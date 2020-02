DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 - Damal\'da hava açınca Atatürk\'ün silüeti görüldü

ARDAHAN\'ın Damal ilçesinde \'doğal mucize\' olarak nitelendirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başladı.

Her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında saat 17.55- 18.10 arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi\'nden izlenebiliyor. Yaklaşık 1 aydır gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle görünmeyen silüet, önceki gün havanın güneşli olması nedeniyle uzun bir aradan sonra görülmeye başladı. Bunu fırsat bilenler, Atatürk\'ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi, hatıra fotoğrafı ve selfie çekti.

Atatürk\'ün dağa yansıyan silüetini görmek için Ardahan\'a geldiğini söyleyen Özgür Murat Taştan, \"Atatürk silüetinin Karadağ sırtlarında çıkması bizleri onurlandırıyor. Bu olağanüstü mucizeyi görmeye herkesi davet ediyoruz\" dedi.

Öte yandan silüeti izlemeye gelenler bol bol öz çekim yaparak, sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını ve herkesin görmesini istediklerini söyledi.

Damal ilçesinde 1995\'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde \'Atatürk\'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri\' düzenleniyor.

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silüeti ilk olarak 1954\'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı\'na gönderildi. Damal İlçesi\'nde 1995’ten beri her yıl Temmuz ayı içinde \'Atatürk\'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri\' düzenleniyor.

2 - Adana\'da uyuşturucudan 17 kişi tutuklandı, yakınları olay çıkardı

ADANA\'da polis, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 2\'si kadın 25 kişiyi yakaladı. Yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup adliye önünde kavga çıkarınca çevik kuvvet müdahale etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yakalamaya yönelik Adana merkez, Kahramanmaraş ve Osmaniye\'de eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evlere şafak vakti girildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen 2\'si kadın 25 kişi yakalandı. Sağlık kontrölüne getirilen şüphelilerden biri ise, \"Devletim beni bu illetten kurtarsın, uyuşturucudan kurtulmak istiyorum\" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17\'si tutuklandı, 8\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sırada yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup, adliyede önünde olay çıkardı. Polis ve güvenlik görevlileriyle kavga eden gruba çevik kuvvet müdahale etti. Polisin müdahalesiyle kalabalık adliye çevresinden dağıtıldı.



3 - Oturduğu evinde kuzu besliyor

TRABZON’da apartman dairesinde oturan Fatma Samat (49), annesi ölen ve sürüde başıboş kalan kuzuyu alarak evinde beslemeye başladı. Altını bezlediği, biberonla süt içirdiği kuzuya bebeği gibi bakan kadın, kuzuyu çocuklarından ayırmıyor.

Erdoğdu Mahallesi’nde oturan iki çocuk annesi Fatma Samat, ailesiyle birlikte gittiği yayla gezisinde küçükbaş hayvan sürüsüyle karşılaştı. Samat, sürüde ilgisini çeken kuzunun annesinin öldüğünü öğrendi. Kuzuyu satın alan ve evine götüren kadın bakımını üstlendi. ‘Fıstık’ adını verdiği kuzunun altını bezleyen, biberonla süt içiren kadın kuzuyu çocuklarından ayırmıyor.

‘ÇOCUKLARIMDAN FARKI YOK’

Bebek gibi baktığı kuzuyu çocuğu gibi sevdiğini anlatan Samat, “Kuzunun annesi ölünce sürüde sahipsiz kaldı. ‘Ezilecek diye’ endişelendim ve kuzuyu satın aldım. Evime getirip bakmaya başladım. Biberonla besliyorum. Altını değiştiriyorum. Çocuklarımın bebeklik kıyafetlerini giydiriyorum. Çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Sofraya beraber oturuyoruz. Beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman onu çocuklarımdan ayırmadım. Çünkü o da bir çocukö dedi.

Baktığı kuzuyu büyüdüğünde doğal yaşamına bırakmak zorunda kalacağını da anlatan Samat, “Büyüdüğü zaman onu evde bakmam mümkün olmayabilir. Doğal yaşamına bırakmak zorunda kalabilirim. Ama nasıl ondan ayrılacağımı düşünüyorum. Ha evimden kuzum çıktı, ha cenaze\" diye konuştu.

4 - Karadeniz yaylalarına ulaşım \'Yeşil Yol\' ile kısalıyor

KARADENİZ\'de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla hazırlanan \'Yeşil Yol\' projesi Ordu\'da devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin Doğu Karadeniz turizmine ciddi katkı sağlayacağını belirterek, \"Yaylalarımıza ulaşım artık dahada kolaylaştı ve turistlerin bu yaylalara rağbeti artmaya başladı\" dedi.

Karadeniz\'de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlamak amacıyla hazırlanan \'Yeşil Yol\' projesi Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını bir birine bağlıyor. Yaylalara ulaşımı kısaltan 2 bin 600 kilometrelik \'Yeşil Yol\' projesinin 235 kilometrelik kısmı Ordu sınırları içerisinden geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin Ordu etabında çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirterek, Karadeniz sahil yolundan itibaren bin rakım üzerinden geçen \'Yeşil Yol\'a, ana aksların bağlanması içinde ayrı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

BÖLGENİN TANITIMINA CİDDİ DESTEK OLACAK

\'Yeşil Yol\' projesinin Ordu ve Karadeniz bölgesinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, \"İlimizde 235 kilometrelik \'Yeşil Yol\' güzergahının 110 kilometresi Karayolları ağında, 125 kilometresi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmakta. 2018 yılı itibariyle nihai hedeflerimize ulaşmak üzereyiz. Şu an yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Ordu, büyükşehir olduktan ve Ordu-Giresun Havalimanı açıldıktan sonra ulaşım konusunda kendi kabuğunu kırmış bir il. Bölgede de model olabilecek yatırımları yapmış bir il. Temmuz ve fındık öncesi şehrimize çok yoğun bir nüfus ve buna dayalı bir turizm beklentisi içindeyiz. Yeşil Yol projesi de; havalimanıyla, bizim yapmış olduğumuz bağlantı yollarıyla, muhteşem coğrafyamız ve güzelliğimizle birlikte hem Türkiye\'de, Ordu ve Karadeniz bölgesinin tanıtımına ciddi destek olacak, hem de ulaşmı anlamında şehrimizdeki eksiklikleri gidermiş olacak. Ayrıca \'Yeşil Yol\' güzergahında, 2 bin rakımlı Çambaşı yaylamızda kayak merkezimiz var\" dedi.

KARADENİZ-AKDENİZ YOLU ÜZERİNDENDE ULAŞIM VAR

Karadeniz\'in kapılarını Ordu üzerinden İç Anadolu Bölgesi\'ne açacak olan, çalışmaları devam eden Karadeniz Akdeniz Otoyolu\'nun da Yeşil Yol projesine katkı sağlayacağını anlatan Yılmaz, \"Yeşil yolumuz bin rakım üzerinde Karadeniz sahil yoluna paralel bir yol. Bu yolları akslarla bir birine bağlayan geçişler de var. Türkiye\'nin, hatta dünyanın en zor coğrafyasından biri olmasına rağmen ulaşım anlamında kabuğunu kırmış bir il haline geldik. Karadeniz-Akdeniz yoluna 700 milyon TL\'ye yakın harcanmış rakamı var. Ordu-Mesudiye arasında 130 kilometrelik yol 80 kilometreye kadar düşecek. Bu yıl sonu itibariyle yüzde 90 seviyesinde bitecek, 2019 sonunda yol teslim edilecek. Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu-Mesudiye arasında yine 25 tünel var, 15.1 kilometre tünel uzunluğu var. Karadeniz-Akdeniz yolu üzerinden Mesudiye\'den geçen Yeşil Yol\'la Karadeniz\'in yaylalarına da kolayca ulaşılabilecek\" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak kentte altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, il genelinde 17 farklı noktada da asfalt ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, yolların iyileştirilmesi ve asfaltlanmasıyla kente turizm alanında ve yaylalara ulaşımın dahada kolaylaşacağını da sözlerine ekledi.

5 - Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin son gün yoğunluğu

RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'na son geçiş gününde akın eden Suriyeliler, yoğunluk oluşturdu.

Kilis Valiliği\'nin izniyle internet üzerinden randevu alıp, 13 Haziran\'a kadar geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geçişi, son gün de sürüyor. Yüzlerce Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın etti. Gece sınır kapısına gelip, burada sabahlayan Suriyeliler, erken saatlerden itibaren işlem yaptırmaya başladı. Sınır kapısındaki 7 kontrol noktasından alınan Suriyeliler, işlemlerini tamamlayıp, geçiş yaptı. İnternet üzerinden randevu sistemiyle başvuru yapan 74 bin Suriyeliden 54 bininin ülkesine geçtiği belirtildi. Geçişler, bugün saat 17.00\'de sona erecek.

6 - Mutfak malzemelerini sanat eserine dönüştüren usta

BURSALI Devlet Sanatçısı Yılmaz Emen, çatal kaşık kullanarak yel değirmeninden Don Kişot figürlerine kadar pek çok eser ortaya koyuyor. Emen, 68 yıldır sürdürdüğü sanat yaşamını son kez açacağı sergiyle noktalamaya hazırlanıyor.

Bursalı Devlet Sanatçısı 76 yaşındaki Yılmaz Emen çatal, kaşık, bıçak, tencere gibi metal mutfak eşyalarını kullanarak heykeller yapıyor. İlkokul birinci sınıfa giderken çanta ve defteri olmadığı için okulu bırakıp bir bıçakçının yanından çırak olarak işe giren Emen, bu alanda usta oldu ve 2005 yılında \'Devlet sanatçısı\' unvanı aldı. Yaptığı kılıçları İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eski ABD Başkanı Richard Nixon gibi pek çok devlet büyüğüne hediye eden Emen\'in bu hediyeleri halen bu ülkelerde sergileniyor. Daha sonra geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle ağır işlerden uzaklaşmak isteyen Emen, aylarca yanından hiç ayırmadığı çatal kaşıklara bakıp fikirler üreterek keman çalan, saz çalan, zurnacı gibi figürler ortaya koyuyor. Meydana getirdiği eserleri dünyanın pek çok yerinde sergilenen Emen, 68 senedir sanatla iç içe olduğunu belirterek, \"Artık son dönemlerde pek heykel yapamaz hale geldim. Artık son noktayı koymak istiyorum. Bugüne kadar yüzü aşkın sergi açtım, şimdi son sergime hazırlanıyorum\" dedi.

Eve giderken hep yanında çatal kaşık taşıdığını söyleyen sanatçı Emen, \"Bunlarla ben yemek yemenin dışında ne yapabilirim diye hep düşündüm. Daha sonra 20-25 tane figür ürettim. Mesela Don Kişot figürü yaptım ve bu figür İspanya\'da sergilendi. İnsanlar çatal kaşık gözüyle baktıkları zaman şaşırıyorlar. Özellikle kadınların elinde sürekli çatal kaşık olduğu için onlardan çok olumlu tepkiler alıyorum\" şeklinde konuştu.

\'ÇIRAK GELMİYOR\'

Bu işi yapacak birilerini yetiştirmek istediğini ancak çırak olmak isteyen kimsenin çıkmadığını belirten Emen, \"Ben bu işi çocuklarıma öğrettim ama onlar sigortalı başka işlerde çalışıyorlar. Belki emekli olduklarında bir kıyıda köşede yapabilirler. Artık çırak yetiştirmek de çok zor. Önce para getirecek işlere gidiyorlar, buraya gelmiyorlar. Sanatla uğraşmıyorlar. Bizler sanatın son dönemleriyiz\" ifadelerine yer verdi.

Hayatı boyunca sadece sanatla uğraştığını ve bundan onur duyduğunu söyleyen Emen, \"Ekonomik sıkıntılar çektim, hala da çekiyorum. Ancak sanat benim için onur verici bir şey. Biz paraya bakmıyoruz, benim için mühim olan onu yapmak. Mühim olan onun karşısına geçip keyifle bir çay içebilmek. Televizyonlarda görüyorum, sanata yıllarını vermişler, sefalet içerisinde, çöp karıştırırken bulunuyorlar. Bu insanları Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın takip etmesi gerekiyor, onları o vaziyete düşürmeden bir önlem alması gerekiyor\" dedi.

