 95\'inci yıl dönümü kutlandı

ZAFER Haftası ve Büyük Taarruz\'un 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kocatepe\'de kutlama töreni düzenlendi.

Kocatepe\'deki kutlamalar gece Çakırözü Köyü\'nde yoğun katılımla yapılan \'Zafer Yürüyüşü\' ile başladı. Sabaha karşı Kocatepe\'ye ulaşan gruplar, marşlar okudu. Zafer Yürüyüşüne katılanlara askeri birliklerce çorba, hoşaf ve ekmek dağıtıldı. Yürüyüş ve kutlamalar sırasında çok sayıda asker güvenlik önlemi aldı. Çevre il ve ilçelerden de jandarma ekipleri gelerek görev yaptı. Üşüyenlere Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından battaniye dağıtıldı.

Kocatepe\'deki törene ise Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Partili Ali Özkaya, Hatice Özkal, CHP\'li Burcu Köksal, MHP\'li Mehmet Parsak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şiddetli rüzgara rağmen vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği Kocatepe\'deki kutlamada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Saygı atışından sonra Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri Kocatepe Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu.

Törende konuşan İkmal ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Özdemir Şan, Türk İstiklal Harbi\'nin son safhasını ve zirvesini teşkil eden Büyük Taarruz\'un ve zaferin ilk gününde kahraman Türk ordusunun Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihe altın harflerle yazılan büyük zaferin 95. yılını yaşamanın haklı gururu ve sevincinin yaşandığını ifade etti.

Albay Şan, \"Kutsal vatan topraklarımızı istilaya ve milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı tüm imkansızlıklara rağmen yüce milletimizin ve kahraman ordumuzun sarsılmaz azmi yüksek irade gücü vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan büyük zaferin taarruzu 26 Ağustos 1922\'de büyük bir mücadele ruhu inanç ve azimle üzerinde bulunduğumuz Kocatepe\'den verilen emir ile başlamıştır\" dedi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri daha sonra Kocatepe eteklerinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı\'nın en önemli kahramanlarından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği\'ni ziyaret etti. Burada da anıta çelen sunan protokol üyeleri, şehitlikteki mezarları ziyaret edilerek dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gazilerin tören alanına gelişi

-Tören alınandaki askerlerden detaylar

-Kocatepe Anıtı ve Türk Bayrağı

-Büyük Taarruzun yapıldığı Sincan ovası

-Çelenk sunumundan detaylar

-Saygı duruşundan detaylar

-Komutan Şan\'ın konuşması

-Askeri birliklerin dağılımı

89.1 MB /// 02.47\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Altınkum Plaj Festivali renkli geçti

AYDIN Büyükşehir Belediyesi\'nin organizasyonunda 3 gün süren \'Altınkum Plaj Festivali\' kumdan heykelleri ve gerçekleştirilen konserleriyle renkli geçti.,

Altınkum Plaj Festivali, 3 gün boyunca Didimlilere keyifli anlar yaşattı. Festivalin gündüz bölümünde birbirinden eğlenceli yarışmalar, renkli gösteriler, ödüllü kumdan heykel yapma, halat çekme, karaoke yarışmaları; zumba gösterisi, Hint dansı ve alan oyunları festivale renk kattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Belgesel Film gösterimiyle başlayan festivalin akşam bölümü ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar konseriyle devam etti. Daha sonra ise Baba Rock Grubu, Nayna Karadeniz Rock Grubu, Göksel Doğançay, Yüksek Sadakat ve Gripin gibi ünlü topluluklar sahne aldı.

Kapanış konserinde ise dünyaca ünlü sanatçı Otilia sahneye geldi. Didimliler ve konsere gelen vatandaşlar, Otilia ile coşarken, keyifli bir gün geçirdi. Halk, Altınkum Plaj Festivali\'ni düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'na teşekkür etti. Konserin sonunda Otilia\'nın ay-yıldızlı tişört giymesi vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.

KUMDAN HEYKELLER İLGİ ÇEKTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu tarafından festivali kapsamında Didim Altınkum Plajı\'na Medusa Ve Posedion\'un kumdan yaptırılan heykelleri ise dikkat çekti. Yaklaşık 100 ton kum kullanılarak, Antalyalı kum heykeltıraşlarına yaptırılan heykeller, ilgi gördü. Plajda her türlü hava şartlarına rağmen, 6 ay süreyle kalabilen heykellerin iyi korunursa daha uzun ömürlü olabileceği belirtildi. Vatandaşlar kum heykellerinin önlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Heykeller ve festival için Çerçioğlu\'na çok teşekkür eden Didimliler, etkinliklerin sonraki yıllarda da devam etmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Didim Altınkum plajına yaptırılan kum heykellerden görüntü

- Altınkum plajına yaptırılan Medusa Ve Posedion\'un kumdan yapılan heykellerden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)