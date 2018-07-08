DHA YURT BÜLTENİ - 3

1 - ÖZEL- Şarjdaki cep telefonu bomba gibi patladı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde Ahmet Cirit\'in şarjda olan telefonu, bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın, aile tarafından söndürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Cirit\'in şarjda bıraktığı cep telefonu, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte evde yangın çıkarken, mahalle sakinleri yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet Cirit, ailesi ve komşularıyla birlikte yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

Yangın nedeniyle eşyaları yanan Ahmet Cirit\'in eşi Hatice Cirit, sinir krizi geçirdi. Cirit\'e ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Ahmet Cirit, evdeki eşyaların yandığını belirterek, Telefon şarjdaydı, bir anda bomba gibi patladı. Sanırım bataryası patladı. Patlamanın etkisi ile evde yangın çıktı, itfaiyeye haber verdik dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiyenin olay yerine gelmesi

- Patlayan cep telefonu

- Ahmet Cirit ile röp.

- Yanan eşyaların evden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ- (DHA)

498 MB



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Köprülü Kanyon\'da rafting heyecanı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü (Olukluköprü) Kanyon Milli Parkı, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı binlerce rafting tutkununa ev sahipliği yapıyor. Yaz- kış 5 derece su sıcaklığına sahip kanyonda, rafting botları turistlerle dolup taşıyor.

Antalya\'ya 85 kilometre uzaklıktaki Köprülü Kanyon Milli Parkı, yerli ve yabancı rafting tutkunlarını ağırlıyor. Yemşeyil doğası, sedir ormanları, Kapadokya\'daki peri bacalarına benzeyen taş oluşumları, 100 metre derinliğindeki vadisi Köprü Çayı üzerindeki eski taş köprüyle dikkati çeken Köprülü Kanyon, özellikle İranlı ve Rus turistlerden ilgi görüyor. Rafting turlarına katılan yerli ve yabancı tatilciler, yaz- kış 5 derece sıcaklığa sahip, deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre yüksekteki Köprü Çayı\'nda adrenalin dolu anlar yaşıyor.

BUZ GİBİ SUDA EĞLENCE

Rafting botlarına binen turistler, rehberlerin yönlendirmesiyle su savaşları yapıyor, şarkılar eşliğinde kürek çekerek akıntıyla mücadele ediyor. 6, 8 ve 10\'ar kişilik gruplar halinde botlara biten turistler, profesyonel rehberlerinin yardımıyla zorlu rafting rotasında ilerliyor. Kanyonun farklı noktalarında şiddetlenen akıntının oluşturduğu dalgaların arasında buz gibi suyun eğlencesini yaşayan turistlerin kahkahaları fotoğraf karelerine yansıyor. 7 ve 10 kilometre arasında değişen iki parkurda gün içinde yüzlerce rafting botu geçiş yapıyor.

TURİSTLERİN İLGİSİ YÜKSEK

Rus pazarı ağırlıklı çalışan Aktifraft işletmecisi Süleyman Aksu, sezonu açtıklarını söyledi. Tatil için Antalya ve çevresini seçen turistlerin ilgisinin yüksek olduğunu hatırlatan Aksu, \"Bölge turizmi için Köprülü Kanyon çok önemli. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kere rafting yapan bir sonraki tatilinde yine geliyor. İşletmeme 6 kez üst üste her yaz tatilinde gelen müşterilerim var. Bir turist altı kez aynı etkinliği tatilinde yapıyorsa bu verdiği önemi, eğlendiğini, güzel zaman geçirdiğinin işaretidir\" dedi.

BAŞLANGIÇ NOKTASI TARİHİ KÖPRÜ

Rafting turunun kanyondaki tarihi köprünün altındaki bir metrelik suyun içinde başladığını anlatan Aksu, \"Gruplar ilk önce tarihi köprünün altına getiriliyor. Burada suda yürüyüş yaparak soğuk suya hazırlıyoruz. Ardından fotoğraf çekimi yapılıyor ve kanyonun başlangıç noktasına yürüyoruz. Botlara yerleşen turistler, rehber eşliğinde kanyonun azgın sularına giriş yapıyor\" diye konuştu.

YÜZME VE YEMEK MOLASI

Su yolu boyunca mola yerleri oluşturulan kanyonda, kürek çekmekten yorulan tatilciler, 10\'ar dakikalık molalar veriyor. Burada hazırlanan platformlardan buz gibi suya atlayan tatilciler, eğlenceyi doyasıya yaşıyor. Tam bir turun 3 saate yakın sürdüğü Köprülü Kanyon\'da, rafting macerası yemek ile son buluyor.

Kanyona ilk kez geldiğini belirten Polonyalı Janelca Hele, \"Aslında biraz korkuyorum. Yol boyunca kanyonu izledim. Suyun görkemli görünümü beni ürküttü, heyecanlıyım. Fakat manzara ve atmosfer çok güzel\" dedi.

Aktifraft bünyesinde 15 yıla yakın süredir tur rehberi olarak çalışan Süleyman Çelik ise \"Korkulacak bir şey yok. Turistler çok eğleniyor. Kimi yerde suyun debisi kuvvetli. Fakat tüm güvenlik önlemleri alınarak raftinge çıkıyoruz. Burada turistlerin tek yaşayacağı şey, eğlence, adrenalin ve buz gibi suda serinlemek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kanyondan görüntü

- Turistlerden görüntü

- Drone görüntüleri

- Köylülerden görüntü

- RÖP 1: Süleyman Aksu

- RÖP 2: Janelca Hele

- Botlardan ve su içerisindeki turistlerden görüntü

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

561 MB /// 05.00 (HD)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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3 - ÖZEL - Duvar ile kayalık arasına sıkışan \'Kibar\'ı itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde evin duvarı ile kayalık arasında sıkışan \'Kibar\' adındaki buzağıyı itfaiye ekibi kurtardı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Arıklar Mahallesi\'nde yaşayan Durmuş Cinkara\'nın buzağısı, evin yanında otlarken ayağı kayıp evin ev ile kayalık arasına düşüp sıkıştı. Cinkara, Kibar ismini verdiği buzağı sıkıştığı yerden çıkarmak için çok uğraştı, ancak bir sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, uzun süren çalışma sonunda Kibar\'ı sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Buzağının kurtarılmasına çok sevinen Durmuş Cinkara, itfaiye erlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyenin olay yerine gelmesi

- Durmuş Cinkara ve ekiplerin çalışması

- Kibar\'ın kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

457 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4 - Köpeğini ezen sürücüyü 250 dakikalık kamera görüntülerinden belirledi



TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Burak Eren (25), evlerinin önünde Shiwa isimli köpeğine çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsünü, polis gibi iz sürerek buldu. Sokak üzerinde işyerlerine ait kameraların görüntülerini 250 dakika izleyen Eren, aracın plakasını tespit ederek, sürücüsü hakkında şikayette bulundu.

Çorlu\'nun Reşadiye Mahallesi Mandıracı Sokak üzerindeki oturan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Burak Eren\'in 3,5 yıldır evinde baktığı Cavalier King Charles cinsi Shiwa isimli köpeğine, sokak üzerinde bir hafta önce bir hafif ticari araç çarparak ölümüne neden oldu. Köpeğe çarpan sürücü olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Köpeğin ölümünden büyük üzüntü duyan Burak Eren, çarpan sürücüyü bulmak için dedektif gibi iz sürdü. Sokak üzerinde bulunan 10 ayrı işyerine ait güvenlik kameraları görüntülerini toplayan Eren, yaklaşık 250 dakika görüntü izledikten sonra köpeğine çarpan aracın plakasını tespit etti. Polis, şikayet üzerine sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Köpeğine çarparak ölümüne neden aracın görüntülerini de beraberinde Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne götüren Burak Eren, sürücüsü hakkında şikayette bulundu. Olay günü köpeğinin tuvaletini yapması için tasmasını çıkardığını belirten Eren, şunları söyledi

Yolda geziyordu, hatta yanında başka köpekler de vardı. Bu sırada bir araç üzerinden geçti. Can acısıyla yanıma gelmesiyle düşüp kaldı. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken hemen veterinere götürdüm ve burada kurtarılamadı. Veteriner köpeğin üzerinden araç geçmesiyle kaburga kemiklerinin kırılması sonucu iç kanamayla öldüğünü söyledi. Ben de bunun üzerine sokakta bulunan işyerlerine ait 10 güvenlik kamerasında 250 dakikalık bir görüntüyü izledim. Köpeğimin üzerinden geçen aracın plakasını tespit edince polise davacı, şikayetçi oldum. Ben en azından aracı kullanan kişiden şunu beklerdim. Bir şeyin üzerinden geçiyorsunuz ve aracınız da bunu hissediyorsunuz neden durmadınız Bu bir hayvan olmayabilirdi. Bir çocuk olsaydı yine kaçacak mıydı merak ediyorum. Sonuna kadar dava nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağım. Siyasilerin artık hayvan hakları konusunda daha ağır kanunlar çıkarması gerekiyor. Bu kadar basit olmamalı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Aracın köpeğe çarpması

-Aracın gitmesi

-Köpeğin sahibi Burak Eren ile röp.

-Eren\'in köpeğiyle çekilmiş görüntüleri

-Köpeğin fotoları

-Eren\'in görüntüleri incelemesi

-Eren\'in görüntüleri anlatması

-Eren\'in kedisi ile oynaması

Detaylar

Haber-Kamera Mehmet YİRUN- ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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5 - Aidat ödemeyen komşu için asansöre şifre koydular

ADANA\'da, apartman yönetimi, kat sakini ev sahibinin 60 lira olan aidatı ödememesi üzerine asansöre şifreli sistem taktırdı. Yönetim, 16 dairesi olan apartmanda sadece bir tek kişinin aidat ödemediğini, her şeye sorun çıkarttığını ileri sürerken, mağdur olduğunu belirten Serap Avan Uçar (33) da yönetimin hesaplarının şeffaf olmadığını iddia etti.

Merkez Çukurova ilçesinde oturan memur Serap Avan Uçar, apartman yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle aylık 60 TL olan aidatlarını ödemedi. Bunun üzerine apartman yönetimi, asansöre şifreli sistem taktırdı. Binada bulunan 16 daireden 15\'ine şifre verilirken 8\'inci katta oturan Serap Avan Uçar\'a şifre verilmedi, komşuları da aidat ödememesine tepki gösterdiği Uçar ile şifreyi de paylaşmadı.

Yönetimin gelir gider hesaplarında şeffaflık bulunmadığı gerekçesiyle apartman yöneticisiyle sorunlar yaşadığı için aidat ödemediğini belirten Serap Avan Uçar, şifre sisteminin hukuka aykırı olduğunu ve 8. katta oturduğu için zorluklar yaşadığını belirterek apartman yöneticisine dava açacağını söyledi. Serap Avan Uçar, 2.5 yıldan beri bu apartmanda oturduklarını ve geldikleri günden itibaren sorunlarla mücadele ettiklerini belirterek şöyle dedi:

MAĞDUR OLDUK

\"Mevcut yönetim öncesindeki yönetici sorunlara müdahil olmadı. Biz hep kendi başımıza mücadele ettik. Sonrasında gelen yönetici de aynıydı. Geldiğimiz ilk gün elektrik problemi yaşadık. Resmi yollara başvuru yaptık. Sonuç alamadık. Yeni gelen yönetici yapılanlardan ve şikâyetlerimizden ötürü bizi tamamen suçlar nitelikte konuştu. Yönetim olarak sorumlulukları var. Gelir giderleri yayınlaması gerekiyor. Bununla ilgili bilgi vermiyor. Ben yöneticiye doldurması için bu konuyla ilgili evraklar da verdim. Buna rağmen yapmadı ve nedense hep bizi suçladı. Biz yine gelir gider dökümü yayınlanmıyor ve usulsüzlük yapılacak diye aidat ödememeye karar verdik\" diye konuştu.

YÖNETİM: SADECE O DAİRE AİDAT ÖDEMİYOR

Apartman yönetimi ise 16 daire olan binada sadece ev sahibi Serap Avan Uçar\'ın aidatlarını ödemediğini, hatta binanın ortak elektrik borucunu bile ödemediği için kendilerine düşen payı da diğer kat sakinlerinin ödemek zorunda kaldığını ileri sürdü. Binada sade bu kat sakini ile sorun yaşandığını belirten yönetim, \"16 dairenin 15\'i ortak hareket ediyor, sorumluluklarını yerine getiriyor. Ama bir daire sakini her şeye problem çıkartıp, ödeme yapmıyor. Biz de daire sakinleri olarak böyle bir çözüm ürettik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Apartman panosundaki yazı

- Bir apartman sakininin yazıyı okuması

- Yürüyerek merdivenlerden çıkması

- Apartman sakini Serap Avan Uçar\'ın konuşması

- Serap Avan Uçar\'dan detay görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Nuri PİR/ADANA, (DHA)

258 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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6 - ATM\'nin altında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ve polisi seferber etti

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde bir banka şubesinin otomatik para çekme makinesinin (ATM) altına girerek, mahsur kalan yavru kedi, çocukların fark ederek aileleri aracılığıyla ihbar etmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Keşan\'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki Şehitlik Parkı önünde bulunan ATM\'nin alüminyum sacla kaplı alt bölümüne giren yavru kedi burada mahsur kaldı. Çevrede oyun oynayan çocuklar, mahsur kalan yavru kediyi kendi çabalarıyla dışarı çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine çocuklar durumu ailelerine anlattı.

Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı kaza kırım ekibi sevk edildi. Yavru kedinin ATM\'nin altında sıkışması nedeniyle durum banka yetkililerine de bildirildi. Banka yetkilileri de olay yerine gelerek tedbir amaçlı bekledi. Yavru kedinin annesi olduğu tahmin edilen bir kedi ise ATM\'nin başından ayrılmadı.

İtfaiye ekibi, demir kesme makasıyla ATM\'nin alt kısmındaki alüminyum sacın bir bölümünü kesti. Çalışma sırasında korkan yavru kedi, kabloların arasına girerek saklandı. İtfaiye ve polis ekipleri, el feneri yardımıyla uzun süre kediyi dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine yavru kedinin dışarı çıkması için kesilen kısma bir tabak içerisinde sosis ve kaşar peyniri bırakıldı. Yavru kedi, bir süre sonra saklandığı yerden hızla dışarı çıkarak, annesiyle birlikte gözden kayboldu. Kedinin ATM\'nin altından kurtarılmasıyla ekipler de normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların ATM\'nin altındaki kediyi kurtarmak istemesi

-Polis ve itfaiyenin ATM\'nin altını incelemesi

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Anne kedinin ATM yanında beklemesi

-İtfaiyenin ATM\'nin altındaki sacı kesmesi

-El fenerleriyle kediyi çıkarmaya çalışmaları

-Kesilen kısma sosis ve kaşar peyniri bırakılması

-Kabloların arasında saklanan kedi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

357 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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7 - Teion antik kenti, kazıların 12\'nci yılında havadan görüntülendi

ZONGULDAK,(DHA)- Zonguldak\'ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Filyos Beldesi’nde, M.Ö. 6\'ncı yüzyılda kurulduğu ve M.S. 13\'üncü yüzyıla kadar yerleşimin bulunduğu tahmin edilen Teion Antik Kenti\'nde kazı çalışmaları 12\'nci yılında havadan görüntülendi. Kazma, kürek, çapa ve fırça ile son derece dikkatli şekilde yapılan kazılarda görev alan öğrenciler titizlikle çalışıyor.

Karadeniz\'in tarihine önemli katkılar sunacağı düşünülen, Filyos Kalesi içerisinde bulunan Teion Antik Kenti\'ndeki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği\'nin desteğiyle 2006 yılında başladı. 60 hektarlık alanın geçen 11 yılında yapılan kazılarda çeşitli dönemlere ait yazılı eserler, hamam, kilise, tapınak, liman, kale ve sahil surları, su kemeri, mendirek kalıntıları, antik tiyatro, mezarlar, madeni para, madeni eserler ve seramikler bulundu. Ayrıca özellikle geçen yıl ki çalışmalarda su altında Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 batık gemi tespit edildi.

30 DERECE SICAĞIN ALTINDA 12 SAAT ÇALIŞIYORLAR

M.Ö. 6\'ncı yüzyılda kurulduğu ve M.S. 13\'üncü yüzyıla kadar yerleşimin devam ettiği Teion Antik Kenti\'nde bu yıl ki kazı çalışmaları Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında, üniversite öğrencisi, işçi ve uzmandan oluşan 50 kişilik ekip ile başladı. Ortalama 30 derece sıcağın altında günde 12 saat süren çalışmalar, havadan görüntülendi. Öğrenciler, kazma, kürek, çapa ve fırça ile son derece dikkatli şekilde yaptıkları kazılarda elde ettikleri tarihi bulguları titizlikle çıkararak inceleme poşetlerine koydu.

ŞATO TEMELLERİNE RASTLANDI

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, kazı çalışmalarında Cenevizliler tarafından kullanıldığı tahmin edilen şato kalıntılarına rastladıklarını söyledi. Antik kentin yüksek bölgesi olan ve akropol olarak tanımlanan alanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, şöyle dedi:

\"Karadeniz\'de ki günümüze kadar gelen modern yerleşim yeri ve tek antik kent durumunda. Kazılar 12\'nci yılına girdi. Bu süreç içerisinde antik kentin limanı, tiyatrosu, tapınakları, kiliseleri, surları ortaya çıkarıldı. Bunlarla ilgili kitaplar ve restorasyon çalışmaları başlatıldı. Biz bu yıl kentin yukarı şehri olan akrapolde yoğunlaştırdık. Su sarnıcı ve orta çağda ilk olarak meydana getirilmiş Genç Roma dönemi diye tabir edilen surlar. Özellikle Selçuklular döneminde Karadeniz kıyılarının Türkleştirilmesi süreci içerisinde çeşitli bulgular ortaya çıkarıldı. Selçuklu emirine ait mühürlü yüzük ortaya çıkarıldı. Bu yarım ada 3 bin yıllık tarihe sahip bir yer. Bu bakımdan koloni çağından pers dönemine, Büyük İskender dönemine, Bizans, Ceneviz ve Selçuklu dönemine ait çok önemli bir bulgulara rastlanıldı. Son olarak Ceneviz dönemine ait bir şatonun temelleri ortaya çıkarıldı. Büyük İskender dönemine ait çeşitli mimari yapılarda ortaya çıkarıldı.\"

KARADENİZİN TİCARET AĞI ORTAYA ÇIKARILACAK

Geçen yıl su altında yapılan çalışmalarda Filyos kıyısının önemli bir ticaret merkezi olduğu yönünde önemli bulgulara rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Şahin Yıldırım, \"Su altındaki çalışmalar Ağustos\'da başlayacak. Geçen yıl 8 adet gemi kalıntısı tespit edildi. Bu gemilerden kıyıya yakın olanlarında çeşitli kazılar yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Roma, Selçuklu ve Bizans dönemine ait batıklarımız mevcut. Bu bakımdan Karadeniz antik çağdan beri süre gelen ticari organizasyonunu ortaya çıkaracağız. Burada çok önemli ticari organizasyonlar yürütülmüş bütün dönemlerde. Buranın ne derecede önemli olduğunu gösteren bulgular bunlar.\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kazı çalışmalarının havadan görüntülenmesi

-Aktüel olarak çalışmalardan detaylar

-Antik kentten detaylar

-Kazı Başkanı Şahin Yıldırım ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

Süre: (08.08) Boyut: (912 MB)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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8 - Sivas\'ta ilk kez \'geyik böceği\' bulundu



TÜRKİYE\'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen ve bilimsel adı \'Lucanus cervus\' olan \'Geyik böceği\' Sivas\'ta ilk defa görüldü. Merkeze bağlı Zengi köyünde 3 gün önce hayvanlarını otlatırken böceği bulan Kadir Kaya (31), böceği evinde koruma altına aldı.

Merkeze bağlı Zengi köyü Kadiroğulları mezrasında yaşayan ve çiftçilikle uğraşan, evli 2 çocuk babası Kadir Kaya, 4 gün önce televizyonda haberleri izlerken \'Geyik böceği\' haberini gördü. Kaya, ertesi gün hayvanlarını otlatırken arazide aynı böceği gördü ve tanıyarak koruma altına aldı. Dünyada sadece Hatay\'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceğini evine götüren Kaya, internette araştırma yaparak öğrendikleri doğrultusunda bir kutuda kozalak ve ahta parçaları ve su ile böceği beslemeye başladı.

Akşam haberde izlediği böcekle ertesi sabah arazide karşılaştığını söyleyen Kaya Haberde izlediğim böcek ilgimi çekti. Bir gün sonra hayvan otlatırken bu böceğe denk geldim. Elime aldım, baktım böcek televizyonda gördüğüme benziyordu. Aldım, eve getirdim. Daha önce hiç bu böcekten görmemiştim. İlgimi de çekmemişti. Haberde gördükten sonra ilgimi çekti. İnternette araştırdım baktım \'geyik böceği\' diye çıktı. Haberde ve internette gördüğüm kadarıyla değerli bir böcekmiş. Değerli olduğu için ben de aldım eve getirdim. Devlet yetkililerine teslim edeceğim dedi.

\'TESLİM EDENE KADAR YAŞATACAĞIM\'

Böceği yetkililere teslim edene kadar yaşatmak için elinden gelen herşeyi yapacağını belirten Kaya Bunu 3 gün önce buldum. Ne yer, ne içer diye araştırdım internetten. Ufak bir kabın içerisine toprak, çam kozalağı, ağaç parçası ve su koydum. Hayvan ölmesin diye bakıyorum. Yetkililere teslim edene kadar yaşatmayı düşünüyorum. Çocuklar seviyor ama biraz korkuyorlar. Böcek için \'değişik hayvan\' dediler. Önce korktular sonra alıştılar. Ellerine almaya başladılar. ifadelerini kullandı.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, daha Geyik böceği türüne Sivas yöresinde ilk kez rastlanıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyden görüntü

-Kutuda muhafaza edilen böceğin görüntüsü

-Beceği ellerinde yürütmeleri

-Beslhenmesi için konulan malzemeler

-Kaya\'nın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİSİVAS, (DHA)

(443 mb)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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