DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 - ÖZEL - Türk bayrağı asılı marketi yakmak istemişler... Saldırı anı güvenlik kamerasında

ANTALYA\'da 24 Haziran gecesi Türk bayrağı asılı marketi taşlayan 30 kişilik grubun, aynı gece işyerini yakma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 24 Haziran gecesi saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek\'e (55) ait Zeybekoğlu adlı markette meydana geldi. Nuri Zeybek iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada, konvoy halinde market önünden geçen yaklaşık 30 kişilik grup, camda asılı Türk bayraklarını görünce durdu. Yerden ve araçlardan aldıkları taşlarla işyerini taşlamaya başlayan saldırganlar, markette büyük maddi hasara yol açtı. Olay sırasında Nuri Zeybek ve yakınları ise market içerisine kaçarak canlarını zor kurtardı. Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

İLK SALDIRIDA YAKMAK İSTEMİŞLER

O geceyi anlatan Nuri Zeybek, bu olaydan 10 dakika kadar önce de aynı grubun saldırısına uğradıklarını söyledi. Grubun ilk saldırıda içeriye benzin bidonu ile maytap attıklarını söyleyen Zeybek, işyerini yakmaya çalıştıklarını kaydetti. Zeybek, saldırı sonrası kapatıp gitmeye hazırlanırken taşlı saldırıya uğradıklarını belirtti. Nuri Zeybek\'in oğlu Fatih Zeybek ise \"Türk bayrağını açmamızdan dolayı taşlı sopalı saldırıya uğradık. İlk saldırıda maytapla birlikte benzin bidonu attılar. Bidon patlasaydı büyük bir facia yaşanabilirdi. Faillerin bulunmasını istiyoruz. Suçlu kimse cezasını çeksin\" diye konuştu.

İşyerinin güvenlik kameraları, yaşananları kaydetti. Görüntülerde, işyerinin önüne araçlarıyla gelen kalabalık gruptakilerin, kısa duraklamanın ardından araçlardan ve yerden aldıkları taşlarla işyerine saldırdıkları görülüyor.

Bir şüpheliyi yakalayan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, diğerlerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Önünde Türk bayrağı asılı işyerinin görüntüsü

- İşyerinin kırılan camlarının görüntüsü

- İşyerinin kırılan tabelasının görüntüsü

- İşyerinin genel görüntüsü

- Güvenlik kameralarının görüntüsü

- Nuri Zeybek röp

- Fatih Zeybek röp

- OLAY GECESİ YAŞANANLARIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

528 MB - 4.43\'

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=====================

2 - CHP Şırnak il ve merkez ilçe yönetimi istifa etti

CUMHURBAŞKANI ve milletvekili seçimi öncesi, milletvekili adayı olmak için 26 yıllık il başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Uğur\'un aday gösterilmemesine tepki gösteren CHP Şırnak il ve merkez ilçe yönetimi, bugün hem görevlerinden ayrıldı hem de partiden istifa ettiklerini duyurdu.

1992 yıllından bu yana CHP Şırnak İl Başkanlığı görevini yürüten ve 24 Haziran\'da yapılan seçim öncesi görevinden istifa eden Mehmet Uğur\'un milletvekili adayı gösterilmemesi, Şırnak il ve merkez ilçe yöneticilerinin tepkisine yolaçtı. İl ve merkez ilçe yöneticileri, bugün il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısıyla hem görevlerini bıraktıklarını, hem de partiden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik, genel merkeze tepki için toplu olarak istifa ettiklerini belirterek, \"Malumuz, bir baskın seçim yaşadık Türkiye genelinde. Bizim partimize, bazı sitemlerimiz var. Bu vesile ile biz topluca istifa etmeyi düşündük ve bugün bunu gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Mehmet Uğur bey ailece uzun süredir bu partide hizmet vermekte. Partinin bayrağını namüsait dönemlerde bile sürekli yükseklerde tutmaya çalışmıştır. Ailesi sürekli CHP saflarında yeralmış. Bugüne kadar aynı kararlılıkla ve aynı şevkle devam etti. 24 Haziran seçimlerinde il teşkilatının görüşü alınmadan, tepeden inme, adı, sanı belli olmayan Sabri Kuytan diye birini birinci sıra milletvekili olarak belirlemeleri üzerine biz, Şırnak il teşkilatı olarak bunların, bu vefasızlığını gerçekten hazmedemedik. Çünkü, Mehmet bey uzun yıllar bu partide hizmet vermiş. Uzun süre bu partiye gönül vermiş arkadaşları ile birlikte çalışmış. Mehmet beyin 1\'inci sıra milletvekili adayı olacağına kesin gözü ile bakıyorduk. Ancak maalesef bu böyle olmadı. Merkez yoklaması ile adı geçen şahıs 1\'inci sıra milletvekili olarak belirlenmiş. Biz de bu vesile ile partideki iş ve işlemlerdeki yanlışlıklar ve şaibeli bir aday belirleme tutumları nedeniyle bugün topluca istifa ediyoruz. İl yönetimi olarak istifa ediyoruz. İlçe yönetimleri bizi bağlamaz. İstifa ederler mi, etmezler mi belli değil ama il başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, il yönetimi, delegeler ve bütün üyeler ile birlikte tamamen ayrılıyoruz\" dedi.

Milletvekili adayı olmak için il başkanlığından istifa eden ve aday gösterilmeyen Mehmet Uğur da, Şırnak merkezden 200 kişinin istifa edeceğini ifade ederek, \"İl başkanlığından ve milletvekilli adayı adayı olduğum için istifa ettim. İstifa ettikten sonra il başkan yardımcım Mehmet Sadık Çelik\'i görevlendirdik. Şu anda il başkanımdır kendisi. İl başkanlığından istifa ediyor. Ben kendimde kurultay delegesiyim il yönetimi konumunda üyeyim, ben de istifa ediyorum. Merkez İlçe Başkanı Bayram Uğur da bu vesile ile ilçe yönetim kurulu ve ilçe başkanlığı yönetim kurulundan ve parti üyeliğinden istifa ediyor. Şırnak merkezden 200\'den fazla parti üyesi istifa edecek. Beni sevenler, bizi sevenler yönetime bağlı olan herkes şu esnada istifa dilekçelerini peyder pey gönderiyor. Kadın kolları il başkanımız o da istifa ediyor, gençlik kolları başkanımız biraz önce görüştüm, yarın onun da dilekçelerini göndereceğiz. İlçe teşkilatlarımız tahminime göre İdil ile görüştük onlar da istifa edecekler. Sadık bey, diğer arkadaşlarla görüştü. Diğer ilçeler isteyen arkadaşlar eder, istemeyen arkadaşlar etmeyebilirler. Hiç kimseye baskı ve ya yönlendirmemiz yoktur. Bizimle beraber istifa etmek isteyen her arkadaşımıza saygımız sonsuzdur. İstifa etmeyenlere de saygımız sonsuzdur\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-CHP İl Başkanı Sadık Çelik\'in konuşması

-Eski İl Başkanı Mehmet Uğur\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===========

3 - Doğu Karadeniz\'in tek kadın milletvekili oldu

27\'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimin\'de Doğu Karadeniz\'de 6 ilde milletvekili adayı gösterilen 11 kadından sadece 1\'i meclise gitmeye hak kazandı. Bölgenin tek kadın milletvekili Trabzon\'da Ak Parti\'den Bahar Ayvazoğlu oldu.

27\'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimin\'de, Doğu Karadeniz\'de, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt\'ta partilerin listelerinde 11 kadın aday yer aldı. Kadın adaylardan meclise gitmeye hak kazanan tek kadın milletvekili ise Ak Parti Trabzon 3\'üncü sıra adayı Bahar Ayvazoğlu oldu. Ak Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığı yapan Ayvazoğlu, 26\'ıncı Dönem Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu\'nun yerine Ak Parti listesinde yer almıştı.

Doğu Karadeniz\'de tek kadın milletvekili olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Bahar Ayvazoğlu, \"27\'inci dönem bizim için tarihi bir dönem. Türkiye için bir devrin başlangıcı. Bu tarihi dönemde öncelikle şehrimden sonra da Doğu Karadeniz\'den seçilen tek kadın milletvekili olduğum için gururluyum. Bundan sonra da inşallah 16 yıldır yaptığımız bütün çalışmaların devamı niteliğinde daha büyük çalışmalarla yola devam diyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz Ankara\'da sadece Ak Parti\'lilerin, MHP\'lilerin değil, bize oy veren vermeyen bütün Trabzonluların vekili olmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun ve üstlendiğimiz vebalin bilincindeyiz. Bu saatten sonra hem Trabzon hem de Türkiye olarak güçlü Türkiye olma yolunda neler başaracağımızı ve bunu ne kadar hızlı başaracağımızı hep birlikte göreceğiz. Kazanan Türkiye oldu\" diye konuştu.

TRABZON\'DA MECLİSE 3 YENİ VEKİL

27\'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'nde Trabzon\'dan meclise Ak Parti\'den Bahar Ayvazoğlu, CHP\'den Ahmet Kaya ve İyi Parti\'den Hüseyin Örs ilk kez gitme hakkı kazandı.

CHP\'den Trabzon Milletvekili seçilen Ahmet Kaya, Trabzon şehrinin menfaatleri konusunda bütün milletvekilleriyle birlikte hareket edeceklerini belirterek \"Bu sonuç benim için gurur verici. Yaklaşık 30 yıldır Trabzon\'da CHP siyaseti içerisinde görev yapmış biriyim. Böylesi uzun bir mücadele sonunda milletvekili olarak onurlanmak insana gurur veriyor. Bu anlamda partime, partiye emek veren bütün dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ben bu şehirde yaşamış, bu şehirde doğmuş, bu şehrin sokaklarında oynamış bir insanım. Bu şehirde çok sayıda dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz var. Elbette onlara çözüm olacağız.\" dedi.

\'YERİNE GETİRİLMEYEN VAATLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\'

İyi Parti\'den Trabzon milletvekili seçilen Hüseyin Örs de Trabzon\'un en ulaşılabilir milletvekili olacağını söyledi. Örs, \"Trabzon\'un çok sorunu var, yaklaşık 16 yıldır Trabzon\'da merkezi yönetimin, iktidarın Trabzon halkına vermiş olduğu bir takım vaatler var. Her seçim döneminde yinelenen, yeniden önümüze gelen vaatler var. Bu vaatlerin, yerine getirilmeyen bir bölümü var. Bu yerine getirilmeyen vaatlerin takipçisi olacağız\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadın milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile röp.

CHP Milletvekili Ahmet Kaya ile röp.

İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs ile röp.

Haber: Uğur AYDIN Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

=========

4 -- Bitlis\'te derede kaybolan Veysi Çoban\'ı arama çalışmaları sürüyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesinde dün cesedi bulunan Diyar Çoban\'la birlikte dereye girdikten sonra bir daha çıkamayan kuzeni Veysi Çoban\'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün öğlen saatlerinde Hizan ilçesi yakınından geçen Cehennem Deresi\'nde meydana geldi. Diyar Çoban (16), aynı yaştaki kuzeni Veysi Çoban\'la birlikte yüzmek üzere dereye gitti. Lise öğrencisi iki kuzen derede yüzerken, bir süre sonra akıntıyla kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye gelen yakınları ve köylüler yaptıkları aramalardan sonuç alamadı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. 2 saat süren arama çalışması sonucunda Diyar Çoban\'ın cansız bedenine ulaşılırken, Veysi Çoban\'a ise ulaşılamadı.

Diyar Çoban\'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verilirken, Veysi Çoban\'ın bulunması için de bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden arama çalışmalarına başlandı. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarına jandarma ve köylüler de destek veriyor.

================

5 - Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali renkli başladı

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçüyle başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğin ardından sahneye çıkan Hakan Aysev ve Mustafa Ceceli izleyenleri coşturdu.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 18\'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Radyo D ve Dream Türk\'ün medya sponsoru olduğu, sunuculuğunu ise Radyo D\'nin \'Sarı Şeker\' lakaplı sunucusu Sema Eryiğit Emek\'in yaptığı festivalin Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne protokol, vatandaşlar ve yerleşik yabancılar ile tatilciler katıldı. Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleri ve gösterileriyle dikkati çektiği kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej, tarihi Kızılkule önüne kadar sürdü.

HAKAN AYSEV COŞTURDU

Kortejin ardından İskele Caddesi Şelale Meydanı\'nda Türkiye\'nin yakından tanıdığı ünlü tenor Hakan Aysev, konser verdi. Yabancı ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarını seslendiren Aysev konserin son bölümlerinde kendi yorumuyla hareketli halk türküleri söyledi. Konser sonunda Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Aysev\'e plaket ve çiçek takdim etti.

MUSTAFA CECELİ TEKRAR BULUŞTU

Geçen yılki festivalde de sahne alması planlanan fakat yoğun yağıştan dolayı konseri iptal olan Mustafa Ceceli, bu yılki konser öncesinde verdiği röportajda iptal olan konserinden dolayı çok üzüldüğünü fakat tekrar burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce de Alanya festivalinde sahne aldığını hatırlatan Mustafa Ceceli, \"Çok güzel bir akşam. Geçen sene de aynı etkinlikte sahne almak için geldiğimizde gök nasıldı inanamazsınız, sel götürdü her tarafı. O yüzden geçen sefer gerçekleştirememiştik ama bu kez hava bizden yana çok şükür ama benim nemli havalara karşı tedbirim şu; klima yok. Hiç klima açmıyorum ki dışarıda daha beter olmayayım diye. Yoğun bir katılım var\" dedi.

\'SEÇİM ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL BİR NETİCEYLE SONUÇLANDI\'

Yaz programlarından da bahseden Mustafa Ceceli, \"Tatil çok sonra fakat bu yaz daha ziyadesiyle Alanya ve Antalya çevresinde otellerde sahne performanslarımız oluyor. Onun dışında diğer belediyelerin festivalleri oluyor. Dün de bayağı uykusuz kaldık seçimi takip etmekten. Çok şükür güzel bir neticeyle sonuçlandı. Hem de ülkemiz huzurlu geçirdi seçimi. Akabinde buraya geldim ve dedim ki, \'Sahne bitsin gidip yatacağım\'. Oyumu oğlum Arın ile kullandım. Oyu Arın attı\" diye konuştu.

Bir gazetecinin, \"Oğlunuz Arın\'ı sahnelerde görecek miyiz?\" sorusu üzerine Mustafa Ceceli, şöyle dedi:

\"Daha erken, çocuk 6.5 yaşında ama bu sene konserlere gelmeye başladı. Şu an şarkıları çalmaya çalışıyor. Benim izlediğim yolu izliyor ama küçükken daha seviyordu, sahneye atlıyordu. Bu mesleği yapabilir ama ben onu teşvik ederim. Yeni bir klip çektik kardeşim Sinan Ceceli ile beraber. Onun albümünde söylediğim, \'Aşığız\' diye bir şarkı var, o şarkıya 2- 3 gün evvel bir klip yaptık. Bu hafta onu da televizyon ve internette göreceksiniz. Hiç alışık olmadığınız beyaz fonda, dansçılarla falan bir klip çektik. Çok eğlenceli bir klip yaptık, inşallah sevenlerimizde beğenecekler.\"

Gazetecilerin \"Bebek bekliyor musunuz?\" sorusuna ise Ceceli, eşi Selin İmer ile öyle bir düşüncelerinin olmadığını, hamile olsa bunu saklamanın mümkün olmadığını söyledi.

CECELİ YIKTI GEÇTİ

Basın toplantısının ardından sahneye çıkan Mustafa Ceceli\'yi yaklaşık 15 bin kişi izledi. Konserine sevilen parçası \'İlle de aşk\' ile başlayan Ceceli, nakarat kısmını seyircilerle beraber söyledi. Kendi şarkılarının yanı sıra birçok pop şarkısı da seslendiren Ceceli yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Konserin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mustafa Ceceli\'ye teşekkür ederek, üzerinde Ceceli\'nin resminin işlendiği sukabağı ile teşekkür plaketi verdi.

Festival bugün DJ Funky \'C\' performansının ardından Emel Sayın konseriyle devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Mustafa Ceceli genel görüntü

- Mustafa Ceceli röportaj

- Mustafa Ceceli konser görüntüsü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============

6 - Seçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdi

BALIKESİR’in Edremit Körfezi’nde, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesi, turizmciyi sevindirdi. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, seçimlerin ardından tatil rezervasyonlarının başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Seçimi nedeniyle oylarını kullanmak için memleketlerinin yolunu tutunca Edremit Körfezi sahilleri boşaldı. Her yıl Haziran ayı itibariyle büyük yoğunluk yaşanan körfezde turizmciler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinin sevincini yaşadı. Turistik tesislerde tatilcilerin rezervasyonları başladı.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, \"Seçimlerin ilk turda bitmiş olması özellikle biz turizmcileri çok memnun etti. Seçim sonuçlarının alınmasının ardından bölgemize talepler başladı. İkinci tura kalması söz konusu olsaydı, 15 gün daha boşluk olacaktı. Halkın istikrardan yana oy kullanmasıyla tatil yapmak isteyenler, rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Hem Akdeniz bölgesi, hem Kuzey Ege olarak son 20 yılın en iyi sezonunu yaşayacağımızı ümit ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahillerden genel ve detay görüntü

-Yahya Yavuz röp.

KJ: Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

===============

7 - Polis babasının annesini öldürmesine engel olmaya gücü yetmedi

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, polis memuru İbrahim Yavuz, boşanmak isteyen eşi Elif Kaya Yavuz\'u oğlunun gözü önünde beylik tabancası ile iki el ateş ederek öldürdü. Annesinin ölümüne tanık olan B.Y. (17) babasına engel olmaya çalıştığını belirterek, \"Anneme bir el ateş etti. Ardından annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti\" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak\'ta meydana geldi. İzmit\'te bir polis merkezinde görevli polis memuru İbrahim Yavuz boşanma davası açan eşi 3 çocuk annesi Elif Kaya Yavuz\'u beylik tabancası ile 2 el ateş ederek vurdu. Kurşunlardan biri Elif Kaya Yavuz\'un sırtına, diğeri ise göğsüne isabet etti. Evin yakınındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi\'nde bulunan polisler silah seslerini duyarak eve doğru yönelirken, evden çıkarak teslim olmak için polis merkezine giden İbrahim Yavuz, eşini vurduğunu söyledi. Polislerin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil ekibi, Elif Kaya Yavuz\'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Elif Kaya Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KIZI ANNESİNİ UYARMIŞ

Tartışma sırasında babasına engel olmaya çalışan oğlu B.Y., DHA muhabirine yaşananları anlattı. Olayın biranda geliştiğini söyleyen B.Y, \"Salonda oturuyorduk. Babam konuşmak için beni bina dışına aşağıya çağırdı. Bizi kendi tarafına çekmeye çalıştı konuşurken. O sırada annem ekmek alıp eve girdi. Annem içeri girmeden önce kız kardeşim \'Anne içeri girme babam seni vuracak\' demiş. Annem de \'Sizi korkutmaya çalışıyor bir şey olmaz\' demiş.\" dedi.

BABASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

B.Y. babasına engel olmaya çalıştığını belirterek, \"Annem içeri girdiğinde babam mutfağa doğru gidip oradan annemin sırtına bir el ateş etmiş. Ben içeri girince babamı darp etmeye başladım. Yumruk vurdum. Başı yarıldı. Annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti. Boşanma aşamasında oldukları için bunlar yaşandı. Daha sonra da karakola gidip teslim oldu. Anneme tampon yapmaya başladım. Polisler ve 112 Acil ekipleri geldi.\" diye konuştu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morgunda otopsi yapılırken, Elif Kaya Yavuz\'un yarın Körfez Asri Mezarlığı\'nda toprağa verileceği öğrenildi. İbrahim Yavuz\'un ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Morg önünde B.Y. olayı anlatırken

-Hastane detayları

-Olayın gerçekleştiği evin görüntüsü

-Kapı önünde anons

- Komşu ile röp

HABER: Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KAMERA: Dinçer AKBİR-KÖRFEZ-DHA