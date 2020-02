DHA YURT BÜLTENİ - 5

72 bin Suriyeli, Kilis\'ten ülkesine gitmek için başvurdu

Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen için Suriyeli 72 bin sığınmacı, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçiş için bu yıl ilk kez uygulanan online radevu sistemine başvuru yaptı.

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler\'in, oluşturduğu izdihamın önlenmesi amacıyla bu yıl ilk kez online randevu sistemi uygulamaya konuldu. Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçmek isteyen 72 bin Suriyeli, online başvuru yapıp ülkelerine geçecekleri tarihi sistem üzerinden belirledi. Ülkelerine geçmek için randevu alan Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı arkasında oluşturulan Gönderme Merkezi\'nde sıraya giriyor. Sabah saatlerinden itibaren İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler\'in, geçişlerine izin veriliyor.



Yağmur suları Zorba ailesini evsiz bıraktı

Erzurum\'da yaklaşık bir aydır etkili olan yağmur bereketiyle birlikte felaketlerini de beraberinde getirdi. Kent merkezinde büyük hasarlara yol açan sel suları 5 kişilik Zorba ailesini de evsiz bıraktı. Gece yarısı çöken evlerinin enkazında kalmaktan son anda kurtulan aile yakınlarının yanına yerleşti. Büyük oğlunun askerde olduğunu söyleyen anne Serap Zorba, \"Yuvamız az daha mezarımız olacaktı\" dedi. Merkez Yakutiye ilçesi, Kadana Mahallesi, Değirmen Meydan Sokakta oturan Zorba Ailesi büyük bir felaketin eşiğinden mucize eseri burunları bile kanamadan kurtuldu. 20 Mayıs günü gecekondu ve büyük bir bölümü kerpiçden yapılan iki katlı evlerinin oturma odası ve mutfağı yağan yağmurlara daha fazla dayanamayarak çöktü, yatak odasının da duvarları açıldı. Büyük bir gürültü ile uyanan Serap-Şenol Zorlu çifti ile iki çocuğu kendilerini kapıda buldu. Evin önünde birbirlerine sarılarak ağlayan ailenin yardımına komşuları koştu. Tek sevinçlerinin enkaz altında kimsenin kalmaması olduğunu belirten anne Serap Zorba şunları söyledi: \"Yıllarca yatalak olan kayınvalidem için aldığımız bakım parası ile geçiniyorduk. Dört ay önce ölünce hiçbir gelirimiz kalmadı. Eşim bulduğu gündelik işlerde çalışarak eve ancak ekmek getirebiliyor. Büyük oğlum asker. Evimiz yıkıldığında sahuru yapmış ve uyuyorduk. Deprem oluyor sandık ve kendimizi dışarı attık. Yağmur yağıyordu ve birbirimize sarılıp ağlamaya başladık. Yardımımıza komşularımız geldi. Bizleri evlerine aldılar. Eşyamın çoğu enkaz altında kaldı. Yağan yağmurlardan dolayı evin toprak damında küçük bir delik açılmıştı. Ama orayı onaracak paramız yoktu. Gecede başımıza yıkıldı. Yuvamız az daha mezarımız olacaktı. Tek sevincimiz hiçbirimize birşey olmaması. Bunada şükrediyoruz. Başımızın çaresine bakana kadar annem gile yerleştik. Yiyecek ekmek bulamazken evimizi onarmamız imkansız. Ne yapacağız bilemiyorum.\" İhbar üzerine eve gelen Büyükşehir Beldiyesine bağlı itfaiye ekipleri evin fotoğraflarını çekerek hasar tespit çalışmasında bulundu. İtfaiye evrleri evin kalan kısmının da yıkılabileceğini belirterek aileyi eve girmemeleri konusunda uyardı.

Afyonkarahisar\'da imece usulü iftar

Afyonkarahisar Belediyesi yemekhanesinde günlük 5 bin kişiye iftar veriliyor. İftar menüsünün malzemeleri ise imece usulü hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Afyonkarahisar\'da yaklaşık 15 yıldır imece usulü gelen yardımlardan her gün 5 bin kişilik yemek, belediye yemekhanesi tarafından pişirilerek iftar çadırlarında dağıtılıyor ve mahallelerde insanlara ulaştırılıyor. Kentin hayırsever insanları her gün iftar yemeğinin ihtiyaçlarını karşılamak için bazen maddi destek sağlıyor, bazen de getirdiği malzemelerle yemeğin yapılmasını sağlıyor.

37 KİŞİLİK EKİP HER GÜN ÇALIŞIYOR

Her gün 5 bin kişilik yemek Afyonkarahisar Belediyesi yemekhanesinde belediye personeli tarafından pişiriliyor. 37 kişilik pişirme ve dağıtma personeli, saat 11.00\'de başladıkları yemek mesaisini, iftar saatine, oruçlar açılana kadar devam ediyor.

7 AYRI NOKTADA DAĞITILIYOR

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ramazan ayının yardımlaşma duygularının zirveye çıktığı bir ay olduğunu belirterek, hayırseverlerin katkılarından bahsetti. Çoban, \"Manevi iklimin doya doya yaşandığı bir ay. Burada da sağ olsun Afyonkarahisar\'ın değerli hayırsever insanları, kadınları ve erkekleri neredeyse iftar çadırlarında kimi imkanına göre 500 kişilik, kimi 1000, kimi 3 bin kişilik iftar yemeği kapmak için yarışıyorlar diyebiliriz. Yaklaşık 15 yıldan beri devam eden bir gelenek bu çalışma. Ancak bizim dönemimizde 9 yıldır kapasiteyi arttırarak devam ediyor. Miktarı arttırdık ve şu an günlük 5 bin kişiye iftar yemeği çıkartıyoruz. 3 bin kişilik yemek, şehrimizin 7 ayrı noktada dağıtım istasyonu kurarak burada arkadaşlarımız bizzat mahallelerde yemek dağıtımını gerçekleştiriyor. 2 bin kişilik iftar yemeği de her gün steril kaplarda Afyonkarahisar merkezdeki iki ayrı iftar çadırında vatandaşımıza ikram ediliyor\" dedi.

\'2 YIL ÖNCESİNDEN TALEPTE BULUNAN İNSANLARIMIZ VAR\'

İftar çadırı ve yemek dağıtımının yanında mahalle iftarları da düzenlediklerini söyleyen Çoban, şöyle konuştu:

\"Yine ayrıca 5 bin kişilik yemeğin yanında biz şehrimizin on ayrı mahallesinde de mahalle iftarları düzenliyoruz. Bu iftarlarımıza da 500 ile 1200 kişi arasında vatandaşımız katılım gösteriyor. Bu giderlerin çok önemli bir kısmını hayırseverler karşılıyor. Yani kendileri hangi günün yemek giderlerini karşılayacaksa bize söylüyorlar. Özellikle Kadir Gecesi\'nin olduğu iftar yemeğini kapmak için çok çetin yarış oluyor. Hatta iki sene öncesinden 2019- 2020 yıllarının Kadir Gecesi iftar yemeğini karşılamak için başvuran hayırseverlerimiz bile var. Bu da Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin ne kadar bu konuya duyarlı olduğunun bir göstergesidir.\"

MENÜ BİR GÜN ÖNCEDEN BELİRLENİYOR

Belediye yemekhanesi baş aşçısı Osman Kılıç, 4 kişilik pişirme ekibiyle yemekleri hazırlamaya saat 11.00\'de başladıklarını söyledi. Kılıç, 10 kişilik hazırlama ekibinin de kendilerine destek olduğunu aktararak, \"Saat 07.00\'de pişirme işlemlerini bitirip, yarının hazırlıklarını tamamlamış oluyoruz. Pişirme işlemlerinin ardından dağıtım ekipleri ve paketleme ekipleri yemekleri steril şekilde saat 15.00\'te doldurmaya başlıyor. Her gün önceden belirlenen menüye göre yemekleri pişiriyoruz. Yemeklerin çeşitli olmasına önem veriyoruz. Dönüştürerek hazırlıyoruz. Her gün et yemeği yapıyoruz. Bazen et sote, bazen tavuk, mutlaka et yemeği hazırlıyoruz. Sebze yemekleriyle destekliyoruz\" diye konuştu.

Siirt\'te gündüz boş olan caddeler, iftar sonrası dolup taşıyor

Ramazan ayının gelmesi ile beraber Siirt kent merkezinde bulunan çok sayıda esnaf ve vatandaşlar, havaların sıcak olmasından dolayı gündüzleri öğlen saatlerine kadar evlerinden çıkmıyor. Kentte lokantaların büyük bölümü kapalı, oruç tutmayanlar ise evlerine gidip yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Gündüz hayalet şehrine dönen Siirt\'te iftar sonra ise büyük bir canlılık yaşanıyor. İftarlarını açan vatandaşlar iftar sonrası düzenlenen etkinliklere, park ve bahçelere akın ediyor.

Ramazan ayında sahur vaktine kadar dışarda olduklarını belirten Siirtli kadınlar, geceleri gündüze, gündüzlerin de gece gibi olduğunu söyledi. Ramazan ayında öğle saatlerine kadar yatarak dinlendiklerini ve öğleden sonra da ev işlerini yaparak zaman geçirdiklerini anlatan kadınlar, \"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayımız çok güzel geçiyor. Biz ev hanımları gündüzleri öğle saatlerine kadar yatıyoruz, öğleden sonra ev işleri ve iftar yemeği hazırlığına başlıyoruz. Zamanımızın çoğu bu şekilde geçiyor. İftarımızı açtıktan sonra da park ve bahçelere akın ediyoruz. Ancak son iki yıldır belediyenin organize ettiği şenlikler, bizler için büyük bir sosyal etkinlik oldu. Bizler iftar sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlen etkinliklere katılarak burada sahur vaktine kadar vakit geçiyoruz. Ramazan ayından önce Siirt\'te kadınlar bu saatte kadar dışarda kalmazdı\" dedi.

BAKKALLAR, FIRINLAR VE LOKANTALAR KAPALI

Yemek sektöründe hizmet veren Siirt esnafı, kent nüfusunun çoğunun oruçlu olduğunu, oruç tutmayanların ise evlerine giderek yemek ihtiyaçlarını giderdiği için işyerlerini iftar saatine kadar açmadıklarını söyledi. Siirtliler\'in büyük oranda oruç tuttuğunu anlatan vatandaşlar, \"Siirt\'te küçüğünden büyüğüne kadar tüm vatandaşlar oruç tutuyor. Bu sebepten ötürü kent merkezinde bulunan birçok lokantalar kapalıdır. Oruç tutmayan ve yemek ihtiyaçlarını gidermek isteyen çok sayıda vatandaş ise ramazan ayında evlerine giderek diriyorlar. Buda oruç tutan insanlara bir saygı gösterisidir. Lokantalar ise gündüzleri tam gün kapalıdır ancak iftar saatine doğru iş yelerini açarak vatandaşların iftar açmalarını bekliyorlar. Bu uygulama bir çok şehirde yok bazı şehirlerde lokantalar açık olduğunu görüyoruz ancak ilimizde böyle bir şey mümkün değildir\" diye konuştu.

SİİRTLİ KADINLAR MEYDANA AKIN EDİYOR

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, düzenledikleri 2\'inci Geleneksel Ramazan Ayı etkinliklerine özellikle Siirtli kadınların geldiğini ve burada sahur vaktine kadar kaldıklarını söyledi. Etkinliklerle ilgili bilgi veren Taşkın, \"Gördüğünüz gibi Siirt\'in Demokrasi Meydanında halkımızın büyük ilgisi katılımı ile ramazanın manevi iklimini en güzel bir şekilde hep birlikte yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi gecenin bu saatine rağmen vatandaşlarımızın bu katılımıyla keyifli bir zaman diliminden geçiyoruz. Allah huzurumuzu arttırsın gece yarılarına kadar özellikle bayanların çok ciddi ilgi gösterdiğini keyifle izliyoruz. Bu akşam ciddi bir yağmur olmasına rağmen değerli sanatçılarımızı izlemek üzere vatandaşlarımız ayrılmadılar. Yağmura rağmen müthiş bir kalabalık ile programlarımızı izlediler. Siirtli bayanlar burada sahur vaktine kadar zamanlarını rahat bir şekilde geçiriyorlar buda bizleri son derece memnun ediyor ve bu meydandan günde 2 bin kişiye iftar yemeği veriyoruz\" ifadesini kullandı.

Her gün bir yaşlı ile iftar yapıyorlar

Kızılay Tokat Şubesi bünyesindeki üniversite gençliği, Ramazan ayında her gün yalnız yaşayan bir yaşlının evine giderek birlikte iftar yapıyor. Kızılay gençleri, 14 yıl önce eşini kaybeden Kevser Özcan ile birlikte iftar yaptı. Özcan\'ın evini de temizleyen öğrenciler, sohbet ederek moral verdi.

Türk Kızılay Tokat Şubesine bağlı Genç Kızılay Tokat biriminde görevli üniversite öğrencileri Ramazan ayında kentte yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor. Ramazan ayı süresince, öğrenciler iftar saatine iki saat kala ziyarette bulundukları evde iftar için yemek hazırlarken, diğer yandan ise temizlik yapıyor. Üniversiteli öğrenciler bu kapsamda, Alipaşa Mahallesi\'nde oturan ve 14 yıl önce eşi Hasan Özcan\'ı kaybeden ve çocuğu olmayan Kevser Özcan\'a(70) misafir olarak, birlikte iftar yaptı. Öğrenciler evde temizlik yaptıktan sonra, Özcan\'ın yemeklerini hazırladı. Bu sırada bazıları da kendisiyle sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

\'KEŞKE HER AKŞAM GELSELER\'

Genç Kızılay Tokat İl Başkanı Öznur Yıldırım, her gün bir evde iftar yaptıklarını belirterek, \"Genç Kızılay İl Başkanlığı olarak, gıda kolilerimizi topladık. Gıda kolilerimizi dağıttığımız ailelerden olan ihtiyaç sahibi olan teyzemize getirdik. Onunla birlikte iftar yemeğimizi hazırladık. Orucumuzu açtık. Şimdi temizliğimizi yağacağız ve sahur yemeğini de hazırladıktan sonra ayrılacağız. Bundan sonra da uygulamamıza aynı şekilde devam edeceğiz\" dedi. Kızılay\'dan gelen gençleri evinde ağırlamaktan ve birlikte vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kevser Özcan ise teşekkür ederek, \"Keşke her akşam gelseler\" diye konuştu.

