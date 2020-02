DHA YURT BÜLTENİ - 3

TOKAT\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK\'ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu\'nun (29) acı haberi Tokat\'ın Erbaa ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şırnak’ın Güneyçam bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun şehadet haberi Erbaa’ya bağlı Karayaka beldesinde oturan baba evine ulaştı. Beldede yaşayan Ahmet-Abide Uslu çiftine acı haberi Kaymakam Bülent Karacan, ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım verdi. Haberi alan aile fertleri ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. 2 kardeşin büyüğü olan şehidin 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, Temmuz ayı sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Baba Ahmet Uslu evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada eve gelen yeğeni baba Ahmet Uslu\'nun boynuna sarılıp \'Amca ne olur şaka de, biz onun düğününü yapacaktık\' diyerek gözyaşı döktü.

Bugün kente getirilecek olan Şehit Özel Harekat Polisi Said Uslu\'nun cenazesinin akşam ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Karayaka beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin evinin görüntüsü

-Babası ve yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

-Yeğeninin üzüntüsü

-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

======================================================

ŞEHİT ASKER, DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

BİNGÖL\'ün Yedisu ilçesinde, jandarma aracına PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Şevki Eren Yatkın için Bingöl Havalimanı\'nda tören düzenlendi.

Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Jandarma Karakolu\'nun çöpünü boşaltmaya giden askerlerin bulunduğu askeri araca, PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Şevki Eren için Bingöl Havalimanı\'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Emniyet Müdürü Metin Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, kurum amirleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

\'YAPTIKLARI, HİÇBİR ŞEKİLDE KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR\'

Törende bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, \"Şehitlerin ölmediğini, diri olduğunu biliyoruz, buna iman ediyoruz. Kendisinin ve diğer tüm şehitlerimizin emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Vatan için en değerli varlıklarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu vatanda hür bir şekilde yaşamamız, şehitlerimiz sayesindedir. Onların emanetini hiçbir zaman yere düşürmeden, gönlümüzde yaşatmaya devam edeceğiz. Hain saldırıyı yapanları lanetliyorum. Terörü, teröre destek olanları, terörün arkasındaki zihniyet ve güçleri lanetliyorum. Bir insanlık suçu olan terörle yıllardır ülkemize, milletimize saldıranları lanetlediğimiz gibi, amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yaptıkları, hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacaktır. Silah arkadaşları başta olmak üzere, hükümetimiz, devletimiz, onlara gerekli karşılığı en kısa sürede vereceklerdir. Bu yaptıkları saldırı, şehidimizin şahsında birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır. Hiç bir zaman başarılı olamayacaklar. Tam aksine, birliğimizi beraberliğimiz ve kardeşliğimizi daha da yücelteceğiz\"dedi.

3.5 AYLIK ASKERDİ

Yapılan konuşma ve duaların ardından şehit askerin naaşı, uçakla memleketi Kastamonu\'ya gönderildi. Şehit Piyade Er Şevki Eren Yatkın\'ın, Şubat ayında vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olduğu ve ailesinin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Şehit naaşının katafalka konulması

- Saygı duruşu, Kuran\'ı kerim okunması, dualar ve detayları

- Cevdet Yılmaz\'ın konuşması

- Şehit naaşının Kastamonu\'ya gönderilmek üzere uçağa konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)

====================================================

YARALI KÖPEĞİ KURTARMAYA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER KARNE İÇİN OKULA YETİŞEMEDİ

AĞRI\'nın Patnos ilçesinde karne almaya giden Anadolu Lisesi öğrencileri yol kenarında bir aracın çarpıp kaçtığı köpeği kurtarmak için seferber oldular. Saatlerce köpeği kurtarmak için çaba sarfeden öğrenciler, okulları kapandığı için karne alamadı.

Patnos\'un Sütlüpınar Mahallesindeki çevre yolunda bir aracın çarması sonucu sokak köpeği yaralandı. Yol kenarında can çekişen köpek, sabah karnelerini almak için Patnos Anadolu Lisesi\'ne giden öğrenciler tarafından farkedildi. Saatlerce yaralı köpeği kurtarmak için çaba sarfeden öğrenciler, köpeği ellerinden geldiği kadarıyla hayatta tutmaya çalıştı. Köpeğin kırılan ayağını tahta ve poşetle sarıp ona su veren öğrenciler, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ve veterineri arayarak yardım istediler. Fakat köpeğin yarıdımına kimse gitmedi. Saatlerce köpeğin başında bekleyen 10 lise öğrencisi okulların kapandığı için karnelerini de alamadı.

Öğrencilerden Özgür Kaya, \"Veterineri aradık, \'inek ve koyunlara bakıyoruz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ne götürün\' deyip kapattılar. Kimi aradıysak yardımcı olmadı. En son yoldan geçen biri köpeği traktörü ile alıp götürdü\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köpeğin etrafında toplanan öğrenciler

-Köpeği elleriyel su içirmeleri

-Öğrencilerin açıklamaları

Haber-Kamera: PATNOS (AĞRI), (DHA)

========================================================

SAKARYA\'DA BEKÇİLER KUŞ UÇURMUYOR

SAKARYA\'da 25 Mayıs\'ta göreve başlayan 123 bekçi, şehirde kuş uçurmuyor. Sokaklarda düdük sesi duyan vatandaşlar nostalji yaşadıklarını söylerken, bekçiler de şu anda kendilerini yeni nesle tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı\'nca Sakarya genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 150 çarşı ve mahalle bekçisinden 123\'ü yemin ederek göreve başladı. Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye olmak üzere şehrin 4 merkez ilçesinde sokaklara inen bekçiler o günden itibaren adeta kuş uçurmuyor. 1990\'lı yılların ortasında görevleri son bulan ve yeni KHK ile kadroları yeniden açılan bekçiler, polise yardımcı olarak şehirdeki huzuru sağlamaya çalışıyor. Adapazarı\'nın en işlek sokakları olan Çark Caddesi, Kafeler Sokağı, Bağlar Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Caddesi gibi noktalarda düdük sesleri duyulan bekçilere vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Bellerinde kelepçe, silah ve diğer teçhizatıyla saat 22.00\'de göreve başlayıp sabah 06.00\'ya kadar suçlularla mücadele eden bekçiler, sokaktaki esnaf ve vatandaşa da kendisini tanıtıyor. Her bölgede 2 kişi olarak devriye yapan bekçilerin göreve başlamasıyla suç oranlarının da düşeceği tahmin ediliyor.

\'GÖRÜNCE HUZURLU HİSSEDİYORUM\'

Bekçileri yolda gördüğünde kendisin huzurlu hissettiğini söyleyen Mustafa Elipek, \"Önce emniyet, sonra hareket daha sonra bereket. En güzel şekilde ülkemizi temsil ediyor kardeşlerimiz. Allah razı olsun onlardan. Eski yıllarda bekçi ağabeylerimiz mahallelerde dolaşırlardı. Güvenliği, asayişi, huzuru, sükuneti sağlarlardı. Şimdiki uygulamayı da çok beğeniyorum. Devletimiz bu şekilde asayişi, huzuru sağladığı için mutluyuz. Yolda gördüğümde huzurlu hissediyorum kendimi.\" dedi.

\'ARABALARI BİLE HEMEN EZBERLEMİŞLER\'

Bekçilerin işe yeni başlamalarına rağmen mahalleleri ezberlediklerin belirten Recep Sümbül ise şöyle dedi:

\"Çok lazım olan bir şeydi. Vatandaşa gerçekten güven veriyor, güvende hissediyoruz kendimizi. Polisin işini rahatlanacağını biliyorum, bulunduğum mahallede bizi rahatlatacağına inanıyorum. Bekçi olmak isterdim. Ancak sabaha kadar çalıştıkları için o biraz sıkıntı. İşleri çok zor. Ben isterdim ama gündüz çalışmak isterdim, gece değil. İşe yeni başlamalarına rağmen Kazımpaşa\'da tüm arabaların kimin olduğunu öğrenmişler.\"

\'SİLAHINIZ GERÇEK Mİ?\'

Bekçi Yunus Tanhaş, kendilerini yeni gören kişilerin \'Silahınız gerçek mi?\' gibi sorular sorduğunu belirterek, \"Gençliğinde ve çocukluğunda bekçileri gören vatandaşlarımız çok olumlu tepkiler veriyorlar, nostalji olduğunu söylüyorlar, mutlu oluyorlar. Yeni gören arkadaşlarımızda biraz şaşkınlık oluyor. Onlara da yaptığımız görevi anlatıyoruz. Ramazan dolayısıyla nostalji olarak mı geziyorsunuz? silahınız gerçek mi? bu tarz tepkiler aldık.Kalabalığın olduğu yerlerde asayişi sağlamak. Kamu binalara zarar geleceğini düşündüğümüz yerlerde devriye atıp engellemek. Şüpheli gördüğümüz vatandaşı durdurup kimliğini alıyoruz ve sorgu yapıyoruz. Üst araması yapıyoruz. Aranması varsa yetkili birime bilgi aktarıyoruz. Çok mutluyuz. Hatta onur duyuyoruz bu görevi yapmaktan. Kendim üç üniversite bitirdim. Özel sektörde çok çalıştım ama buradaki verdiği huzuru bulamadım.\" diye konuştu.

İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU BEKÇİ

Bekçi Bilal Sinirci ise sokakta yanmayan bir lambaya müdahaleye kadar bir çok görevlerinin olduğunu ifade ederek, \"Toplumdaki bütün aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz. Yanan lambaları yanar çalışır vaziyete getirinceye kadar bu işlerle dahi uğraşıyoruz. Ben iki üniversite mezunuyum işletme ve uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdim. Askerde subay olarak görev yaptım 1 yıl. Devletime böyle bir hizmet etmeye karar verdim.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bekçilerin devriyesi

Caddelerden görüntüler

Mekanları incelerken

Sürücülere düdük öttürürken

Bekçiler röp

Vatandaş röp

Detaylar

Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),(DHA) -

===========================================================

ARAÇTAN ÇIKARDIKLARI YARALILARI UYANIK TUTMAYA ÇALIŞTILAR

KONYA’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Pirebi Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Larende Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Zeki Uymaz (21) yönetimindeki 42 EES 98 plakalı otomobil ile Sedat Pekel (27) yönetimindeki 42 DHG 84 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler Uymaz ve Pekel ile hafif ticari araçta bulunan Ali Can Karagöz (19) ve Miraç Burak Yılmaz (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre sakinleri, araçlardan çıkardıkları yaralıları, ambulans gelene kadar uyanık tutmaya çalıştı.

?Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Sedat Pekel, Ali Can Karagöz ve Miraç Burak Yılmaz, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Zeki Uymaz ise Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Vatandaşların yaralılarla konuşması

-Araçta sıkışan yaralıyı uyanık tutma çabaları

-Yaralıların ambulanslara alınışı

-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)

=============================================================

HÜDA-PAR SİLOPİ’DE İLK KEZ SEÇİM BÜROSU AÇTI



HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR), 24 Haziran seçimleri öncesinde Şırnak\'ın Silopi ilçesinde ilk kez seçim bürosu açılışı yaptı.



Silopi\'nin, Dicle Mahallesi\'nde yapılan seçim bürosu açılışına, HÜDA-PAR\'ın Şırnak Milletvekili Adayları Nasuh Sevinik, Emcet Yalçın, Rıdvan Tatar, İl Başkanı Abdullah Kılınç ve partililer katıldı. Daha önceki seçimlerde güvenlik nedenleri ile seçim bürosu açamayan partililer, ilçede sağlanan huzur ortamıyla birlikte büronun açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir açıklamada bulunan HÜDA-PAR Milletvekili Adayı Rıdvan Tatar, \"HÜDA-PAR adayları hizmet ehli insanlardır. Bizzat bu halkın bağrından çıkmış, bu halkın arasından çıkmış, bu halkın sorunlarıyla ilgilenen, belki de bu halkın başına gelen eziyetlere, sıkıntılara, kendileri de uğramış çilekeş insanlardır. Çok şükür şu an sükunet hakim. Her hangi bir problem yok. Zaten biz hiçbir partiyi düşman olarak görmüyoruz. Bütün partiler rakiptir. Bu seçimin kazananı olacak, kaybedeni olacak. Biz kesinlikle bu seçimin kardeşlik, huzur atmosferi içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Rabbim daha önceki o tatsız olayları bir daha yaşatmasın. Daha önceki seçimlerde belki lokal anlamda, genel anlamda da diyebiliriz, sıkıntılarla karşılaştık. Kardeşlerimiz belki de şehit edildi, birçok eziyete uğradık, ama şu an elhamdülillah sükunet hakim. Arkadaşlarımızda sükunetle, sühuletle itidali elden bırakmadan seçim çalışmalarını sürdürüyorlar.\"dedi



Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Parti önünde toplanılması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Milletvekili adayı Rıdvan Tatar’ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)