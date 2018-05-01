DHA YURT BÜLTENİ - 5

Batman\'da yıldırım düştü: 64 koyun telef oldu

Batman\'ın Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü çevresinde otlanan koyun sürüsüne dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 64 koyun telef olurken, Suriye\'li çobanın ise, hafif yaralandığı belirtildi.

Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü çevresindeki 2 gündür etkili olan sağanak yağıştan sonra dün akşam saatlerinde otlanan koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 64 koyun telef olurken, Suriyeli olduğu öğrenilen çoban Beşir İbrahim ise hafif yaralandı. Beşpınar Köyü Muhtarı Mehmet Sevim Tan, köye 2 kilometre uzaklıkta düşen yıldırımın koyun sürüsüne isabet ettiğini belirtti. Hayvan sürüsünden 64 koyunun telef olduğunu söyleyen Muhtar Tan, \"Akşam saatleriydi. Karanlık iyice bastırmıştı. Büyük bir gök gürültüsü duyduk. Dışarı çıktığımızda yıldırımın sürü üzerine düştüğünü öğrendik. Köylülere ait hayvanların bir bölümü telef olmuştu. Suriyeli çobanı Allah korudu\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ylıdırım düşmesi sonucu telef olan koyunlar

-Köylülerin telef olan koyunlarla ilgili konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)

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Kasaptan et hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep\'in Nizip ilçesinde, yüzlerini maske ile gizleyen 5 kişinin kasaptan et çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Tahtani Mahallesi\'nde meydana geldi. Osman Ceylan\'a ait kasap dükkanının vitrin camının kırıldığını fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde kasap dükkanının vitrin camının kilit taşıyla kırıldığı belirlendi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinde de kasabın önüne araçla gelen yüzleri maske ile gizlenmiş 5 kişinin kilit taşı ile vitrin camını kırarak, bir gövde eti çaldıkları ve ardından yeniden iş yerine yöneldikleri sırada mahalle sakinlerinin olayı fark ettiğini anlayarak kaçtıkları görüldü.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Osman Ceylan ise hırsızların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşyeri dış cephe detay

-İşyerinin içinden çeşitli detaylar

-Hırsızların güvenlik kamerası çeşitli detaylar

-İşyeri yetkilisi Osman Ceylan Röp.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY/GAZİANTEP,(DHA)

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Konya\'da uyuşturucuya 7 tutuklama

Konya\'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7\'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, üç gün önce ortaklaşa düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7\'si, uyuşturucu ticareti yapmak ve temin etmek suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Zanlıların adliyeden çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)

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Renkli mezarlıklı köy



Muş\'un Hasköy ilçesine bağlı Elmabulak köyünde, yöre halkının büyük bölümünün okuma- yazma bilmemesi nedeniyle oluşturulan renkli mezarlar dikkat çekiyor.

Elmabulak köyünde oturan yaşlılar ile okuryazar olmayanların, aile üyelerinin mezarlarını kolay bulabilmesi için yapılan ve 200 yıl önceye dayanan uygulama, görenlerin ilgisini çekiyor. Sahipleri tarafından mezarı çevreleyen demirler, istenilen renge boyanıyor. Bu sayede yaşlılar ve okuma- yazma bilmeyenler, aile üyelerinin mezarlarını kolaylıkla buluyor. Hasköy Kız Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de bu geleneğin sürdürülmesi için proje hazırladı. İlçe ile köyün tanıtımının yapılması için kitapçıklar bastıracaklarını belirten coğrafya öğretmeni Ali Aydın, \"Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgilisini çeken renkli mezarlar geleneğinin sürdürülmesini istiyoruz. Yaklaşık 200 yıllık geleneği sürdüren aile sayısı, parmak sayısını geçmeyecek kadar. Amacımız, bu geleneğin sürdürülmesi ve mezarlığın hep böyle renkli kalması. Turistleri ilçemize ve köylerimize çekmek için tanıtımlar yapmaya başladık. Tarihi yerler ve doğal güzellikler yanında tanıtımlarımız arasında renkli mezarlık da bulunuyor. Mezar çevresine demir parmaklık yaptıracak para bulamayanlar, mezarın baş ve ayak ucundaki taşları boyuyor. Bu da ilgi çekiyor\" diye konuştu. Öğretmenleriyle birlikte gittikleri mezarlıkta, renkli mezarların hikayesini dinleyen öğrenciler ise bugün yaptırılan mezarların mermerden olduğuna, üzerine ölenlerin isimlerinin yazıldığına dikkat çekti. Öğrenciler, renkli mezarların yok olmaması için bu geleneği sürdürmeye çalışacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI:

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-Renkli mezarlardan görüntü

-Mezarlıktan görüntü

-Röportaj

-Öğrencilerin mezarlıkta çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)

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İshak Paşa Sarayı\'nın etrafında görsel şölen

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı’nın etrafında oluşan sis bulutları, güneşin doğuşuyla birlikte kartpostallık görüntü oluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren görsel şölen, güneşin tepeye çıkmasıyla son buldu.

Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre doğusunda, Osmanlı İmparatorluğu\'nun Lale Devri’ndeki son büyük anıt yapısı olan 234 yıllık İshak Paşa Sarayı’nın etrafında oluşan sis bulutları, sabah güneşinin doğuşuyla birlikte muhteşem görüntülere sahne oldu. Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu bünyesinde barındıran saray, etrafında toplanan sis bulutları ile adeta dans etti. Yaklaşık 2 saat süren görsel şölen, güneşin tepeye çıkmasıyla son buldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan 116 odalı İshak Paşa Sarayı’nın yapımı 99 yılda tamamlanmış.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güneşin doğuşu

-İshak Paşa Sarayı\'nın detaylı görüntüsü

-İshak Paşa Sarayı\'nın genel görüntüsü

-İshak Paşa Sarayı\'nı kaplayan sis bulutlarının görüntüsü

(Süre: 2.33 Dk)

Haber-Kamera: SEDAT BUDAK /DOĞUBAYAZIT, (AĞRI)

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ÖZEL-Anadolu\'nun göbeğinden dünyaya balık ihracı

İÇ Anadolu bölgesinde bulunan Kayseri, denize kıyısı olmamasına rağmen 38 tesiste yıllık 20 bin ton alabalık üretimi yaparak, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ,rekor sayılabilecek miktarda ihracat yapıyor.

Zamantı ve Kızılırmak nehirleri ile ,Yamula Barajı dahil kurulan 11 tesiste tonlarca balık yurtdışına ihraç oluyor. Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bekir Doğan, alabalık üretimiyle ilgili olarak, \"Burada bulunduğumuz alan Yamula Barajı olup, Kayseri\'nin alabalık üretimindeki merkez üssüdür. Mart ayı itibariyle başlayan alabalık hasatlarımıza hızla devam etmekteyiz. Bilindiği üzere Kayseri denize kenarı olmayan İç Anadolu\'nun gelişmiş sanayi şehirlerinden birisidir. Ancak, buna rağmen alabalık üretimiyle 2013 yılında elde ettiği Türkiye ikinciliği başarısını son 5 yılda sürdürerek ilk 5 içinde bu devamlılığı sağlamıştır. Projelendirilmiş 20 bin ton alabalık kapasitesinin neredeyse şuan itibariyle yüzde 25\'ini üretmeyi başaran Kayseri, alacağı yeni yatırımlarla ve teşviklerle bu kapasiteyi yüzde 100 kullanacak seviyeye gelmektedir. Üzerinde bulunduğumuz barajda toplam 12 adet tesis bulunmakla beraber bunlar alabalık hasatlarını Temmuz\'un 15\'ine kadar gerçekleştirip üretimi sonlandıracaklar\" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Doğan şöyle konuştu: \"Kayserimizde kaynak sularından dolayı en lezzetli alabalıklar yetişmektedir. Kayseri İç Anadolu\'da denize kıyısı olmayan iller arasında en güzel alabalığı yetiştirerek hem yurtiçinde hem de yurtdışında hazırlayıp sunmaktadır. Buradaki balıkların yaklaşık bin tonu Sivas Caddemizde bulunan restoranlarda tüketilmektedir. Geriye kalan yüzde 95 oranındaki balıklarımız ise işleme tesisi bulunan diğer illere gönderilerek orada yarı mamul ve tam mamul şeklinde ihraç edilmektedir. Son verilere göre 2017\'de toplam 56 ülkeye Kayseri\'den üretilmiş alabalıklar ihraç edilmiştir. Temennimiz odur ki kurulacak olan yeni işletme tesisleriyle bu ihracatı doğrudan doğruya Kayseri\'den gerçekleştirebiliriz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Yamula Barajından görüntü

-Yakalanan alabalıklardan görüntü

-Suyun içindeki alabalıklardan görüntü

-Bekir Doğan ile röportaj

-Havadan tesislerin görüntüsü

-Sudaki balıklar

-Balıkların yakalanması

-Genel detay

7 Dakika 22 Saniye / 981 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,(DHA)

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\'En Yeni Antalyalı\' kampanyası

Antalya\'da kamu hastanelerinde doğum yapan her bebeğe \'En Yeni Antalyalı\' kampanyası kapsamında doğum hediyesi verilecek. Kampanyanın startını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel birlikte verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in eşi Ebru Türel\'in adını verdiği \'En Yeni Antalyalı\' projesi hayata geçti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yeni doğan servisini ziyaret eden Türel çifti annelerle sohbet edip, hediye verdi.

Belediyeciliğin insanın hayata gözlerini açtığı andan itibaren başlayıp, ölümüne kadar devam ettiğini söyleyen Başkan Menderes Türel, “Dolayısıyla bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez bir kampanyaya başlıyoruz. Kamu hastanelerinde doğan annelerin çocuklarına \'En Yeni Antalyalı\' kampanyasını başlatıyoruz. Hepimiz farklı şehirlerde, farklı ülkelerde doğmuş olabiliriz. Ama bu bebeklerimiz Antalya\'da doğmak suretiyle en yeni Antalyalı olma unvanını hak ediyor. Bu kampanya kapsamında annelere küçük bir hediyemiz oluyor\" dedi.

PROJENİN MİMARI EBRU TÜREL

Bir bebek çantasının içerisinde, bebek battaniyesi veya pikesi, bebek yastığı ile bebeğin güncesi denilen bir kitapçığın bulunduğunu kaydeden Başkan Türel, “Kitapçığın içinde benim de ailelere mesajım yer alıyor. Onun içerisinde bebeğin annesinin karnını ilk ne zaman tekmelediğinden doğumuna, ne zaman yürüdüğüne, fotoğrafına kadar o bebeğin gelişimini hiçbir zaman unutturmayacak bir hatıra ve hatta kitaba dönüştürebilecek bir hediye veriyoruz. Bugün başladık. Bundan sonra devam edecek. İleride bu kampanyayı özel hastanelerde de uygulamayı düşünüyoruz. Bugün aynı zamanda işçi, emekçi bayramı. Kamu hastanelerinde başlatmamızın da önemi bu. Çünkü, kamu hastanelerinde genellikle emekçilerin, işçilerin aileleri de doğum yapıyor. Böyle bir güne denk getirilmesini de işçi ailesine katkı olarak görüyoruz. Bu sosyal projelerin mimarı da eşim Ebru Hanım. Bu da onun fikri. Bu vesile ile kendisine her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Ebru Türel ise Antalya\'da yaşayanların kendilerini farklı kökenli olarak adlandırmaktansa, bundan sonra Antalyalı olarak görmesi gerektiğini söyledi. Türel, kendisinin de İzmir\'den geldiğini, ancak sorduklarında Antalyalı olduğunu söylediğini sözlerine ekledi. Ziyaret sonunda 10 gün önce çocuğunun dünyaya geldiğini söyleyen TRT kameramanına da Türel çifti içerisinde hediyelerin bulunduğu çantayı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Menderes Türel ve eşinin doğum yapan annelerin odasına girişi

- Türel çiftinin annelere hediye vermesi

- Türel çiftinin hediyeleri çantadan çıkarıp, tekrar koyması

- Bebeklerden Türel çiftine pan

- Ziyaretlerden detay görüntüler

- Röp: Başkan Türel

- Röp: Ebru Türel

- Eşi doğum yapan TRT kameramanına çantanın verilmesinden görüntü

560 MB- 5.13\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)