DHA YURT BÜLTENİ - 5

ÖSO önlemlerini artırdı, teröristleri operasyon korkusu sardı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesiyle sınırın iki tarafında da başlayan hareketlilik devam ediyor. Hedefte olan Fırat’ın doğusundaki teröristler operasyon korkusuyla savunma hatları oluşturarak her yere hendek ve mevziler kazarken, Fırat’ın batısında harekat için TSK’dan işaret bekleyen Özgür Suriye Ordusu mensupları ise olası saldırılara karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Suriye iç savaşının ardından sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye, 2016 yılında Fırat Kalkanı, bu yılın Ocak ayında ise Zeytin Dalı Harekatını düzenledi. TSK tarafından yapılan harekatlar ile Cerablus ile Afrin arasındaki alanda terör varlığı sonlandırılırken, terör örgütü PKK/PYD’nin Fırat Nehri’nin batısına geçerek sözde Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu.

Son süreçte Türkiye’nin sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak demografik yapıyı da değiştirme girişiminde bulunan PKK/PYD’nin uyarılara rağmen bu davranışından vazgeçmemesi üzerine Türkiye’nin bölgeye askeri harekat düzenleyebileceği konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Fırat’ın doğusuna yönelik harekat başlatılacağına yönelik söylemlerinin ardından sınırın her iki yakasında da hareketlilik başladı. Başlayan bu hareketliliğin ardından Türkiye sınır hattında önlemlerini artırarak olası harekata karşı hazır hale gelirken, Suriye’de ise Fırat’ın hem doğu hem de batı yakasında teröristler ile Özgür Suriye Ordusu teyakkuz durumuna geçti.

TERÖRİSTLER DİKEN ÜZERİNDE

Harekatın gündeme gelmesinin ardından mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni mevziler oluşturan PKK/PYD’li teröristler, yerleşim alanlarının etrafına da derin hendekler kazmaya başladı. Olası hava harekatından korunmak için gözetleme kulelerinin altına tüneller inşa eden teröristler, rahat hareket ederek görüntü vermemek ve hedef olmamak için sokakların üzerlerini brandalar ile kapattı. Yerleşim alanlarında boşaltılan evlere patlayıcılar yerleştiren teröristlerin, meskun mahal operasyonlarını zorlaştırmak adına birçok noktaya da bubi tuzakları kurduğu belirtildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile büyük darbe yiyen ve taban kaybeden terör örgütünün üzerlerine kurduğu baskı ile canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı sivillerin kentlerden ayrılmalarını da engelliyor. Kendisini diken üzerinde hisseden terör örgütü militanlarının sık sık bulundukları mevzi ve siperlerden hem Türkiye hem de Fırat’ın batı yakasındaki Özgür Suriye Ordusu unsurlarını dürbünlerle sürekli olarak takip ediyor.

ÖSO HAREKAT İÇİN TALİMAT BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometre kareyi aşkın bölgeyi terör örgütlerinden temizleyen Özgür Suriye Ordusu güçleri de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için hazır kıta bekliyor. Türkiye’den harekat için talimat bekleyen Özgür Suriye Ordusu gruplarının oluşturduğu binlerce askeri bulunan Milli Ordu, Fırat’ın doğusunu biran önce teröristlerden arındırarak Türkiye’nin Suriye ile olan 911 kilometrelik sınır hattını tamamen güvenli hale getirmek istediklerini kaydetti.

CERABLUS’TA BOMBALI SALDIRI İHTİMALİYLE ÖSO ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Fırat’ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesiyle terör örgütü PKK/PYD’nin Fırat’ın batısında bombalı saldırı düzenleyebileceği ihtimali üzerine Özgür Suriye Ordusu güçleri ile yerel polis birimleri alarm durumuna geçti. ÖSO üyeleri saldırı ihtimaliyle bulundukları noktalarda güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle kritik olarak belirlenen Münbiç hattındaki köylerde ağır silahlarla görev yapan ÖSO unsurları, yabancıların köylere girişine izin vermeyip, bomba yüklü olabilecek otomobil ve motosikletleri geldikleri yöne geri gönderiyor. Cerablus ilçe merkezinde de yerel polis unsurları kent girişinde oluşturduğu kontrol noktalarında şüpheli gördüğü araçları didik didik arıyor.

Gaziantep\'te ulaşıma sis engeli

Gaziantep\'te etkili olan sis ve yağış görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşürerek, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle uçak seferlerinde iptaller oldu, aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Kentte hava sıcaklığı 7 dereceye düştü.

Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde iptaller oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı.

Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Otomobilin çarptığı genç öldü

Eskişehir\'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Bayram Demir (27) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi Porsuk Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Yaşar G.\'nin kullandığı 26 FJ 405 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bayram Demir\'e çarptı. Demir, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram Demir\'in cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yaşar G. polis merkezine götürüldü.

108 yaşındaki Aişe nine, doğum gününü ilk kez kutladı

Nevşehir\'de 108 yaşındaki Aişe Değerlier için Belediye Başkanı Atilla Seçen doğum günü düzenledi. Duygulanan Aişe nine, \"Hayatımda ilk kez doğum günüm kutlanıyor. Allah hepinizden razı olsun\" dedi.

Kent merkezinde Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki evde oğlu Namık Değerlier ile birlikte yaşayan 1911 doğumlu Aişe Değerlier için düzenlenen doğum günü kutlaması yapıldı. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanından önce doğan 4 çocuk annesi Aişe Değerlier’i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, 108 yaşına giren Aişe Nine’ye sürpriz yaparak doğum günü pastası hazırlattı. Seçen, Aişe Değerlier’in elini öperek sağlıklı daha nice yıllar dileğinde bulundu. Aişe Değerlier ile bir süre sohbet eden Seçen, aile ile birlikte doğum günü pastasını kesti.

Kendisine gösterilen yakın ilgiden oldukça memnun kaldığını söyleyen 108 yaşındaki Aişe Değerlier, hayatında ilk kez doğum günü kutlamasının yapıldığını belirterek, \"Bu yaşıma kadar hiç doğum günümü kutlamadım, ilk defa sizin sayenizde kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun\" dedi. Kendisini sağlıklı ve dinç hissettiğini belirten Aişe nine, \"Geceleri hep dua ediyorum, namazımı da hiç aksatmam. Ezan okunduğu zaman oğlum beni uyarır, ben de hemen namazımı kılarım. Herkes için, tüm Müslümanlar için, hastalar, borçlular için hep dua ederim\" diye konuştu. Belediye Başkanı Seçen de, \"Bizler, sizlerin duaları sayesinde ayakta duruyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, acınızı göstermesin, sizler de dualarınızdan bizleri eksik etmeyin\" karşılığını verdi.

Geçmişte yaşadıkları komşularını özlemle anan Aişe ninenin sözleri karşısında duygulanan ve yıllar önce kaybettiği annesini anımsayan Belediye Başkanı Atilla Seçen\'in de gözleri doldu. 20 yıl önce eşini kaybettiğini belirten Aişe nine de çocukları ve torunlarıyla mutlu bir hayat sürdüğünü, bundan sonra da ömrü ve sağlığı elverdiği sürece ibadetine ve dualarına devam edeceğini söyledi. Pastanın üzerine konulan mumları üfleyerek söndüren Aişe Değerlier, mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür etti.

Hoşgörü kenti Mersin’in yeryüzündeki örnek mezarlığı

Mersin’de, 1938 yılında dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu tarafından, kent içindeki mezarlıkların dağınık olması nedeni ile bir araya getirilen Şehir Mezarlığı, bugün hoşgörünün en güzel örneğine ev sahipliği yapıyor. Yan yana bulunan Müslüman, Hıristiyan ve Musevi mezarları hoşgörünün en güzel örneğini sergiliyor.

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’ndeki Mersin Şehir Mezarlığı, yapısı itibariyle günümüzde birçok belgesele, kitaba konu oldu. Geçmişten günümüzde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mersin’de 1938 yılında dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu, belediye meclisinden aldığı kararla, kent içinde dağınık olan mezarları bir araya toplatması ile başlayan serüven bugün 380 dönüm alana sahip olması ile dikkat çekiyor.

100 bine yakın define ev sahipliği yapan mezarlıkta Müslüman, Hıristiyan, Musevi ve Yahudiler bir arada toprağa veriliyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından 7/24 kameralar ve özel güvenlik ekipleri tarafından kontrol edilen Şehir Mezarlığı\'nın örneğinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirten mezarlık imamı Ahmet Erdoğan, \"Dünyanın hiçbir yerinde olmayan Mersin’de olan sosyal hayatta insanlar nasıl iç içe yaşıyorsa, birbirinden alışveriş yapıyorsa mezarlıkta da insanlar yan yana yatabiliyor, görevlerini yapabiliyor. Biz bunu sadece Mersin’de gördük, yaşadık. Mersin’de örnek bir toplum yaşantısı var. Bu mezarlıkta Müslüman, Hıristiyan iç içedir. Peygamberimiz döneminde de böyle bir yaşantı vardı. Biz bu yaşantıyı bugün Mersin’de de yaşıyoruz. Burası herkese, her dine örnek olacak bir yerdir. İnsanların iç içe yaşaması bizi de mutlu ediyor, bütün inanları da mutlu etmesini diliyoruz\" dedi.

BÜYÜK BİR ÖRNEK

Mersin Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, \"Aynı mezarlığın içerisinde Hıristiyan, Müslüman, Musevi vatandaşlarımızın olması, hoşgörüye, birliğe, birlikteliğe ihtiyacımızın olduğu bir dünya da aslında ölülerimizin bize bir arada olabileceğimizi gösteren güzel bir örnektir. Mersin çok dinli, çok kültürlü bir yerleşim yeri, liman kentindir. Burada çok farklı etnik yapıların, inançların bir arada bütün bu etnik farklılık inanç farklılığı ile birlikte bir Anadolu medeniyetini birlikte oluşturmuş olmanın, bir millet olmanın en güzel şeklini yansıtan bir şeydir. Tarihimiz açısından da, geçmişimizin nasıl çok kültürlü olduğunu, etnik ya da dinsel farklılıkları bir pota içerisinde birleştirip bir millet olabilmenin örnekliğini teşkil etmesi açısından çok güzel bir şey. Osmanlı kültürünün de kendine ait bir inancı olmasına rağmen diğer inançlara da saygı gösterdiğini de somut bir ifadesi olduğunu da söyleyebiliriz\" diye konuştu.

Mezarlıkta yakınlarını ziyaret ederek dua eden Suna Serpil ile eşinin mezarını ziyaret eden iş adamı Cengiz Eşmen de, Mersin Mezarlığı\'nın bütün dinlerin buluştuğu bir mezarlık olduğunu belirtti.

Çekiç ve murç masajı

TÜRKİYE\'de sadece Mersin\'de uygulanan ve \'limb ile khone\' adı verilen çekiç-murç benzeri ahşap aletlerle kas dokularına titreşim gönderilmesi mantığına dayanan Tayland menşeyli \'Toksen terapi\' adlı masaj tekniği uygulanışı ile dikkat çekiyor.

Thai ve Shiatsu tekniklerinin perküsyonla birleştirilmesi ile \'limb\' ve \'khone\' adı verilen çekiç-murç benzeri aletler kullanılarak, vücuda enerji hatları boyunca özel bir dokunma formunun uygulandığı Toksen terapi; kas ağrılarını gidermek, çakraları dengelemek ve vücuttaki enerjiyi temizlemek amacı ile uygulanıyor. Yaklaşık 20 dakika süren ve klasik yöntemlerin aksine daha etkili olduğu belirtilen masajın ardından masadan kalkan kişi sakin ve rahatlamış bir şekilde evinin yolunu tutuyor. Toksen Terapi, özellikle sporcular tarafından tercih ediliyor.

\'KASLARA TİTREŞİM VERİLİYOR\'

Teknikle ilgili bilgi veren Mersin Merhaba Derneği Başkanı Turgut Erman, \"Toksen terapi, geçmişi 4 bin yıla dayandığı düşünülen, Tayland ve Burma\'daki budist rahiplerin 4 tane masaj tekniğini bir araya getirerek buldukları bir şifa tekniğidir. İlk uygulandığı zamanlarda pirinç tarlalarında çalışan işçilerin günlük yorgunluklarını ve rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak amacı ile geliştirilmiştir. Birinci öncelikte sporcular olmak üzere, günlük yorgunlukları ve bedendeki enerji akışlarını düzenleme amacı ile de kullanılmaktadır. Toksen terapi, baskı uygulanmadan sadece bedendeki kaslara verilen titreşimler sonucunda enerji blokajlarını ortadan kaldırarak dinlendiren bir masaj tekniğidir\" dedi.

\'AĞRILARA İYİ GELİYOR\'

Toksen terapi ile kısa bir süre önce tanışan Selin Karaaslan ise, \"İş hayatı çok stresli olduğu için bu tür şeylerin arayışı içerisine girmiştim. Toksen terapi ile tanıştım. Bu yöntemin kas ağrılarına, boy, sırt, bel omurilik ağrılarına özellikle çok iyi geldiği gözleniyor\" diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş yemeniciliği yaşatmaya çalışıyor

Adıyaman\'da 40 yıldır yemenicilik yapan Mehmet Baltacı, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Mesleğinin tamamen unutulmaması için eğitim veren Baltacı, mesleği yeni nesillere aktarmak için çaba harcıyor. Okuma yazma bilmemesine rağmen Halk Eğitim Merkezi\'nde 5 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Mehmet Baltacı (52), belediyenin açtığı yemeni kursunda 24 kursiyere yemeniciliği öğretiyor.

\'YEMENİ RENKLERİNİN ANLAMI VAR\'

Yemeninin eskiden saraylarda giyildiğini dile getiren Baltacı, \"Yemenide her deri kullanılmaz. Ham deri kullanır. Dışı dana derisi, içi oğlak, koyun karışımı 5 hayvan derisinden meydana gelir. Yemeni eskiden beri çok tercih edilen bir ayakkabı türüdür. Renklerin de bir anlamı var. Mesela bordo renklisini genç kızlar giyermiş, siyahını dullar giyermiş. Sağlıklı, ayağınızı terletmiyor, çok hafif. Zaten insan ayaktan alır sağlığı o yüzden giymek lazım\" diye konuştu.

Baltacı, mesleğinin unutulmaması adına çalışmalar yaptığını anlatarak şöyle konuştu:

\"Şu anda 24 kayıtlı bayan erkek karışık kursiyerimiz var. Burada üretilen yemeniler hediyelik. Yemeniler belediye tarafından folklor ekiplerine ücret alınmadan veriliyor, güzel bir hizmet oluyor. Bir yemeni 3 günde bitiyor. Semerciliğin verdiği tecrübe ile ben de yaparım dedim. 10 tane yemeni ustası getir bir tane semer yapamaz. Ama Semerci getir yemeni yapar. Şu anda Osmanlı çarıklarını istediğiniz modelde istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Bu meslek ölmez.\"

