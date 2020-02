DHA YURT BÜLTENİ - 4

CHP\'den \'sıkılmadık el, girilmedik ev bırakmayın\' talimatı



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetimi, Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova ilçe örgütlerini ziyaret etti. Yücel, örgütten kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden her kesimi kucaklayarak çalışmalarını istedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, örgüt ziyaretlerinde mahalle temsilcilerini çok önemsediğini belirterek, parti içi yarışın bittiğini bundan sonra genel ve yerel seçimlere odaklanacaklarını belirterek, \"Biz demokrasiyi en iyi şekilde işleten bir partiyiz. Ancak demokrasi her kafadan bir ses çıkması, partilimizi ve partimizi olur olmaz eleştirmek ve kamuoyu önünde tartışılır hale getirmek değildir. Bu konuda sizlerden dikkatli olmanızı rica ediyorum. Partimizi kamuoyunda, basın veya sosyal medya üzerinden tartışılır hale getirmemeliyiz. Dava adamları olarak, hedefimiz sadece partimizin 2019\'da iktidara taşınması olmalı\" dedi. CHP\'li Yücel, örgüte mesajlarını şöyle sürdürdü:\"CHP iktidarı artık çok yakın. Bu bilinçle çalışmalıyız. Sıkılmadık el, girilmedik ev bırakmamalıyız. Bu yolda kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden her kesimi kucaklamalıyız. Genel Başkanımızın özellikle salı günleri meclis grup konuşmasındaki mesajlarını, söylemlerini takip etmeli bunları çalışmalarımızda kullanmalıyız. Genel seçimlerdeki başarı yerelden geçer. Yerelde başta kaybettiğimiz 8 ilçe olmak üzere 30 ilçede ve büyükşehirde yerel yönetimleri kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Yereldeki başarımız bizleri genel seçimlerde de iktidara taşıyacaktır.

Haber:İZMİR, (DHA)

Kayseri merkezli 18 ilde 85 askeri personele FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 37\'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personele bu sabah operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhariyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Kayseri merkezli 18 ilde çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 38\'i hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılan 2\'si ihraç, 2\'si emekli, 6\'sı okullardan ilişiği kesilen askeri öğrenci, 37\'si muvazzaf olmak üzere toplam 85 askeri personelin yakalanması yönünde çalışma başlatıldı. hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden gözaltına alınanlar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki adli tabipliğe getirildikten sonra , Emniyet müdürlüğüne götürüldü

Alanya\'da terör operasyonunda 11 gözaltı

Antalya\'nın Alanya ilçesinde polisin terör operasyonunda 3\'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medyada propaganda yaptıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sözde Akdeniz ve Ege açılımı kapsamında faaliyet yürütüp ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları, bunlara yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon yaptı. Operasyonda Perihan Y., Abdullah Ö., Nurcan Ö., Mehmet K., Fatih Ş., Neval K. eylem gerçekleştirmek amacıyla bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu, yardım ve yataklık yaptığı; Mehmet Şirin F., Kenan Y., Deniz A., Abdurrahman A. Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlar yaptığı suçlamalarıyla; Bilal B. ise Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi\'nce \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile fişek, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'e ait kitaplar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Alanya Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

ÖZEL-164 bin liraya, yeni yüzüne kavuşmayı bekliyor

Mersin\'de, 8 yıl önce evlerinde çıkan yangında yüzü yanan Hakkı Seyfettin Kılıç (11), yeni yüzüne sahip olup yeniden aynaya bakabilmek için 164 bin TL\'ye ihtiyacı var.

Yangından sonra uzun süren bir tedaviye rağmen yüzde 70 engelli duruma gelen Kılıç, yüzünde oluşan yanık nedeniyle eve kapalı bir yaşam sürmeye başladı. Seri olarak yapılacak 3 ameliyat sonrası hayalindeki yüzüne kavuşma şansı olan küçük çocuk, ameliyat masrafı olan 164 bin lirayı bulmak için yardım bekliyor. Sosyal hayatında diğer çocuklar tarafından dışlanan Kılıç, içine kapanık bir hale gelince ailesi tarafından 2 kanarya alındı. Arkadaşı olmayınca odasında \'Gazi\' ve \'Sarışın\' adını verdiği kanaryaları ile ilgilenen Kılıç, yeni yüzüne kavuşup yeniden sokakta oynayacağı günün hayali ile yaşıyor. Yardım çağrısında bulunan Kılıç, \"Yüzüm yandığı için dışarı çıkamıyorum. Çıkınca çocukların ve insanların gözü benim üzerimde oluyor. Evde kalmayı, odamda kuşlarımla zaman geçirmeyi daha çok seviyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum. çocuklar beni görünce korkup kaçıyor. Sürekli soruyorlar bana. Artık dışarı çıkmak, her çocuk gibi top oynamak, denize gitmek, koşmak, arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Günümün büyük bölümünü evde geçiriyorum. Okula gideceğim zamanlar dışarı çıkıyorum\" dedi. Arkadaşı olmadığı için kuşları ile sohbet eden Kılıç, \"En iyi dostum kuşlarım. Sarışın ve Gazi. Arkadaşlarım olmadığı için kuşlarım benim arkadaşım kankam oldu. her şeyimi onlarla paylaşıyorum, sohbet ediyorum. Onlarla oynuyorum. Bir vatandaşın, devlet büyüklerimin çıkıp benim ameliyatımı üstlenmesini istiyorum. 3 ameliyatta eski yüzüme kavuşacağım ama bunun için 164 bin TL gerekiyor. Artık bende diğer çocuklar gibi yaşamak istiyorum. Lütfen bana yardım edin\" diye konuştu. Oğlunun 3 seri ameliyat sonrası yeni yüzü ve hayatına kavuşacağını söyleyen baba Cihan Kılıç ise şöyle konuştu: \"Valiliğin verdiği yardım ile oğlumu Bodrum\'a muayeneye götürdüm. Doktor beyin dünyada tek olduğunu söylediler. Oğlumu muayene etti ve Hakkı\'ya söz verdi. Kirpiğine kadar yapılacağını, eskisinden daha yakışıklı olacağını söyledi. Bu da içimizde bir umut yeşertti. 3 ameliyat sonrasında Hakkı\'nın yeni yüzüne kavuşacağını söyledi ve 165 bin TL fiyat çıkarıldı. Bu parayı bulmamız imkansız. Yardım bekliyoruz.\"

==========================================

Mersin\'de \'Bit Pazarı\'na operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan ve \'bit pazarı\' olarak tabir edilen çarşıdaki iş yerlerine operasyon düzenledi.

Merkez Akdeniz İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan çarşıya yönelik yapılan operasyonda 13 işyeri, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından arandı. E.E. isimli şahsın iş yerinden 737 adet cinsel içerikli hap ve jel, 39 bin 600 adet tatlandırıcı ibareli kaçak hap, 428 kilogram kaçak çay, 74 kilogram kıyılmış tütün, 16.3 kilogram nargile tütünü, 44 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüphelilerden E.E isimli sahış gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

==========================================

Yavru köpeği işkence yaparak öldürdü

Adapazarı\'nda, alkollü bir kişi yavru köpeği defalarca yere fırlatıp işkence yaparak öldürdü. Kan donduran anları güvenlik kamerası kaydederken, vatandaşlar şikayette bulundu.

Olay önceki gün, Adapazarı Tuzla Mahallesi\'nde iş yerlerinin bulunduğu bir caddede meydana geldi. İsminin E.T olduğu öğrenilen kişi yoldan geçen yavru sokak köpeği yakaladı. Alkollü olması nedeniyle ayakta zor duran kişi, hayvanı işkence yaparak öldürdü. Olayın duyulması üzerine sokakta bulunan esnaflardan biri güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde şok manzarayla karşılaştı. Görüntülerde ayakta durmakta zorlanan kişinin yavru köpeği eliyle havada çevirip yere fırlattığı ve bunu defalarca tekrarladığı görüldü. İşkenceci şahsın yavru köpeği kuyruğundan ve kafasından tutarak havada asılı beklediği de kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar hemen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne şikayet dilekçesi vererek, bu kişinin yakalanması için başvuruda bulundu. Bölgede çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde ise yine aynı şahıs olduğu değerlendirilen elinde bira şişesi olan kişinin kafasından tuttuğu kedi leşini vatandaşlara gösterdiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devletten aldığı 6 inekle ailesini geçindiriyor

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde 3 çocuk annesi Kadriye Karaca(34), rahatsızlığı nedeniyle eşi çalışamadığı için Genç Çiftçi projesinden aldığı 6 inekten elde ettiği süt, yoğurt, peynir ve tereyağ satarak geçimini sağlıyor. En büyük hayalinin büyüyerek bir çiftlik kurmak olduğunu söyleyen Karaca, mahalledeki diğer kadınlara da örnek oluyor.

Saray ilçesine bağlı Sefaalan Mahallesi\'nde oturan Erkan Karaca, 3 yıl önce odun keserken yanlışlıkla bir elinin parmaklarını keserek kaybetti. Çalışamaz duruma gelen Erkan Karaca\'nın eşi Kadriye Karaca, büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen Sefaalan\'da muhtar ve çevredekilerin önerisiyle 2 yıl önce \'Genç Çiftçi\' projesine katılarak devletten 6 inek aldı.Baktığı ineklerden süt daha sonra yoğurt, peynir ve tereyağ elde ederek satan Karaca, ailesinin geçimini de bu iş sayesinde sağladı.

EN BÜYÜK HAYALİ ÇİFTLİK KURMAK

En büyük hayalinin bir çiftlik kurmak olduğunu ifade eden Kadriye Karaca, 6 inekle başladığı projeyi büyütmek istediğini söyledi. Kadınlar için zor görünen hayvan bakmanın aslında çok kolay olduğunu kaydeden Karaca, \"Sabah kalkıyorum onlara bakıyorum. Otlarını veriyorum, sularını veriyorum. Dışarıya salıyorum, geziyorlar. Bir zorluğu yok, böyle bir işe girmeyi muhtarımız önerdi. Beyimde çalışmadığı için Genç Çiftçi projesinde devletimiz de inek verdi. Altı tane inek aldık. Büyütmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle zor bir tarafı yok. Süt elde ediyoruz yoğurt, peynir, tereyağ yaparak satıp bunlarla geçiniyoruz. Özellikle tereyağ çok talep var. Ekşimiğe de aynı şekilde talep var. Hedefimde şuan için inek sayısını iki katına çıkarmak var\" dedi. Genç kadınları projeye başvurmaları için teşvik ettiğini anlatan Karaca, \"Burada kadın arkadaşlarımıza bunu söyledik. Bu işe girmelerini anlattım. Onlarda müracaat edecekler ve bu projeden yararlanacak. Zor görünse de çevremizdeki kadınlar bu işi yapabilir ve ailelerinin geçimlerini sağlayabilirler\" diye konuştu.

Aşkları engel tanımadı

İnternet üzerinden 10 yıl önce tanışan ortopedik engelli Rizeli İlknur Mercan (40) ile tekerlekli sandalyeye bağımlı Nevşehirli Abdullah Yolyapan\'ın (40) arkadaşlıkları aşka dönüştü. Abdullah ile İlknur, düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Rize\'de bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan ortopedik engelli İlknur Mercan İnternet üzerinden 10 yıl önce tekerlekli sandalyeye bağımlı kendisi gibi memur Nevşehirli Abdullah Yolyapan ile tanıştı. İkilinin İnternet üzerinden yıllarca sürdürdükleri arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili, 3 yıl önce evlilik kararı aldı. Kısa bir süre öncede nişanlanan Abdullah ile İlknur, önceki akşam düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Çift, el ele tutarak girdiği salonda davetliler tarafından alkışlandı.

‘ENGELİMİZ OLDUĞUNA İNANMIYORUZ’

Uzun bir arkadaşlıkları olduğunu ve evlenmeye karar verdiklerini anlatan İlknur Mercan, \"Çok heyecanlı ve mutluyuz. Biz kendimizle çok barışığız ve bir engelimiz olduğuna inanmıyoruz. Kimse engelleri ile yaşamasın, engelleri aşsınlar. Engel her yerde var. Ama öncelikle kafa ve gönül bir olsun, sonra hiçbir engel yok. Kendileri ile barışık olsunlar. Yakaladıkları aşkında sonuna kadar peşine gitsinler. Biz öyle yaptık.ö dedi. Abdullah Yolyapan da çok mutlu olduğunu belirterek \"Allah bize bunu nasip etti. Mutlu yuvamızda uzun süre sağlıkla yaşamak istiyoruz\" diyerek kendisi gibi olanlara engelleri aşmayı tavsiye etti.

2 bin 350 kiloya ulaştığı boğasını kontrol edemez hale geldi

Artvin\'in Yusufeli ilçesinde Hasan Dayanç\'a ait boğa, 2 bin 350 kilograma ulaştı. Sahibi, dev cüssesi ile güçlükle kontrol etmekte zorlandığı boğayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini açıkladı.

Yusufeli ilçesinde oturan besici Hasan Dayanç\'ın \'Poyraz\' adını verdiği boğası 2 bin 350 kilograma ulaştı. Sahibi, arpa, mısır, kuru üzüm ve pekmezle beslediği dev cüsseye ulaşan boğayı kontrol etmekte zorlanır hale geldi. Ahırından çıkarıldığında sahibine zor anlar yaşatan boğa güçlükle tutulabiliyor, ahırına ise yine komşularının yardımıyla geri sokulabiliyor. Hasan Dayanç özenle bakıp beslediği boğasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini açıkladı. Boğaya evladı gibi baktığını anlatan Hasan Dayanç, \"Kilosu 2 bin 350 kilodur. Boyu ise 3 metre 10 santimetre oldu. Çok özel baktım. Bakımı ile ben ilgileniyorum. Gece yarısı bile yanına gelip tımarını yaparım. Arpa, mısır, kuru üzüm, pekmez ile besledim. Bu kiloya getirmek için çok hizmet ettim\" dedi. Hasan Dayanç, boğayı kurban bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmek istediğini açıkladı.

Hasankeyf\'te, yeni yerleşime tahliye yaklaşıyor

Batman\'da, yapımı devam eden Ilısu baraj gölü altında kalacak olan tarihi Hasenkeyf ilçesinin yeni yerleşim birimine taşınmasına sayılı günler kaldı. Belediye binası yeni yerleşim yerine taşınırken, Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, \"Yeni yerleşim biriminde çalışmaların yüzde 70\'i tamamlandı. Ayrıca yeni Hasankeyf\'te Raman, Dicle, Eyyubi ve Kültür mahallelerini kurduk. Kaledeki Küçük Saray ve Büyük Saray\'da daha sonra restorasyon çalışmaları yapılacak\"dedi.

Ilısu barajı altında kalacak olan tarihi hasankeyf ilçesinde yeni yerleşim yerine taşınma işlemleri devam ederken, 1972 yılından beri eski yerleşim biriminde hizmet veren Belediye binası geçen hafta yeni yere taşındı. Yeni yerleşim biriminde hizmet vermeye başlayan Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, yeni makamında çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Kusen, \"710 Konutun sahibi belli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1-2 ay içinde müstakil evlerin dağıtımını yapacak. Eski çarşıdaki 100 esnaf tahliye tebligatını aldı. Bu esnaflarımız için önlem alınmalıydı. İnsanların ekonomik kaybının karşılanması lazım. Belediye olarak en son taşınan kurum olduk\"dedi. Hasankeyf\'te taşınacak eserler arasında yer alan İmam Abdullah Zaviyesi\'nin etrafındaki 57 mezarın yeni yerleşim birimindeki mezarlığa taşındığını da kaydeden Başkan Kusen, \"Zaviye etrafında taşınacak daha çok mezar var ama ilk etapta türbenin taşınacağı yol güzergahındaki mezarlar kaldırıldı. Hasankeyf\'te daha önce iki mahallemiz vardı. Yeni yerleşim biriminde çalışmaların yüzde 70\'i tamamlandı. Ayrıca yeni Hasankeyf\'te Raman, Dicle, Eyyubi ve Kültür mahallelerini kurduk. Kaledeki Küçük Saray ve Büyük Saray\'da daha sonra restorasyon çalışmaları yapılacak\"diye konuştu.

TARİHİ ESERLER KÜLTÜR PARKINA

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, eski yerleşim birimindeki bazı tarihi eserlerin yeni yerleşim birimindeki yarım adaya taşınacağını söyledi. Dicle nehri kıyısındaki İmam Abdullah Zaviyesi\'nin yanı sıra Osmanlı Hamamı, Orta Kapı ile El-Rızık Cami\'nin yeni yerleşim birimi yakınındaki yarım ada halindeki Kültür Parkı\'na taşınacağını belirten Kusen, \"Bu dört önemli eserin ardından Eyyubi Sultan Süleyman Camisi\'de taşınacak. Kalede kalan eserlerin ise restorasyonu daha sonra yapılacak\"dedi.

ÖZEL-Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk

ANKARA\'dan başlayıp 25 saatlik yolculuk sonunda Kars\'a ulaşan Doğu Ekspresi, son yılların en popüler gezisi olarak büyük ilgisi çekiyor. Tren yolculuğu yapanların paylaştığı fotoğraf ve videolar nedeniyle ilginin büyüdüğü yolculuk, pek çok kişinin hayalini süslüyor.

Antalya\'dan kasım ayından bu yana toplam 180 doğaseverin katıldığı 6 gezi gerçekleştiren profesyonel rehber ve dağcı Cuma gök, Doğu Ekspresi ile Kars\'a yolculuğun son iki yıldır büyük ilgi çektiğini söyledi. Ankara- Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi\'nin iki yıl önce zarar ettiği gerekçesiyle seferin kaldırılmasının düşünüldüğünü hatırlatan Cuma Gök, 25 saatlik yolculuğun masalsı bir yanı olduğunu ve yolculuğa ilginin sosyal medya aracılığıyla kartopu gibi büyüdüğünü söyledi. Gök, “Çok bakir bir coğrafyada 300\'e yakın tünelden giriş çıkış yapılıyor. Kar manzarası muhteşem. Tren göl ve nehir kenarlarından geçiyor. Fotoğraf tutkunları için müthiş manzaralar var\" dedi.

TCDD Taşımacılık\'a ait bir hızlı tren olan Doğu Ekspresi\'nin güzergahının Ankara\'dan başlayarak sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurun, Kars olarak devam ettiğini belirten Gök, “Ankara\'dan Kars\'a 25 saatte ulaşılıyor. Tren yolculuğunun nostaljisi bu yolculuğun büyüsünü daha da artırıyor\" dedi. Cuma Gök, Kars gezisinde Kars Kalesi, Kars Arkeoloji Müzesi, UNESCO Dünya Miras Listesi\'nde yer alan Ani Antik Kenti, Kars Çayı üzerinde bulunan 16. yüzyıldan kalma Taş Köprü, Kars ve Ardahan sınırları içerisinde kalan 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü\'nün ziyaret edildiğini belirtirken, Doğu Anadolu Bölgesi\'nde bulunan en büyük tatlı su gölü olan ve kış mevsiminde buz tutan Çıldır Gölü\'nde atlı kızaklarla gezmenin ise geziye katılanların büyük ilgisini çektiğini anlattı. Gök, gezi kapsamında Sarıkamış\'ın da ziyaret edildiğini kaydetti. Yoğun talep nedeniyle Devlet Demir Yolları\'nın (DDY) vagon sayısının yetersiz kalması nedeniyle ek vagonlar konulduğunu sözlerine ekleyen Cuma Gök, Antalya\'dan onlarca gezginin bu geziye katılmak için sıra beklediğini kaydetti. Gök, çok fazla talep olması nedeniyle DDY\'nin gruplara belli kontenjan verdiğini de sözlerine ekledi.

