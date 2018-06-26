DHA YURT BÜLTENİ - 3

1 - 17 yaşındaki Sedanur, 17 gündür kayıp



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da 10 Haziran\'dan beri haber alınamayan Sedanur Çelik\'in (17) ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan kızının bulunmasını isteyen Zeynep Çelik, \"Bu acıya yüreğimiz dayanmıyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın\" dedi.

Merkez Palandöken ilçesi Yenişehir Semti\'nde oturan Zeynep (42)- Memduh Çelik (49) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Sedanur, 10 Haziran günü kursa gitmek için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen açık lise öğrencisi Sedanur\'un ailesi, kendi imkanları ile kızlarını aradı, ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, polise başvurdu.

Sedanur\'un gözü yaşlı annesi Zeynep Çelik, kızını gören ya da yerini bilenlerin en yakın karakola müracaat etmesini istedi. Kızı Sedanur\'un her gün saat 08.00\'de resim kursuna gittiğini ifade eden anne Zeynep Çelik, \"Ramazan ayıydı. Bizler uyuyorduk. Sedanur kursa gitmek için evden çıkmış. Bir daha kendisinden haber alamadık. Gitmediğim, yardım istemediğim kimse kalmadı, ama kızıma ulaşamadık. Hayatından endişe ediyorum. Kaçtı mı, kaçırıldı mı, onu da bilmiyoruz. Bu acıya yüreğimiz dayanmıyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'dan kızımın bulunması için yardım bekliyorum\" dedi.

Kızının kaybolmasından sonra hastalığa yakalandığını söyelen anne Zeynep Çelik, \"Kızım aklıma gelip üzüldüğümde bayılmalar başladı. Sinir sistemim altüst oldu. 22 yaşında bir oğlum var. Sedanur ve Edanur ikiz kızlarım. En küçük kızım Elanur da 8 yaşında. Kızım Sedanur\'un yerini bilen veya onu gören varsa insanlık adına en yakın karakola bildirsin\" dedi.

Hakkı, Hasan ve Hüseyin Bayrak kardeşler de aralıksız yeğenleri Sedanur\'u arıyor. Bayrak kardeşler, gelen her ihbarı değerlendirdiklerini, bugüne kadar 10 bin kilometreye yakın yol yaptıklarını söyledi.

Yeğeninin hayatından endişe ettiklerini söyleyen Hüseyin Bayrak, \"10 Haziran\'dan sonra hayatımız kâbus oldu. Sosyal medyadan yeğenimin fotoğraflarını paylaştık. Gelen en küçük bir ihbarı değerlendirmek istedik ve bugüne kadar yaklaşık 10 bin kilometre yol yaptık. Ama en küçük bir ipucu bulamadık. Emniyet güçleri bizlere sadece yeğenimizin herhangi yolculuk sırasında kimlik kontrolüne takılır ya da cep telefonunu açtığı zaman sinyal alındığında yardım edebileceğini söylüyor. Bu şekilde ona ulaşmak iskânsız gibi görünüyor. Çünkü ben kendisini bulmak için kilometrelerce yol yaptım bana kimse kimlik sormadı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaybolan Sedanur Çelik\'in fotoğrafı

-Anne ile röp

-Röportüj sırasında annenin baygınlık geçirmesi

-3 erkek kardeşin bayılan ablalarına yardım etmesi

-Anne Zeynep Çelik ve kardeşlerinin açıklamaları

-Sedanur\'un ikizi olan Edanur ile kardeşinin evden çıkışının canlandırılması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

HD - Süre: 386 MB

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2 - İYİ Parti İlçe Başkanı toprağa verildi



Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da seçim günü kan davası nedeniyle çıkan kavgada öldürülen İYİ Parti Karaçoban İl Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile diğer aileden Agit Yazan, farklı mahallelerde geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi\'nde 24 Haziran günü öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile kan davalı oldukları Yazan Ailesi\'nden Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan da yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemi alındı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz\'ın kardeşi Savaş Durmaz da dün ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul\'dan Erzurum\'a giderken Erzincan\'daki dinlenme tesisinde silahla vurularak öldürüldü. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı.

Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda otopsileri tamamlanan Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan\'ın cenazeleri farklı saatlerde Karaçoban ilçesine götürüldü. Ağabeyinin cenazesi için gelirken öldürülen Savaş Durmaz\'ın otopsisi yapıldığı sırada Mehmet Sıddık Durmaz\'ın cenazesi Kopal Mahallesi\'nde, Agit Yazan\'n cenazesi ise 6 kilometre uzaklıktaki Seyhan Mahallesi\'nde geniş güvenlik önlemleri arasında toprağa verildi.

Polis ve jandarmanın önlemlerini sürdüğü ilçede bugün de Başkan Durmaz\'ın öldürülen kardeşi Savaş Durmaz\'ın cenazesi toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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/// ARŞİV /// 24 HAZİRAN\'DA GEÇİLDİ ////

Hastaneden görüntüler

Yaralılar

Güvenlik önlemi anlana polisler

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3 - AK Parti\'den zafer konvoyu

AK Parti Burdur teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçilmesi ve kentteki 3 milletvekilinden 2\'sinin kazanılmasını zafer konvoyuyla kutladı.

Ak Parti il başkanlığı tarafından düzenlenen, aralarında kamyonların da bulunduğu yaklaşık 300 araçlık konvoy Burkent, Armağan İlci Mahallesi, Emek Mahallesi, Kışla Caddesi, Gazi Caddesi, İnönü Bulvarı\'nı takiben Bozkurt Mahallesi TOKİ Pazar yerine kadar sürdü.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, \"İşimiz ciddi. Memleketimizin önünde devasa sorunlar var. Bu devasa sorunları önceki sistemle aşmamız mümkün değildi. En güçlü hükümetler gelse, tek başına iktidara gelse çözmesi mümkün değildi. Çünkü sistemin çarkları onu açmaya müsait değildi. Yeni sistemle Türkiye\'nin birçok sorununun üstesinden geleceğimize adım Bayram gibi inandım. Rabbim bize bunu lütfetti, milletimiz de gerekli desteği verdi, inanın çok mutluyum\" dedi.

Milletvekili seçilen Yasin Uğur da \"Sizlerle birlikte bu sevinci yaşattığı, bize bu haklı gururu yaşattığı için rabbimize hamdediyorum\" diye konuştu.

Partililer daha sonra davul zurna eşliğinde bir süre eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araç konvoyu

- Yasin Uğur\'un konuşması

- Bayram Özçelik\'in konuşması

- Toplanan kalabalık

- Oynayan partililer

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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4 - Efeler\'den Tralleis için tanıtım klibi



AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yer alan Tralleis Antik Kenti\'nin ve kent sakini olan dünyanın ilk notalı müziğini yazan Seikilos\'u konu alan bir klip çekilip yayınlandı.

Aydın\'ın önemli kültür ve turizm varlıklarından Tralleis Antik Kenti\'yle, dünyanın ilk notalı müziğini yazan Seikilos\'u konu alan müzik belgeselinin çekimleri tamamlandı. Klip, Seikilos tarafından yazılan söz ve bestenin, Türkçe ve Yunanca seslendirilmesiyle son buldu. Efeler Belediyesi tarafından hazırlatılan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından desteklenen \'Tralleisli Seikilos\' klibi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü\'nde yayınlandı. Efeler Belediyesi olarak kentin tanıtımına önem verdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan, \"Aydın\'ın ve Efeler ilçemizin tanıtımı ve turizme kazandırılması için eski tarihi yapıları restore ederek kültür ve sanat merkezi haline getiriyoruz. Bu yıl hizmet vermeye başlayan Efeler Kentin Belleği ve Araştırma Merkezi ile de fark yaratan bir adım attık. Aydın ilindeki tescil edilen 22 antik kentten biri olan Tralleis Antik Kent, Efeler sınırlarımız içerisinde yer almakta olup, ilçemizin en önemli tarihi yapısıdır. 1882-1883 yıllarında Aydın-İzmir demiryolunun inşaat sırasında Tralleis\'te bulunan eski Yunanlı Seikilos\'un mezar taşı, önce İzmir\'e daha sonra da yurtdışına kaçırıldı. Bilindiği gibi bu mezar taşı halen Kopenhag Milli Müzesi\'nde sergilemeye devam etmektedir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tralleis önünde çekilen klibin görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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5 - Çaldığı küllükleri, içine dert olduğu için 4 yıl sonra geri getirdi

TRABZON\'da çay ocağı işleten Barış Yılmaz, iş yerinin önünde içerisinde not yazılı kağıt ile 5 küllük olan poşet buldu. Kağıttaki notta, 4 yıl önce iş yerinden 2 adet küllük çaldığını itiraf eden kimliği belirsiz kişi, içine dert olduğunu belirttiği bu durum nedeniyle küllükleri fazlasıyla geri iade ettiğini belirterek, özür diledi.

Kalkınma Mahallesi\'nde çay ocağı işleten Barış Yılmaz, işyerinin önünde içerisinde not yazılı kağıt ile 5 küllük olan poşet buldu. Poşeti bir müşterisinin bıraktığını düşünen ve içeri alan Yılmaz, sahibi çıkmayınca içini kontrol etti. Kağıttaki notta, 4 yıl önce iş yerinden 2 adet küllük çaldığını itiraf eden kimliği belirsiz kişi, içine dert olduğunu belirttiği bu durum nedeniyle küllükleri fazlasıyla geri iade ettiğini belirterek, özür diledi. Kağıttaki notta, \"Selamın aleyküm. Bundan 4 yıl önce arkadaşlarımın verdiği gazla dükkanınızdan 2 tane kül tablası almıştım. Seneler geçtikçe, büyüdükçe aklım başıma geldi ve bu durum içime dert olmaya başladı. Şu an okuldan mezun olup gidiyorum. Buraya aldığım kül tablalarından fazlasını koyuyorum. Yüz yüze gelip söylemeye utandığım için böyle bir şey yaptım. Umarım beni affedersiniz. Hakkınızı helal edinö ifadeleri yer aldı.

\'HAKKIMI HELAL EDİYORUM\'

İşyerinin önüne müşterilerinin emanetler bırakmasına alışık olduğunu anlatan Barış Yılmaz, \"Sabah dükkanı açtım. Kapımda bir poşet vardı. Genelde emanet olarak bırakıyorlar, içeri aldım. Biri gelir alır dedim. Bekledim ama kimse gelmedi. Bende merak ettim, içine bakayım dedim. Baktım küllükler ve bir not var. Notu okuyunca durumu anladım. Öğrenci olduğu anlaşılan arkadaş bundan 4 sene önce küllükleri almış. Özür dilemek amaçlı, helallik istemek için bir not yazmış ve küllükleri fazlasıyla geri getirmiş. Biz hakkımızı helal ediyoruz, güzel bir olay yapmış\" dedi.

Barış Yılmaz, çok şaşırdığı olayı paylaştığı herkesin küllükleri geri getiren kişi için \'helal olsun\' yorumlarında bulunduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çay ocağı detayları

Barış Yılmaz\'la röp

Not ve küllüklerden görüntüler

Detay

Haber: Uğur Aydın - Kamera: Emre Koltuk, TRABZON (DHA)