DHA YURT BÜLTENİ - 5

NEHİRDE SULAR ÇEKİLDİ, OKSİJENSİZ KALINCA YÜZEYE ÇIKAN BALIKLAR KAPIŞILDI

Adana\'da Seyhan Nehri sularının çekilmesiyle nehir yatağında oluşan gölcüklerde mahsur kalan balıklar oksijensiz kaldı. Binlerce balığın su yüzüne çıktığını gören vatandaşlar avlanmak için nehir yatağına akın etti.

Seyhan Baraj Gölü\'nün su tutmak için kapakları kapatılınca nehir yatağına akan su kesildi. Nehre çok az miktarda su verilince balıklardan bazıları telef olurken binlerce küçük ve büyük balık da okjisensiz kalınca su yüzüne çıktı. Balıkları suyun yüzeyinde gören vatandaşlarlar ise oltalarını alarak nehre koştu. Nehrin kenarında balıkları toplamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

ANONSLA UYARDILAR

Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi yetkileleri, nehir kenarına gelerek inceleme yaptı. Ekipler Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerini arayarak, nehre can suyu verilmesini istedi. Bunun üzerine DSİ görevlileri, nehre bir miktar can suyu bıraktı. Bu sırada kayık ve ağlarla balık avlayan vatandaşları gören görevliler hoparlör ile anons yaparak nehirden çıkmasını istedi. \' Nehre can suyu bırakıldı, koruma kanununa göre suç işliyorsunuz, lütfen nehirden çıkın\' diyerek uyarı yapan görevliler balık tutanları bölgeden uzaklaştırdı.

Nehre can suyu verilmesinin ardından balıklar akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı.

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)

TOPLADIĞI PARA VE ALTINLARLA ORTADAN KAYBOLAN KUYUMCU, POLİSE TESLİM OLDU

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, kar payı vaadiyle çok sayıda kişiden topladığı yaklaşık 20 milyon lira ile ortadan kaybolduğu ileri sürülen kuyumcu Osman F. (30), polise teslim oldu.

Turgutlu\'da yaşayan çok sayıda kişi, 20 Aralık günü Altay Mahallesi Kavaflar Sokak\'taki kuyumcular çarşısında dükkanı bulunan Osman F.\'de para ve altınlarının bulunduğunu, ancak 3 gündür kendisinin dükkanını açmadığını ve telefonlarına da ulaşılamadığını belirtip, dolandırıldıklarını ileri sürerek İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurdu, bazıları da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine kuyumcular çarşısına gelen polis ekipleri de Osman F.\'ye ulaşamadı. Osman F.\'nin Turgutlu Çakıcı Camisi\'nde imam olan babası Alim F. de oğlunun en son 15 Aralık Cumartesi akşamı evine geldiğini, sohbet edip, çay içtiklerini belirtip, \"İşler nasıl diye sordum. \'Alacaklarımızı tahsil edemiyoruz, sorun yaşıyoruz\' dedi. En son görüştüğümüzde, \'Merak etmeyin 2- 3 güne kadar geleceğiz\' dedi. Başka da bir bilgim yok. Biz de kendisine ulaşamıyoruz\" dedi.

Polis, 3 ay önce evlendiği eşini de yanına alarak ortadan kaybolduğunu belirlediği Osman F.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kar payı alma vaadiyle altın ve paralarını teslim ettikleri Osman F.\'nin kapalı olan dükkanı önünde toplanan ve mağdur olduklarını belirten bir grup ise, kepenklere vurup, tepkilerini dile getirdi.

ÇİLİNGİR YARDIMI İLE AÇILDI

Dün saat 16.00 sıralarında Osman F.\'nin Kavaflar Sokak\'taki işyerinin kepenk ve kapısı, çilingir yardımıyla açıldı. Alacaklı avukatlarından Cennet Korkmaz ve Turgutlu İcra Müdürlüğü\'nden memurlar, polis eşliğinde yaklaşık 2 saat süreyle içeride çalışma yaptı.

TESLİM OLDU

Osman F., dün saat 19.00 sıdralarında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelip, teslim oldu. Turgutlu Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Osman F.\'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, OTOMOBİLLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

ERZURUM\'da özel halk otobüsüne şoförü Muhsin Barkın (55), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Barkın\'ın kullandığı ve içerisi boş olan otobüs yol kenarındaki 7 otomobile vurarak durabildi.

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında merkez Palandöken ilçesinin Kayakyolu semtinde meydana geldi. Kayakyolu- Yoncalık seferini yapan Muhsin Barkın, 25 H 0051 plakalı otobüsle duraktan hareket ettikten 20 metre sonra kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Barkın yolan sağındaki 3 araca vurup savurduktan sonra peşpeşe duran 4 otomobile çarparak durabildi. Duydukları ses üzerine evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar şoför koltuğunda sıkışan Barkın\'a yardım etti. Barkın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otobüsün olay anında boş olması olası faciayı önlerken, Barkın\'ın yoğun bakım altına alındığı öğrenildi.

Araçları büyük hasar gören vatandaşlardan Coşkun Deveci, \"Sabah işe gitmek üzere hazırlınırken büyük bir gürültü duyduk. Pencereden baktığımızda otobüsü araçlara vurarak durduğunu gördük. Hemen aşağı indim ve baygın halde olan şoföre yardım ettim. Gelen ambulans şoförü hastaneye kaldırdı. Otobüsün çarpması sonucu 3 araç pert olurken 4 araçta da hasar meydana geldi\" dedi.

KÖYE İNEN KURT SÜRÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ardahan\'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü iki köpeği telef etti.

Merkez bağlı Açıkyazı köyüne, geçen 10 Aralık saat 05.00 sıralarında kurt sürüsü indi. Kar yağışı ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle aç kurtlar yiyecek arayışına çıktı. Açıkyazı köyüne inen 10 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. 10 kurtun köye gelişi ve 2 dakika içerisinde kaçış anı vatandaşlardan birine ait evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasının kapsama alanı dışında kurt sürüsü Ergin Topçu’ya ait iki köpeği parçalayarak telef etti. Köy sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine kurt sürüsü kaçarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdi.

İZMİR\'DE OTOYOLDA SİS ETKİLİ OLDU

İZMİR\'de, otoyolda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir-Aydın Otoyolu\'nda bu sabahtan itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin oldukça azaldığı sisli havada sürücüler yavaş giderek, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı. İzmir gişelerinden Selçuk ilçe girişine kadar her iki yönde etkili olan sis nedeniyle bazı sürücüler yol kenarlarındaki mola yerlerine ya da araç park alanlarına yanaşıp, sisin etkisini yitirmesini bekledi.

TÜRK VE İRANLILAR, \'YELDA GECESİ\'NDE BULUŞTU

İran islam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanları, Yelda Gecesi\'ni Türk dostları ile birlikte Palandöken\'de kutladı. Başkonsolos Sajad Soltanzadeh, gecenin adını taşıyan eşi Yelda ile kendisinin doğum günü de olan gecede çifte kutlama yaptıklarını söyledi.

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık\'ı Yelda Gecesi olarak kutlayan İranlılar, Palandöken dağında bir etkinlik düzenledi. İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu\'nun ev sahipliği yaptığı gecede şiirler ve şarkılar okundu, Yelda Gecesi\'nin önemi anlatıldı. Kış mevsimi olmasına rağmen davetlilere karpuzla birlikte geceye özel hazırlanan çerez, nar, tatlı ve yöresel içecekler ikram edildi. Azeri müzik gruplarının renk kattığı geceye Türk ve İranlı davetliler büyük ilgi gösterdi.

Bu gecenin eşi Yelda ile birlikte ayrı bir yeri olduğunu belirten İran Başkonsolosu Sayad Soltanzadeh, \"Yelda, geceden elbisesi ve yıldızlardan eteği ile uzun boylu bir meleğin adıdır. Çok eski zamanlardan beri İran ve dünyanın diğer bir çok milleti kış mevsimi başlayınca bazı etkinlikler düzenler. İran ve çevresindeki kültürlerde kış mevsiminin başladığı geceye \'Çille\' veya \'Yelda\' gecesi adı verilir. Günümüzde İran\'da Yelda gecesi şenliği aile fertleri ve akrabaların biraraya gelmesine ve geceyi birlikte kutlamalarına vesile olan bir bahanedir. Bugün benim ve eşimin doğum günü. Bu nedenle çifte kutlama yapıyoruz\" dedi.

HANİ\'DE 1 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA 7 TUTUKLAMA

Diyarbakır\'ın Hani ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin kendilerini takip eden polis ekibine ateş açarak, polis memuru Nazım Tuncer\'i şehit edip, 1 polisi de yaraladığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü Hani ilçesinde PKK\'lı 2 teröristin bulunduğu aracı takibe aldı. Kalaba yolu Turalı mevkiine gelindiğinde teröristler, polisleri fark edip, ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan 2 polisten Nazım Tuncer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olayın ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri, kaçan teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla A.Y., A.O., T.O., A.O., A.İ.O., İ.N. ve B.O.\'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HANİ (Diyarbakır), (DHA)-