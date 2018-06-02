DHA YURT BÜLTENİ - 3

1 - Trafik kazalarına dikkat çekmek için aracını bu hale getirdi / ÖZEL

Kayseri\'de özel bir ambulans şirketinde sorumlu müdür olarak çalışan Acil Tıp Teknisyeni Mücahit Kızılörs, otomobilinin sol ön kaputunun altına kot pantolonlu, spor ayakkabılı bir mankenin bacaklarını, arka kaputun altına bir mankenin elini, üst taraftaki bagaj üstü sepet bagaja da kefen görüntüsü taşıyan futbol topu ve branda ile yapılmış bir ceset koyup, trafik kazalarına dikkat çekmeye çalışıyor. İlginç otomobili görenler hem şaşırıyor hem de irkiliyor

Kocasinan ilçesinde bir özel ambulans şirketinde yöneticilik yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mücahit Kızılörs (23),okulunu bitirince, biriktirdiği parayla \"Hayalimdeki otomobil\" dediği 1974 model Wolsvagen marka satın aldı. Gitar çalıp, şarkıda söyleyen genç teknisyen, çok sevdiği gitarını ve diğer müzik aletlerini otomobilinin bağaj üstü sepetine yerleştirdi. Daha sonra da, her gün yüzlercesi meydana gelen trafik kazalarındaki ölümlere, yaralanmalara dikkat çekmek için 38 BR 158 plakalı otomobilinin üstüne kefenli bir ceset, kaportanın önüne ve arkasına kazada kopmuş 2 bacak, bir el yerleştirdi.

Otomobilini görenlerin yavaşlayıp, ibretle izlediğini belirten ve kendisinin polis çocuğu olduğunu belirten Mücahit Kızılörs,\" Mesleğimiz gereği o kadar çok trafik kazası veya bu kazalarda yaralanan, yaşamını kaybeden vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Bu kazalara dikkat çekmek, sürücülerde algı yaratmak için otomobilimi bu şekilde düzenledim. Sepet içindeki kefenli cesedi brandadan, baş kısmını ise futbol topundan yaptım. Trafik kurallarına titizlikle uyarım. Emniyet kemerimi takmadan direksiyon başına geçmem. Aşırı hız asla yapmam.\"diyor

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- İlginç otomobilin farklı noktalarından genel ve detay görüntü

- Ön tarafta bacak, üst kısımda kefenle taşınan kişi ve arka taraftaki el görüntüleri

- Otomobilin sahibi Mücahit Kızılörs ile röportaj

- Otomobil ile gezmesi

- Diğer detay görüntüler

Haber:Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ (DHA)



=================

2 - Adana\'da bir ayda 353 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA\'da son bir ayda yapılan narkotik operasyonlarında 353 bin 388 uyuşturucu hap, 107 kilo 490 gram esrar ve 288 gram bonzai ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKOTİM) ekipleri, \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarına ve sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen kişilere karşı mayıs ayı içerisinde operasyonlar düzenledi. Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerine bağlı 77 ayrı mahalleye yapılan şok baskınlarda, 381 şüpheli şahıs yakalandı.

KENTİ ZEHİRLEMİŞLER

Yakalanan şahısların üstlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 107 kilo 490 gram esrar, 353 bin 388 adet uyuşturucu hap, 288 gram bonzai, 265 kök hint keneviri, 23 gram kokain, 4 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 22 bin 575 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 381 şüpheliden 76\'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Narkotik köpeği evde arama yaparken

- Çekmecede bulunan narkotik madde

- Narkotik maddenin görüntüsü

- Toprağa ekilen narkotik maddelerin görüntüsü

- Bulunan narkotik maddelerden görüntüler

- Poşetlerde bulunan narkotik maddelerden görüntü

- Fotoğraflar

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

=================

3 - Evinin önünde kaybolan 3 yaşındaki çocuk 12 saat sonra ormanda bulundu

BURSA\'da evlerinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Ali Sevim olaydan 12 saat sonra ormanlık bir alanda meşe ağacının altında ağlarken Bursa Arama ve Kurtarma Ekibi (BAKUT) tarafından bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden gçcirilen Ali Sevim endişe ile bekleyen ailesine teslim edildi.

Büyükorhan\'ın Özlüce Mahallesi\'nde oturan Bursa\'nın Mediha ve Halil Sevimli çiftinin çocukları Ali iftar saatinde kapının önünde oynarken kayboldu. Aile yapılan aramaya rağmen çocuklarını bulamayınca jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen AFAD, JAK, BAKUT ve NAK\'tan oluşan 80 kişilik ekip gece boyunca çevrede arama yaptılar. Boş ve kullanılmayan binaları ve kuyuları kontrol eden ekiplerin aradığı Ali Sevim\'e ormanlık alanda BAKUT ekipleri ulaştı. Ormanlık alanda meşe ağacının altında ağlayan ve korkudan üzerini ıslatan Ali Sevim Özlüce Mahallesi\'ne getirildi. Kapının önünd6e beklediği oğlu ekipler taarfından kendisine verilen Mediha Sevimli sarılıp \'yavrum\' diye ağlarken Ali Sevim ise hastaneye götürüldü.

Sağlık durumu iyi olan Ali Sevim daha sonra ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Kurtarılan çocuğun annesine verilmesi

Kurtarma çalışmaları

Bulunan çoğun araca getirilmesi

Detaylar

Haber - Kamera: Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN(Bursa)(DHA)-

===============

4 - Bağımız aday \'Şalvarlı Safiye\'

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ın bağımsız milletvekili adayı Safiye Orhan Baltacıoğlu (42), bir yandan pazarcılık yapıyor bir yandan da geri kalan vakitlerinde halka seçim vaatlerini anlatarak oy istiyor. Safiye Orhan Baltacıoğlu, \"İnsanlar beni \'Şalvarlı Safiye\' olarak bilir. Pazarcılık yapıyorum. Ben bu yolculuğa tek başıma başladım ama şimdi yalnız değilim. Zonguldak ile beraberim ve inanıyorum ki Zonguldak bu kızı meclise yollayacak.\" dedi.

Ereğli ilçesinde pazarcılık yapan, evli ve 2 çocuk annesi Safiye Orhan Baltacıoğlu, milletvekilliği harcı olan 13 bin 916 lirayı yatırarak Zonguldak\'tan bağımsız milletvekili adayı olmasının ardından çalışmalarına hız verdi. Pazarda çalışarak elde ettiği geliriyle seçim minibüsü tutan Safiye Orhan Baltacıoğlu, üzerine de \'Haydi Zonguldak, kendi geleceğin için bağımsız adayın seç\' yazdırdı. Zonguldak merkez ve ilçelerini dolaşarak seçim vaatlerini anlatan Safiye Orhan Baltacıoğlu, el broşürleri dağıtarak halktan oy istiyor. Seçim gezilerini günlük yaşamında kullandığı şalvarıyla yapıyor olması nedeniyle \'Şalvarlı Safiye\' lakabı takılan Safiye Orhan Baltacıoğlu, alnın teriyle kazandığı para ile milletvekili adayı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

\'MAYDONOZ, MARUL SATTIK AMA ŞEHRİMİZİ SATMADIK\'

Zonguldak halkının ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Safiye Orhan Baltacıoğlu, şöyle dedi:

\"Bizim ellerimiz kirli ama paramız temiz. Yüzümüz tozlu ama yüreğimiz temiz. Biz bu işe varız dedik. Aslanlar gibi çıktık ve aslanlar gibi Alaplı\'nın Zonguldak\'ın diğer ilçelerin de peşimden geleceğine inanıyorum. Allah\'ım inşallah hayırlısını nasip eder. Her şeyin en güzelini nasip eder. Biz varız dedik. Artık ben tek değilim. Yalnız değilim. Halk ile beraberim. Ben bu yolculuğuna tek başıma başladım. Ama şimdi yalnız değilim. Zonguldak ile beraberim. Ve inanıyorum ki Zonguldak bu kızı meclise yollayacak. Bizim tek istediğimiz sorun çözmek. İş imkânı sağlamak. Halk ile iç içe olmak. Parti vekili değil, halkın vekili olmak. Yelpazemiz gayet geniş ve güzel. İnşallah biz bu işi başaracağız. Biz bu işe başlarken insanların bazı tepkisi olmuştu. Boş ver sen vekilliği, sen marul maydanozunu sat demişlerdi. Biz marul maydanozu sattık ama şehrimizi asla satmadık. İnsanları asla satmadık. Aslan gibi çıktık. Aslanca da Zonguldak\'ın arkamdan geleceğine inanıyorum. Halkla iç içeyiz. Halkın vekili sayılırız\"

Görüntü Dökümü

-Safiye Orhan Baltcaıoğlu’nun tezgahta çalışması

-Vatandaşlara aday olduğunu söylemesi

-Vatandaşların başarılar dilemesi

-Tezgahtaki malların fiyatlarını bağırması

-Safiye Orhan Baltacıoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)

=======================

5 - Lisinia\'ya 200 bin ziyaretçi hedefliyor

BURDUR\'daki Lisinia Doğa Proge Alanı\'nda bu yıl 200 bin ziyaretçi hedefleniyor. Proje alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, \"Lisinia zaten kendi görselleriyle bir doğa eğitim alanı. İnsanlar geldiğinde alanda geçirdikleri sürede doğaya ilişkin pek çok öğretiyi kendilerinde bulmuş oluyor\" dedi.

Burdur merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı, bölgenin en fazla ziyaretçi çeken yerleri arasında yer alıyor. \'Lisinia Doğa\' sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, Lisinia\'da geçen yıl 10 aylık sürede 100 bine yakın ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Öztürk Sarıca, \"Bu rakamın içerisine Akçaköy\'deki Lavanta Deresi de dahildi. Bu yıl ise Lisinia Doğa Yaşam Alanı\'nda gerekli yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Satış alanları ve doğa alanları düzenlendi. Ahşap heykellerin sayısını artırdık. Gönüllülerimizin kaldığı alanları bir hayli artırdık. Hedefimiz 200 bin ziyaretçi ağırlamak\" dedi.

\'HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR\'

İnsanların Lisinia\'ya geldiğinde en az 3- 4 saat vakit geçirebileceğini aktaran Öztürk Sarıca, \"Eko turizm anlamında insanlar Lisinia\'ya geldiklerinde doğaya ilişkin, kansere ilişkin kafalarında en azından bir soru işareti oluşturarak gelecekte daha sağlıklı yarınlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla pek çok değişiklik yaptık. Hazırlıklarımız son hızla devam ediyor. Tüm Türkiye\'yi proje alanımıza ziyarete bekliyoruz\" diye konuştu.

\'LİSİNİA BİR DOĞA EĞİTİM ALANI\'

Lisinia\'daki \'Doğa Okulu\' eğitimlerinin okulların kapanmasıyla sona ereceğini kaydeden Sarıca, şöyle dedi:

\"Lisinia Proje Alanı zaten kendi görselleriyle bir doğa eğitim alanı. İnsanlar geldiğinde alanda geçirdikleri sürede doğaya ilişkin pek çok öğretiyi kendilerinde bulmuş oluyor. Susuzluk temasını anlatan kurumuş ve değişime uğramış bir insan heykeli, bunun yanında dağlardaki hızlı ardıç tüketimine ilişkin ardıç ağacından yapılmış heykeller, diğer taraftan özellikle dağlarımızdaki keçi varlığının azalmasına ilişkin keçi heykeli ve son yıllarda sayısı gittikçe azalan kartal heykelimizi yaptık. Bunların tamamı insanların kafalarında soru işareti bırakmaya yönelik heykeller.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Gönüllülerin kaldığı alanlar

- Ağaç dallarından yapılan insan heykeli

- Ağaç dallarından yapılan keçi heykeli

- Alanı gezen ziyaretçiler

- Kartal Heykelinin yerine monte edilmesi

- Öztürk Sarıca ile röportaj

- Yapılan çalışmalar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

================

6 - Irmakta kaybolan Ramazan Çalı\'yı arama çalışmaları başladı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan Ramazan Çalı\'yı (19) arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı.

Manavgat ilçesi Küçük Şelale mevkiinde dün Ramazan Çalı ve 4 arkadaşı yüzmek için ırmağa girdi. 5 arkadaştan 4\'ü sudan çıkarken karşı kıyıya gidip, tekrar ırmağa atlayan Ramazan Çalı ise akıntıya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Çalı\'yı fark eden ve ırmakta balık tutan Halil Yüksel, hemen suya atlayarak yardım etmek istedi. Güçlü akıntı nedeniyle sürüklenen Ramazan Çalı, bir süre sonra gözden kayboldu. Halil Yüksel ise kendi çabası ve vatandaşın yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. Su yutan ve bitkin düşen Yüksel için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Acil çağrı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Manavgat Irmağı\'nda arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botlarla su yüzeyinde arama yaparken, deniz polisi ve AFAD\'dan da yardım istendi.

\'KABLO UZATARAK KURTARDIK\'

Olayın görgü tanıklarından ırmak kenarındaki bir restoranda çalışan Zekeriya Durgun, gençlerden 3\'ünün öğleden öncesinde de yüzdüğünü söyledi. Suyun birden bire yükselmesinin ardından bir kayığın kurtarmaya gittiğini anlatarak, \"Çocuklardan biri kayığın üstünden atladı. Bu sırada su birini altına aldı. Irmağın kenarından kablo uzatarak şuraya gelince birini kurtardık. Kenara çıkarıp ambulansa götürdük. Diğeri gözden kayboldu\" dedi.

ARAMALAR BAŞLADI

Dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan Ramazan Çalı\'yı arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde başladı. Irmak üzerinde bulunan barajların kapaklarının kapanmasıyla birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından Ramazan Çalı hem ırmak kenarında hem de su altında aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Irmaktan genel görüntü

Arama çalışma

Zekeriya Durgun açıklaması

Zekeriya Durgun\'un Halil Yüksel\'in çıkarıldığı yeri göstermesi

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

