DHA YURT BÜLTENİ - 5

Afrin\'de patlayıcı imhası sürüyor



Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin ve kırsalında güvenlik güçlerince, el yapımı patlayıcı ile bubi tuzaklarına yönelik arama tarama ve imha çalışmaları sürdürülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin\'i 18 Mart günü PKK/YPG\'li teröristlerden temizleyerek özgürleştirdi. Afrin\'ın kontrol altına alınmasının ardından güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların tespit ve imhasına başladı. Teröristlerin güvenlik güçleri ile sivil halkı hedef almak amacıyla Kezyan bölgesine döşediği 4 el yapımı patlayıcı, TSK birliklerinin arama tarama çalışması sırasında bulundu ve kontrollü şekilde imha edildi.

TÜNEL GİRİŞİNDE FÜNYE

TSK birliklerinin çalışma yürüttüğü Afrin\'in Şeyh Hadid bölgesinde ise teröristlere ait tünel bulundu. Güvenlik güçlerince arama yapılan tünelin girişlerinde de 10 elektrikli fünye bulundu. Tespit edilen fünyeler de güvenlik güçlerince imha edildi.

Haber:SURİYE, (DHA)

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Anadolu Farm, 8 ayda 90 milyon TL toplamış/EK



İNTERNET SİTESİNİN YÖNETİCİSİ DE GÖZALTINDA

Kayseri\'de, Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında internetteki Anadolu Farm adlı internet sitesinin yöneticisi İbrahim K. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim K., \'bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık\' suçlamasıyla sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haber:KAYSERİ,(DHA)

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Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nde ikinci gün-EK

DİJİTALLEŞMEYE 1,2 TRİLYON DOLAR HARCANDI

Corestrateji Kurucusu İhsan Elgin, araştırma şirketi IBC’nin raporuna göre dünyada şirketlerin dijitalleşmeye 1,2 trilyon dolar harcadıklarını belirtti. Panelde katılımcılar, endüstri 4.0’ın gündemde olduğu yeni dönemde iş dünyasının önündeki fırsatları konuştu. Moderatörlüğünü CoreStrateji Kurucusu İhsan Elgin’in yaptığı panele; Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu katıldı. CoreStrateji Kurucusu İhsan Elgin, araştırma şirketi IBC’nin raporuna göre dünyada şirketlerin dijitalleşmeye 1,2 trilyon dolar harcadıklarını belirtti.

Dijitalleşmeyi “aracısızlaşmaö olarak tanımlayan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dijitalleşmeyle bir değer yaratma sürecindeki bazı halkaların gereksiz kaldığını, bunun aynı geçmişteki makineleşme sürecine benzediğini belirtti. Bali, “Bizden sonraki nesiller, biz bankacıları çok iyi mevduat topladığımız için takdir etmeyecekler. Teknolojiyi yakaladığımız için ve teknolojiyi kullanarak işimizi nasıl geliştirdiğimize bakıp bizi değerlendirecekler. ABD’de Silikon Vadisi’nde birkaç senedir bir AR-GE merkezimiz var. Çin ve Londra’da da teknoloji ofisleri kuruyoruz. 155 milyon dolar yatırımla bir veri merkezini hayata geçirdik. Bankamızda teknoloji danışma kurulu kurdukö dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM DİSİPLİNLER ARASI BİR KONU

Şirketlerin kurum içindeki girişimcilerin önünü açmasının çok önemli olduğunu belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yerleşik ve hiyerarşik yapılarda bunu gerçekleştirmek daha zor, ama bu kültürü kurum içinde yaymak gerekiyor. Dijital dönüşüm bir IT projesi değildir. Dijital dönüşüm disiplinler arası bir konu. Şirketteki tüm fonksiyonları ilgilendiriyor. Şirketin tepe yönetiminin de konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Koç Holding olarak üst yönetimi Silikon Vadisi’ndeki bazı etkinliklere gönderip kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Çin hem ölçek olarak hem de devlet politikalarıyla önümüzdeki dönem belirleyici aktör olacak. Çin’deki patent başvuruları ABD’nin üç katıö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ CANLI VERİLDİ

Haber:BURSA (DHA)

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Eşiyle tartıştı, 3 kattan atladı

Antalya\'da, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşi İdris A. (30) ile tartışan Rengin A. (28), oturduğu apartmanın 3\'üncü katındaki daireden kendini atması sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre geçen perşembe günü eşiyle kavga eden İdris A. hakkında dün uzaklaştırma kararı verildi. Kararın ardından bu sabah eve eşyaları almaya gelen İdris A., eşi Rengin A. ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinir krizi geçiren Rengin A., 3\'üncü kattaki dairenin penceresine kendini boşluğa bıraktı.

Eşini yakalamak için hamle yapan ancak başaramayan İdris A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Rengin A., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyonetiyle ambulansı takip ederek hastaneye gelen İdris A., eşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İdris A., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Sekiz yıldır evli olan çiftin 2 çocuğu olduğu kaydedildi. İdris A. ilk ifadesinde uzaklaştırma kararından sonra eşyalarını toplamaya geldiğini, eşiyle boşanma konusunu konuşmak istediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı kadın ambulanstan inişi

-Sedye üzerinde sütyenli acile girişi

-Acil dış plan

-Kadının oğlu ile fotoğraflı

-Detaylar

\"37 MB// 57 SN\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)



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Kız arkadaş kavgasında öldürülen çocuk toprağa verildi

Adana\'da kız arkadaş tartışmasında Ö.T. (17) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen 8\'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman (15) toprağa verildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi\'ndeki 80\'inci Yıl Ortaokulu önünde dün, iddiaya göre 8\'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman ile bir süre önce okulla ilişiği kesilen Ö.T. arasında kız arkadaş yüzünden kavga çıktı. Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçakla Tamer Salman\'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Salman, götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLDÜĞÜ AKŞAM DEFNEDİLDİ

Tamer Salman\'ın ailesi, dün akşam saatlerinde otopsisi tamamlanan Tamer Salman\'ın cenazesini Adana Adli Tıp Kurumu\'ndan aldı. Salman\'ın cenazesini Küçükoba Mezarlığı\'na götüren acılı aile, gözyaşları arasında defnetti. Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan katil zanlısı Ö.T.\'nin ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Mezarlıktan genel ve detay görüntüler

SÜRE:32\" BOYUT:32MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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Trafik kazaları MOBESE\'ye yansıdı

Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinde farklı tarihlerde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan trafik kazaları MOBESE\'ye saniye saniye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, \"Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi\" notuyla paylaşılan kaza anlarının görüntülerinde, yaşanan kazalar, saniye saniye görüntülendi. Türkiye\'de çeşitli şehirlerde ve farklı tarihlerde, yaşanan trafik kazaları MOBESE\'ye yansıdı. Kazaların bir çoğuna aşırı hızın neden olduğuna dikkat çekilirken yayaların da karıştığı kazaların olduğu görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Mobese kameraları

-Yaşanan kazalar

-Otomobillerin yayalara çarpması

-Genel ve detay

Görüntü boyutu: 59.8 MB

Haber:DİYARBAKIR,(DHA)

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Uluslararası Bisiklet Yarışları Gaziantep\'te başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu\'nun düzenlediği \'Gaziantep Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası Yarışları\' start aldı.

Alleben Göleti\'nde 29 kilometrelik yarış organizasyonun startını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek vererek sporculara başarılar diledi. Organizasyona Mehmet Şimşek\'in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kutlu ve çok sayıda sporcu katıldı. 3 gün devam edecek olan yarışmalara 5 ülkeden yaklaşık 673 bisikletçi katılım gösterdi. Yarışmaların ilk gününde elit kategorisinde \'zamana karşı\' yarışan bisikletçiler ikinci günde \'noktadan noktaya\' kategorisinde ter dökecek. Yarışmaların başlamasının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek\'e \'Gaziantep Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası Genel Klasman\' lider forması verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Şimşek\'in sporcularla selamlaşması

- Yarışmanın başlatılması

- Mehmet Şimşek\'e forma verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)