DHA YURT BÜLTENİ - 5

ABD Adana Konsolosluğu\'na saldırı hazırlığındaki DEAŞ\'lı, \'Rakka\'da drift yapan tankçı\' çıktı

Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Adana Konsolosluğu\'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 15\'i Suriyeli 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmed K.\'nin, sosyal medyada görüntüleri yayınlanan, Suriye\'nin Rakka kentinde tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart günü terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, sabah saatlerinde, bazı evlere baskın yaptı. Özel harekat, asayiş şube ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı operasyonlarda evlere, kapıların koçbaşı ile kırılmasıyla girildi. Operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15\'si Suriyeli 19 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ\'IN \'DRİFT YAPAN TANKÇI\'SI ÇIKTI

Emniyete getirilen Ahmed K.\'nin, terör örgütü DEAŞ\'ın sözde tankçısı olduğu belirtildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde Ahmet K.\'nin, Rakka\'da yol ortasında tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı. Ziyad Ö.\'nün ise ülkesindeki iç savaştan önce Lazkiye\'deki karakolda polis olarak görev yaptığı belirlendi. Ziyad Ö.\'nün, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yakalandığını ve zorla savaştırıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Tankla drift yapan teröristlerin görüntüsü

- Operasyonda görüntüler

- Özel harekat polislerinin eve baskın yapması

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Bir zanlının çıkarılması

- Zanlının arapça konuşması

- Zırhlı araca bindirilmesi

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmeleri

- Polislerin arasında yürümeleri



SÜRE: 02\'11\" BOYUT: 134 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Halep\'te saldırıda yaralanan bebeği, Türk doktorları kurtardı

Gaziantep\'te Hatem Hastanesi\'ne getirilen, Halep\'te bombalı araç saldırısında yaralanan 8 aylık Abdul İhal Kenavıs doktorların çabalarıyla kurtarıldı. Abdul İhal bebeğe çocuğu olmayan hastane personeli Erçin Sakatoğlu sahip çıktı.

Halep\'te 15 gün önce yaşanan bombalı saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kafatasında kırıklar oluşan 5 kişilik ailenin en küçüğü 8 aylık Abdul İhal Kenavıs, Gaziantep\'te bulunan Hatem Hastanesi\'nde tedavi altına alınarak doktorların çabasıyla hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edilecek seviyeye getirildi. Ailesi sınırdan Türkiye\'ye geçmesine izin verilmeyen bebeğin bakımını yoğun bakımı personeli olan ve çocuğu olması için tedavi gören Erçin Sakatoğlu üstlendi. Sakatoğlu Abdul İhal\'e kıyafet, biberon ve patik alarak ailesinin yokluğunu aratmadı.

Bebeğin geldiği zaman durumunun kritik olduğunu belirten Hatem Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç, \"Çocuk geldiğinde solunumu çok zayıftı. Tansiyon neredeyse alamıyorduk ve yüzü gözü şiş durumdaydı. Çocuğun beyninin her tarafında yaygın kanamalar vardı. İşin özü bu çocuk geldiğinde kurtulacağı yönünde bir öngörümüz yoktu. Hem çocuğun çabası hem de bizim anestezi ekibimizin gayretiyle çocuk gördüğünüz gibi tepki verir duruma geldi\" dedi.

Abdul İhal bebeğin artık beslendiğini ve hareket ettiğini ifade eden Hatem Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Ahmet Şükrü Derker ise \"Toparlaması 11-12 gün kadar sürdü. Solunum cihazından ayırmak oldukça zor bir süreçti. Fakat çok şükür şu an kendisi beslenebiliyor ve hareket edebiliyor. Taburcu olacak seviyeye getirmek benim ve ekibim adına ciddi bir gurur vesilesi oldu. Başındaki şişlik çok fazla basınca maruz kalmış olmasından kaynaklı bir durumdu. Yüz ve gözünde hafif sıyrıklar ve ezikler vardı. Bunlar çok çabuk toparladı en büyük şansı çocuk olması\" diye konuştu.

Bebekle yakından ilgilenen ve bakımlarını kendisi yapan yoğun bakım personeli Erçin Sakatoğlu, \"Daha öncede bu tür hastalarımız oluyordu. Bu bebek ilk geldiğinde çok kötüydü. Hiç umut yoktu ama ona umut olduk. Solunum cihazından ayrıldı ve şu anda hayata döndü. Artık mamasını veriyoruz ve kıyafetler aldık kendisine. Ben tüm çocukları severim. Çocuklar başkadır bir de özellikle bunların anne babaları yok, kimseleri yok. Burada ziyaret saatinde herkesin ziyaretçileri geliyor ama bunların kimsesi gelmiyor üzülüyoruz. Onun için biz bu bebeğin ailesi, ziyaretçileri, anne ve babası olduk. Geldiğinde kıyafetleri yoktu. Gidip kıyafetlerini aldık, patikler aldık. Hastanenin hemen karşısında park var dışarıda böyle çocukları görüyordum hepsi böyle anne babalarıyla oynuyorlardı. Gelip baktığımızda bu çocuğun üzerinde kıyafet yoktu. Gidip kıyafet, biberon, emzik gibi şeyler aldık. Ben de evliyim şuanda çocuğumuzun olması için bir tedavi sürecindeyiz inşallah olacak\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralanan bebek

- Bebeğin muayene edilmesi

- Tevfik Güç\'ün konuşması

- Ahmet Şükrü Derken\'in konuşması

- Erçin Sakatoğlu konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 301 MB

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)



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Karaman\'da yumruklu, sopalı kavga: 5 yaralı

Karaman\'da iki grup arasında iddiaya göre borç- alacak yüzünden çıkan yumruklu ve sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. Recep S. (27), ağabeyleri Mustafa Serdar S.(30) ve İsmail S.(32), iddiaya göre aralarında borç- alacak konusu bulunan karşılaştıkları Selim Ç. (41) ve oğlu Ahmet Ali Ç. (23) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp sopalı ve yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Buğday çalan hırsızlar, kiraladıkları otomobil sayesinde yakalandı

Karaman\'da köylerden yaklaşık 1 ton buğday çalan 2 kişi, kiraladıkları otomobil sayesinde yakalandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı, bazı köylerde arazi ve depolardan buğday çalındığına yönelik ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, en son Kılbasan köyünden çalınan 1 ton buğdayla ilgili araştırma başlattı. Köydeki kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, olay günü köyden bir otomobilin geçtiğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma aynı otomobilin buğday pazarı bölgesinde de güvenlik kamera kayıtlarında görülmesi üzerine aracın O.A. ve K.T.C tarafından kiralandığını belirledi. Jandarma düzenlediği operasyonda O.A. ve K.T.C.\'yi gözaltına aldı. Son çalınan 1 ton buğdayda çuvallar içinde ele geçirildi.

2 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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6 ameliyatlı İmaddin, hayata sımsıkı tutundu

Antalya\'da 3 yaşındaki İmaddin Özçiçek\'in anne karnında 5 aylıkken başlayan hikayesi, tam bir yaşama tutunma öyküsü. Sezaryen doğumdan 12 saat sonra 5 operasyon geçiren, taburcu edildikten 3 ay sonra çalışmayan sağ böbreği alınan İmaddin, mesane çıkışı olmadığı için yeni bir ameliyata hazırlanıyor.

Antalya\'da oturan kenpo karateci Tarkan Özçiçek (43) ve uluslararası karate hakemi Faslı Sihem Özçiçek\'in (35) ilk bebeği olan İmaddin\'in hikayesi, anne karnında 5 aylıkken başladı. Hastalığı nedeniyle sezaryenle 7.5 aylık dünyaya gelen İmaddin, doğumdan 12 saat sonra alındığı ameliyathanede, 4.5 saatte 5 müdahaleyle yaşama tutundu. Minik bebeğin olmayan oniki parmak bağırsağı düzeltildi, beslenmesinin sağlanması için sonda konuldu, mesane darlığına müdahale edildi, sol testisindeki tümör alındı ve sağ tarafındaki fıtığı dikildi. Geçirdiği ameliyatlardan sonra yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınan minik İmaddin\'in tedavisi bir süre de burada devam ettikten sonra taburcu edildi. Mesane darlığı nedeniyle idrar çıkışında sorun yaşayan İmaddin 3 aylık olana kadar tedavi edildi, ancak çalışmayan sağ böbreği ameliyatla alındı. Şu an 3 yaşında olan İmaddin\'in tek böbreği yüzde 30 kapasiteyle çalışırken, mesane darlığı nedeniyle yeni bir ameliyata daha hazırlanıyor.

HİKAYEMİZ MUTLU SONLANDI

Yaşadıkları zor sürece, geçirdikleri sıkıntılara rağmen şükreden Sihem Özçiçek, \"İmaddin ile hikayemiz kötü başladı ama güzel bitti\" dedi. Sihem Özçiçek, \"Çok kötü bir tecrübe oldu bu. İmaddin bizim ilk çocuğumuz. Çok ameliyat oldu. Bizim hayatımız çok zordu. Kötü günler geçirdik. Çok ağladık ama elhamdülillah şimdi oğlumuz daha rahat daha mutlu\" dedi.

\'ALLAH\'TAN ÜMİT KESİLMEZ DEDİK VE SADECE DUA ETTİK\'

Yaşadıklarını anlatırken gözleri dolan Tarkan Özçiçek ise \"İmaddin\'in doğumdan bugüne yüzlerce fotoğrafı var. Zaman zaman eşimle birlikte bu fotoğraflara bakarak neler yaşadığımızı bir kez daha hatırlayıp bugünkü halimize şükrediyoruz\" diye konuştu. Tarkan Özçiçek, \"Çocuğumuzda sorunlar olduğunu söylediklerinde Allah\'tan ümit kesilmez dedik ve dua etmekten başka bir şey yapamadık\" dedi. Tanı konulduktan sonra doktorların doğum öncesi gerekli tedbirleri aldıklarını ve bebeğin hastalık nedeniyle 7.5 aylıkken sezaryenle dünyaya geldiğini belirten Özçiçek şunları anlattı:

\"Biz bebeklerin birer melek olduğuna inanıyoruz. İmaddin\'e tek seferde, aynı anda 5 ameliyat yapıldı. Çok şükür geçti o günler. Mesaneyle ilgili de ameliyat oldu ama şu anda vücut ameliyata cevap vermediği için mesane kapalı. Bize eğitim verdiler, günde 6 kez idrarı manuel olarak alıyoruz. 3 aylıkken maalesef böbreğinin birini kaybetti. Şimdi yüzde 30 çalışan tek böbrekle yaşıyor. Bu böbreği de kaybetmemek için, diyalize girmesini önlemek için uğraşıyoruz.\" Yaşadıkları tüm sorunlara rağmen İmaddin\'in bugünlere geldiğini belirten Tarkan Özçiçek, \"Şükürler olsun Allah\'a sıkıntılarımız geçmişte kaldı\" dedi.

ARTIK KOCAMAN DELİKANLI OLDU

İmaddin\'in ameliyatlarını gerçekleştiren Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü\'nden Op.Dr. Hakkı İrgil ise İmaddin\'in mesane çıkışıyla ilgili yeni bir ameliyat daha olacağını belirtirken, \"İmaddin artık kocaman bir delikanlı oldu. Bizim ziyaretimize geliyor. Bu da bizim çok hoşuma gidiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İmaddin\'in anne ve babasıyla birlikte görüntüsü

-İmaddin\'in masada resim yaparken görüntüsü

-İmaddin\'in İngilizce olarak \'I Love You\' demesi, elleriyle kalp yapması

-Op.Dr.Hakkı İrgil\'in İmaddin\'i sevmesi, onunla konuşması

-Op.Dr. Hakkı İrgil ile röportaj

-Op.Dr. Hakkı İrgil\'in bilgisayarda duodenal atrezi ile ilgili röntgenleri göstermesi

-Baba Tarkan Özçiçek birlikte İmaddin\'in görüntüsü

-Baba Tarkan Özçiçek ile röportaj

-Anne Sihem Özçiçek ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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İran sınırında donmuş iki ceset bulundu



Van\'ın Başkale ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın bir noktada 1\'i kadın, 2 kişinin donmuş cesetleri bulundu. Cesetlerin, yurda yasa dışı yollarla girmeye çayışan kaçaklara ait olabileceği tahmin ediliyor.

Başkale\'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, karlar içerisinde, yabancı uyruklu 1\'i kadın, 2 kişinin donmuş cestleri ile karşılaştı. Otopsi için Van\'a gönderilen cesetlerin, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan kaçaklara ait olabileceği belirtildi.

Haber:Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)

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Vatandaşlar köye inen kurtları kovaladı

Bayburt’ta köye inen ve paniğe neden olan 3 kurt, vatandaşlar tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç olay, Bayburt’un Yukarı Kırcı köyünde yaşandı. Köye inen 3 kurt paniğe neden oldu. Hayvanlarına saldırmasından endişe eden vatandaşlar kurtları kovalamaya başladı. Bir süre kovaladıkları kurtlar ara yollara girerek gözden kayboldu. O anlar köydeki güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtların köyde görüntüsü

-Vatandaşların kovalaması

-Güvenlik kamera görüntüleri

Haber: BAYBURT,(DHA)

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Sivas\'ta 600 öğrenciden şehitler için anlamlı koreografi

Sivas\'ta Atatürk Anadolu Lisesi 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle Türkiye Haritası koreografisi yaptı.

Kent merkezinde eğitim veren Atatürk Anadolu Lisesi, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle okul bahçesinde koreografi yaptı. 600 öğrencinin katıldığı koreografi için öğrenciler 1 hafta boyunca çalıştı. Bedenleriyle okul bahçesinde Türkiye haritası oluşturan öğrenciler ayrıca \'Önce Vatan\' yazdı. Koreografi hakkında bilgi veren Okul müdürü Haluk Doğan, \"Bunu yapmamızda iki temel mesajımız vardı. Bunlardan birincisi öğrenciler bedenleriyle Türkiye haritasını çizdi. Bu bedenler var oldukça bu vatan bölünmez mesajını verdiler. Sonra \'Önce vatan\' dediler. Çünkü vatan olmadan devlet olmaz mesajını verdiler. \'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır( mesajını vermeye çalıştılar. Bu sebepten dolayı öğrenci ve öğretmenlerimizin emeklerine teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun\" dedi.

\'BUNU YAPMAKTAN ONUR DUYDUK\'

Koreografide görev alan öğrencilerden Musa Karakaş şehitleri anmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, \"Çok güzel bir çalışma oldu. Okul olarak bunu yapmaktan onur duyduk. Şehitlerimize ve Afrin\'de süren operasyonlarla askerimize destek vermek istedik\" dedi. Şengül Yetkin ise, \"Milli birlik beraberlik için güzel bir etkinlik oldu. Kendimize geldik. Gençlik olarak kötü gidişimiz için bu bizim dönüm noktamız oldu. Çok güzel bir uygulamaydı. Bunları herkese aşılamamız lazım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun hazırladığı koreografinin görütüleri

-Okul müdürünün konuşması

-Öğrencilerin konuşmaları

(387 mb)

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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Tinerci yuvasıydı, modern mesire alanı oldu



Siirt\'in tarihi yerlerinden biriyken tinercilerin mekânı haline gelen ve zaman zaman intihar olaylarının yaşandığı Delikli Taş (Rasıl Hacar); Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı\'nın hazırladığı proje ile modern bir mesire alanına dönüştü. Bölgeye hâkim bir yerde bulunan Delikli Taş, yapılan çalışmalardan sonra halka açılırken, ihale usulü olarak işletmesini alan İshak Yargıcı, daha önce Delikli Taş\'ın her kesimden insanın hafta sonunu geçirdiği modern bir mesire alanına dönüştüğünü söyledi. Genç Toplular Girişimciler Derneği Başkanı İsmail Gülek ise piknik alanına artık bisiklet turları düzenlendiğini anlatarak, herkesi hafta sonu tatili için bölgeye davet etti.

Kentin tarihi yerlerinden Delikli Taş, atıl duruma geldikten sonra tinerciler tarafından kullanılan ve intihar olaylarının da yaşandığı yer haline dönüştü. Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan proje ile mesire alanı haline getirilen Delikli Taş bölgesi, bahar ve yaz mevsimlerinde halkın akın ettiği bir alan oldu. İhale usulü olarak mesire alanının işletmesini alan İshak Yargıcı, \"İl dışından birçok doğasever buraya gelerek manzaraya hayran kalıyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor. Daha önce burası aileler için pek güvenli yer olamadığı için gelinmezdi ve daha çok tinercilerin uğrak yeri idi. Burayı işlettiğim için çok mutluyum. Buraya yeni bir restoran yapmaktayım ve bu bittiğinde buraya gelecek olan aileler yemeklerini Mezopotamya manzarası ve Botan manzarası eşliğinde yeme şansı yakalayacaklardır\" dedi. Manzarayı izlemeye gelenleri de uyaran Yargıcı, \"Bu manzarayı gören birçok vatandaş yapılan tel örgüleri atlayarak burada hatıra fotoğrafı çekmek istiyor. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen vatandaşlar uyarılarımıza aldırmıyorlar. Daha önce burada gerek intihar eden ve gerekse nergis çiçekleri toplamak isteyen birçok vatandaşımız düşerek hayatını kaybetti. Biz işletmeciler olarak bu konuda yapılan bu tehlikeli fotoğraf çekimine karşıyız. Ancak, uyarılarımız dikkate alınmıyor\" diye konuştu. Kurtalan ilçesinde öğretmenlik yapan Onur Şahin ise daha önce güvenli olmadığı için bölgeye gelmediğini, ancak güvenliğin sağlanmasından sonra şimdi tesiste yer bulabilmek için sabah erken saatlerde geldiğini ifade etti. Şahin, \"İlçede 3 yıldır sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Daha önce burada gelmek neredeyse imkânsızdı. Ancak, yapılan restorasyon çalışması neticesine modern bir mesire alanına çevrildi ve ben ve arkadaşlarım hafta sonunu burada iyi bir zaman geçirmek için geldik\" dedi. Botan Vadisi\'ni Siirt\'in tanıtım videolarında izleme şansı yakaladıklarını ancak hiç görmediğini belirten Psikolojik Danışman Rehber Öğretmeni Hanife Avşar da \"Bu eşsiz manzarayı daha önce televizyonlar ve internet ortamında izlerdik ancak bugün buraya gelerek kendi gözlerimiz ile gördük. Gerçekten buralar çok güzel ve herkesin buralara gelip görmesi gerekir. Biz de buraya gelerek bin metre yükseklikte piknik ve çay keyfi yaptık\" diye konuştu. Ziyaretçilerden İsmail Gülek ise piknik alanına artık bisiklet turları düzenlendiğini anlatarak, şunları söyledi: \"Rasıl Hacar dediğimiz tarihi alanlarımızdan yere genç girişimciler olarak çeşitli bisiklet turları düzenliyoruz. Amacımız sağlıklı yaşam ve bisikleti buraya sürdük. Hemen hemen her hafta sonu buraya geliyoruz. Bazen 30 bazen de 50 bisiklet kullanıcısı ile buraya gelerek piknik yapıyoruz. Burayı düzenleyen yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Daha önce buralara gelmek yürek işi idi ancak şimdi özellikle bayan sporcularımız burayı tercih ediyorlar ve bisikletle buralara gelmek istiyorlar. Güvenlik konusunda içimiz rahat olduğundan ötürü buralara daha çok gelmeyi hedefliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Taş Başının genel görüntüsü

-Taş Başı üzerinde yamaç paraşütü yapan sporular

-Piknik alanına akın eden vatandaşlar

-Bin metre yükseklikte piknik yapan yerli ve yabancı vatandaşların görüntüsü

-Manzara karşısında oturun vatandaşların görüntüsü

-Bin metre yükseklikte hatıra fotoğraflı çektiren aileler

-Bisiklet ile Taş başına gelenlerin görüntüsü

-Piknik yapan öğretmenler ile röportaj

-İşletme sahibi ile röportaj

-Uçurum kenarında oturan ailelerin manzara eşliğinde çay içmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)

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Beyaz\'ın kamera şakası yaptığı balmumu müzesine yoğun ilgi

Şovmen Beyazıt Öztürk\'ün bir süre önce Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte kendilerini balmumu heykelmiş gibi gösterip ziyaretçilere kamera şakası yaptıkları Eskişehir\'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi\'ne ilgi arttı. Ziyaretçiler Atatürk, siyasi parti liderleri, Türk ve yabancı sanatçılar ile Beyazıt Öztürk\'ün de aralarında bulunduğu balmumu heykellerin önünde bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Çoğunluğu Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan balmumu heykellerin sergilendiği \'Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi\' 19 Mayıs 2013 tarihinde Eskişehir\'de açıldı. Aralarında Atatürk, Türk ve yabancı devlet adamları ile sanatçılar, cumhurbaşkanları, siyasi parti liderleri, sporcular, işadamları ve gazetecilerin de olduğu müzede 196 adet balmumu heykel bulunuyor. Müzeyi açıldığından buyana yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret etti. Giriş ücreti tam 12 lira, öğrenci 6 lira olan müzede elde edilen gelir, kimsesiz kızlar ile engelli çocukların eğitimi için harcanıyor.

İLGİ ARTTI

Müzeye olan ilgi, bir süre önce Beyazıt Öztürk\'ün oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte kendilerini balmumu heykelmiş gibi gösterip ziyaretçilere kamera şakası yapmaları, bunun da Kanal D\'deki programda yayınlanmasıyla daha da arttı. Müzeyi ziyaret edenler buradaki balmumu heykellerin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bazı ziyaretçiler de Beyazıt Öztürk\'ün balmumu heykeline bakıp yanında çekim yapıyor.

1,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi sorumlusu Nurcan Canalp, müzenin sadece Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelenlerin değil, yurtdışından gelen turistlerin de ilgisini çektiğini söyledi. Canalp şöyle konuştu: \"Burası Türkiye\'nin en büyük balmumu eserler müzesi. 196 balmumu heykelimiz var. Açıldığımız günden itibaren yaklaşık bir milyon 500 bine yakın ziyaretçiye ulaştık. Tiyatro, sinema yıldızlarımız, Hollywood\'un yıldızları bu müzede sergileniyor. Müzedeki bütün heykellerimize yoğun ilgi görüyor. Ama bir heykel var ki gerek Türkiye\'den, gerekse yurtdışından gelen turistlerin büyük bir ilgisiyle karşılaşıyoruz. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün heykeli. Eskişehir\'deki bu güzellikler Türkiye\'de herkesin ilgisini çekiyor. Müzedeki bütün heykeller Büyükşehir Belediye başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve öğrencileri tarafından yapılmıştır. Yılmaz Büyükerşen bu konuda çok güzel bir incelik gösterdi ve büyükşehir belediye meclis kararı ile müzeden elde edilen geliri kimsesiz kız çocukları ve engelli çocukların eğitim giderlerine aktarılmasını sağladı.\"

Görüntü dökümü:

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-Müzedeki balmumu heykellerin,

-Beyazıt Öztürk\'ün balmumu heykelinin,

-Ziyaretçilerin müze ile ilgili konuşmaları,

-Müze sorumlusu Nurcan Canalp\'ın konuşması,

-Müzenin dışında içeriye girmek için kuyrukta bekleyenlerin görüntüsü

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

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Akdamar Adası\'nda doyumsuz bahar manzarası

Van Gölü\'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006\'da restore edilerek yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi\'nin de bulunduğu Akdamar Adası, baharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Badem ağaçlarının çiçek açması, adanın yeşil örtüsü, Van Gölü\'nün maviliği ve dağlardaki beyaz kar örtüsü, adayı ziyarete gelenlere muhteşem bir tablo sunuyor.

Van Gölü içerisinde bulunan Akdamar Adası\'nda bahar ayı ile birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Van Gölü\'nün mavi suları, Artos Dağı\'nın üzerindeki beyaz karlar ve badem ağaçlarının çiçekleri fotoğraf karalerine kartpostal gibi yansıdı. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası ve tarihi Akdamar Kilisesi, bahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Teknelerle 20 dakikalık bir yolculukla gidilen adayı çiçekler içinde gören ziyaretçiler, manzaraya hayran kaldıklarını belirtirken, il dışından gelen vatandaşlar adayı çok beğendiklerini söyledi. Geçmişten tecrübesi bulunanlar ise badem ağaçlarının bu yıl erken çiçek açtığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tekne ile Akdamar Adası\'na gidiş

-Karlı dağlardan ve Türk Bayrağından görüntü

-Akdamar Adası\'ndan genel görüntü

-Adaya gelen ziyaretçilerden görüntüler

-Çiçek açan badem ağaçları

-Kiliseden görüntüler

-Adaya gelen ziyaretçilerle ropörtaj

-Çiçek açan ağaçlardan ve kiliseden detaylar

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)



